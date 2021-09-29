Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.3

|
|
|
|
|
|3.46, Аноним (46), 11:45, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Причём тут Кармагеддон, если это вариация на тему Mario Kart?
|
|1.4, Аноним (4), 09:21, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Если Ты сторонник СПО, то играть в Supertuxkart 1.3, свободную игру на свободном Linux это логично.
|
|
|
|2.8, Qwerty (??), 10:00, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
|
Правда, это лишь ворованная с Super Mario Kart калька, но апологетам "свободы на свободе на свободе" на это плевать.
|
|
|
|3.13, ET (?), 10:05, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Марио подал в суд на Тукса? Нет? На нет и суда нет.
|
|
|
|4.18, Qwerty (??), 10:14, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Марио подал в суд на Тукса? Нет? На нет и суда нет.
"Я украл банку пива и это никто не увидел. Магазин подал на меня в суд? Нет, значит, это не воровство."
|
|3.14, nebularia (ok), 10:06, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Целый жанр картинговых гоночек есть, много их. Все FPS тоже клонами Doom называешь?
|
|3.15, Аноним (4), 10:09, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Идеи нельзя патентовать. Калька это не юридический термин. Южные корейцы делали клоны Starcraft пачками. Что-то я не помню судов за плагиат.
|
|
|
|4.17, Qwerty (??), 10:13, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> Идеи нельзя патентовать.
Дальше не читал, вы вызывающе некомпетентны в этом вопросе.
|
|
|
|5.19, Аноним (4), 10:17, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Бремя доказательства лежит на утверждающем.
Согласно патентному праву патентовать можно только технические решения.
|
|
|
|6.21, Qwerty (??), 10:22, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Бремя доказательства лежит на утверждающем.
Какая потрясающая наглость слышать это от человека, утверждающего, что идею нельзя запатентовать и не привёдшего ни единого пруфа.
|
|3.27, Аноним (4), 10:47, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
StarCraft клонировали
Are of Empires клонировали
Counter-Strike клонировали
Call of Duty клонировали
Даже режим Battle Royale клонировали, т.к. идею нельзя запатентовать.
|
|3.48, Аноним (48), 11:57, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Клонов mario kart и среди проприетарных игр выше крыши, ты просто не интересуешься. Но что-то не видно, чтобы Нинтендо разоряла их пачками.
|
|
|
|4.50, Qwerty (??), 12:31, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Клонов mario kart и среди проприетарных игр выше крыши, ты просто не
> интересуешься. Но что-то не видно, чтобы Нинтендо разоряла их пачками.
Принцип Неуловимого Джо в действии.
|
|
|
|2.29, Аноним (4), 10:48, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Найди разработчиков, найди желающий людей, которые скинутся на открытый клон Battlefield 1.
|
|2.32, Аноним (32), 10:55, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Словарь открывал когданибудь? В каком месте реализм? Escape from Tarkov потвоему суперказуал?
|
|1.7, Аноним (7), 09:54, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Люблю играть в эту игру со своими друзьями в школе. Реалистичная графика, мультиплеерный режим, интересный сюжет, запоминающиеся персонажи, неординарные уровни, хорошая оптимизация и многое другое!!! Ждём поддержки RTX и FidelityFX.
Так же хотелось бы, чтобы разработчики добавили нового персонажа - питона! Потому как питон - лучший язык программирования. Ядро Linux нужно переписать на этот язык!!!
|
|
|
|2.9, Qwerty (??), 10:01, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Питон там уже давно есть. В остальном толстовато, но тут и не такое прокатывает.
|
|2.12, nebularia (ok), 10:04, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Толсто
> Ждём поддержки ... FidelityFX
А вот FSR и правда был бы нелишним, в связи с возможностью менять разрешение рендера.
|
|1.23, Аноним (23), 10:27, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В настройки графики добавлен режим "Render resolution", позволяющий увеличить производительность за счёт уменьшения фактического разрешения выводимой картинки.
То есть у этого говна с отстойной графикой ещё и проблемы с производительностью?
|
|
|
|2.26, nebularia (ok), 10:39, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разработчики писали, что им некогда заниматься ещё и оптимизацией. Так что да, оно требовательное, на интеграшке не поиграешь. На 1060 нормально.
|
|2.47, Аноним (48), 11:53, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нормально все с производительностью. Просто это в т.ч. игра для тех, у кого мамкин ноутбук с Intel GMA.
|
|
|
|2.36, Qwerty (??), 11:07, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> А говорят, игр на линуксе нет. Шах и мат!
Есть, но слизанные с проприетарщины. Ориджинал контента ноль.
Ах да, есть же ещё Wine с поддержкой 3,5 игор.
|
|
|
|
|
|4.45, ыы (?), 11:40, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это примерно как вставлять патрон от кольта в наган... Засунуть можно, подпилив, и даже бабахнет... если руки не оторвет при этом...
|
|3.49, Аноним (4), 11:58, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Ориджинал контента ноль.
Xerox PARC придумали идею графического интерфейса.
Стив Джобс Украл эту идею и воплотил в Apple Macintosh.
Стив Джобс показал Apple Macintosh Билу Гейтцу.
Билл Гейтц сделал Windows.
KDE И Gnome на заре появления были всего лишь копиями MS Windwos 95 и немного Common Desktop Environment (CDE).
Ядро Linux это клон UNIX.
Даже ты это копия родителей.
Есть мнение что даже Вселенная это всего лишь одна из копий.
п.с. ты очень уныло набрасываешь.
|
|2.44, ыы (?), 11:37, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все познается в сравнении.
Когда люди говорят что игр под линуксом нет - они сравнивают игры под линуксом с играми на других платформах...
И после такого сравнения- остается две альтернативы- либо игры под линксом это часть заговора по карательной системе, так что в такие игры надо заставлять людей играть в качестве наказания за тяжкие проступки... или таки игр под линуксом нет... потому что то что есть- крайне убого.
|
|
|
|3.57, Аноним (57), 12:46, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А третий вариант? Когда люди играют в эти игры и их, прикинь, никто не принуждает.
|
|1.64, InuYasha (??), 14:11, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"Поцаны ваще ребята", конечно, но что-то как-то... ну, с дизайном проблемы, в общем.
|