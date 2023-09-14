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Serpent OS переходит на применение языков Rust, TypeScript и Go в инструментарии и инфраструктуре

14.09.2023 23:17

Айки Доэрти (Ikey), основатель дистрибутива Solus, опубликовал заметку о последних тенденциях в разработке дистрибутива Serpent OS, на технологиях которого будет построен выпуск Solus 5. Основные моменты:

  • Проект Serpent OS находился в состоянии относительного застоя из-за технических проблем, связанных с реализацией дополнительных средств для безопасной работы с памятью в языке программирования D и ограниченностью ресурсов для создания и поддержки пакетов на языке D, который ранее использовался для разработки инструментария Serpent OS.
  • Айки Доэрти любит язык программирования D и ценит его выразительность и свободу творчества, в виду чего продолжит использовать D в своих личных проектах, с оптимизмом смотря на его будущее.
  • После сотрудничества с компанией Solus приоритеты проекта изменились, и теперь архитектурные решения принимаются с учётом потребностей всех заинтересованных сторон, включая существующий состав сопровождающих.
  • При разработке проекта планируется использовать языки Rust, ReactJS/TypeScript и Go. Rust будет применяться вместо языка D для низкоуровневого инструментария (moss, boulder, libstone), ReactJS/TypeScript для фронтенда, а Go для веб-систем и инфраструктуры сборки.
  • Новая инфраструктура будет масштабируемой и развёртываться с помощью Kubernetes. Планируется активно использовать кэширование при пересборке всего дистрибутива после изменения какой-то части графа зависимостей.
  • В настоящее время проект сосредоточен на реализации пакетного менеджера moss на языке Rust и использовании лицензии MPL-2.0 для нового инструментария.
  • Проект закрепляет авторские права за коллективом разработчиков Serpent OS, чтобы предотвратить изменения лицензии в будущем.
.

Дистрибутив SerpentOS не является ответвлением от других проектов и основывается на пакетом менеджере moss, который заимствует многие современные возможности, развиваемые в таких пакетных менеджерах, как eopkg/pisi, rpm, swupd и nix/guix, сохраняя при этом традиционный взгляд на манипуляцию пакетами и использующий сборку в режиме stateless по умолчанию. Пакетный менеджер использует атомарную модель обновления системы, при которой фиксируется состояние rootfs, а после обновления состояние переключается на новое.

  1. Главная ссылка к новости (https://serpentos.com/blog/202...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Solus 4.4
  3. OpenNews: Проект разработки документации для Serpent OS
  4. OpenNews: Дистрибутив Solus 5 будет построен на технологиях SerpentOS
  5. OpenNews: Запуск пакетной инфраструктуры SerpentOS
  6. OpenNews: Инструментарий SerpentOS доступен для тестирования
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59756-serpentos
Ключевые слова: serpentos, solus
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:26, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Нужно было брать Birb из соседней новости.
     
     
  • 2.5, разработчик (?), 23:33, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    змеи, вроде бы, птиц - не очень. Два тотемных зверя-антагониста предвещают плохую судьбу прожекту.

    Нужно было брать брейнфак.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 01:06, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужно было брать брейнфак.

    Ну не, птицы из соседней новости - клюют мозг намного круче.

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:28, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо срочно переписать на Rust. А, погодите-ка, уже планируется. Хорошо. Молодцы. Правильно.
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:29, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо всего зоопарка можно использовать Zig, который и позиционируется в том числе как тулчейн с красивым императивным build.zig. И переписывать сразу весь код с Си не нужно, ведь как показывает Bun тот же, Zig работает с Си лучше, чем сам Си.
     
     
  • 2.12, Витюшка (?), 00:51, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Истину глаголишь!
     

  • 1.4, Tron is Whistling (?), 23:30, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отлично. Никогда не знал, что это такое, а теперь - точно не узнаю.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 01:08, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отлично. Никогда не знал, что это такое, а теперь - точно не узнаю.

    Удваиваю этого гражданина. Пусть сами и юзают свою хайпоту от какой там еще чудной компании с навязываемыми приоритетами.

     

  • 1.6, Анонимусс (?), 23:40, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    D уехал...
     
  • 1.7, crypt (ok), 23:48, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Serpent OS

    автор неизвестно чего переходит... ну ок

     
  • 1.8, Ivan_83 (ok), 00:03, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая чушь.
    Нет у них низкоуровнего, они какой то там пакетный манагер изобрели и пару либ к нему.
    Писали бы сразу на lua и уже давно все фичи втащили бы какие хотели.
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:30, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    спаси и сохрани
     
  • 1.10, Аноним (10), 00:42, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сколько бы сишники не сопротивлялись, а караван идёт. И это хорошо. Привычки людей не должны тормозить технический прогресс.
     
     
  • 2.13, Адмунь (?), 01:02, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В чём для разрабов Rust была проблема убить сразу двух зайцев - сделать схожий с си синтаксис и свои безопасности дополнительно организовать ? не такими как все себя почувствовали? struct impl ? pub fn -> ? return? null? self? и это только поверхостно если взглянуть. Как итог - не нужно.
     
     
  • 3.16, Аноним (10), 01:08, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто тебе сказал что синтаксис Си лучше чем у Раста?
     
  • 3.17, Аноним (17), 01:23, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто мешает для си сделать мощный компилятор с максимально возможными проверками безопасности кода? Тогда и к rust претензий не будет
     
     
  • 4.18, Hck3r (?), 01:30, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MISRA +)
     

  • 1.11, Hck3r (?), 00:44, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие-то додумки..

    "Проект Serpent OS находился в состоянии относительного застоя из-за технических проблем"
    Не было там никаких проблем технических.

    Основная причина, что они решили впиливать Серпент как основу для пакетной и инфраструктурной базы Солуса, а там уже есть люди, которым "надо Раст". И чтобы использовать язык, который знают члены коммьюнити решили перейти на него. Сам Ikey на работе пишет на Расте (хоть и не нравится ему :D).

    Тем более всё равно некоторые реализации хотели переписывать для более аккуратного вида. Сейчас по сути был успешно сделан сложный MVP на D, и было решено готовить эту инфру к продакшену и обкатке на Солусе.
    Ди там кстати использовался и для Web и даже для Фронтэнда (простенького). Когда не шашечки, а ехать.

    Для продакшена им нужно сделать как можно скорее, и на других языках больше людей и больше каких-то готовых решений, которые позволят сделать быстрее (видимо спешат к релизу Солуса успеть).

     
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