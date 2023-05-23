Проект разработки документации для Serpent OS

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|1.2, Аноним (2), 21:56, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> с использованием 4 пробелов в качестве отступа
это настолько важно что записали первым пунктом))
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|2.3, Аноним (3), 21:59, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Целенаправлено для подрыва 4-х пробельных хейтеров уже с самого начала чтения.
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|2.9, Аноним (9), 22:13, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> с использованием 4 пробелов в качестве отступа
> это настолько важно что записали первым пунктом))
Кто-то настолько ненавидит табуляции ;)
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|1.6, Аноним (6), 22:08, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> с использованием 4 пробелов в качестве отступа
Дальше не читал. Не инклюзивно. У меня вот ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), и мне важно где ставить отступы и сколько их ставить. Но это мне не мешает писать код на языках где отступы строго не регламентируются.
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|2.10, Аноним (9), 22:14, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> с использованием 4 пробелов в качестве отступа
> Дальше не читал. Не инклюзивно. У меня вот ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство),
> и мне важно где ставить отступы и сколько их ставить. Но
> это мне не мешает писать код на языках где отступы строго
> не регламентируются.
Правильно, ведь вы их ставите регламентируя сами, согласно вашим ОКР, ведь так? ;)
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|2.11, Аноним (11), 22:15, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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когда кодить надо быстро и много, не до пробелов совершенно. Я вообще не ставлю пробелы, печатаю прямо так: if(foo)bar+=1, далее жму ctrl-s, а редактор сам вставляет фигурные скобки, пробелы вокруг операторов, скобок и так далее. Я тут как бы алгоритмами занят, а не подсчетом пробелов. В языке PIHON так не получится, там язык заставляет считать пробелы. А в норм си-подобных языках есть фигурные скобки, по которым пробелы расставляются автоматически форматтерами. В языке PIHON форматтер рискует поменять логику программы, лол.
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|2.12, fumanchez (ok), 22:22, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отступом отделяется внутреннее содержание или продолжение линии (по идее двойным, чтобы различать, но мало кто этим заморачивается без форматтера). Как и зачем ставить отступы где-то еще - загадка.
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|3.13, Аноним (13), 22:33, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как и зачем ставить отступы где-то еще - загадка.
Это загадка для здоровых. У меня как и у комментатора выше тоже лёгкое ADHD & OCD, и я его хорошо понимаю.
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|4.15, Аноним (15), 00:01, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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а это драли вас в детстве мало
запятые правильно ставить тоже ad&d мешает как и комментатору выше
зато на пробелы поабастряцца и на неинклюзивность хлебом не корми
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