Проект разработки документации для Serpent OS

2.10 , Аноним ( 9 ), 22:14, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> с использованием 4 пробелов в качестве отступа

> Дальше не читал. Не инклюзивно. У меня вот ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство),

> и мне важно где ставить отступы и сколько их ставить. Но

> это мне не мешает писать код на языках где отступы строго

> не регламентируются. Правильно, ведь вы их ставите регламентируя сами, согласно вашим ОКР, ведь так? ;)

2.11 , Аноним ( 11 ), 22:15, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – когда кодить надо быстро и много, не до пробелов совершенно. Я вообще не ставлю пробелы, печатаю прямо так: if(foo)bar+=1, далее жму ctrl-s, а редактор сам вставляет фигурные скобки, пробелы вокруг операторов, скобок и так далее. Я тут как бы алгоритмами занят, а не подсчетом пробелов. В языке PIHON так не получится, там язык заставляет считать пробелы. А в норм си-подобных языках есть фигурные скобки, по которым пробелы расставляются автоматически форматтерами. В языке PIHON форматтер рискует поменять логику программы, лол.

2.12 , fumanchez ( ok ), 22:22, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отступом отделяется внутреннее содержание или продолжение линии (по идее двойным, чтобы различать, но мало кто этим заморачивается без форматтера). Как и зачем ставить отступы где-то еще - загадка.

3.13 , Аноним ( 13 ), 22:33, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как и зачем ставить отступы где-то еще - загадка. Это загадка для здоровых. У меня как и у комментатора выше тоже лёгкое ADHD & OCD, и я его хорошо понимаю.

4.15 , Аноним ( 15 ), 00:01, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – а это драли вас в детстве мало запятые правильно ставить тоже ad&d мешает как и комментатору выше зато на пробелы поабастряцца и на неинклюзивность хлебом не корми

