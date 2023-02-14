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Выпуск коммуникационного клиента Dino 0.4

14.02.2023 09:18

После года разработки опубликован выпуск коммуникационного клиента Dino 0.4, поддерживающего чат, аудиовызовы, видеовызовы, видеоконференции и обмен текстовыми сообщениями с использованием протокола Jabber/XMPP Программа совместима с различными клиентами и серверами XMPP, ориентирована на обеспечение конфиденциальности переговоров и поддерживает сквозное шифрование. Код проекта написан на языке Vala с использованием тулкита GTK и распространяется под лицензией GPLv3+.

Для организации соединения используется протокол XMPP и типовые расширения XMPP (XEP-0353, XEP-0167), что позволяет совершать вызовы между Dino и любыми другими клиентами XMPP, поддерживающими соответствующие спецификации, например, возможна установка шифрованных видеовызовов с приложениями Conversations и Movim, а также незашифрованных вызовов с приложением Gajim. Сквозное шифрование обмена сообщениями и подтверждение достоверности осуществляется с применением XMPP-расширения OMEMO на базе протокола Signal.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка реакций, дающих пользователю возможность быстро отреагировать на сообщение подходящим emoji-символом, например, выразить эмоции (🤯), согласие (👍️) или неодобрение (👎️) без набора текста.
  • В групповых чатах, прямом обмене сообщениями и каналах добавлена поддержка прямого ответа, привязанного к конкретному сообщению и позволяющего быстро перейти к его просмотру.
  • Осуществлён переход с GTK3 на GTK4 и библиотеку libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines). Пользовательский интерфейс адаптирован для корректной работы на экранах любого размера, в том числе для небольших экранов мобильных устройств.

Основные возможности Dino и поддерживаемые XEP-расширения:

  • Многопользовательские чаты с поддержкой приватных групп и публичных каналов (в группах можно общаться только с включёнными в группу людьми на произвольные темы, а в каналах любые пользователи могут общаться только на заданную тему);
  • Использование аватаров;
  • Управление архивом сообщений;
  • Пометка последнего полученного и прочитанного сообщений в чатах;
  • Прикрепление файлов и изображений к сообщениям. Файлы могут передаваться как напрямую от клиента к клиенту, так и с загрузкой на сервер и предоставлением ссылки, по которой другой пользователь сможет загрузить этот файл;
  • Поддержка прямой передачи мультимедийного контента (звук, видео, файлы) между клиентами при помощи протокола Jingle;
  • Поддержка SRV-записей для установки прямого шифрованного соединения с использованием TLS, в дополнение к отправке через XMPP-сервер;
  • Шифрование при помощи OMEMO и OpenPGP;
  • Распространение сообщений по подписке (Publish-Subscribe);
  • Уведомление о состоянии набора сообщения другим пользователем (можно отключить отправку уведомлений о наборе в привязке к чатам или отдельным пользователям);
  • Отложенная доставка сообщений;
  • Закладки на различные сервисы и ресурсы, хранимые на сервере;
  • Уведомление об успешной доставке сообщения;
  • Расширенные средства поиска сообщений и фильтрации вывода в истории переписки;
  • Поддержка работы в одном интерфейсе с несколькими учётными записями, например, для разделения рабочей и личной переписки;
  • Работа в offline-режиме с фактической отправкой написанных сообщений и приёмом накопившихся на сервере сообщений после появления сетевого соединения;
  • Поддержка SOCKS5 для проброса прямых P2P-соединений;
  • Поддержка XML-формата vCard.


  1. Главная ссылка к новости (https://dino.im/blog/2023/02/d...)
  2. OpenNews: Представлен новый коммуникационный клиент Dino
  3. OpenNews: XMPP-клиент Conversations добавил поддержку видеозвонков
  4. OpenNews: Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.14
  5. OpenNews: Выпуск XMPP-клиента Kaidan 0.6.0
  6. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Mattermost 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58646-dino
Ключевые слова: dino, xmpp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:28, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Таки единственный no-frills клиент, который продолжает более-менее активно развиваться, если не брать в расчёт Gajim. Отлично.
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:38, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Vala - это будущее раста
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:51, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И с vala ещё переписывать?
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 12:19, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На, с Раста. То, что уже успели на Rust переписать (ну частично смогли).
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 12:23, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вала намного беднее семантически и вообще галимая императивщина без цели и смысла.
     
     
  • 5.53, НяшМяш (ok), 13:05, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она гвоздями прибита к GObject со всеми вытекающими
     
     
  • 6.68, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:49, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем проблема? Glib это просто библиотека для си.
     
     
  • 7.82, Аноним (82), 15:40, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Glib != glibc
     
  • 5.67, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:47, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какова цель раста?
     
     
  • 6.77, Аноним (-), 14:38, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    переустанавливать виндовс. но поддержка виндовс прекращена, а дети выросли, теперь переписывают всё на раст
     

  • 1.10, github (?), 09:44, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть кто-то делом занят.
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:48, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    К XMPP меня в свое время привела блокировка ICQ Билайном. По началу думал, что это какая то кривая поделка, потому, что для регистрации в XMPP предлагался какой-то индуский (в прямом смысле) клиент. Но потом я открыл для себя Bombus и всю мощь этого протокола. Жаль, что с появлением Skype и его аналогов с регистрацией по мобильному телефону этот протокол стал никому не нужен и почти загнулся.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:03, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Жаббер жил, жив и будет жить. Как пользовались, так и пользуемся. А то, что массы всегда бегут на очередной клиент года от большого брата, так кто ж им судья.
     
     
  • 3.23, InuYasha (??), 11:45, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только клиенты живут по принципу лебедь-рак-щука. А так - норм.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 11:49, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Был такой QIP Ininium или как его там. Был топовым клиентом ICQ. Потом продался РБК, который начал навязывать свои сервисы, но все равно был топом. Его авторы долго парились с тем, чтобы пересадить всех на Жаббер, чтобы не потерять базу юзверей в случае закрытия ICQ. Даже, если не ошибаюсь, всем насильно акки регали и контакты из ICQ в жаббер переносили. А потом просто настала эра Skype и этот QIP сгинул в неизвестном направлении.
     
     
  • 5.41, idontlikewebmonkeys (?), 12:29, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще они переписки у себя хранили
     
     
  • 6.43, InuYasha (??), 12:31, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    казалось бы - причём тут Телеграм? )
     
  • 6.46, Аноним (40), 12:40, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И? В жабе есть хер на это. Можно даже плейнтекстом хранить)
     
  • 4.33, llolik (ok), 12:12, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только клиенты живут по принципу лебедь-рак-щука. А так - норм.

    Да вроде, в плане XEP-ов уже устоялось всё более-менее. Осталось дело за реализациями.

     
     
  • 5.37, Аноним (40), 12:19, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С ними тоже всё ок - под каждый хер по реализации!
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:53, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    >Как пользовались, так и пользуемся

    А почему ты о себе во множественном числе, любитель gender pronounce? А то разумные люди жабой не пользуются.

     
     
  • 4.44, InuYasha (??), 12:32, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то разумные люди жабой не пользуются.

    Ты прав. Разум - необходимое, но не достаточное условие мудрости.

     
     
  • 5.48, Аноним (40), 12:43, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мудрость - это мутный костыль, придуманный чтобы тупоголовые гуманитарии тоже могли выглядеть серьёзно.
     
  • 3.83, 1 (??), 15:41, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И IRC !!!
     
  • 2.42, idontlikewebmonkeys (?), 12:31, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, что всё это работало через GPRS, и действительно -- какая проблема отправить 100 байт текста, разве что юникод появился. А сейчас "триста метров джаваскрипта грузят текста триста байт, я элита программистов, не какой-то разъ[долбай]".
     
     
  • 3.49, Аноним (40), 12:46, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мальчик, почитай на досуге спеки xmpp и посмотри, сколько занимают эти твои 100 байт текста в ней, гарантирую будешь сильно удивлён) А потом поснифай какое количество трафика льётся для работы банального pubsub. Нашёл то же мне эталон, будьте здрасьте.
     
     
  • 4.72, Аноним (14), 14:00, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подумай, в каком году изобрели сжатие текстовой информации?
     
  • 3.54, НяшМяш (ok), 13:09, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати из современных мессенджеров через EDGE только телега способна. Секунд 15 подключается и секунд 5 отправляет текст - но работает, собака. Всё остальное популярное просто отваливается по таймауту и верещит, что нет интернета.
     
     
  • 4.61, iiiypuk (?), 13:37, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня наоборот, только WhatsApp вышеописанное тобой умеет.
    Telegram даже при стабильном интернете Connection... пишет
     
  • 4.71, Ан2 (?), 13:59, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XMPP и Matrix работают через 64 кбит/с. (Даже аудио-звонки.) Естественно, если специально не приложить обратные усилия.
     
     
  • 5.81, Атон (?), 14:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > XMPP и Matrix работают через 64 кбит/с. (Даже аудио-звонки.)

    а через 64 кбит йотовской симки с 0 балансом?

     

  • 1.16, Аноним (16), 10:42, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я мало кодил в lua. Поэтому отличий от него в Vala не нашёл в Википедии.
     
     
  • 2.32, YetAnotherOnanym (ok), 12:11, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тонко. Зачот.
     

  • 1.18, llolik (ok), 11:01, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший клиент, на самом деле. Починить-бы self-signed сертификаты, сделать сборки под оффтопик, и будет однозначный must have.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:11, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сделать сборки под оффтопик

    а зачем? в оффтопике полагается запускать игры и фотошоп.

     
     
  • 3.21, llolik (ok), 11:44, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> сделать сборки под оффтопик
    > а зачем?

    Затем, что по любой статистике ~75% пользовательского десктопа - это Винда. Хочется того или нет. И люди не будут менять Ось из-за мессенджера.
    Собственно, неофициальные-то сборки есть и, вроде-бы, даже не паршивые. Но всё-таки не официальные.

     
  • 3.35, Аноним (35), 12:19, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а зачем?

    Сам с собой будешь общаться?

     
     
  • 4.38, Аноним (40), 12:21, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в жабке есть другие варианты что ли?
     
     
  • 5.55, llolik (ok), 13:11, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в жабке есть другие варианты что ли?

    Внезапно, для коммуникации в небольшой команде/конторе на полностью подконтрольном оборудовании не самый плохой вариант. Если у тебя нет отдельного мощного сервера под Матрикс/Слак/прочее_модное, которое сожрёт всё, что найдёт, но всё равно, собака, будет тормозить.

    Вполне себе функциональный какой-нибудь Prosody (ejabberd всё-таки посложней будет) вменяемо настраивается средней кривизны руками и при этом ест, по современным меркам, копейки.

     
     
  • 6.57, Аноним (40), 13:18, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, эти игры обычно быстро заканчиваются, когда надо работать, а не мемы пересылать и тут же все переходят зумы, слаки, телеграмы и тп. что просто работает.
     
     
  • 7.65, llolik (ok), 13:40, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ой, эти игры обычно быстро заканчиваются, когда надо работать, а не мемы
    > пересылать и тут же все переходят зумы, слаки, телеграмы и тп.
    > что просто работает.

    Ну вот я, помимо собственно у себя, делал, когда жёстким приказом начальника было послать в ж. любой обмен информацией, кроме как с подконтрольной инфраструктуры. Поэтому был вариант, или пользоваться исключительно e-mail или разворачивать что-то у себя.

    Какбы то ни было, Prosody + Conversations + (пока ещё) Псишка оказались довольно вменяемой и, что важно, подконтрольной альтернативой WA/Телеге. При этом умеренно сложно поднимаемой и не требующей вложений в железо.

     
  • 6.78, Аноним (78), 14:39, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы с производительностью у Матрикса вроде возникают из-за общения серверов в федерации. Если сервер автономный, сильно прожорливым он быть не должен.
     
  • 2.25, InuYasha (??), 11:46, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GTK перечёркивает все плюсы. Хотя, их тут и нет.
     
     
  • 3.30, llolik (ok), 12:07, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GTK перечёркивает все плюсы.

    Тулкитофобией не страдаю. Хочется Кутей, помоги Псишке. Она как раз, де-факто без разработчиков осталась, а работы там чуть более, чем дофига.

    > Хотя, их тут и нет.

    - Простота и лёгкость. Никаких Electron-ов, Питонов и т.д.
    - Следующая из этого скорость
    - Выбраны только актуальные для мессенджера ХЕР-ы. Аудио/Видео (в том числе на пару с Консервой с мобилочками), HttpUpload, MAM - работают, в отличие от некоторых.
    - Относительно активно развивается. Чего не скажешь о большинстве XMPP-мессенджеров.

    Достаточно?

     
     
  • 4.39, Аноним (40), 12:22, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Держу пари половину функций ты даже не проверял.
     
     
  • 5.51, llolik (ok), 12:59, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Держу пари половину функций ты даже не проверял.

    И что же не работает? Что совместимость с Консервой не 100% знаю. Но оно хотя-бы в принципе работает. У кого оно из десктопных на онтопике работает хотя-бы на том же уровне? Gajim и, в общем-то, всё?

     
     
  • 6.56, Аноним (40), 13:14, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я более чем уверен, что все стандартные болезни жабки там в наличии. В качестве упражнения попробуй аудио/видео с другими клиентами на других серверах, передачу файлов аналогично.
     
     
  • 7.59, llolik (ok), 13:23, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > аудио/видео с другими клиентами на других серверах

    s2s под руками нет, но позже надо будет поэкспериментировать. На централизованных dino, gajim и консерва пробовал. С шифрованием бывают траблы (ЕМНИП у гаджима, в основном) но работает. У псишки мультимедия так себе (можно сказать зачаточная).

    > передачу файлов аналогично.

    http_upload работает, вроде как. p2p передача давно уже моветон, хотя возможно jingle и допилят (или нет, да и нужно-ли вообще).

     
     
  • 8.62, Аноним (40), 13:38, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, вот я про то же С начала века ничего не меняется ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.45, InuYasha (??), 12:34, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Достаточно?
    > написан на языке Vala
    > Хотя, их тут и нет.

    Теперь понял?

     
     
  • 5.52, llolik (ok), 13:00, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Достаточно?
    >> написан на языке Vala
    >> Хотя, их тут и нет.
    > Теперь понял?

    Про плюсы, в смысле про язык. Ну, извини, детектор сарказма с утра сломался :)

     
  • 3.63, iiiypuk (?), 13:39, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В пятой версии будут плюсы, а Си не будет
     
  • 3.66, anonymous (??), 13:46, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот: чем больше софта будет нативно написано для Gnome, тем лучше. Со временем войдётв штатную поставку. Gnome как был, так и будет главным DE для GNU/Linux.
     
     
  • 4.85, InuYasha (??), 16:08, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наоборот: чем больше софта будет нативно написано для Gnome, тем лучше. Со
    > временем войдётв штатную поставку. Gnome как был, так и будет главным
    > DE для GNU/Linux.

    Ну, да. Если GayNOME будет главным кругляшно-вконтактово-яблочным DE, то линуксоидов можно будет только пожалеть. На расстоянии. В перчатках. И противогазе. И сжечь.

     
  • 2.34, YetAnotherOnanym (ok), 12:13, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Под оффтопик и так преизобильно жаббер-клиентов.
     
     
  • 3.64, iiiypuk (?), 13:40, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Одного Miranda NG хватит, чтобы покрыть 90% существующих протоколов
     
     
  • 4.69, llolik (ok), 13:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Одного Miranda NG хватит, чтобы покрыть 90% существующих протоколов

    Вот я, кстати, очень надеюсь что они (ну как они, в основном ghazan, конечно) соберуться с силами и доделают нативную поддержку онтопика. Пока, вроде, только ядро можно собирать. А сейчас они мультимедией занялись, да Телегу прикрутили (по многочисленным просьбам, я так понимаю).

    Сам люблю Миранду и с удовольствием-бы юзал.

     
     
  • 5.86, InuYasha (??), 16:10, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GnuOSпади, да телега там на кой чёрт-то!? Мало того что это проприетарастическое серверно-фсбшное УГ, так ещё и клиент опенсорсный. Время на ветер.
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:32, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Поддержка работы в одном интерфейсе с несколькими учётными записями, например, для разделения рабочей и личной переписки;

    Вот на кой ляд это надо? Если бы была возможность отделить мух от котлет, был бы идеальный клиент. В гажиме хорошо сделано с воркспейсами например.

    Ну а так просто хороший клиент.

     
  • 1.47, доходЯга (?), 12:43, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Клиент этот пилился рывками. Им давали гранты, они их осваивали. Вот вижу что не остановились. Очень большая надежда была на то, что они допилят подтягивание истории шифрованных MUC, совместимость с Conversations в части шифрования MUC (multi-user-chat) и в части видео звонков. Как с этим дела в итоге?
    Пофиг на красотульки. Conversation де факто это сейчас стандарт XMPP на мобилках. Нет совместимости с Conversations - можно забыть как о мессенджере с шифрованием.
     
     
  • 2.50, доходЯга (?), 12:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по https://github.com/dino/dino/wiki/Supported-XEPs то ничего у них с MUC не сделано. Подтягивание истории точно нет. Omemo вроде есть, но большие сомнения что они совместимость с Conversations на 100% судя по issues. В общем подождём ещё годик и сравним matrix+element и xmpp+Dino/conversations.
     
     
  • 3.58, Аноним (40), 13:20, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Капец, там даже этого нет?! А нам тут рассказывают про полёты в космос, когда это чудо даже в чаты не умеет.
     
     
  • 4.70, доходЯга (?), 13:56, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради эти же проблемы у всех клиентов кроме Conversations, потому что автор Conversations не только пилил клиент, но и сам разрабатывал всякие XEP-ы и знаток в протоколе.
    Dino в чаты умеет. В шифрованные чаты на несколько человек тоже умеет, но уже с проблемами, что критично. А вот в подтягивание истории - вообще не умеет.
     
     
  • 5.74, Ан2 (?), 14:04, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Справедливости ради эти же проблемы у всех клиентов кроме Conversations

    Какие проблемы? Gajim умеет MUC и MAM в MUC. Вот последнего не хватает Dino.

     
     
  • 6.75, Ан2 (?), 14:11, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Add MAM for MUCs (closed)"
    https://github.com/dino/dino/issues/657

    "Rewrite MAM logic and add MUC MAM"
    https://github.com/dino/dino/commit/6c6e7e3aa7935ec513b7e5ea9b53a92b741ecf92

    Кажись, совсем недавно добавили.

     
     
  • 7.87, доходЯга (?), 16:11, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gajim 2 года назад шифрованные MUC с Conversations совсем плохо отрабатывал. Просто все чужие сообщения не расшифровывались. История в шифрованных MUC тоже не подтягивалась, хотя это полбеды. В общем невозможно было пользоваться. Тестировал для одной там околополит-ой НКО, поэтому это критично было.
    > "Add MAM for MUCs (closed)". "Rewrite MAM logic and add MUC MAM"

    Да, добавили совсем недавно и видно что там неотполированно. До дубли, то перезаход. В общем протестировать можно, владельцам бубнов тоже можно, но жене бы я не поставил. Поэтому вернусь через год.

     
  • 3.60, llolik (ok), 13:30, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Судя по https://github.com/dino/dino/wiki/Supported-XEPs то ничего у них с MUC не сделано.
    > Подтягивание истории точно нет.

    Да вроде подтягивает. Как-минимум сейчас версию из реп запустил (0.3). Discovery нет - это да, неудобно.

     
     
  • 4.73, доходЯга (?), 14:00, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XEP: 0313 Message Archive Management Status: partial Note:Not for MUCs
    написано же - не для MUC
    Точно подтягивается история для мультичатов? А шифрованных мультичатов?
     
     
  • 5.76, llolik (ok), 14:20, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > XEP: 0313 Message Archive Management Status: partial Note:Not for MUCs
    > написано же - не для MUC
    > Точно подтягивается история для мультичатов? А шифрованных мультичатов?

    Вот час назад поставил начистую Dino. Зашёл в комнату, история подтянулась аж до марта прошлого года (на данном конкретном сервере история хранится год). Т.е., вроде как, работает.

    Шифрованные не проверял. Не пользуюсь. Но если попробуешь, мне тоже интересно работает или нет.

     

  • 1.79, Skullnet (ok), 14:39, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Осуществлён переход с GTK3 на GTK4 и библиотеку libadwaita

    Сразу нинужно.

     
  • 1.80, КО (?), 14:39, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сначала уговорить знакомых поставить эту поделку, потом настроить каждому, потом каждый раз играться в обновления?
    Ну конечно.
     
  • 1.84, анон (?), 15:45, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А помните, как в 2к10 в жабе и аське в такое окошко вмещался целый мир, а не 7-8 морд и 90% монотонной пустоты? В 2к23 таким только ирка может похвастаться, а если пропатчить nerd шрифтами - то сказка.
     

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