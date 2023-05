Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.30

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:31, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Xournal++ (/ˌzɚnl̟ˌplʌsˈplʌs/) is an open-source and cross-platform note-taking software that is fast, flexible, and functional. A modern rewrite and a more feature-rich version of the wonderful Xournal program.

3.19 , Аноним ( 19 ), 13:48, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > /ˌzɚnl̟ˌplʌsˈplʌs/ Правильное произношение - ксурнал плюс плюс.

4.25 , geekay ( ok ), 15:08, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – "X" перед гласными читается, как "з"

5.33 , Аноним ( 33 ), 16:24, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "X" перед гласными читается, как "з" Это легаси-правило, распространяющееся на легаси-слова. Новые слова этому не подчиняются, а потому здесь именно "кс". Приведу пример: легаси-имя Gnaeus сокращается как Cn., потому что на момент возникновения этого имени - буквы G еще не было. Современные имена, появившиеся после изобретения буквы G, сокращаются именно как G. "В моем новом слове икс перед гласными читается как зэ" - это признак профанства, типа как если бы российская компания присобачила к концу своего названия твердый знак, чтоб косить под дореволюционку: "Компанияъ Альфаъ-Группъ"

5.47 , Тот_Самый_Анонимус__ ( ? ), 18:44, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это в незванном енглише. Надо читать, как завещали в оригинальной латыни и не использовать подделки.

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:34, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Pinta как замена MS Paint. Ну еще MyPaint.

2.13 , мимо ( ? ), 11:27, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Kolourpaint

3.51 , Аноним ( 51 ), 19:03, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – из 3 и 4 кед был хорошей заменой рисовалки из винды для уроков информатики

2.17 , Аноним ( 17 ), 13:13, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Lazpaint

2.39 , Аноним ( 39 ), 17:36, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – МС Пайнт.. Нет.

2.50 , Аноним ( 51 ), 19:02, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – mtpaint