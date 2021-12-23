Выпуск свободной игры SuperTux 0.6.3

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|2.3, And (??), 10:21, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего не тема ютуб трансляции нескушных чемпионатов по сабжу?
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|4.5, And (??), 10:31, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нескушный ютуб? Кто-то не заметил бомбу, если "нескушный" и полтора школяра.
Если нюни распустить - да, полтора. Если тема нескушной трансляции - нет.
Так всё ж:
А чего не тема ютуб трансляции нескушных чемпионатов по сабжу?
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|1.6, Аноним (15), 10:31, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В редакторе уровней реализован режим автоматической расстановки блоков для прохождения
Тупиков не будет?
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|2.22, анончик (?), 12:57, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве что в старом варианте. Сейчас без читов околопоследние (которые призрачные) уровни там тупо непроходимы.
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|1.19, Аноним (19), 11:27, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Игра распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (AppImage), Windows и macOS.
А где сборка для NES?
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|1.24, Аноним (24), 14:04, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот и весь Linuxgayming обычная копирка других игр. Ну лагает ну вылетает зато свободно!!!
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