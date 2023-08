В Microsoft Excel встроена поддержка языка программирования Python

2.9 , freehck ( ok ), 22:45, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Не взлетит. Кому нужен питон - тем Аксель не нужен. Кому нужен Аксель - те питон в гробу видали. Да нет, ещё как взлетит. Мир нынче полнится прикладниками, и Pyhton -- язык большинства прикладников. А теперь Microsoft обеспечил его нативную интеграцию с самым рапостранённым табличным процессором. Собственно, с чего бы ему не взлететь.

3.16 , Аноним ( - ), 23:04, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > А теперь Microsoft обеспечил его нативную интеграцию с самым рапостранённым

> табличным процессором. Собственно, с чего бы ему не взлететь. Интересные понятия о "нативной интеграции" учитывая что это обращение в облако майкрософта где крутится тот питон. Так что угодно можно "нативно интегрировать". У меня тогда опеннет нативно интегрирован.

3.44 , rshadow ( ok ), 02:03, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разве самый распространенный не у гугла?

2.13 , ptr ( ?? ), 22:49, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Данные сами храню в TSV, и уже с ними работаю в питоне Как представил себе, что у меня полтора миллиарда строк в TSV, так ужаснулся. А это еще не самая крупная табличка.

Не пробовали в СУБД данные хранить?

3.31 , topin89 ( ok ), 00:29, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – TSV или CSV для последовательного обхода вообще могут быть какого-угодно размера, может быть медленнее, чем через базу данных, но в разы проще для интеграции с питоном.

Может быть, стоит конвертировать в hdf5, но на тех размерах таблиц, на которых не висит LibreOffice, это не принципиально.

3.46 , Аноним ( 3 ), 02:10, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня нет полтора миллиарда строк, обычно сотни, тысяча - максимум. Как ты себе это представляешь, вручную наизвлекать из разбросанных по инету документов данные и нормализовать? Тут AGI нужен. Даже если как-то умудриться задействовать (и автоматизировать, и отладить) недо-AGI модели, миллиарды строк - это всё равно вечность будет парситься.

2.30 , topin89 ( ok ), 00:24, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Взлетит на первой космической. Мало кто хочет прогать на VBA в наши дни. На нём и раньше-то так себе было удовольствие.

3.50 , Аноним ( 50 ), 03:00, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там там уже давно js есть.

2.47 , Аноним ( 1 ), 02:42, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не взлетит. Кому нужен питон - тем Аксель не нужен. Кому нужен Аксель - те питон в гробу видали. Уже взлетел. Питон и Эксель — стандарты де-факто в обработке данных. А твои фантазии про ручное выдёргивание строчек из пдфов можно на чём угодно крутить, хоть карандашом в тетрадке.