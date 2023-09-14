Serpent OS переходит на применение языков Rust, TypeScript и Go в инструментарии и инфраструктуре

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|2.5, разработчик (?), 23:33, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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змеи, вроде бы, птиц - не очень. Два тотемных зверя-антагониста предвещают плохую судьбу прожекту.
Нужно было брать брейнфак.
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|3.14, Аноним (14), 01:06, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нужно было брать брейнфак.
Ну не, птицы из соседней новости - клюют мозг намного круче.
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|1.2, Аноним (2), 23:28, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо срочно переписать на Rust. А, погодите-ка, уже планируется. Хорошо. Молодцы. Правильно.
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|1.3, Аноним (3), 23:29, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вместо всего зоопарка можно использовать Zig, который и позиционируется в том числе как тулчейн с красивым императивным build.zig. И переписывать сразу весь код с Си не нужно, ведь как показывает Bun тот же, Zig работает с Си лучше, чем сам Си.
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|2.15, Аноним (14), 01:08, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Отлично. Никогда не знал, что это такое, а теперь - точно не узнаю.
Удваиваю этого гражданина. Пусть сами и юзают свою хайпоту от какой там еще чудной компании с навязываемыми приоритетами.
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|1.8, Ivan_83 (ok), 00:03, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какая чушь.
Нет у них низкоуровнего, они какой то там пакетный манагер изобрели и пару либ к нему.
Писали бы сразу на lua и уже давно все фичи втащили бы какие хотели.
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|1.10, Аноним (10), 00:42, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько бы сишники не сопротивлялись, а караван идёт. И это хорошо. Привычки людей не должны тормозить технический прогресс.
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|2.13, Адмунь (?), 01:02, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чём для разрабов Rust была проблема убить сразу двух зайцев - сделать схожий с си синтаксис и свои безопасности дополнительно организовать ? не такими как все себя почувствовали? struct impl ? pub fn -> ? return? null? self? и это только поверхостно если взглянуть. Как итог - не нужно.
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|3.17, Аноним (17), 01:23, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто мешает для си сделать мощный компилятор с максимально возможными проверками безопасности кода? Тогда и к rust претензий не будет
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|1.11, Hck3r (?), 00:44, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие-то додумки..
"Проект Serpent OS находился в состоянии относительного застоя из-за технических проблем"
Не было там никаких проблем технических.
Основная причина, что они решили впиливать Серпент как основу для пакетной и инфраструктурной базы Солуса, а там уже есть люди, которым "надо Раст". И чтобы использовать язык, который знают члены коммьюнити решили перейти на него. Сам Ikey на работе пишет на Расте (хоть и не нравится ему :D).
Тем более всё равно некоторые реализации хотели переписывать для более аккуратного вида. Сейчас по сути был успешно сделан сложный MVP на D, и было решено готовить эту инфру к продакшену и обкатке на Солусе.
Ди там кстати использовался и для Web и даже для Фронтэнда (простенького). Когда не шашечки, а ехать.
Для продакшена им нужно сделать как можно скорее, и на других языках больше людей и больше каких-то готовых решений, которые позволят сделать быстрее (видимо спешат к релизу Солуса успеть).
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