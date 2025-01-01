Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 13

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Представлен первый альфа-выпуск инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Trixie". Релиз Debian 13 ожидается летом 2025 года.
Ключевые изменения:
- Добавлена поддержка архитектуры RISC-V (riscv64).
- Прекращена поддержка архитектуры mipsel - порт для данной архитектуры удалён из репозиториев. Mipsel являлся одним из старейших поддерживаемых портов Debian, старше которого только порт для процессоров i386.
- Прекращена сборка инсталлятора для архитектур armel и i386 (в репозиториях поддержка данных архитектур сохранена).
- Осуществлён переход на 64-разрядный тип time_t на 32-разрядных архитектурах (решена проблема 2038 года).
- Переделан интерфейс для создания учётной записи root и добавления первого пользователя.
- Улучшены компоненты, отвечающие за разбивку накопителей на разделы. Предложена новая эвристика для автоматической разбивки разделов и выбора размера раздела подкачки, учитывающая специфику использования дистрибутива на накопителях небольшого размера.
- Задействована новая заставка и тема оформления Ceratopsian.