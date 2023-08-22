В Microsoft Excel встроена поддержка языка программирования Python

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|2.14, Аноним (-), 23:02, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Опенсорс победил, но не так, как того хотели опенсорсники.
Махровый проприетарщик придумал как показать фигу пользователям своей блоботы даже с опенсорсом, вендорлокнув лишний раз на свои сервера. Это больше похоже на попытку дойки на баззвордах.
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|2.37, crypt (ok), 00:51, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это точно) и линукс чем мейнстримнее и корпоративнее, тем больше m$ windows напоминает) я уж молчу про одного рыжего.)
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|1.3, Аноним (3), 22:38, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не взлетит. Кому нужен питон - тем Аксель не нужен. Кому нужен Аксель - те питон в гробу видали.
Сам пользуюсь LibreOffice Calc. Не для вычислений, а просто потому что GUI удобен для вставки и редактирования TSV. Данные сами храню в TSV, и уже с ними работаю в питоне. А LO Calc - для ручной компоновки дейтасетов табличных данных использую. Это когда у тебя фигова туча пдфок надыбанных с различных сайтов в гугле, плюс куча сайтов найденных, везде всё в своём формате, в своих единицах измерения (где ньютоны, где грамм-силы, и т. п.), часто встречаются ошибки, часто данные неполные (и иногда одну строку приходится собирать из нескольких источников), и тебе всё это дерьмо надо загнать в таблицу.
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|2.9, freehck (ok), 22:45, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не взлетит. Кому нужен питон - тем Аксель не нужен. Кому нужен Аксель - те питон в гробу видали.
Да нет, ещё как взлетит. Мир нынче полнится прикладниками, и Pyhton -- язык большинства прикладников. А теперь Microsoft обеспечил его нативную интеграцию с самым рапостранённым табличным процессором. Собственно, с чего бы ему не взлететь.
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|3.16, Аноним (-), 23:04, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А теперь Microsoft обеспечил его нативную интеграцию с самым рапостранённым
> табличным процессором. Собственно, с чего бы ему не взлететь.
Интересные понятия о "нативной интеграции" учитывая что это обращение в облако майкрософта где крутится тот питон. Так что угодно можно "нативно интегрировать". У меня тогда опеннет нативно интегрирован.
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|2.13, ptr (??), 22:49, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Данные сами храню в TSV, и уже с ними работаю в питоне
Как представил себе, что у меня полтора миллиарда строк в TSV, так ужаснулся. А это еще не самая крупная табличка.
Не пробовали в СУБД данные хранить?
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|3.31, topin89 (ok), 00:29, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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TSV или CSV для последовательного обхода вообще могут быть какого-угодно размера, может быть медленнее, чем через базу данных, но в разы проще для интеграции с питоном.
Может быть, стоит конвертировать в hdf5, но на тех размерах таблиц, на которых не висит LibreOffice, это не принципиально.
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|3.46, Аноним (3), 02:10, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня нет полтора миллиарда строк, обычно сотни, тысяча - максимум. Как ты себе это представляешь, вручную наизвлекать из разбросанных по инету документов данные и нормализовать? Тут AGI нужен. Даже если как-то умудриться задействовать (и автоматизировать, и отладить) недо-AGI модели, миллиарды строк - это всё равно вечность будет парситься.
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|2.30, topin89 (ok), 00:24, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Взлетит на первой космической. Мало кто хочет прогать на VBA в наши дни. На нём и раньше-то так себе было удовольствие.
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|2.47, Аноним (1), 02:42, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не взлетит. Кому нужен питон - тем Аксель не нужен. Кому нужен Аксель - те питон в гробу видали.
Уже взлетел. Питон и Эксель — стандарты де-факто в обработке данных. А твои фантазии про ручное выдёргивание строчек из пдфов можно на чём угодно крутить, хоть карандашом в тетрадке.
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|1.4, Аноним (4), 22:40, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вместо того, чтобы довести до ума своё детище, которым после 2010-й версии пользоваться невозможно, они решают добавить в офис то, что офисному пакету не нужно. Браво, майки!
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|2.8, Аноним (8), 22:44, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Гвидо умеет делать только питон. К чему не прикоснется - все питон получается.
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|2.12, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 22:48, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бухнул, шоле? 2016-й круче 2010-го. В нём можно два окна и битовые операции в ехеле, удобное добавление строк и столбцов в ворде, предпросмотр анимации движения в виде силуэтафигур в поверпоинте. В общем, 2016 лучше.
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|3.26, ИмяХ (?), 23:44, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А 2019 ещё лучше. В нём есть поддержка 3D и аудио файлов.
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|1.10, ptr (??), 22:45, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> выполняется не локально, а в облаке Microsoft Cloud
Это типа "прощай Excel", если хоть как-то связан с персональными данными?
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|2.33, topin89 (ok), 00:31, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если они для обычного, не 365 тоже будут использовать облако -- то действительно не нужно. Если они таки встроят локально -- то норм.
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|2.48, Аноним (1), 02:50, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да как раз наоборот. O365 и Azure сертифицированы по самое немогу — хошь SOC с первого по третий, хошь ISO/IEC всяких мастей.
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|1.18, Аноним (18), 23:08, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень нишевый продукт. В LibreOffice и расширения, и макросы давно можно было писать на питоне. Но массовым это так и не стало. Но вообще, весьма странная идея засовывать в бизнес-продукты питон. Обычно питон впихивают туда, чем всё равно пользоваться никто не будет.
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|2.28, Аноним (28), 00:08, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Либра и сама массовой не особо-то стала (вот только не надо этого «я пользуюсь, жена пользуется, прабабушка пользуется»).
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|3.38, Аноним (40), 01:16, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ООо/LO у 15% обычных виндузятников установлен (была статистика по ПО из steam)
так что вполне себе массовая...
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|4.49, Аноним (1), 02:52, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У тех 15% задач таких нет, для которых макросы и питон нужны. Максимум — открыть чужую эксельку и прикинуть хватит ли маны в одного локацию пулить или придётся твинка с собой брать.
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|1.24, Chromium (ok), 23:38, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Использование Python в Excel может иметь следующие недостатки:
- Необходимость подключения к облаку Microsoft Cloud для выполнения Python-кода, что может повлиять на скорость, безопасность и доступность данных².
- Ограниченность функциональности Python в Excel по сравнению с полноценным Python-интерпретатором, например, отсутствие возможности отладки, импорта произвольных модулей или работы с графическим интерфейсом¹.
- Сложность изучения и использования Python для непрограммистов, которые могут предпочитать более простые и удобные формулы Excel³.
- Возможные проблемы совместимости и переносимости файлов Excel с Python-кодом между разными версиями программы или операционными системами¹.
Источники:
(1) Microsoft добавила Python в Excel / Хабр - Habr. https://habr.com/ru/news/756266/.
(2) Преимущества и недостатки языка Python - плюсы и минусы. https://www.hocktraining.com/blog/preimuschestva-yazyka-python.
(3) Работа с Excel из Python: Полное руководство с примерами. https://www.codecamp.ru/blog/python-excel-tutorial/.
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|2.27, Аноним (18), 23:49, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кого когда-нибудь интересовала проблема скорости в коде на Питоне?
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|2.45, Golangdev (?), 02:05, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен
приделывания облака туда, где оно не надо
Не удивлюсь если мотивация (для хомячков) была типа
* пользователям очень сложно установить Python, поэтому мы сделали для них облачное решение
Настоящая же
* правдами и не правдами загоним хомячков в облако и посадим на ежемесячную подписку
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|2.35, Аноним (34), 00:43, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В нем даже графический движок реализовали, где клетки были пикселями. Была статья на хабре про ненормальное программирование
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|1.41, Аноним (41), 01:28, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Python-код добавляется в ячейки, обрабатывается по аналогии с макросами и функциями, но выполняется не локально, а в облаке Microsoft Cloud.
Стопудово Microsoft уже добавили в простыню лицензионного соглашения мелким шрифтом согласие пользователя на безвозмездную передачу кода для тренировки своих нейросеток. Что-нибудь а ля "пользователь соглашается на использование своего кода для улучшения продуктов Microsoft, бла-бла-бла".
В итоге хомячки будут не просто бесплатно работать на Microsoft, но ещё и доплачивать. И с удивлением узнавать что какой-то очень знакомый код (только с "правильными" копирайтами) вдруг появился в следующей версии.
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|2.42, Аноним (42), 01:36, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В итоге хомячки будут не просто бесплатно работать на Microsoft, но ещё и доплачивать. И с удивлением узнавать что какой-то очень знакомый код (только с "правильными" копирайтами) вдруг появился в следующей версии.
Давно реализовано в гугле, фейсбуке и у прочих серьезных пацанов. GPL не запрещает.
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|1.43, Аноним (43), 01:46, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Питон в облаке? И с какого так сделали? Для обычных скриптов много мощностей не нужно, даже доисторический офисный комп справится
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|1.51, Alladin (?), 03:15, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тоесть, логика. Чтобы добавить поддержку языка в приложение, значит надо нанять создателя языка, чтобы он добавил язык в приложение...
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