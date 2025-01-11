Выпуск дистрибутива Debian 12.9

Сформировано девятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 12, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 72 обновления с устранением проблем со стабильностью и 38 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 12.9 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов ansible, intel-microcode, nvidia-graphics-drivers, qemu, systemd, tzdata. Удалены пакеты criu (проблемы со сборкой на архитектуре arm64) и tk-html3 (прекращено сопровождение основного проекта).

Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки c Debian 12.9. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 12.9, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



