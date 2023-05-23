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Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.30

23.05.2023 09:23

Доступен релиз графического редактора для детского творчества - Tux Paint 0.9.30. Программа предназначена для обучения рисованию детей в возрасте от 3 до 12 лет. Бинарные сборки сформированы для Linux (rpm, Flatpak), Haiku, Android, macOS и Windows.

В новом выпуске:

  • Обновлены "волшебные" инструменты, эффекты и фильтры. Во многие инструменты и фильтры встроена поддержка изменения размера. Среди прочего возможность настройки размера появилась в фильтрах размытия, затемнения и размазывания, а также в эффектах, таких как цветы и прикрепление глаз.
  • В фильтры и инструменты, в которых используются манипуляции кистью, такие как металлическая краска, калейдоскоп, тонирование и обесцвечивание, предоставлена возможность изменения радиуса действия кисти.
  • Внесены улучшения в инструменты Foam, TV, String V и String Corner.
  • Повышена читаемость текстовых меток на кнопках, при переносе на другую строку по возможности исключены разрывы внутри слов.
  • Программа с графическим интерфейсом для настройки Tux Paint адаптирована для работы в операционной системе Haiku.


  1. Главная ссылка к новости (https://tuxpaint.org/latest/tu...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.29
  3. OpenNews: Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.4
  4. OpenNews: Выпуск свободной игры SuperTux 0.6.3
  5. OpenNews: Релиз детского дистрибутива DoudouLinux 2.0
  6. OpenNews: Выпуск GCompris 3.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59182-tuxpaint
Ключевые слова: tuxpaint, draw, paint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, soarin (ok), 09:45, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Поддержку планшетов для рисования надо добавлять, всякие WatCom, тогда и конкуренция будет GIMP.

    А так тяжело рисовать: https://0x0.st/HHF5.png (SFW).

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:12, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага вайргардом балуешься, значит есть что скрывать.
     
     
  • 3.12, soarin (ok), 11:23, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так мне не скрывать, а открывать.
    Какие ресурсы связанные с рисованием — уточнять не буду. Не все понимают такое творчество 🧑🎨
     
     
  • 4.15, Аноним (10), 12:26, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как мне теперь перестать думать про порно картинки с пони?
     
     
  • 5.36, Аноним (-), 16:40, 23/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.20, Анони (?), 14:14, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pdf файлы копируете?
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:22, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для планшетов есть специальные MyPaint (удобная и простая в использовании) и Krita (возможно более продвинутая), а GIMP не про это. Дети кстати с ними прекрасно справляются. А Tux Paint — это что-то в парадигме "дети — недочеловеки, для них нужно срециально делать нарочито глупое и вырвиглазное".
     
     
  • 3.38, ДаНуНафиг (?), 17:35, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спросите лучше у детей в целевой возрастной группе, а то вечно кто-то рассказывает, что каким-то гипотетическим детям это вырвиглазно, а гимп им прямо заходит на ура.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:52, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    там еще озвучка инструментов просто огонь... до сих пор в голове картавый голос "венценосный журавль"

    но интерфейс ...прям по всем канонам опенсурса

     
  • 1.4, pashev.ru (?), 10:06, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    До 12 — это уже для отстающих в развитии. А младшим всё равно лучше карандаши и кисточки.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:29, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в детстве велосипеда не было, пусть и ни у кого не будет.
     
     
  • 3.26, soarin (ok), 15:34, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А причём тут это?
    Для художника скетчбук — это вообще обязаловка.
    И не важно, что ты дитжитэл.
     
     
  • 4.27, Аноним (18), 15:42, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Малолетние дети — ни разу не художники. Советовать кисточку это вообще садизм, акварель — одна из самых сложных красок, или вы сразу к маслу детей приучать хотите?
     
     
  • 5.29, Савельев (?), 16:02, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мелкая моторика необходима для развития мозга, без неё вырастет хомо падус
     
     
  • 6.34, Аноним (18), 16:33, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Графический планшет стоит пару тысяч рублей, набор красок, пожалуй, дороже обойдётся. Там какая-то другая мелкая моторика?
     
     
  • 7.35, soarin (ok), 16:36, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да.
     
  • 7.42, нейм (?), 17:55, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть разница между "смотреть на экран и чертить по планшету" и "мазать кисточкой и видеть изменения прямо там же"
     
  • 6.37, ip1982 (ok), 16:57, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только мелкая моторика, но и глаза, и осанка в принципе.
     
  • 6.45, Тот_Самый_Анонимус__ (?), 18:43, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он уже вырос. Спорит, не понимая очевидного.
     
  • 5.30, Бывалый смузихлёб (?), 16:11, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А детям что фломастер, что акварель. Только второй на больше хватает
    В любом случае, цель в развитии моторики и прочих штук
     
  • 2.41, ДаНуНафиг (?), 17:38, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Младшим - одно другому не мешает. Причем насколько я помню, дети и в 2 года уже сами способны сделать такой выбор, если будет желание.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:13, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть какой-то пейнт посолидней для более скучных пользователей?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:31, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Xournal++ (/ˌzɚnl̟ˌplʌsˈplʌs/) is an open-source and cross-platform note-taking software that is fast, flexible, and functional. A modern rewrite and a more feature-rich version of the wonderful Xournal program.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:48, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > /ˌzɚnl̟ˌplʌsˈplʌs/

    Правильное произношение - ксурнал плюс плюс.

     
     
  • 4.25, geekay (ok), 15:08, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "X" перед гласными читается, как "з"
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 16:24, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "X" перед гласными читается, как "з"

    Это легаси-правило, распространяющееся на легаси-слова. Новые слова этому не подчиняются, а потому здесь именно "кс". Приведу пример: легаси-имя Gnaeus сокращается как Cn., потому что на момент возникновения этого имени - буквы G еще не было. Современные имена, появившиеся после изобретения буквы G, сокращаются именно как G. "В моем новом слове икс перед гласными читается как зэ" - это признак профанства, типа как если бы российская компания присобачила к концу своего названия твердый знак, чтоб косить под дореволюционку: "Компанияъ Альфаъ-Группъ"

     
  • 5.47, Тот_Самый_Анонимус__ (?), 18:44, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в незванном енглише. Надо читать, как завещали в оригинальной латыни и не использовать подделки.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:34, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Pinta как замена MS Paint. Ну еще MyPaint.
     
  • 2.13, мимо (?), 11:27, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kolourpaint
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 19:03, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из 3 и 4 кед был хорошей заменой рисовалки из винды для уроков информатики
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:13, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lazpaint
     
  • 2.39, Аноним (39), 17:36, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    МС Пайнт.. Нет.
     
  • 2.50, Аноним (51), 19:02, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mtpaint
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:34, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интерфейс просто что-то с чем то...
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 11:12, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Топ за свои деньги.
     
     
  • 3.31, Бывалый смузихлёб (?), 16:12, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они всё-таки доплачивают ?
     
  • 2.43, шмякшмяк (?), 18:10, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видно за то сразу куда тыкать.
     

  • 1.21, жявамэн (ok), 14:20, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    типичный пример опенсорсного ЮИ
     
     
  • 2.28, Аноним (18), 15:44, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле не типичный (такое надо было очень постараться сваять). Но вот то, что «и так сойдёт» — для опенсорса очень типично.
     

  • 1.24, Аноним (24), 14:58, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мой пацан обожает "рисовать тукса" :-))).
     
     
  • 2.44, Аноним (19), 18:18, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в его возрасте собирал воздушных змеев, а не тусил за этими вашими компуктерами.
     
  • 2.48, Тот_Самый_Анонимус__ (?), 18:46, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему ещё наркотики могут понравиться. Только не предлагайте, а то мало ли.
     

  • 1.32, Аноним (-), 16:12, 23/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.40, Аноним (39), 17:38, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бедные детки... Их сразу готовят к всем тяготам мира((

    Если деток сразу готовят, то это бедные предки )

     
  • 1.46, Аноним (46), 18:44, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда сделали всратый редактор и назвали детским, как будто так и хотели.
     
  • 1.49, Аноним (51), 19:01, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшая программа для дизайнера!


    Кстати, в отличии от продукции адоба, за которую выкручивают юзверям руки и пугают судом https://www.cnews.ru/news/top/2023-05-19_pod_sud_za_staryj_photoshopadobe , сабж с дружелюбной лицензией

    Ещебы программу вестки для детей для замены индюка...

     

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