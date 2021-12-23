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Выпуск свободной игры SuperTux 0.6.3

23.12.2021 09:54

После полутора лет разработки опубликован выпуск классической игры-платформера SuperTux 0.6.3, напоминающей по стилю Super Mario. Игра распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (AppImage), Windows и macOS.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Реализована возможность компиляции в промежуточный код WebAssembly для запуска игры в web-браузере. Подготовлена online-версия игры.
  • Добавлены новые навыки: плаванье и прыжки через стену.
  • В редакторе уровней реализован режим автоматической расстановки блоков для прохождения (Autotile).
  • Обновлена анимация.
  • Обновлены пути прохождения и многие сторонние карты.
  • Переделан набор блоков "crystal" и добавлено много новых блоков для снежных уровней.
  • Реализованы новые объекты, такие как боковой бампер, падающие блоки и рубин.
  • Предоставлена возможность создания собственных частиц.
  • Началось формирование официальных сборок для FreeBSD, 32-разрядных Linux и Ubuntu Touch.
  • Добавлен экран со статистикой прохождения игры.
  • В редактор добавлен инструмент для определения цвета (color picker).
  • Реализован интерфейс для упрощения создания дополнений.
  • Переработана карта "Revenge in Redmond".
  • Для карт реализован эффект сдвига во времени.
  • Предоставлена возможность пропустить заставку.
  • В редакторе реализован режим автоматичкской записи изменений через определённые промежутки времени.
  • Реализована опциональная интеграция с Discord.
  • Обновлены переводы.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.supertux.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.3
  3. OpenNews: Выпуск свободной игры SuperTux 0.6.2
  4. OpenNews: Выпуск свободной игры FreeOrion 0.4.9
  5. OpenNews: Первый выпуск игрового движка Open 3D Engine, открытого компанией Amazon
  6. OpenNews: Выпуск Minetest 5.3.0, открытого клона игры MineCraft
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56397-supertux
Ключевые слова: supertux, game
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:07, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ИМХО Тукс по праву круче всех пингвинов, даже мадагаскарных.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:21, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    взрослее и не такой пафосный
     
  • 2.3, And (??), 10:21, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чего не тема ютуб трансляции нескушных чемпионатов по сабжу?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:28, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так ютуб смотрят полтора школьника, смысл
     
     
  • 4.5, And (??), 10:31, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нескушный ютуб? Кто-то не заметил бомбу, если "нескушный" и полтора школяра.

    Если нюни распустить - да, полтора. Если тема нескушной трансляции - нет.

    Так всё ж:

    А чего не тема ютуб трансляции нескушных чемпионатов по сабжу?

     
     
  • 5.13, Аноним (4), 10:42, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сисег мало, скучно же. Че там смотреть
     
  • 4.7, Аноним (1), 10:31, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ютуб да, YouTube нет
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 10:53, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По существу сказать нечего?
     
     
  • 6.17, Аноним (1), 11:08, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, затем и прихожу сюда
     

  • 1.6, Аноним (15), 10:31, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В редакторе уровней реализован режим автоматической расстановки блоков для прохождения

    Тупиков не будет?

     
  • 1.8, Аноним (8), 10:34, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Классная игра, почти полностью прошел когда-то
     
     
  • 2.22, анончик (?), 12:57, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве что в старом варианте. Сейчас без читов околопоследние (которые призрачные) уровни там тупо непроходимы.
     

  • 1.9, village_coder (ok), 10:37, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там еще и драма с похищением!
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 10:39, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а кого? не Beastie часом?)
     
  • 2.11, Аноним (15), 10:41, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надеюсь снимут фильм по игре.
     

  • 1.14, Fracta1L (ok), 10:50, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    СуперТух)
     
     
  • 2.16, Аноним (1), 11:08, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тих тогда уж, сам себе противоречишь в одной строке
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:27, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Игра распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (AppImage), Windows и macOS.

    А где сборка для NES?

     
  • 1.21, СуперГут (?), 12:10, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дети у меня каждый день вечерком по 15-20 минут с удовольствием гамают :)
     
  • 1.23, InuYasha (??), 13:13, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, как оно? До NekoMario тянет? ))


    PS: ждём вместо дискорда SuperTox )

     
  • 1.24, Аноним (24), 14:04, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и весь Linuxgayming обычная копирка других игр. Ну лагает ну вылетает зато свободно!!!
     
  • 1.25, Аноним (25), 15:00, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предоставлена возможность пропустить заставку

    Это победа, ящетаю.

     

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