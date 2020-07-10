Выпуск Minetest 5.3.0, открытого клона игры MineCraft

Представлен выпуск Minetest 5.3.0, открытого кроссплатформенного варианта игры MineCraft, позволяющего группам игроков совместно формировать из типовых блоков различные структуры, образующие подобие виртуального мира (жанр песочница). Игра написана на языке С++ c использованием игрового движка irrlicht. Для создания расширений используется язык Lua. Код Minetest распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки Minetest созданы для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.

Из улучшений отмечается возобновление поддержки платформы Android. В сборке для Android обеспечено использование OpenGL ES 2, добавлена поддержка Android Studio и решены проблемы с вводом кириллических символов. Расширены возможности GUI (Formspec) и добавлен элемент для прокрутки (scroll_container). Проведена оптимизация производительности сервера и API. Обеспечено более точное управление игроком. Добавлены новые текстуры. В сервере реализован бэкенд для аутентификации в PostgreSQL и команда чата "/revokeme (priv)".