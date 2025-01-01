Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 13

> Прекращена сборка инсталлятора для архитектур armel и i386

О нет! Как они посмели!

Как же я теперь установлю последний деб новым инсталятором на мой ретрокомп???

> Задействована новая заставка и тема оформления Ceratopsian.

А, ну это все меняет! Вот теперь оно точно стало нужно!

