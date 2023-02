Выпуск коммуникационного клиента Dino 0.4

2.19 , Аноним ( 19 ), 11:11, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сделать сборки под оффтопик а зачем? в оффтопике полагается запускать игры и фотошоп.

> а зачем? Затем, что по любой статистике ~75% пользовательского десктопа - это Винда. Хочется того или нет. И люди не будут менять Ось из-за мессенджера.

Собственно, неофициальные-то сборки есть и, вроде-бы, даже не паршивые. Но всё-таки не официальные.

3.35 , Аноним ( 35 ), 12:19, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а зачем? Сам с собой будешь общаться?

4.38 , Аноним ( 40 ), 12:21, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в жабке есть другие варианты что ли?

5.55 , llolik ( ok ), 13:11, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А в жабке есть другие варианты что ли? Внезапно, для коммуникации в небольшой команде/конторе на полностью подконтрольном оборудовании не самый плохой вариант. Если у тебя нет отдельного мощного сервера под Матрикс/Слак/прочее_модное, которое сожрёт всё, что найдёт, но всё равно, собака, будет тормозить. Вполне себе функциональный какой-нибудь Prosody (ejabberd всё-таки посложней будет) вменяемо настраивается средней кривизны руками и при этом ест, по современным меркам, копейки.

6.57 , Аноним ( 40 ), 13:18, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ой, эти игры обычно быстро заканчиваются, когда надо работать, а не мемы пересылать и тут же все переходят зумы, слаки, телеграмы и тп. что просто работает.

> что просто работает. Ну вот я, помимо собственно у себя, делал, когда жёстким приказом начальника было послать в ж. любой обмен информацией, кроме как с подконтрольной инфраструктуры. Поэтому был вариант, или пользоваться исключительно e-mail или разворачивать что-то у себя. Какбы то ни было, Prosody + Conversations + (пока ещё) Псишка оказались довольно вменяемой и, что важно, подконтрольной альтернативой WA/Телеге. При этом умеренно сложно поднимаемой и не требующей вложений в железо.

6.78 , Аноним ( 78 ), 14:39, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблемы с производительностью у Матрикса вроде возникают из-за общения серверов в федерации. Если сервер автономный, сильно прожорливым он быть не должен.

2.25 , InuYasha ( ?? ), 11:46, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – GTK перечёркивает все плюсы. Хотя, их тут и нет.

3.30 , llolik ( ok ), 12:07, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > GTK перечёркивает все плюсы. Тулкитофобией не страдаю. Хочется Кутей, помоги Псишке. Она как раз, де-факто без разработчиков осталась, а работы там чуть более, чем дофига. > Хотя, их тут и нет. - Простота и лёгкость. Никаких Electron-ов, Питонов и т.д.

- Следующая из этого скорость

- Выбраны только актуальные для мессенджера ХЕР-ы. Аудио/Видео (в том числе на пару с Консервой с мобилочками), HttpUpload, MAM - работают, в отличие от некоторых.

- Относительно активно развивается. Чего не скажешь о большинстве XMPP-мессенджеров. Достаточно?

4.39 , Аноним ( 40 ), 12:22, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Держу пари половину функций ты даже не проверял.

5.51 , llolik ( ok ), 12:59, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Держу пари половину функций ты даже не проверял. И что же не работает? Что совместимость с Консервой не 100% знаю. Но оно хотя-бы в принципе работает. У кого оно из десктопных на онтопике работает хотя-бы на том же уровне? Gajim и, в общем-то, всё?

6.56 , Аноним ( 40 ), 13:14, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я более чем уверен, что все стандартные болезни жабки там в наличии. В качестве упражнения попробуй аудио/видео с другими клиентами на других серверах, передачу файлов аналогично.

7.59 , llolik ( ok ), 13:23, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > аудио/видео с другими клиентами на других серверах s2s под руками нет, но позже надо будет поэкспериментировать. На централизованных dino, gajim и консерва пробовал. С шифрованием бывают траблы (ЕМНИП у гаджима, в основном) но работает. У псишки мультимедия так себе (можно сказать зачаточная). > передачу файлов аналогично. http_upload работает, вроде как. p2p передача давно уже моветон, хотя возможно jingle и допилят (или нет, да и нужно-ли вообще).

> Теперь понял? Про плюсы, в смысле про язык. Ну, извини, детектор сарказма с утра сломался :)

3.63 , iiiypuk ( ? ), 13:39, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В пятой версии будут плюсы, а Си не будет

3.66 , anonymous ( ?? ), 13:46, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наоборот: чем больше софта будет нативно написано для Gnome, тем лучше. Со временем войдётв штатную поставку. Gnome как был, так и будет главным DE для GNU/Linux.

> DE для GNU/Linux. Ну, да. Если GayNOME будет главным кругляшно-вконтактово-яблочным DE, то линуксоидов можно будет только пожалеть. На расстоянии. В перчатках. И противогазе. И сжечь.

2.34 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:13, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Под оффтопик и так преизобильно жаббер-клиентов.

3.64 , iiiypuk ( ? ), 13:40, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Одного Miranda NG хватит, чтобы покрыть 90% существующих протоколов

4.69 , llolik ( ok ), 13:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Одного Miranda NG хватит, чтобы покрыть 90% существующих протоколов Вот я, кстати, очень надеюсь что они (ну как они, в основном ghazan, конечно) соберуться с силами и доделают нативную поддержку онтопика. Пока, вроде, только ядро можно собирать. А сейчас они мультимедией занялись, да Телегу прикрутили (по многочисленным просьбам, я так понимаю). Сам люблю Миранду и с удовольствием-бы юзал.

5.86 , InuYasha ( ?? ), 16:10, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – GnuOSпади, да телега там на кой чёрт-то!? Мало того что это проприетарастическое серверно-фсбшное УГ, так ещё и клиент опенсорсный. Время на ветер.