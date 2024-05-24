Обновление GCompris 4.1, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

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|1.2, Аноним (2), 09:34, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всего несколько поколений детей сойдут с ума, и наконец выйдет путная версия.
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|1.28, Аноним (28), 13:12, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кратенький отчет по первому знакомству с версией для Linux. Только факты. Выводы каждый сделает сам.
Сначала минусы.
1. Ставится в терминале. После скачивания сделать файл исполняемым. Далее нужно нажатием клавиши Enter на каждой строке пролистать всю немаленькую GPL (помнится, подобное издевательство над пользователем имеет место быть при установке HPLIP). Нажимать по одному разу, чтобы не пропустить окончание экзекуции. Какая сложность сделать инсталлятор по типу Windows?
2. Обучающийся, очевидно, должен неплохо владеть навыками чтения и работы на компьютере на уровне продвинутого пользователя. Потому что при первом запуске задается немало существенных вопросов. А формулировка вопросов такова, что предполагается, что за компьютером действительно сидит ребенок от 2 лет.
3. Не нажимать Esc - программа завершится без предупреждения.
Один плюс - ставится в пространстве пользователя. Следовательно, в системе не гадит и легко удаляется. Маловато.
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|2.31, Аноним (31), 14:19, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понятно почему ты решил что на вопросы обязательно должен отвечать ребенок. Не понятно почему ты решил что это сложно, дети гораздо быстрее обучаются чем ты думаешь. В своё время на древне ПК дос игры задавали немало вопросов и почему то я мог на них ответить даже не знаю английского от слова ваще.
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|1.29, InuYasha (??), 14:06, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оказывается Греман Греп мониорит наш уютный и жалуется на сообщения о себе любимом. :D
Повторюсь, что цифровизация детей "от 2 до 10 лет" - это ад. И он об этом знает.
Понятно, что этот софт - лучше чем тот шлак которым недалёкие родаки затыкают своих чад суя им в нос мобильник. Но лучше уж - салки и прятки.
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|2.30, Аноним (31), 14:16, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом эти воспитанные салками и прятками семки грызут на лавочках и бухают по подъездам. И это только самое малое. Спасибо не надо.
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