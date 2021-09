Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.3

Опубликован релиз Supertuxkart 1.3, свободной гоночной игры с большим количеством картов, трасс и возможностей. Код игры распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки доступны для Linux, Android, Windows и macOS. В новом выпуске: Добавлен порт для игровых приставок Nintendo Switch с установленным пакетом Homebrew.

Добавлена возможность использования обратной связи через вибрацию для контроллеров, поддерживающих данную функциональность.

Добавлены новые арены, поддерживающие режим Capture-The-Flag: Ancient Colosseum Labyrinth (тёмная трасса с лабиринтами и атмосферой в стиле римского колизея) и Alien Signal (воссоздаёт инфраструктуру одного из проектов по поиску внеземных цивилизаций).

Проведена работа по модернизации существующих картов. Карт Sara the Racer заменён на карт ведьмы Pepper из комиксов Pepper&Carrot. Переделан внешний вид картов Gnu, Sara the Wizard, Adiumy и Emule.

Переделана трасса Las Dunas Soccer Stadium.

В трассах Hacienda, Old Mine, Ravenbridge Mansion и Shifting Sands увеличены допустимые границы для того, чтобы круг засчитывался в случае небольшого съезда с дороги.

В настройки графики добавлен режим "Render resolution", позволяющий увеличить производительность за счёт уменьшения фактического разрешения выводимой картинки.

В меню предложен новый экран таблицей рекордов.

Осуществлён переход на использование пакета 3D-моделирования Blender 2.8 для создания трасс, картов и арен. STK-скрипты портированы с версии 2.7.

В интерфейсе пользователя предоставлена возможность кликов на URL в тексте.