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Выпуск дистрибутива Debian 12.9

11.01.2025 22:27

Сформировано девятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 12, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 72 обновления с устранением проблем со стабильностью и 38 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 12.9 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов ansible, intel-microcode, nvidia-graphics-drivers, qemu, systemd, tzdata. Удалены пакеты criu (проблемы со сборкой на архитектуре arm64) и tk-html3 (прекращено сопровождение основного проекта).

Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки c Debian 12.9. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 12.9, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 13
  3. OpenNews: Проект OpenStreetMap перевёл серверную инфраструктуру с Ubuntu на Debian
  4. OpenNews: Проект Debian Junior начал формирование Live-сборок для детей
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Debian 12.8
  6. OpenNews: Опубликован Droidian 99, вариант Debian для смартфонов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62546-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:57, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поскажите, как понять,  Debian 12.9 - это последнее из 12.x или еще будет 12.10, 12.11 ?
     
     
  • 2.5, dannyD (?), 23:59, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>или еще будет 12.10, 12.11 ?

    релиз 13-го скорее всего будет в конце лета, так что еще парочка корректирующих обновлений будет.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:32, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Надеюсь дебиан закроют.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 00:43, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, давайте отдадим Linux корпорациям и закроем единственный нормальный community driven дистрибутив.
     
     
  • 5.12, Корпорации (?), 00:49, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно-конечно, Дебиан community-driven, его никак-никак нельзя закрывать!
     
     
  • 6.18, Аноним (18), 01:07, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле экономическая ниша пытой не бывает, на свободное место придёт более достойный продукт!
     
  • 5.16, chdlb (?), 01:00, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с первой частью согласен, а назвать его нормальным ну никак не могу, терпимый
     
  • 4.14, Аноним (14), 00:52, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надеюсь тебя закрют. В деревянный макитош.
     
  • 2.7, Аноним (10), 00:03, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это значит что в Дебиане нет необходимости.
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:59, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если исходить из предыдущего опыта ( https://www.debian.org/releases/bullseye/ ), то последнее обновление 12 ветки выйдет летом 2026г. ( https://www.debian.org/releases/bookworm/ )
     

  • 1.6, Аноним (10), 00:02, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Я все равно буду сидеть на Убунту.
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 01:08, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но там же snap?
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:28, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дефолтная темка в "Bookworm", конечно, "зачетная".
    Главное, не зырить в метаданные 😀

    Emerald-plymouth.gif
    CreatorTool="Adobe Photoshop 23.5 (Macintosh)"

     
     
  • 2.9, Аноним (10), 00:31, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Плохо что сделано нормальным дизайнерами?
     
     
  • 3.13, Адобе инк. (?), 00:52, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, смотрите, ононим врать не станет!
    Все нормальные дезигнеры - на нашем софте!
    Все, кто на нашем софте - нормальные дезигнеры!
     

  • 1.17, Аноним (18), 01:05, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какая там свежесть софта?
     
  • 1.20, Аноним (18), 01:09, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На core2duo и pentium пойдёт?
     

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