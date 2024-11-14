Проект Debian Junior начал формирование Live-сборок для детей

Разработчики проекта Debian Junior, занимающегося развитием возможностей для комфортной работы детей с дистрибутивом Debian GNU/Linux, объявили о формировании Live-сборок (3 ГБ), содержащих оптимизированное для детей пользовательское окружение и подборку программ, полезных и интересных для детей до 12 лет. Предложенную Live-сборку планируют обновлять еженедельно. Изначально Debian Junior был нацелен на доработку штатного Debian и поддержание набора пакетов для детей.

Пользовательское окружение сформировано на базе оконного менеджера IceWM, что позволяет использовать его даже на устаревших компьютерах с небольшим объёмом ОЗУ. В качестве файлового менеджера поставляется Thunar от проекта Xfce, для навигации в Web предложен Epiphany (GNOME Web), для обмена сообщениями - Dino-IM, для работы с электронной почтой - Evolution, для написания текстов - LibreOffice, для воспроизведения мультимедийного контента - VLC, для просмотра документов - Evince, для просмотра изображений - Eye of GNOME. В состав также включены обучающие приложения, такие как GCompris (уроки для детей дошкольного и младшего школьного возраста), Stellarium (планетарий), kturtle (обучение программированию), pySioGame (образовательные игры).