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Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 13

01.01.2025 10:30

Представлен первый альфа-выпуск инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Trixie". Релиз Debian 13 ожидается летом 2025 года.

Ключевые изменения:

  • Добавлена поддержка архитектуры RISC-V (riscv64).
  • Прекращена поддержка архитектуры mipsel - порт для данной архитектуры удалён из репозиториев. Mipsel являлся одним из старейших поддерживаемых портов Debian, старше которого только порт для процессоров i386.
  • Прекращена сборка инсталлятора для архитектур armel и i386 (в репозиториях поддержка данных архитектур сохранена).
  • Осуществлён переход на 64-разрядный тип time_t на 32-разрядных архитектурах (решена проблема 2038 года).
  • Переделан интерфейс для создания учётной записи root и добавления первого пользователя.
  • Улучшены компоненты, отвечающие за разбивку накопителей на разделы. Предложена новая эвристика для автоматической разбивки разделов и выбора размера раздела подкачки, учитывающая специфику использования дистрибутива на накопителях небольшого размера.
  • Задействована новая заставка и тема оформления Ceratopsian.


  1. Главная ссылка к новости (https://micronews.debian.org/2...)
  2. OpenNews: В Debian 13 будет задействован 64-разрядный тип time_t на 32-разрядных архитектурах
  3. OpenNews: Debian на пути к прекращению поставки 32-разрядных сборок для систем x86
  4. OpenNews: Debian прекращает поддержку архитектуры Mipsel
  5. OpenNews: В Debian добавлена поддержка архитектуры LoongArch
  6. OpenNews: В Debian реализована официальная поддержка архитектуры RISC-V
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62498-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (-), 10:40, 01/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Прекращена сборка инсталлятора для архитектур armel и i386

    О нет! Как они посмели!
    Как же я теперь установлю последний деб новым инсталятором на мой ретрокомп???

    > Задействована новая заставка и тема оформления Ceratopsian.

    А, ну это все меняет! Вот теперь оно точно стало нужно!

     
  • 2, Аноним (2), 10:43, 01/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Что тут скажешь... Это База:
    https://www.debian.org/social_contract
     
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