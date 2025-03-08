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Доступен дистрибутив Apertis 2025.0, позволяющий не использовать код под лицензией GPLv3

08.03.2025 09:41

Компания Collabora представила Linux-дистрибутив Apertis 2025.0, изначально созданный для оснащения автомобильных систем, но затем переориентированный для более широкого спектра электронных устройств, встраиваемой техники и промышленного оборудования. В качестве примеров устройств, на которых применяется Apertis, упомянуты игровая консоль Atari VCS, платы Raspberry Pi 4, автомобильные SoC R-car и сканер для обнаружения объектов в стенах Bosch D-tect 200.

Эталонные системные образы распространяются для архитектур x86_64, arm64 и armhf. Дистрибутив модульный и позволяет производителям устройств самостоятельно формировать необходимую начинку системного окружения. Поддерживается как формирование сборок на базе традиционных deb-пакетов, так и монолитных атомарно обновляемых образов на основе OSTree. Время сопровождения каждого выпуска Apertis составляет 1 год и 9 месяцев, каждые три месяца формируется корректирующий релиз с исправлением ошибок.

В качестве основы для построения дистрибутива использованы пакеты из Debian GNU/Linux 12. При этом системная начинка существенно переработана с учётом рисков, которые могут возникнуть у производителей оборудования при использовании некоторых свободных лицензий, таких как GPLv3, запрещающих тивоизацию, т.е. привязку программного обеспечения к оборудованию, например, через дозволение загрузки только прошивок, заверенных цифровой подписью производителя.

Apertis позволяет сформировать сборки, не включающие код под лицензиями семейства GPLv3. Вместо использования устаревших версий утилит GNU, сформированных до перехода на лицензию GPLv3, в Apertis задействованы более современные альтернативы под пермиссивными лицензиями. Например, вместо пакетов GNU coreutils и findutils в Apertis предложены аналоги от проекта uutils, написанные на языке Rust и распространяемые под лицензией MIT, а вместо GnuPG поставляется Sequoia-PGP под лицензиями GPL-2+ и LGPL-2+. Для тех кого не заботят юридические вопросы, связанные с GPLv3, оставлена возможность использования традиционных наборов утилит.

Пакет с ядром базируется на свежей LTS-ветке ядра Linux. Например, в выпуске Apertis 2025 задействовано ядро 6.12, а не ядро 6.1 из пакетов Debian 12. Все пакеты, образы, утилиты и настройки развиваются в публичном git-репозитории, в котором доступно 5905 пакетов. Для совместной работы используется GitLab, а для тестирования с использованием непрерывной интеграции - GitLab CI. Сборка бинарных пакетов из исходного кода производится при помощи инструментарий OBS (Open Build Service). Собранные пакеты распространяются через APT-репозитории, управляемые при помощи инструментария aptly.

Проект Apertis придерживается правил разработки Debian и включает в состав только приложения, поставляемые под открытыми лицензиями или допускающие свободное распространение. Для того чтобы компании, создающие свои продукты на базе Apertis, могли быть уверены в лицензионной чистоте производных работ для каждой сборки формируется SBOM-отчёт (Software Bill of Materials) в котором указана информация о лицензиях всех использованных файлов с кодом, а также данные о версиях программ, что также удобно для проверки наличия уязвимых версий.

Все компоненты Apertis регулярно проходят расширенное автоматизированное и ручное тестирование на эталонных аппаратных платформах, таких как платы Raspberry Pi 4 автомобильные SoC R-car, а результаты такого тестирования публикуются в открытом доступе. Автоматизированное тестирование системных сборок на эталонном оборудовании организовано на базе системы LAVA (Linaro Automated Validation Architecture).

Основные изменения:

  • Началось формирование готовых системных образов для платы NXP Layerscape LS1028A RDB. Добавлена начальная поддержка платы MYIR Remi Pi на базе процессора Renesas RZ/G2L.
  • Задействовано ядро Linux 6.12 (в прошлом выпуске использовалось ядро 6.6). Пакетная база синхронизирована с Debian 12.9.
  • Из секции "development" в компонент "target" перенесены пакеты с инструментарием Rust и Go, используемые при сборке других пакетов. Идея в том, чтобы инструментарий для сборки для целевой системы входил в основной состав сборки для данной целевой системы для упрощения проверок соответствия требованиям к лицензиям (compliance). Раньше пакеты Rust и Go не могли быть включены в компонент "target" так как в них использовалось статическое связывание, но проблему удалось решить через задействование инструментария germinate для построения списка зависимостей.
  • Помимо SBOM-отчёта о начинке дистрибутива, обеспечено формирование подобного отчёта и о всех сборочных зависимостях для каждого пакета. Отчёт включает номера версий зависимостей и может использоваться для отслеживания устранения уязвимостей.
  • Автоматизирован процесс формирования новых отчётов о лицензиях и авторских правах.
  • Улучшен инструментарий для импорта новых пакетов из Debian. В утилите import-debian-package реализована возможность создания merge-запросов с метаданными о лицензиях и авторских правах.
  • Добавлена поддержка запуска автоматизированных тестов в окружении LAVA в контексте MR (Merge Request), что позволяет проверять все изменения в пакетах путём запуска тестов непрерывной интеграции на стадии до приёма изменения в основные ветки.
  • Предоставлен новый способ добавления в пакеты тестов, выполняемых при поступлении запросов на слияние (Merge Request). Подобные тесты, предоставляющие дополнительные проверки от появления регрессий, добавлены для пакетов с ядром Linux.
  • Добавлен инструментарий Change History Generator, позволяющий отслеживать историю изменения системных образов и оценивать различия между образами.
  • Процессы объединения веток "security" и "updates" с веткой "main" и создания новых веток перенесены в Gitlab CI, что сократит ручную работу, позволит снизить число ошибок при формировании новых версий и упростит отладку.
  • Добавлен интерфейс (Dashboard) для отслеживания изменений в пакетах, по сравнению с их состоянием в Debian.
  • Улучшен интерфейс приложения для отслеживания результатов ручного и автоматизированного тестирования качества.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив OpenWrt 24.10
  3. OpenNews: Доступен маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществами OpenWrt и Banana Pi
  4. OpenNews: Новая версия дистрибутива Raspberry Pi OS, перешедшего на Wayland
  5. OpenNews: Выпуск Armbian 25.2, дистрибутива для одноплатных компьютеров
  6. OpenNews: Обновление дистрибутива для одноплатных ПК DietPi 9.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62848-apertis
Ключевые слова: apertis, collabora, gpl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, мяв (?), 10:02, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    вот это действительно прикольно.
    и идея, и новость.
    даже желание потыкать появилось
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 10:31, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > вот это действительно прикольно.
    > и идея, и новость.
    > даже желание потыкать появилось

    Да зашибись просто. Правда - не вам. Ибо секурбутами и DRM ограничиловом это все обвесят вон те автомотивщики. При том - защищаясь от вас :). А смысл ВАМ его щупать? Метите в автомотивщики? Собираетесь стать мегакорпой нагревающей всех DRMом, чтобы GPL3 париться? Все, GM и прочие форды у ваших ног, а элонмаск вообще заявление о банкротстве пишет! :)

     
     
  • 3.9, мяв (?), 10:48, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не вам

    кто здесь ?
    в прочем, и не Вам - Вы о sb-то знаете только по новостям с опеннета, насколько я могу судить.

     
     
  • 4.11, Аноним (-), 10:56, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > кто здесь ?
    > в прочем, и не Вам - Вы о sb-то знаете только по
    > новостям с опеннета, насколько я могу судить.

    Вы не иначе представитель какой-то мегакорпы с офигеть продуктом где секурбут завинчен в пику кастомерам? Чтобы GPLv3 реально мешал жить? Или в чем прикол то? На вот именно ВАШЕЙ платформе - вы не распостраняете ничего, и соответственно проблем что там секурбут <-> кастомер вообще нет.

    Проблема может возникнуть только если распостранять какие-то девайсы с активнмы секурбутом. При наличии GPLv3 кастомер может вполне себе захотеть ключ подписывания этсамого, чтобы поупражняться в правах. Сие, кстати, можно и организовать - ессно с аннулирваонием ему гарантии. И сие возмоэно проще чем вон те извраты.

    Ну то-есть на самом базовом уровне: у каждого девайса - свой ключ, и завести базу данных с ними. Если кастомер начинает хотеть - дать ему ЕГО ключ, пометить в базе ключей как аннулированую гарантию, и пусть кукует. В случае чего - опа, помечено что он сам хочет на пантеон ходить. Если брякнется - а вот он тут ключ просил, так что пусть сам и разбирается. Т.е. видите, даже с GPLv3 и коммерческим продуктом - оно решаемо и без тех вещей, если надо.

     
     
  • 5.13, мяв (?), 11:04, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все на самом деле проще - не один аноним выше считает, что с деда хватит.
     
     
  • 6.18, Аноним (-), 11:12, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все на самом деле проще - не один аноним выше считает, что
    > с деда хватит.

    Без этого деда мы бы ща мумукались с вон теми BSD без драйверов и виндой, собираемых толи варезным компилером, толи каким там еще недоделком типа pcc, чтоли.

    Для эмбедовки жила была такая штука как BSDi - пропретарная ессно. Кастомеры WindRiver что-то эту схему не оценили - и стали требовать пингвина :). Это то как вон те свободы работали на практике. А на память об этом BSD и прочие - в состоянии полного дауна. Где .n нету в 2025 году - ибо core инфраструктуру все растащили по норкам.

     
  • 5.14, Аноним (-), 11:08, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблема может возникнуть только если распостранять какие-то девайсы с активнмы секурбутом.

    Нет. Дистр был изначально создан для автомотив, а там должна быть сертификация что никакой рукооп не засунет свои шаловливые ручонки в мозги авто. Что совсем чуть-чуть конфликтует с  GPLv3. А потом расширили на пром оборудование. Ибо нефиг))

    > Ну то-есть на самом базовом уровне: у каждого девайса - свой ключ,
    > и завести базу данных с ними.

    Но зачем?

    > Если кастомер начинает хотеть - дать ему ЕГО ключ,

    А не пошел он на... хочет еще что-то! Не нравится - пусть покупает другой продукт.

    > пометить в базе ключей как аннулированую гарантию,

    Чтобы потом оказалось, что в некоторых юрисдикциях это вообще не законно и ТЕБЕ придется доказывать, что поломка произошла из-за кастомера или давай ремонтируй по гарантии.

    > Т.е. видите, даже с GPLv3 и коммерческим продуктом - оно решаемо и без
    > тех вещей, если надо.

    Это "если надо" дополнительный гемор и затраты. Намного лучше вообще не давать кастомеру такого права. Поэтому этот дистр и существует.

     
     
  • 6.22, Аноним (-), 11:21, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в чем проблема зафиксировать получение ключа в базе - и если что то все факапы... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.34, Аноним (-), 11:56, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще раз Гос органам нужно чтобы проблема вообще не возникла, а не чтобы ты пере... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.6, Аноним (-), 10:39, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Как же повезло ядру линукса, что там был вписал GPLv2, а не "GPLv2 any later version" и сменить ее невозможно.
    Иначе бородатый комми полез бы менять на GPLv3 или придумали бы еще более раковую v4. И все, кто сейчас пишет линь, просто разбежались бы.

    > предложены аналоги от проекта uutils, написанные на языке Rust
    > вместо GnuPG поставляется Sequoia-PGP под лицензиями [тоже на расте]

    О, так внезапно переписывание имеет смысл))
    И уверен, что после таких новостей схожие проекты получат больше финансирования.

     
     
  • 2.7, мяв (?), 10:45, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если бы от новостей на опеннете зависило финансирование кого-то, кроме их авторов .. представить даже страшно !
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 10:54, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если бы от новостей на опеннете зависило финансирование кого-то,
    > кроме их авторов .. представить даже страшно !

    Так новость же не только на опеннете))
    А напр. тут collabora.com/news-and-blog/news-and-events/apertis-v2025-the-second-bookworm-based-release-for-industrial-embedded-devices.html
    И те, кому нужно об этом узнают

     
  • 2.30, Аноним (30), 11:50, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как не повезло нашему форуму, что Аноним не знает, что программа может выпускаться одновременно под несколькими лицензиями. Как вариант, автор может предусмотреть, что пользователь при скачивании сам может выбрать, под какой лицензией работать.
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 12:54, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как не повезло нашему форуму, что Аноним не знает,
    > что программа может выпускаться одновременно под несколькими лицензиями.

    Ну давай, покажи мастер-класс и выпусти ядро "одновременно под несколькими лицензиями")))

    > пользователь при скачивании сам может выбрать, под какой лицензией работать.

    И это как раз бы породило проблему.

     

  • 1.17, Крабоед (?), 11:12, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ах вот зачем они переписывают всё на раст! Это предлог чтобы лицензии стали более удобными для корпораций!
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:13, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переписывают, чтобы выкинуть гну и деда на мороз. Благородная цель
     
  • 2.21, Аноним (-), 11:20, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ах вот зачем они переписывают всё на раст! Это предлог чтобы лицензии стали более

    свободными! Без ограничений GPL.

    Борода просто не продумал лицензию нормально. У него она защищает код.
    Но если я переписывают с сишки на раст, то там не будет ни одной строчки сишного кода, просто вот by design)) А то что API не подпадает под ограничения уже проверили гугл и оракл в суде.

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:36, 08/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.27, Дебимоль (?), 11:38, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А , ты не подумал что там есть не только здоровенный здоровенный (язь) ой нет хакер который может и по ядрену настучать , потому что банк оф дезинг у него.
     
  • 3.33, Аноним (30), 11:53, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Борода просто не продумал лицензию нормально. У него она защищает код.

    Он много чего не продумал. Например, можно просто удалить из кода упоминание и авторов, и лицензии, поставить проприетарную лицензию, а потом торговать продуктом, никому не показывая исходников.

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 12:26, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например, можно просто удалить из кода упоминание и авторов, и лицензии

    Это ты про тот случай, как гнутики просто взяли код под BSВ, удалили текст лицензии и вписали MODULE_LICENSE("GPL v2")
    https://undeadly.org/cgi?action=article&sid=20070829001634
    Абсолютно осуждаю таких редисок!

    Но это как бы нарушение лицензии и закона, поэтому им напихали полную панамку и сделали re-licence по всем правилам.

    А переписывание на раст никакой лицензии не нарушает))

     

  • 1.24, Крабоед (?), 11:29, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "свободными! Без ограничений GPL. "

    Конечно, для корпораций, это кого надо свобода

    Freedom for the wolves has often meant death to the sheep.
    Isaiah Berlin

     
     
  • 2.26, Аноним (-), 11:37, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно свободными.
    Представь я сочинил песню и выложил ее под BSD-like лицензией.
    Любой может ее исполнять, изменять, зарабатывать на ней денег.
    Я могу добавить туда партию барабанов и продать издателю.
    Потому что она Свободная.

    И тут приходит борода или его прихлебалы, просто копируют и "закрывают" возможности использования.
    Т.е свободы стало меньше.

    MIT/BSD это авторо-ориентированные лицензии. Они защищают возможность автора на достойную жизнь.
    А ЖоПЛь - это вирус защищающий потребялдей.

     
     
  • 3.32, Аноним (-), 11:52, 08/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.35, Аноним (-), 12:00, 08/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.37, Аноним (37), 12:11, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты будешь за меня, за автора кода решать под какой лицензией мне код выкладывать?
    я как автор GPL выбираю, а ты со своими хотелками идешь на ;%№!
     
     
  • 4.43, Аноним (20), 13:08, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно такое пишут люди с пустым житхабом
     
  • 3.38, Фрол (?), 12:23, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы ребята все какие-то глупые с этим тезисом "просто копируют и "закрывают" возможности использования."

    что кто и кому закрывает? исходник под бсд лицензией - бери да пользуйся. ааа, новые фишечки добавили под джипиэль лицензией? ну так сорян, кто пишет код, тот определяет лицензию. исходник без новых фишечек все еще открыт под бсд, бери да пользуйся, как и было сказано.

    и походу скажи спасибо, что автор новых фишек их хоть под джипиэл опубликовал, и можно посмотреть, что и как сделано - да пересказать своими словами под какой тебе угодно лицензией.

    пц что у вас в головах творится, шаурма вместо мозгов. я бы ваш код поостерегся использовать под любой лицензией. даже если он существует.

     
  • 2.28, Аноним (20), 11:40, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для всех, в том числе для пресловутых корпораций. И это круто. А гну это коммунизм.
     
     
  • 3.42, Вася (??), 13:06, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне интересно откуда на опеннете столько почитателей корпораций и ненавистников свободного программного обеспечения. У меня три теории

    1. это последствия эпидемии ковида и повреждения мозга
    2. это такой троллинг
    3. это ии запущенный корпорациями для зомбирования населения и внедрение нарратива что свобода это рабство, мир это война и прочее.

     
     
  • 4.44, Аноним (20), 13:09, 08/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.45, Вася (??), 13:15, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    аноним снизу написал что уважает любую свободу в том числе свободу корпораций и наверняка свободу людоедов и свободу педовифлов, но при этом не уважает свободу какого то деда. Так это троллинг, просто слишком толстый или всё же ковидогенная деменция?
     

  • 1.29, Аноним (29), 11:46, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выкинуть дедка пора действительно. Хватит, сколько можно паразитировать. Думаю, до конца пенсии лавэ ему хватит.
     
  • 1.31, Аноним (31), 11:50, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фокусничают с расбери на запчасти пи и думают что не знают с помощью какого инструмента туда заливается , порхатая шняга решила чужой лопатник оскудить
     
  • 1.36, Фрол (?), 12:01, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > через дозволение загрузки только прошивок,

    моя не очень понимай этот языка

     
  • 1.40, Аноним (40), 12:53, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что это за кл
     

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