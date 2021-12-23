Выпуск свободной игры SuperTux 0.6.3

После полутора лет разработки опубликован выпуск классической игры-платформера SuperTux 0.6.3, напоминающей по стилю Super Mario. Игра распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (AppImage), Windows и macOS. Среди изменений в новом выпуске: Реализована возможность компиляции в промежуточный код WebAssembly для запуска игры в web-браузере. Подготовлена online-версия игры.

Добавлены новые навыки: плаванье и прыжки через стену.

В редакторе уровней реализован режим автоматической расстановки блоков для прохождения (Autotile).

Обновлена анимация.

Обновлены пути прохождения и многие сторонние карты.

Переделан набор блоков "crystal" и добавлено много новых блоков для снежных уровней.

Реализованы новые объекты, такие как боковой бампер, падающие блоки и рубин.

Предоставлена возможность создания собственных частиц.

Началось формирование официальных сборок для FreeBSD, 32-разрядных Linux и Ubuntu Touch.

Добавлен экран со статистикой прохождения игры.

В редактор добавлен инструмент для определения цвета (color picker).

Реализован интерфейс для упрощения создания дополнений.

Переработана карта "Revenge in Redmond".

Для карт реализован эффект сдвига во времени.

Предоставлена возможность пропустить заставку.

В редакторе реализован режим автоматичкской записи изменений через определённые промежутки времени.

Реализована опциональная интеграция с Discord.

Обновлены переводы.



