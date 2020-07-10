Выпуск Minetest 5.3.0, открытого клона игры MineCraft

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|2.4, Аноним (4), 10:39, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты хоть заходил в игру, или диванный эксперт?). Это майн требует i7, чтобы не лагать, а Minetest работает даже на ARM'ах))))
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|3.7, Аноним (7), 10:50, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Небось диванный эксперт, ибо чувак ещё не видел маинкрафт на плюсах для десятки
А вообще хотелось бы увидеть minetest на айоси...
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|2.5, m.makhno (ok), 10:42, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> до которой никак не дорасту
интересное высказывание, учитывая средний возраст поклонников игры (:
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|2.6, Перастерос (ok), 10:49, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>и как оно вообще? играбельно?
пробовал ради детей -- на мой взгляд нет. На их тоже. Начиная со стандартных текстур, которые ужасны.
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|3.8, Аноним (4), 10:56, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно by-design разработано, чтобы дополняться модификациями. Начиная от текстурпаков для замены стандартных, и заканчивая сложными модификациями на lua-скриптах.
Если Minecraft позиционируется как "самостоятельная" игра (хотя у него это плохо получается, ибо без модов уныло), в Minetest подход другой, он, скорее, как конструктор - в базовой игре почти ничего нет, и всё, что хочешь - добавляется в игру за счёт модов. Хочешь несчётное количество строительных блоков - ставь соответствующие моды. Хочешь мобов, оружие, сражения - ставь другие моды.
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|4.14, п (?), 11:19, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен пока проблемка в текстурах. Интересно текстуры если вытащить стандартные их оригинала, это нарушит лицензию?
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|2.11, d (??), 11:13, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зависит от админа сервера. С правильным модпаком и настройками более чем.
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|1.12, Ilya Indigo (ok), 11:15, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот чем им пространство между потолком и полом в 255 клеток не устраивало?
На кой чёрт им понадобилось его в 65535 клеток делать?
Это убило игру по дизайну! ИМХО!
От этого и тормозит она больше оригинала и нет интереса в неё играть.
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|2.17, d (??), 11:34, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых у майнкрафта на тот момент было 128 кажется. Во-вторых вы просто не видели шахт глубиной больше 500, когда на лифте вниз несколько минут едешь :)
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