Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.30

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|3.12, soarin (ok), 11:23, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так мне не скрывать, а открывать.
Какие ресурсы связанные с рисованием — уточнять не буду. Не все понимают такое творчество 🧑🎨
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|2.22, Аноним (22), 14:22, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для планшетов есть специальные MyPaint (удобная и простая в использовании) и Krita (возможно более продвинутая), а GIMP не про это. Дети кстати с ними прекрасно справляются. А Tux Paint — это что-то в парадигме "дети — недочеловеки, для них нужно срециально делать нарочито глупое и вырвиглазное".
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|3.38, ДаНуНафиг (?), 17:35, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спросите лучше у детей в целевой возрастной группе, а то вечно кто-то рассказывает, что каким-то гипотетическим детям это вырвиглазно, а гимп им прямо заходит на ура.
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|1.3, Аноним (3), 09:52, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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там еще озвучка инструментов просто огонь... до сих пор в голове картавый голос "венценосный журавль"
но интерфейс ...прям по всем канонам опенсурса
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|1.4, pashev.ru (?), 10:06, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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До 12 — это уже для отстающих в развитии. А младшим всё равно лучше карандаши и кисточки.
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|2.18, Аноним (18), 13:29, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня в детстве велосипеда не было, пусть и ни у кого не будет.
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|3.26, soarin (ok), 15:34, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А причём тут это?
Для художника скетчбук — это вообще обязаловка.
И не важно, что ты дитжитэл.
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|4.27, Аноним (18), 15:42, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Малолетние дети — ни разу не художники. Советовать кисточку это вообще садизм, акварель — одна из самых сложных красок, или вы сразу к маслу детей приучать хотите?
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|5.29, Савельев (?), 16:02, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мелкая моторика необходима для развития мозга, без неё вырастет хомо падус
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|6.34, Аноним (18), 16:33, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Графический планшет стоит пару тысяч рублей, набор красок, пожалуй, дороже обойдётся. Там какая-то другая мелкая моторика?
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|7.42, нейм (?), 17:55, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть разница между "смотреть на экран и чертить по планшету" и "мазать кисточкой и видеть изменения прямо там же"
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|5.30, Бывалый смузихлёб (?), 16:11, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А детям что фломастер, что акварель. Только второй на больше хватает
В любом случае, цель в развитии моторики и прочих штук
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|2.41, ДаНуНафиг (?), 17:38, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Младшим - одно другому не мешает. Причем насколько я помню, дети и в 2 года уже сами способны сделать такой выбор, если будет желание.
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|2.7, Аноним (7), 10:31, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Xournal++ (/ˌzɚnl̟ˌplʌsˈplʌs/) is an open-source and cross-platform note-taking software that is fast, flexible, and functional. A modern rewrite and a more feature-rich version of the wonderful Xournal program.
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|3.19, Аноним (19), 13:48, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> /ˌzɚnl̟ˌplʌsˈplʌs/
Правильное произношение - ксурнал плюс плюс.
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|5.33, Аноним (33), 16:24, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "X" перед гласными читается, как "з"
Это легаси-правило, распространяющееся на легаси-слова. Новые слова этому не подчиняются, а потому здесь именно "кс". Приведу пример: легаси-имя Gnaeus сокращается как Cn., потому что на момент возникновения этого имени - буквы G еще не было. Современные имена, появившиеся после изобретения буквы G, сокращаются именно как G. "В моем новом слове икс перед гласными читается как зэ" - это признак профанства, типа как если бы российская компания присобачила к концу своего названия твердый знак, чтоб косить под дореволюционку: "Компанияъ Альфаъ-Группъ"
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|3.51, Аноним (51), 19:03, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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из 3 и 4 кед был хорошей заменой рисовалки из винды для уроков информатики
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|2.28, Аноним (18), 15:44, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле не типичный (такое надо было очень постараться сваять). Но вот то, что «и так сойдёт» — для опенсорса очень типично.
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|2.44, Аноним (19), 18:18, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я в его возрасте собирал воздушных змеев, а не тусил за этими вашими компуктерами.
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|1.40, Аноним (39), 17:38, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Бедные детки... Их сразу готовят к всем тяготам мира((
Если деток сразу готовят, то это бедные предки )
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|1.46, Аноним (46), 18:44, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда сделали всратый редактор и назвали детским, как будто так и хотели.
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