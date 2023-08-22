The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Microsoft Excel встроена поддержка языка программирования Python

22.08.2023 21:58

Компания Microsoft, в которой с 2020 года работает Гвидо ван Россум, создатель языка программирования Python, объявила об интеграции Python в табличный процессор Excel. Python можно использовать в Excel для написания формул, работы с данными, анализа информации и формирования диаграмм. Python-код добавляется в ячейки, обрабатывается по аналогии с макросами и функциями, но выполняется не локально, а в облаке Microsoft Cloud.

Поддержка языка Python реализована через выполнение дистрибутива "Anaconda Distribution for Python" в отдельном изолированном окружении в Microsoft Azure. Для использования в Excel доступны многие популярные Python-библиотеки, такие как pandas для манипулирования данными, statsmodels для статистического моделирования, Matplotlib и seaborn для визуализации информации.

В настоящее время возможность использования Python уже доступна в бета-версии облачного офисного пакета Microsoft 365, а начиная со сборки 16818 будет добавлена в Excel для Windows.



  1. Главная ссылка к новости (https://techcommunity.microsof...)
  2. OpenNews: Гвидо ван Россум намерен достигнуть двукратного увеличения производительности в CPython 3.11
  3. OpenNews: Гвидо ван Россум покидает Dropbox и выходит на пенсию
  4. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала обновление Linux-дистрибутива CBL-Mariner
  5. OpenNews: Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 7
  6. OpenNews: Компания Microsoft добавит код на Rust в ядро Windows 11
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59641-python
Ключевые слова: python, microsoft, excel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:36, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опенсорс победил, но не так, как того хотели опенсорсники.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 23:02, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Опенсорс победил, но не так, как того хотели опенсорсники.

    Махровый проприетарщик придумал как показать фигу пользователям своей блоботы даже с опенсорсом, вендорлокнув лишний раз на свои сервера. Это больше похоже на попытку дойки на баззвордах.

     
  • 2.37, crypt (ok), 00:51, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это точно) и линукс чем мейнстримнее и корпоративнее, тем больше m$ windows напоминает) я уж молчу про одного рыжего.)
     

  • 1.2, mikhailnov (ok), 22:38, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Питон в облаке. Гениально.
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:38, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не взлетит. Кому нужен питон - тем Аксель не нужен. Кому нужен Аксель - те питон в гробу видали.

    Сам пользуюсь LibreOffice Calc. Не для вычислений, а просто потому что GUI удобен для вставки и редактирования TSV. Данные сами храню в TSV, и уже с ними работаю в питоне. А LO Calc - для ручной компоновки дейтасетов табличных данных использую. Это когда у тебя фигова туча пдфок надыбанных с различных сайтов в гугле, плюс куча сайтов найденных, везде всё в своём формате, в своих единицах измерения (где ньютоны, где грамм-силы, и т. п.), часто встречаются ошибки, часто данные неполные (и иногда одну строку приходится собирать из нескольких источников), и тебе всё это дерьмо надо загнать в таблицу.

     
     
  • 2.9, freehck (ok), 22:45, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не взлетит. Кому нужен питон - тем Аксель не нужен. Кому нужен Аксель - те питон в гробу видали.

    Да нет, ещё как взлетит. Мир нынче полнится прикладниками, и Pyhton -- язык большинства прикладников. А теперь Microsoft обеспечил его нативную интеграцию с самым рапостранённым табличным процессором. Собственно, с чего бы ему не взлететь.

     
     
  • 3.16, Аноним (-), 23:04, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А теперь Microsoft обеспечил его нативную интеграцию с самым рапостранённым
    > табличным процессором. Собственно, с чего бы ему не взлететь.

    Интересные понятия о "нативной интеграции" учитывая что это обращение в облако майкрософта где крутится тот питон. Так что угодно можно "нативно интегрировать". У меня тогда опеннет нативно интегрирован.

     
  • 3.44, rshadow (ok), 02:03, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве самый распространенный не у гугла?
     
  • 2.13, ptr (??), 22:49, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Данные сами храню в TSV, и уже с ними работаю в питоне

    Как представил себе, что у меня полтора миллиарда строк в TSV, так ужаснулся. А это еще не самая крупная табличка.
    Не пробовали в СУБД данные хранить?

     
     
  • 3.31, topin89 (ok), 00:29, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TSV или CSV для последовательного обхода вообще могут быть какого-угодно размера, может быть медленнее, чем через базу данных, но в разы проще для интеграции с питоном.
    Может быть, стоит конвертировать в hdf5, но на тех размерах таблиц, на которых не висит LibreOffice, это не принципиально.
     
  • 3.46, Аноним (3), 02:10, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня нет полтора миллиарда строк, обычно сотни, тысяча - максимум. Как ты себе это представляешь, вручную наизвлекать из разбросанных по инету документов данные и нормализовать? Тут AGI нужен. Даже если как-то умудриться задействовать (и автоматизировать, и отладить) недо-AGI модели, миллиарды строк - это всё равно вечность будет парситься.
     
  • 2.30, topin89 (ok), 00:24, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Взлетит на первой космической. Мало кто хочет прогать на VBA в наши дни. На нём и раньше-то так себе было удовольствие.
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 03:00, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там там уже давно js есть.
     
  • 2.47, Аноним (1), 02:42, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не взлетит. Кому нужен питон - тем Аксель не нужен. Кому нужен Аксель - те питон в гробу видали.

    Уже взлетел. Питон и Эксель — стандарты де-факто в обработке данных. А твои фантазии про ручное выдёргивание строчек из пдфов можно на чём угодно крутить, хоть карандашом в тетрадке.

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:40, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вместо того, чтобы довести до ума своё детище, которым после 2010-й версии пользоваться невозможно, они решают добавить в офис то, что офисному пакету не нужно. Браво, майки!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:44, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Гвидо умеет делать только питон. К чему не прикоснется - все питон получается.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 00:42, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это прекрасно между тем
     
  • 2.12, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 22:48, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бухнул, шоле? 2016-й круче 2010-го. В нём можно два окна и битовые операции в ехеле, удобное добавление строк и столбцов в ворде, предпросмотр анимации движения в виде силуэтафигур в поверпоинте. В общем, 2016 лучше.
     
     
  • 3.26, ИмяХ (?), 23:44, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А 2019 ещё лучше. В нём есть поддержка 3D и аудио файлов.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 01:19, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    2003 лучше - там есть красные муравьи и мигание текстом!
     
  • 2.32, topin89 (ok), 00:30, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж понужнее, чем VBA.
     

  • 1.10, ptr (??), 22:45, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > выполняется не локально, а в облаке Microsoft Cloud

    Это типа "прощай Excel", если хоть как-то связан с персональными данными?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:02, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто у гадюки появится ещё один спонсор на букву М.
     
  • 2.33, topin89 (ok), 00:31, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если они для обычного, не 365 тоже будут использовать облако -- то действительно не нужно. Если они таки встроят локально -- то норм.
     
  • 2.48, Аноним (1), 02:50, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как раз наоборот. O365 и Azure сертифицированы по самое немогу — хошь SOC с первого по третий, хошь ISO/IEC всяких мастей.
     

  • 1.18, Аноним (18), 23:08, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень нишевый продукт. В LibreOffice и расширения, и макросы давно можно было писать на питоне. Но массовым это так и не стало. Но вообще, весьма странная идея засовывать в бизнес-продукты питон. Обычно питон впихивают туда, чем всё равно пользоваться никто не будет.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 00:08, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Либра и сама массовой не особо-то стала (вот только не надо этого «я пользуюсь, жена пользуется, прабабушка пользуется»).
     
     
  • 3.38, Аноним (40), 01:16, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ООо/LO у 15% обычных виндузятников установлен (была статистика по ПО из steam)

    так что вполне себе массовая...

     
     
  • 4.49, Аноним (1), 02:52, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тех 15% задач таких нет, для которых макросы и питон нужны. Максимум — открыть чужую эксельку и прикинуть хватит ли маны в одного локацию пулить или придётся твинка с собой брать.
     

  • 1.19, Tron is Whistling (?), 23:14, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Facepalm#/media/File:Paris_Tuileries_Garden_Face
     
  • 1.23, Аноним (-), 23:38, 22/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.24, Chromium (ok), 23:38, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Использование Python в Excel может иметь следующие недостатки:

    - Необходимость подключения к облаку Microsoft Cloud для выполнения Python-кода, что может повлиять на скорость, безопасность и доступность данных².
    - Ограниченность функциональности Python в Excel по сравнению с полноценным Python-интерпретатором, например, отсутствие возможности отладки, импорта произвольных модулей или работы с графическим интерфейсом¹.
    - Сложность изучения и использования Python для непрограммистов, которые могут предпочитать более простые и удобные формулы Excel³.
    - Возможные проблемы совместимости и переносимости файлов Excel с Python-кодом между разными версиями программы или операционными системами¹.

    Источники:
    (1) Microsoft добавила Python в Excel / Хабр - Habr. https://habr.com/ru/news/756266/.
    (2) Преимущества и недостатки языка Python - плюсы и минусы. https://www.hocktraining.com/blog/preimuschestva-yazyka-python.
    (3) Работа с Excel из Python: Полное руководство с примерами. https://www.codecamp.ru/blog/python-excel-tutorial/.

     
     
  • 2.27, Аноним (18), 23:49, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого когда-нибудь интересовала проблема скорости в коде на Питоне?
     
     
  • 3.39, Аноним (40), 01:18, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     
  • 2.45, Golangdev (?), 02:05, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен

    приделывания облака туда, где оно не надо

    Не удивлюсь если мотивация (для хомячков) была типа
    * пользователям очень сложно установить Python, поэтому мы сделали для них облачное решение

    Настоящая же
    * правдами и не правдами загоним хомячков в облако и посадим на ежемесячную подписку

     

  • 1.25, Аноним (25), 23:41, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я Эксель программист суки!
     
     
  • 2.35, Аноним (34), 00:43, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нем даже графический движок реализовали, где клетки были пикселями. Была статья на хабре про ненормальное программирование
     

  • 1.29, Анонимщик (?), 00:14, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а все ради того, чтобы из GPT скрепку сделать
     
  • 1.36, Аноним (36), 00:46, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юпитерокапец?
     
  • 1.41, Аноним (41), 01:28, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Python-код добавляется в ячейки, обрабатывается по аналогии с макросами и функциями, но выполняется не локально, а в облаке Microsoft Cloud.

    Стопудово Microsoft уже добавили в простыню лицензионного соглашения мелким шрифтом согласие пользователя на безвозмездную передачу кода для тренировки своих нейросеток. Что-нибудь а ля "пользователь соглашается на использование своего кода для улучшения продуктов Microsoft, бла-бла-бла".

    В итоге хомячки будут не просто бесплатно работать на Microsoft, но ещё и доплачивать. И с удивлением узнавать что какой-то очень знакомый код (только с "правильными" копирайтами) вдруг появился в следующей версии.

     
     
  • 2.42, Аноним (42), 01:36, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В итоге хомячки будут не просто бесплатно работать на Microsoft, но ещё и доплачивать. И с удивлением узнавать что какой-то очень знакомый код (только с "правильными" копирайтами) вдруг появился в следующей версии.

    Давно реализовано в гугле, фейсбуке и у прочих серьезных пацанов. GPL не запрещает.

     

  • 1.43, Аноним (43), 01:46, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Питон в облаке? И с какого так сделали? Для обычных скриптов много мощностей не нужно, даже доисторический офисный комп справится
     
  • 1.51, Alladin (?), 03:15, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тоесть, логика. Чтобы добавить поддержку языка в приложение, значит надо нанять создателя языка, чтобы он добавил язык в приложение...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру