Serpent OS переходит на применение языков Rust, TypeScript и Go в инструментарии и инфраструктуре

"Проект Serpent OS находился в состоянии относительного застоя из-за технических проблем"

Не было там никаких проблем технических.

Основная причина, что они решили впиливать Серпент как основу для пакетной и инфраструктурной базы Солуса, а там уже есть люди, которым "надо Раст". И чтобы использовать язык, который знают члены коммьюнити решили перейти на него. Сам Ikey на работе пишет на Расте (хоть и не нравится ему :D).

Тем более всё равно некоторые реализации хотели переписывать для более аккуратного вида. Сейчас по сути был успешно сделан сложный MVP на D, и было решено готовить эту инфру к продакшену и обкатке на Солусе.

Ди там кстати использовался и для Web и даже для Фронтэнда (простенького). Когда не шашечки, а ехать.

Для продакшена им нужно сделать как можно скорее, и на других языках больше людей и больше каких-то готовых решений, которые позволят сделать быстрее (видимо спешат к релизу Солуса успеть).

