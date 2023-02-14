Выпуск коммуникационного клиента Dino 0.4

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|1.2, Аноним (2), 09:28, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Таки единственный no-frills клиент, который продолжает более-менее активно развиваться, если не брать в расчёт Gajim. Отлично.
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|3.36, Аноним (36), 12:19, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На, с Раста. То, что уже успели на Rust переписать (ну частично смогли).
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|4.40, Аноним (40), 12:23, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вала намного беднее семантически и вообще галимая императивщина без цели и смысла.
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|6.77, Аноним (-), 14:38, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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переустанавливать виндовс. но поддержка виндовс прекращена, а дети выросли, теперь переписывают всё на раст
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|1.11, Аноним (11), 09:48, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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К XMPP меня в свое время привела блокировка ICQ Билайном. По началу думал, что это какая то кривая поделка, потому, что для регистрации в XMPP предлагался какой-то индуский (в прямом смысле) клиент. Но потом я открыл для себя Bombus и всю мощь этого протокола. Жаль, что с появлением Skype и его аналогов с регистрацией по мобильному телефону этот протокол стал никому не нужен и почти загнулся.
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|2.14, Аноним (14), 10:03, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Жаббер жил, жив и будет жить. Как пользовались, так и пользуемся. А то, что массы всегда бегут на очередной клиент года от большого брата, так кто ж им судья.
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|4.26, Аноним (26), 11:49, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Был такой QIP Ininium или как его там. Был топовым клиентом ICQ. Потом продался РБК, который начал навязывать свои сервисы, но все равно был топом. Его авторы долго парились с тем, чтобы пересадить всех на Жаббер, чтобы не потерять базу юзверей в случае закрытия ICQ. Даже, если не ошибаюсь, всем насильно акки регали и контакты из ICQ в жаббер переносили. А потом просто настала эра Skype и этот QIP сгинул в неизвестном направлении.
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|4.33, llolik (ok), 12:12, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только клиенты живут по принципу лебедь-рак-щука. А так - норм.
Да вроде, в плане XEP-ов уже устоялось всё более-менее. Осталось дело за реализациями.
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|3.28, Аноним (28), 11:53, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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>Как пользовались, так и пользуемся
А почему ты о себе во множественном числе, любитель gender pronounce? А то разумные люди жабой не пользуются.
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|4.44, InuYasha (??), 12:32, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> то разумные люди жабой не пользуются.
Ты прав. Разум - необходимое, но не достаточное условие мудрости.
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|5.48, Аноним (40), 12:43, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мудрость - это мутный костыль, придуманный чтобы тупоголовые гуманитарии тоже могли выглядеть серьёзно.
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|2.42, idontlikewebmonkeys (?), 12:31, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главное, что всё это работало через GPRS, и действительно -- какая проблема отправить 100 байт текста, разве что юникод появился. А сейчас "триста метров джаваскрипта грузят текста триста байт, я элита программистов, не какой-то разъ[долбай]".
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|3.49, Аноним (40), 12:46, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мальчик, почитай на досуге спеки xmpp и посмотри, сколько занимают эти твои 100 байт текста в ней, гарантирую будешь сильно удивлён) А потом поснифай какое количество трафика льётся для работы банального pubsub. Нашёл то же мне эталон, будьте здрасьте.
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|3.54, НяшМяш (ok), 13:09, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати из современных мессенджеров через EDGE только телега способна. Секунд 15 подключается и секунд 5 отправляет текст - но работает, собака. Всё остальное популярное просто отваливается по таймауту и верещит, что нет интернета.
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|4.61, iiiypuk (?), 13:37, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у меня наоборот, только WhatsApp вышеописанное тобой умеет.
Telegram даже при стабильном интернете Connection... пишет
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|4.71, Ан2 (?), 13:59, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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XMPP и Matrix работают через 64 кбит/с. (Даже аудио-звонки.) Естественно, если специально не приложить обратные усилия.
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|5.81, Атон (?), 14:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> XMPP и Matrix работают через 64 кбит/с. (Даже аудио-звонки.)
а через 64 кбит йотовской симки с 0 балансом?
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|1.16, Аноним (16), 10:42, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я мало кодил в lua. Поэтому отличий от него в Vala не нашёл в Википедии.
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|1.18, llolik (ok), 11:01, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хороший клиент, на самом деле. Починить-бы self-signed сертификаты, сделать сборки под оффтопик, и будет однозначный must have.
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|2.19, Аноним (19), 11:11, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сделать сборки под оффтопик
а зачем? в оффтопике полагается запускать игры и фотошоп.
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|3.21, llolik (ok), 11:44, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> сделать сборки под оффтопик
> а зачем?
Затем, что по любой статистике ~75% пользовательского десктопа - это Винда. Хочется того или нет. И люди не будут менять Ось из-за мессенджера.
Собственно, неофициальные-то сборки есть и, вроде-бы, даже не паршивые. Но всё-таки не официальные.
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|5.55, llolik (ok), 13:11, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А в жабке есть другие варианты что ли?
Внезапно, для коммуникации в небольшой команде/конторе на полностью подконтрольном оборудовании не самый плохой вариант. Если у тебя нет отдельного мощного сервера под Матрикс/Слак/прочее_модное, которое сожрёт всё, что найдёт, но всё равно, собака, будет тормозить.
Вполне себе функциональный какой-нибудь Prosody (ejabberd всё-таки посложней будет) вменяемо настраивается средней кривизны руками и при этом ест, по современным меркам, копейки.
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|6.57, Аноним (40), 13:18, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой, эти игры обычно быстро заканчиваются, когда надо работать, а не мемы пересылать и тут же все переходят зумы, слаки, телеграмы и тп. что просто работает.
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|7.65, llolik (ok), 13:40, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ой, эти игры обычно быстро заканчиваются, когда надо работать, а не мемы
> пересылать и тут же все переходят зумы, слаки, телеграмы и тп.
> что просто работает.
Ну вот я, помимо собственно у себя, делал, когда жёстким приказом начальника было послать в ж. любой обмен информацией, кроме как с подконтрольной инфраструктуры. Поэтому был вариант, или пользоваться исключительно e-mail или разворачивать что-то у себя.
Какбы то ни было, Prosody + Conversations + (пока ещё) Псишка оказались довольно вменяемой и, что важно, подконтрольной альтернативой WA/Телеге. При этом умеренно сложно поднимаемой и не требующей вложений в железо.
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|6.78, Аноним (78), 14:39, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблемы с производительностью у Матрикса вроде возникают из-за общения серверов в федерации. Если сервер автономный, сильно прожорливым он быть не должен.
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|3.30, llolik (ok), 12:07, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> GTK перечёркивает все плюсы.
Тулкитофобией не страдаю. Хочется Кутей, помоги Псишке. Она как раз, де-факто без разработчиков осталась, а работы там чуть более, чем дофига.
> Хотя, их тут и нет.
- Простота и лёгкость. Никаких Electron-ов, Питонов и т.д.
- Следующая из этого скорость
- Выбраны только актуальные для мессенджера ХЕР-ы. Аудио/Видео (в том числе на пару с Консервой с мобилочками), HttpUpload, MAM - работают, в отличие от некоторых.
- Относительно активно развивается. Чего не скажешь о большинстве XMPP-мессенджеров.
Достаточно?
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|5.51, llolik (ok), 12:59, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Держу пари половину функций ты даже не проверял.
И что же не работает? Что совместимость с Консервой не 100% знаю. Но оно хотя-бы в принципе работает. У кого оно из десктопных на онтопике работает хотя-бы на том же уровне? Gajim и, в общем-то, всё?
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|6.56, Аноним (40), 13:14, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я более чем уверен, что все стандартные болезни жабки там в наличии. В качестве упражнения попробуй аудио/видео с другими клиентами на других серверах, передачу файлов аналогично.
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|7.59, llolik (ok), 13:23, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> аудио/видео с другими клиентами на других серверах
s2s под руками нет, но позже надо будет поэкспериментировать. На централизованных dino, gajim и консерва пробовал. С шифрованием бывают траблы (ЕМНИП у гаджима, в основном) но работает. У псишки мультимедия так себе (можно сказать зачаточная).
> передачу файлов аналогично.
http_upload работает, вроде как. p2p передача давно уже моветон, хотя возможно jingle и допилят (или нет, да и нужно-ли вообще).
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|4.45, InuYasha (??), 12:34, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Достаточно?
> написан на языке Vala
> Хотя, их тут и нет.
Теперь понял?
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|5.52, llolik (ok), 13:00, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Достаточно?
>> написан на языке Vala
>> Хотя, их тут и нет.
> Теперь понял?
Про плюсы, в смысле про язык. Ну, извини, детектор сарказма с утра сломался :)
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|3.66, anonymous (??), 13:46, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот: чем больше софта будет нативно написано для Gnome, тем лучше. Со временем войдётв штатную поставку. Gnome как был, так и будет главным DE для GNU/Linux.
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|4.85, InuYasha (??), 16:08, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наоборот: чем больше софта будет нативно написано для Gnome, тем лучше. Со
> временем войдётв штатную поставку. Gnome как был, так и будет главным
> DE для GNU/Linux.
Ну, да. Если GayNOME будет главным кругляшно-вконтактово-яблочным DE, то линуксоидов можно будет только пожалеть. На расстоянии. В перчатках. И противогазе. И сжечь.
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|3.64, iiiypuk (?), 13:40, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Одного Miranda NG хватит, чтобы покрыть 90% существующих протоколов
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|4.69, llolik (ok), 13:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Одного Miranda NG хватит, чтобы покрыть 90% существующих протоколов
Вот я, кстати, очень надеюсь что они (ну как они, в основном ghazan, конечно) соберуться с силами и доделают нативную поддержку онтопика. Пока, вроде, только ядро можно собирать. А сейчас они мультимедией занялись, да Телегу прикрутили (по многочисленным просьбам, я так понимаю).
Сам люблю Миранду и с удовольствием-бы юзал.
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|5.86, InuYasha (??), 16:10, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GnuOSпади, да телега там на кой чёрт-то!? Мало того что это проприетарастическое серверно-фсбшное УГ, так ещё и клиент опенсорсный. Время на ветер.
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|1.20, Аноним (20), 11:32, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Поддержка работы в одном интерфейсе с несколькими учётными записями, например, для разделения рабочей и личной переписки;
Вот на кой ляд это надо? Если бы была возможность отделить мух от котлет, был бы идеальный клиент. В гажиме хорошо сделано с воркспейсами например.
Ну а так просто хороший клиент.
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|1.47, доходЯга (?), 12:43, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Клиент этот пилился рывками. Им давали гранты, они их осваивали. Вот вижу что не остановились. Очень большая надежда была на то, что они допилят подтягивание истории шифрованных MUC, совместимость с Conversations в части шифрования MUC (multi-user-chat) и в части видео звонков. Как с этим дела в итоге?
Пофиг на красотульки. Conversation де факто это сейчас стандарт XMPP на мобилках. Нет совместимости с Conversations - можно забыть как о мессенджере с шифрованием.
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|3.58, Аноним (40), 13:20, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Капец, там даже этого нет?! А нам тут рассказывают про полёты в космос, когда это чудо даже в чаты не умеет.
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|4.70, доходЯга (?), 13:56, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Справедливости ради эти же проблемы у всех клиентов кроме Conversations, потому что автор Conversations не только пилил клиент, но и сам разрабатывал всякие XEP-ы и знаток в протоколе.
Dino в чаты умеет. В шифрованные чаты на несколько человек тоже умеет, но уже с проблемами, что критично. А вот в подтягивание истории - вообще не умеет.
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|5.74, Ан2 (?), 14:04, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Справедливости ради эти же проблемы у всех клиентов кроме Conversations
Какие проблемы? Gajim умеет MUC и MAM в MUC. Вот последнего не хватает Dino.
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|7.87, доходЯга (?), 16:11, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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gajim 2 года назад шифрованные MUC с Conversations совсем плохо отрабатывал. Просто все чужие сообщения не расшифровывались. История в шифрованных MUC тоже не подтягивалась, хотя это полбеды. В общем невозможно было пользоваться. Тестировал для одной там околополит-ой НКО, поэтому это критично было.
> "Add MAM for MUCs (closed)". "Rewrite MAM logic and add MUC MAM"
Да, добавили совсем недавно и видно что там неотполированно. До дубли, то перезаход. В общем протестировать можно, владельцам бубнов тоже можно, но жене бы я не поставил. Поэтому вернусь через год.
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|4.73, доходЯга (?), 14:00, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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XEP: 0313 Message Archive Management Status: partial Note:Not for MUCs
написано же - не для MUC
Точно подтягивается история для мультичатов? А шифрованных мультичатов?
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|5.76, llolik (ok), 14:20, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> XEP: 0313 Message Archive Management Status: partial Note:Not for MUCs
> написано же - не для MUC
> Точно подтягивается история для мультичатов? А шифрованных мультичатов?
Вот час назад поставил начистую Dino. Зашёл в комнату, история подтянулась аж до марта прошлого года (на данном конкретном сервере история хранится год). Т.е., вроде как, работает.
Шифрованные не проверял. Не пользуюсь. Но если попробуешь, мне тоже интересно работает или нет.
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|1.80, КО (?), 14:39, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сначала уговорить знакомых поставить эту поделку, потом настроить каждому, потом каждый раз играться в обновления?
Ну конечно.
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|1.84, анон (?), 15:45, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А помните, как в 2к10 в жабе и аське в такое окошко вмещался целый мир, а не 7-8 морд и 90% монотонной пустоты? В 2к23 таким только ирка может похвастаться, а если пропатчить nerd шрифтами - то сказка.
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