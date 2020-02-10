Выпуск свободной игры FreeOrion 0.4.9

После полутора лет разработки увидел свет новый выпуск пошаговой стратегии FreeOrion 0.4.9, развиваемой под впечатлением от игры Master of Orion. В ходе игры игроки конкурируют друг с другом на поприще колонизации космоса, развивая собственные цивилизации, производя ресурсы, конструируя космические корабли, проводя исследования и наращивая технологический уровень. Готовые сборки подготовлены для Windows и macOS (для Linux предлагается собрать игру из исходных текстов). Код проекта распространяется под лицензией GPL.

Основное внимание при подготовке нового выпуска было уделено развитию возможностей для многопользовательской игры (появилась аутентификация принадлежности к игровой империи, улучшенный чат и возможность запуска обособленных серверов), полной переработке системы боевого прицеливания (например, перехватчики в первую очередь атакуют бомбардировщики, а уже потом истребители и вражеские космические корабли, а бомбардировщики вначале поражают корабли, а потом истребители) и реализации механизмов экономии топлива.