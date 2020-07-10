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Выпуск Minetest 5.3.0, открытого клона игры MineCraft

10.07.2020 10:30

Представлен выпуск Minetest 5.3.0, открытого кроссплатформенного варианта игры MineCraft, позволяющего группам игроков совместно формировать из типовых блоков различные структуры, образующие подобие виртуального мира (жанр песочница). Игра написана на языке С++ c использованием игрового движка irrlicht. Для создания расширений используется язык Lua. Код Minetest распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки Minetest созданы для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.

Из улучшений отмечается возобновление поддержки платформы Android. В сборке для Android обеспечено использование OpenGL ES 2, добавлена поддержка Android Studio и решены проблемы с вводом кириллических символов. Расширены возможности GUI (Formspec) и добавлен элемент для прокрутки (scroll_container). Проведена оптимизация производительности сервера и API. Обеспечено более точное управление игроком. Добавлены новые текстуры. В сервере реализован бэкенд для аутентификации в PostgreSQL и команда чата "/revokeme (priv)".



  1. Главная ссылка к новости (https://forum.minetest.net/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск Minetest 5.0.0, открытого клона игры MineCraft
  3. OpenNews: Microsoft открывает часть кода игры Minecraft: Java Edition
  4. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  5. OpenNews: Открыт код игр Gravity Bone, Thirty Flights of Loving и Quadrilateral Cowboy
  6. OpenNews: Новая версия стратегической игры Warzone 2100. Проект OpenDiablo2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53329-minetest
Ключевые слова: minetest, minecraft, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:34, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сервера лагают хуже майнкрафта
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:39, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты хоть заходил в игру, или диванный эксперт?). Это майн требует i7, чтобы не лагать, а Minetest работает даже на ARM'ах))))
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:50, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Небось диванный эксперт, ибо чувак ещё не видел маинкрафт на плюсах для десятки
    А вообще хотелось бы увидеть minetest на айоси...
     

  • 1.2, siu77 (ok), 10:36, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Популярная игра, до которой никак не дорасту.

    А фанаты Minecraft даже сделали Minecraft@Home, проект РВ, чтобы решать внутриигровые задачи.
    https://github.com/minecrafthome/minecrafthome

     
     
  • 2.5, m.makhno (ok), 10:42, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > до которой никак не дорасту

    интересное высказывание, учитывая средний возраст поклонников игры (:

     
     
  • 3.9, фыва (?), 10:57, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что тут странного. Может ему пять лет?
     

  • 1.3, рактосер (?), 10:36, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и как оно вообще? играбельно?
     
     
  • 2.6, Перастерос (ok), 10:49, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и как оно вообще? играбельно?

    пробовал ради детей -- на мой взгляд нет. На их тоже. Начиная со стандартных текстур, которые ужасны.

     
     
  • 3.8, Аноним (4), 10:56, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно by-design разработано, чтобы дополняться модификациями. Начиная от текстурпаков для замены стандартных, и заканчивая сложными модификациями на lua-скриптах.

    Если Minecraft позиционируется как "самостоятельная" игра (хотя у него это плохо получается, ибо без модов уныло), в Minetest подход другой, он, скорее, как конструктор - в базовой игре почти ничего нет, и всё, что хочешь - добавляется в игру за счёт модов. Хочешь несчётное количество строительных блоков - ставь соответствующие моды. Хочешь мобов, оружие, сражения - ставь другие моды.

     
     
  • 4.14, п (?), 11:19, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен пока проблемка в текстурах. Интересно текстуры если вытащить стандартные их оригинала, это нарушит лицензию?
     
  • 2.11, d (??), 11:13, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от админа сервера. С правильным модпаком и настройками более чем.
     

  • 1.12, Ilya Indigo (ok), 11:15, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот чем им пространство между потолком и полом в 255 клеток не устраивало?
    На кой чёрт им понадобилось его в 65535 клеток делать?
    Это убило игру по дизайну! ИМХО!
    От этого и тормозит она больше оригинала и нет интереса в неё играть.
     
     
  • 2.16, Аноним (4), 11:25, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мало 255. Жутко мало.
     
  • 2.17, d (??), 11:34, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых у майнкрафта на тот момент было 128 кажется. Во-вторых вы просто не видели шахт глубиной больше 500, когда на лифте вниз несколько минут едешь :)
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:18, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чем тут "игра"-то собственно? Дезайн кокой-то.
     
  • 1.15, Michael Shigorin (ok), 11:23, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    5.2.0 собралось на e2k; в яндекс-музее Дима Пугачёв показывал, что ещё и ездит.
     

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