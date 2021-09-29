Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.3

2.36 , Qwerty ( ?? ), 11:07, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > А говорят, игр на линуксе нет. Шах и мат! Есть, но слизанные с проприетарщины. Ориджинал контента ноль.

Ах да, есть же ещё Wine с поддержкой 3,5 игор.

3.40 , ET ( ? ), 11:13, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.protondb.com/explore всё это в теории можно запускать и под Wine; слишком толсто, господин Qwerty

4.45 , ыы ( ? ), 11:40, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это примерно как вставлять патрон от кольта в наган... Засунуть можно, подпилив, и даже бабахнет... если руки не оторвет при этом...

4.62 , Массоны Рептилоиды ( ? ), 13:46, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > слишком толсто, господин Qwerty слишком толсто, тряпка Qwerty Исправил. Не благодари

3.49 , Аноним ( 4 ), 11:58, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Ориджинал контента ноль. Xerox PARC придумали идею графического интерфейса.

Стив Джобс Украл эту идею и воплотил в Apple Macintosh.

Стив Джобс показал Apple Macintosh Билу Гейтцу.

Билл Гейтц сделал Windows.

KDE И Gnome на заре появления были всего лишь копиями MS Windwos 95 и немного Common Desktop Environment (CDE).

Ядро Linux это клон UNIX.

Даже ты это копия родителей.

Есть мнение что даже Вселенная это всего лишь одна из копий.

п.с. ты очень уныло набрасываешь.

2.44 , ыы ( ? ), 11:37, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все познается в сравнении.

Когда люди говорят что игр под линуксом нет - они сравнивают игры под линуксом с играми на других платформах...

И после такого сравнения- остается две альтернативы- либо игры под линксом это часть заговора по карательной системе, так что в такие игры надо заставлять людей играть в качестве наказания за тяжкие проступки... или таки игр под линуксом нет... потому что то что есть- крайне убого.

3.56 , ППКНФ ( ? ), 12:42, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Аноним: кoкoкo игор нет

GOG: https://www.gog.com/games?sort=date&page=1&system=lin_ubuntu%2Clin_mint&#

3.57 , Аноним ( 57 ), 12:46, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А третий вариант? Когда люди играют в эти игры и их, прикинь, никто не принуждает.

