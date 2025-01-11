Выпуск дистрибутива Debian 12.9

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|1.1, Аноним (1), 22:57, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поскажите, как понять, Debian 12.9 - это последнее из 12.x или еще будет 12.10, 12.11 ?
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|2.5, dannyD (?), 23:59, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>или еще будет 12.10, 12.11 ?
релиз 13-го скорее всего будет в конце лета, так что еще парочка корректирующих обновлений будет.
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|4.11, Аноним (11), 00:43, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да, давайте отдадим Linux корпорациям и закроем единственный нормальный community driven дистрибутив.
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|6.18, Аноним (18), 01:07, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле экономическая ниша пытой не бывает, на свободное место придёт более достойный продукт!
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|5.16, chdlb (?), 01:00, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с первой частью согласен, а назвать его нормальным ну никак не могу, терпимый
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|1.8, Аноним (8), 00:28, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дефолтная темка в "Bookworm", конечно, "зачетная".
Главное, не зырить в метаданные 😀
Emerald-plymouth.gif
CreatorTool="Adobe Photoshop 23.5 (Macintosh)"
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|3.13, Адобе инк. (?), 00:52, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот, смотрите, ононим врать не станет!
Все нормальные дезигнеры - на нашем софте!
Все, кто на нашем софте - нормальные дезигнеры!
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