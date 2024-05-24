Обновление GCompris 4.1, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

Кратенький отчет по первому знакомству с версией для Linux. Только факты. Выводы каждый сделает сам.

Сначала минусы.

1. Ставится в терминале. После скачивания сделать файл исполняемым. Далее нужно нажатием клавиши Enter на каждой строке пролистать всю немаленькую GPL (помнится, подобное издевательство над пользователем имеет место быть при установке HPLIP). Нажимать по одному разу, чтобы не пропустить окончание экзекуции. Какая сложность сделать инсталлятор по типу Windows?

2. Обучающийся, очевидно, должен неплохо владеть навыками чтения и работы на компьютере на уровне продвинутого пользователя. Потому что при первом запуске задается немало существенных вопросов. А формулировка вопросов такова, что предполагается, что за компьютером действительно сидит ребенок от 2 лет.

3. Не нажимать Esc - программа завершится без предупреждения.

Один плюс - ставится в пространстве пользователя. Следовательно, в системе не гадит и легко удаляется. Маловато.

