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Проект разработки документации для Serpent OS

23.05.2023 21:29

Айки Доэрти (Ikey) объявил о начале работы над сайтом документации дистрибутива Seprent OS. Для развёртывания используются Markdown и Docusaurus. Страницы документации размещены на GitHub.

Документация проясняет некоторые моменты разработки:

Айки также отметил, что должно входить в образ дистрибутива, чтобы считать его достаточным для разработчика инструментария Serpent OS:

  • GNOME Shell
  • GNOME Software (с возможной интеграцией пакетного менеджера moss)
  • Flatpak и XDG portal
  • GNOME Terminal
  • Логотипы SerpentOS

В репозиториях должны быть доступны текстовый редактор vscode и утилита форматирования кода dfmt. Вопрос разработки графического установщика остаётся открытым.

  1. Главная ссылка к новости (https://forums.serpentos.com/d...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Solus 5 будет построен на технологиях SerpentOS
  3. OpenNews: Запуск пакетной инфраструктуры SerpentOS
  4. OpenNews: Инструментарий SerpentOS доступен для тестирования
  5. OpenNews: Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie
  6. OpenNews: Проект Solus Linux сменил команду разработчиков
Лицензия: CC-BY
Тип: английский / Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59185-serpentos
Ключевые слова: serpentos
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:56, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > с использованием 4 пробелов в качестве отступа

    это настолько важно что записали первым пунктом))

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:59, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Целенаправлено для подрыва 4-х пробельных хейтеров уже с самого начала чтения.
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:13, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> с использованием 4 пробелов в качестве отступа
    > это настолько важно что записали первым пунктом))

    Кто-то настолько ненавидит табуляции ;)

     

  • 1.4, Аноним (3), 22:00, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как-то смузненько разрабатывать продукт отдельно от документации.
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:08, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > с использованием 4 пробелов в качестве отступа

    Дальше не читал. Не инклюзивно. У меня вот ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), и мне важно где ставить отступы и сколько их ставить. Но это мне не мешает писать код на языках где отступы строго не регламентируются.

     
     
  • 2.10, Аноним (9), 22:14, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> с использованием 4 пробелов в качестве отступа
    > Дальше не читал. Не инклюзивно. У меня вот ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство),
    > и мне важно где ставить отступы и сколько их ставить. Но
    > это мне не мешает писать код на языках где отступы строго
    > не регламентируются.

    Правильно, ведь вы их ставите регламентируя сами, согласно вашим ОКР, ведь так? ;)

     
  • 2.11, Аноним (11), 22:15, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда кодить надо быстро и много, не до пробелов совершенно. Я вообще не ставлю пробелы, печатаю прямо так: if(foo)bar+=1, далее жму ctrl-s, а редактор сам вставляет фигурные скобки, пробелы вокруг операторов, скобок и так далее. Я тут как бы алгоритмами занят, а не подсчетом пробелов. В языке PIHON так не получится, там язык заставляет считать пробелы. А в норм си-подобных языках есть фигурные скобки, по которым пробелы расставляются автоматически форматтерами. В языке PIHON форматтер рискует поменять логику программы, лол.
     
  • 2.12, fumanchez (ok), 22:22, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отступом отделяется внутреннее содержание или продолжение линии (по идее двойным, чтобы различать, но мало кто этим заморачивается без форматтера). Как и зачем ставить отступы где-то еще - загадка.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:33, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как и зачем ставить отступы где-то еще - загадка.

    Это загадка для здоровых. У меня как и у комментатора выше тоже лёгкое ADHD & OCD, и я его хорошо понимаю.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 00:01, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    а это драли вас в детстве мало

    запятые правильно ставить тоже ad&d мешает как и комментатору выше

    зато на пробелы поабастряцца и на неинклюзивность хлебом не корми

     

  • 1.14, Аноним (14), 23:54, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объявил, ну и ладно. Ну или не ладно, а лесом.
     

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