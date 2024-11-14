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Проект Debian Junior начал формирование Live-сборок для детей

14.11.2024 08:59

Разработчики проекта Debian Junior, занимающегося развитием возможностей для комфортной работы детей с дистрибутивом Debian GNU/Linux, объявили о формировании Live-сборок (3 ГБ), содержащих оптимизированное для детей пользовательское окружение и подборку программ, полезных и интересных для детей до 12 лет. Предложенную Live-сборку планируют обновлять еженедельно. Изначально Debian Junior был нацелен на доработку штатного Debian и поддержание набора пакетов для детей.

Пользовательское окружение сформировано на базе оконного менеджера IceWM, что позволяет использовать его даже на устаревших компьютерах с небольшим объёмом ОЗУ. В качестве файлового менеджера поставляется Thunar от проекта Xfce, для навигации в Web предложен Epiphany (GNOME Web), для обмена сообщениями - Dino-IM, для работы с электронной почтой - Evolution, для написания текстов - LibreOffice, для воспроизведения мультимедийного контента - VLC, для просмотра документов - Evince, для просмотра изображений - Eye of GNOME. В состав также включены обучающие приложения, такие как GCompris (уроки для детей дошкольного и младшего школьного возраста), Stellarium (планетарий), kturtle (обучение программированию), pySioGame (образовательные игры).



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Проект Debian выпустил дистрибутив для школ - Debian-Edu 11
  3. OpenNews: Вышел детский Linux-дистрибутив Qimo 2.0
  4. OpenNews: Релиз детского дистрибутива DoudouLinux 2.0
  5. OpenNews: Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.30
  6. OpenNews: Обновление GCompris 4.1, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62232-debian
Ключевые слова: debian, edu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (73) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Любитель Монеточки (?), 09:07, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Устаревший дизайн GUI точно не для детей. Дети этим пользоваться не будут
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:09, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну подростки то не дети. А вот дети-дети совсем могут удивиться красочной картиной
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:26, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    разве что грудные
     
     
  • 4.41, Вадим Кравцов (-), 11:26, 14/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 5.47, Аноним (47), 11:48, 14/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.70, Андрей (??), 14:20, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кмк интерес детей к ярким цветам в современных условиях несколько переоценён. Сейчас нужны не столько яркие краски, сколько яркие образы, удобство и доступность. Собственно говоря например развивающие игры должны не уступать ни по интерактивности, ни по анимациям современным примитивным мобильным головоломкам, в противном случае такое дети будут "тыкать" только под надзором, а в таком случае достаточно уж делать просто удобно, а яркие образы логичнее делать просто чёткими, чтобы меньше было шансов ошибиться.
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:12, 14/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:48, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Пользовательское окружение сформировано на базе оконного менеджера IceWM

    Панель, каскадное меню это не устаревший интерфейс, а единственно верный. Современный гном это деградационный интерфейс.

     
     
  • 3.45, Аноним (47), 11:46, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) каскадному меню своё место. В качестве запускалки программ оно излишне.
    2) но тут вопросы не к идеологии, а к оформлению.
     
  • 2.38, Соль земли (?), 11:19, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я вообще с командной строки начинал.
     
  • 2.61, freebzzZZZzzd (ok), 13:28, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Устаревший дизайн GUI точно не для детей

    мой в 10 лет юзает windowmaker, гнум и кде тормозные. ну и возможно он просто обезьянничает за мной.

    и в игоры - играет в гздум и openra, а не розовых пони со скринов )

     
     
  • 3.71, Андрей (??), 14:22, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ваши проблемы, что вы судя по всему ребёнку альтернатив не показали - покажете лучшее, возвращаться к кривому и непривлекательному они не захотят.
     
  • 3.73, Аноним (73), 14:25, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мой в 10 лет юзает windowmaker, гнум и кде

    Такой маленький, а уже DE-хоппер.

     

  • 1.2, чатжпт (?), 09:09, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    визуал чтобы слабые сразу погибали и оставались только закаленные юные линуксоиды?
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.4, Аноним (4), 09:10, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    почему для себя полируют как в последний раз, а для детей выглядит как "любое ругательство на ваш вкус"?
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 09:48, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что детям это "отполированный" (шта?) Интерфейс не нравится.
     
     
  • 3.29, Аноним (47), 10:21, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы, конечно же, проводили исследование таргет-группы?
     

  • 1.5, Аноним (4), 09:12, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    зачем им гуй да ещё такой страшный? Сбросьте их сразу со скалы в консоль
     
  • 1.7, mos87 (ok), 09:13, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    очередной прожэкт для детей Конго? которым на гранты белые завезли какие-то народные ноуты?
     
     
  • 2.22, Аноним (16), 09:54, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Индии.
     

  • 1.8, Аноним (6), 09:13, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Индастриал GUI вполне себе!
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:15, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > kturtle (обучение программированию)

    Ееее, лого-миры с кедами!

     
  • 1.10, ijuij (?), 09:26, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проще всего установить GCompris на последнюю версию Ubuntu, и ребёнок будет доволен.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:31, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://education.minecraft.net/ru-ru
     
  • 2.35, ryoken (ok), 10:59, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него на старте голос какой-то не особо... Дите шарахается и не очень любит в нем заниматься.
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:31, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дети родившиеся после 2010г точно не будут трогать это УГ, когда на смартфоне доступны тысячи адекватных игр
     
     
  • 2.20, Анониссимус (?), 09:50, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот что точно не надо давать ребёнку, так это УГ в виде смартфона с играми.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:05, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж лучше включить ребенку скибиди туалеты на репите, чем сабж. Чудеса психотеррора от команды дебиан.
     

  • 1.14, bOOster (ok), 09:38, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая жуть. А если ребенок дальтоник? С меню с цветными шариками.
     
     
  • 2.15, beduin747 (ok), 09:44, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затачивать надо под большинство, а не под меньшинство. Машины водят и дальтоники, и ни кто под них не переделывает светофоры. Мой отец такой. На вопрос, какой горит светофор, спокойно отвечает верхний, нижний или средний.
     
     
  • 3.21, Аноним (16), 09:53, 14/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.37, Аноним (37), 11:10, 14/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.42, Аноним (42), 11:29, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Китае дальтоникам запрещено водить автомобиль.
     
  • 2.40, Аноним (9), 11:25, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это не меню, это цирк какой-то.
     

  • 1.23, Bottle (?), 09:57, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да уж, стоит посочувствовать таким детям, коим повезёт пользоваться подобным дистрибутивом.
    Лучше уж обычный Debian сразу накатить.
     
     
  • 2.25, Аноним (6), 10:11, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главный вопрос:
    Какой интерент для ребенка выбрать?
    Например, заходя в индексатор Яндекс, ребенок охренеет от рекламы и т.п. шляпы.
     
     
  • 3.26, Аноним (11), 10:18, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интерент ребёнку не нужон, а то сразу полезет смотреть на cиськи
     
     
  • 4.30, Аноним (47), 10:23, 14/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.56, Аноним (56), 12:31, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты что, когда родился на сиськи не смотрел?
    Или решил вспомнить что это такое и для чего нужно?
     
     
  • 5.66, Минона (ok), 14:08, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он их сосал.
     
  • 3.43, Аноним (42), 11:30, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбери тот же самый, которым ты пользовался, когда был ребёнком.
     
  • 3.54, Bottle (?), 12:14, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заходя в Яндекс, он ох*еет от количества ссылок "Сайт нарушает законодательство РФ". А когда он попытается скачать книжку или игрушку, внезапно обнаружит, что "Найдётся всё!" ничего не находит.
    Так что прости господи, но тот же гугл гораздо лучше. Особенно если с UBlacklist заблокировать Zигабу, Фишки.нет, ЯПлакал и прочий мусор.
     

  • 1.27, Air (?), 10:18, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ничего себе, в нескучных обоях красуется наш alt linux, как удивительно учитывая нынешнее время.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 12:00, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это по недосмотру еврокомиссаров.
     

  • 1.28, Аноним (28), 10:19, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В комплект поставки дистрибутива также включена накладная борода, свитер, пузо и кег пиваса
     
  • 1.31, Аноним (18), 10:25, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну использовали они IceWM, ну ладно, но почему нельзя было его довести хотя бы до уровня Винды 95? Вот зачем детям кнопки переключения между рабочими столами?
    Можно было просто поставить Equinox Desktop Environment (EDE) добавить Firefox, Thundrid, Libre Office и вот тебе готовая ОС.
     
     
  • 2.49, Аноним (48), 12:02, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, разве в EDE нет нескольких рабочих столов?
     
  • 2.67, Минона (ok), 14:11, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот зачем детям кнопки переключения между рабочими столами?

    Чтобы быстро переключиться с интересных картинок интернета на игру, когда мама зайдет.

     

  • 1.32, Аноним (47), 10:25, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За что же с детьми-то так.
     
  • 1.33, Chromium (ok), 10:43, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему нельзя было сделать форк ChromeOS, но без обязательной привязки к облачным сервисам Google? Интерфейс выглядит неудобным, а если ребёнок случайно узнает пароль суперпользователя, это может привести к запуску нежелательных программ или нарушению системы.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:21, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему нельзя было сделать форк ChromeOS

    зачем разрабам дебиана делать форк ChromeOS?

    > но без обязательной привязки к облачным сервисам Google?

    и там ничего не останется

    > а если ребёнок случайно узнает пароль суперпользователя, это может привести к запуску нежелательных программ или нарушению системы.

    или к тому, что из ребенка получится линуксоид. Я, пожалуй, больше переживаю, что ребенок "случайно" узнает какие еще предметы подходят к розетке

     
     
  • 3.62, Аноним (11), 13:40, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не разрабы дебиана, это разрабы проекта дебиан джуниор
     

  • 1.34, Аноним (34), 10:58, 14/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.36, Аноним (-), 11:08, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда ребята...
    Вообще-то жестокое обращение с детьми - это уголовно наказуемое преступление практически во всех странах мира!
    И вы вряд ли сможете оправдаться, когда судье или присяжным скрины ЭТОГО.
    Сразу дадут максимальный срок))
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 11:48, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скрины ЭТОГО

    Покажи скрины своей системы.

     
     
  • 3.68, Минона (ok), 14:16, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> скрины ЭТОГО
    > Покажи скрины своей системы.

    Ниразу десктоп винды не видел?

     
  • 2.52, Аноним (52), 12:13, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Саудовской Аравии за это вообще полагается ...
     

  • 1.44, Аноним (44), 11:31, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, OOo4Kids больше не развивается, был бы уместен в  таком дистре
     
  • 1.50, Аноним (50), 12:03, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Debian Junior
    > для детей
    > Debian
    > ~27 лет
     
  • 1.51, Аноним (51), 12:12, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скуфиан для детей - это забавно
     
  • 1.53, Аноним (52), 12:14, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да такое если показать обычному человеку - в цирке больше сменяться не будет!
     
  • 1.55, Аноним (56), 12:28, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    LibreOffice с почтой детям, зачем?
     
  • 1.57, Аноним (57), 12:33, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где посмотреть на детский терминал?
     
  • 1.58, Аноним (-), 12:47, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хм... отличный повод написать в роскомнадзор и омбудсмену по делам детей.
    Тут же явно присутствует "жестокое обращение с детьми"!
    Думаю родителей, которые проводят на детях такие бесчеловечные эксперементы, заслуживают лишения родительских прав.
     
  • 1.59, Аноним (59), 12:58, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дети посмотрели на интрефейс и словили туретта, а возможно это для детей вундеркиндов которые в 3 года в консоли шарят, возможно еще собирают на andruino и программируют на python детские конструкторы.
     
  • 1.60, Аноним (60), 13:22, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть же уже дистрибутив для детей - kali linux
     
     
  • 2.64, Аноним (56), 14:05, 14/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.69, Минона (ok), 14:18, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть же уже дистрибутив для детей - kali linux

    Этот для детей админов.
    А сабж для детей юзеров.

     

  • 1.63, commiethebeastie (ok), 13:42, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где значки майнкрафта и cs2?
     
     
  • 2.65, Аноним (56), 14:06, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я лучше ребенка в спортивную секцию запишу, чем дам просто так просиживать часами за компом.
     

  • 1.72, Аноним (72), 14:24, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое адище, прости гспди :(
     

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