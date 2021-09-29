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Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.3

29.09.2021 08:59

Опубликован релиз Supertuxkart 1.3, свободной гоночной игры с большим количеством картов, трасс и возможностей. Код игры распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки доступны для Linux, Android, Windows и macOS.

В новом выпуске:

  • Добавлен порт для игровых приставок Nintendo Switch с установленным пакетом Homebrew.
  • Добавлена возможность использования обратной связи через вибрацию для контроллеров, поддерживающих данную функциональность.
  • Добавлены новые арены, поддерживающие режим Capture-The-Flag: Ancient Colosseum Labyrinth (тёмная трасса с лабиринтами и атмосферой в стиле римского колизея) и Alien Signal (воссоздаёт инфраструктуру одного из проектов по поиску внеземных цивилизаций).
  • Проведена работа по модернизации существующих картов. Карт Sara the Racer заменён на карт ведьмы Pepper из комиксов Pepper&Carrot. Переделан внешний вид картов Gnu, Sara the Wizard, Adiumy и Emule.
  • Переделана трасса Las Dunas Soccer Stadium.
  • В трассах Hacienda, Old Mine, Ravenbridge Mansion и Shifting Sands увеличены допустимые границы для того, чтобы круг засчитывался в случае небольшого съезда с дороги.
  • В настройки графики добавлен режим "Render resolution", позволяющий увеличить производительность за счёт уменьшения фактического разрешения выводимой картинки.
  • В меню предложен новый экран таблицей рекордов.
  • Осуществлён переход на использование пакета 3D-моделирования Blender 2.8 для создания трасс, картов и арен. STK-скрипты портированы с версии 2.7.
  • В интерфейсе пользователя предоставлена возможность кликов на URL в тексте.




  1. Главная ссылка к новости (https://blog.supertuxkart.net/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.2
  3. OpenNews: Релиз свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Lakka 3.4 и эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.9
  5. OpenNews: Выпуск свободной игры SuperTux 0.5
  6. OpenNews: Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.26
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55884-supertuxkart
Ключевые слова: supertuxkart, game
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Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аутизм (?), 09:19, 29/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –8 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:20, 29/09/2021 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:19, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучший ТуксКарт!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:02, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    потому что единственный
     
  • 2.16, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:09, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Этакий Кармагеддон для детей. Только убогий.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 11:45, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Причём тут Кармагеддон, если это вариация на тему Mario Kart?
     
     
  • 4.63, Тот_Самый_Анонимус (?), 14:08, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В марио не играл ни в каком виде. А вот возможножность нагадить соперникам напомнила кармагеддон.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:21, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Если Ты сторонник СПО, то играть в  Supertuxkart 1.3, свободную игру на свободном Linux это логично.
     
     
  • 2.5, ET (?), 09:28, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    без блобов нвидии 😉
     
  • 2.8, Qwerty (??), 10:00, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Правда, это лишь ворованная с Super Mario Kart калька, но апологетам "свободы на свободе на свободе" на это плевать.
     
     
  • 3.13, ET (?), 10:05, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Марио подал в суд на Тукса? Нет? На нет и суда нет.
     
     
  • 4.18, Qwerty (??), 10:14, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Марио подал в суд на Тукса? Нет? На нет и суда нет.

    "Я украл банку пива и это никто не увидел. Магазин подал на меня в суд? Нет, значит, это не воровство."

     
     
  • 5.25, Аноним (4), 10:35, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это не воровство, это передергивание.
     
     
  • 6.54, Церковная 1000на (?), 12:38, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ..или тестирование безопасности
     
  • 3.14, nebularia (ok), 10:06, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Целый жанр картинговых гоночек есть, много их. Все FPS тоже клонами Doom называешь?
     
  • 3.15, Аноним (4), 10:09, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Идеи нельзя патентовать. Калька это не юридический термин. Южные корейцы делали клоны Starcraft пачками. Что-то я не помню судов за плагиат.
     
     
  • 4.17, Qwerty (??), 10:13, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Идеи нельзя патентовать.

    Дальше не читал, вы вызывающе некомпетентны в этом вопросе.

     
     
  • 5.19, Аноним (4), 10:17, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бремя доказательства лежит на утверждающем.
    Согласно патентному праву патентовать можно только технические решения.
     
     
  • 6.21, Qwerty (??), 10:22, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Бремя доказательства лежит на утверждающем.

    Какая потрясающая наглость слышать это от человека, утверждающего, что идею нельзя запатентовать и не привёдшего ни единого пруфа.

     
     
  • 7.24, Аноним (4), 10:34, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно доходчиво?
    https://rospatent.gov.ru/ru/objects-of-patent-rights
    Хотя касательно игр, как это работает не знаю.
     
     
  • 8.31, Qwerty (??), 10:53, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.3... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.41, Аноним (4), 11:17, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все логично ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.42, Тинус Лорвальдс (ok), 11:21, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тебе бесполезно кидать ссылки - ты читать не умеешь ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.27, Аноним (4), 10:47, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    StarCraft клонировали
    Are of Empires клонировали
    Counter-Strike клонировали
    Call of Duty клонировали
    Даже режим Battle Royale клонировали, т.к. идею нельзя запатентовать.
     
  • 3.48, Аноним (48), 11:57, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Клонов mario kart и среди проприетарных игр выше крыши, ты просто не интересуешься. Но что-то не видно, чтобы Нинтендо разоряла их пачками.
     
     
  • 4.50, Qwerty (??), 12:31, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Клонов mario kart и среди проприетарных игр выше крыши, ты просто не
    > интересуешься. Но что-то не видно, чтобы Нинтендо разоряла их пачками.

    Принцип Неуловимого Джо в действии.

     
     
  • 5.58, Anonymus (?), 12:49, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Crash Team Racing

    Naughty Dog и Sony - это Неуловимые Джо?

     
  • 3.51, flexagoon (ok), 12:36, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ого, Нинтендо оказывается изобрели гонки
     
     
  • 4.59, Anonymus (?), 12:51, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это он ещё про Wacky Wheels, Slipstream5000 и MegaRace не слышал.
     

  • 1.6, Аноним (-), 09:37, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём реалистичных стрелялок вроде Battlefield 1.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 10:04, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лет через 150
     
  • 2.29, Аноним (4), 10:48, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Найди разработчиков, найди желающий людей, которые скинутся на открытый клон Battlefield 1.
     
  • 2.32, Аноним (32), 10:55, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Словарь открывал когданибудь? В каком месте реализм? Escape from Tarkov потвоему суперказуал?
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:54, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Люблю играть в эту игру со своими друзьями в школе. Реалистичная графика, мультиплеерный режим, интересный сюжет, запоминающиеся персонажи, неординарные уровни, хорошая оптимизация и многое другое!!! Ждём поддержки RTX и FidelityFX.

    Так же хотелось бы, чтобы разработчики добавили нового персонажа - питона! Потому как питон - лучший язык программирования. Ядро Linux нужно переписать на этот язык!!!

     
     
  • 2.9, Qwerty (??), 10:01, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Питон там уже давно есть. В остальном толстовато, но тут и не такое прокатывает.
     
  • 2.12, nebularia (ok), 10:04, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толсто

    > Ждём поддержки ... FidelityFX

    А вот FSR и правда был бы нелишним, в связи с возможностью менять разрешение рендера.

     
  • 2.20, Какаянахренразница (ok), 10:18, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ядро Linux нужно переписать на этот язык!!!

    Не возражаю. Раз нужно -- переписывай.

     

  • 1.23, Аноним (23), 10:27, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В настройки графики добавлен режим "Render resolution", позволяющий увеличить производительность за счёт уменьшения фактического разрешения выводимой картинки.

    То есть у этого говна с отстойной графикой ещё и проблемы с производительностью?

     
     
  • 2.26, nebularia (ok), 10:39, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики писали, что им некогда заниматься ещё и оптимизацией. Так что да, оно требовательное, на интеграшке не поиграешь. На 1060 нормально.
     
  • 2.47, Аноним (48), 11:53, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормально все с производительностью. Просто это в т.ч. игра для тех, у кого мамкин ноутбук с Intel GMA.
     

  • 1.34, Аноним (34), 10:56, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А говорят, игр на линуксе нет. Шах и мат!
     
     
  • 2.36, Qwerty (??), 11:07, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > А говорят, игр на линуксе нет. Шах и мат!

    Есть, но слизанные с проприетарщины. Ориджинал контента ноль.
    Ах да, есть же ещё Wine с поддержкой 3,5 игор.

     
     
  • 3.40, ET (?), 11:13, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.protondb.com/explore

    всё это в теории можно запускать и под Wine; слишком толсто, господин Qwerty

     
     
  • 4.45, ыы (?), 11:40, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это примерно как вставлять патрон от кольта в наган... Засунуть можно, подпилив, и даже бабахнет... если руки не оторвет при этом...
     
  • 4.62, Массоны Рептилоиды (?), 13:46, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > слишком толсто, господин Qwerty

    слишком толсто, тряпка Qwerty

    Исправил. Не благодари

     
  • 3.49, Аноним (4), 11:58, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Ориджинал контента ноль.

    Xerox PARC придумали идею графического интерфейса.
    Стив Джобс Украл эту идею и воплотил в Apple Macintosh.
    Стив Джобс показал Apple Macintosh Билу Гейтцу.
    Билл Гейтц сделал Windows.  
    KDE И Gnome на заре появления были всего лишь копиями MS Windwos 95 и немного Common Desktop Environment (CDE).
    Ядро Linux это клон UNIX.
    Даже ты это копия родителей.
    Есть мнение что даже Вселенная это всего лишь одна из копий.
    п.с. ты очень уныло набрасываешь.

     
  • 2.44, ыы (?), 11:37, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все познается в сравнении.
    Когда люди говорят что игр под линуксом нет - они сравнивают игры под линуксом с играми на других платформах...
    И после такого сравнения- остается две альтернативы- либо игры под линксом это часть заговора по карательной системе, так что в такие игры надо заставлять людей играть в качестве наказания за тяжкие проступки... или таки игр под линуксом нет... потому что то что есть- крайне убого.
     
     
  • 3.56, ППКНФ (?), 12:42, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аноним: кoкoкo игор нет
    GOG: https://www.gog.com/games?sort=date&page=1&system=lin_ubuntu%2Clin_mint&#
     
  • 3.57, Аноним (57), 12:46, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А третий вариант? Когда люди играют в эти игры и их, прикинь, никто не принуждает.
     

  • 1.52, Аноним (52), 12:37, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот он - ТруЛинаксГейминг2021
     
  • 1.53, Аноним (-), 12:37, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А пингвинов тут можно бейсбольной битой xepaчить или это другая игрушка?
     
  • 1.60, Аноним (60), 13:04, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    раньше они использовали irrlich Engine, теперь у них свои?
     
     
  • 2.61, Аноним (61), 13:42, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глянул на исходники, они используют Irrlicht и свою надстройку над ним

    https://github.com/supertuxkart/stk-code/blob/master/src/graphics/irr_driver.h

    для физики используется Bullet
    https://github.com/supertuxkart/stk-code/blob/master/src/physics/physics.hpp

     

  • 1.64, InuYasha (??), 14:11, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Поцаны ваще ребята", конечно, но что-то как-то... ну, с дизайном проблемы, в общем.
     

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