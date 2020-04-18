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Новая версия стратегической игры Warzone 2100. Проект OpenDiablo2

29.06.2020 21:19

После 10 месяцев разработки опубликован выпуск 3.4.0 свободной стратегии в реальном времени Warzone 2100. Игра изначально разработана компанией Pumpkin Studios и выпущена на рынок в 1999 году. В 2004 году исходные тексты были открыты под лицензией GPLv2 и развитие игры продолжилось силами сообщества. Поддерживается как одиночная игра против ботов, так и проведение сетевых игр. Пакеты подготовлены для Ubuntu 18.04/20.04, Windows и macOS.

По сравнению с прошлым выпуском внесено 485 изменений, в том числе добавлены функции быстрой и автоматической записи, предоставлена возможность изменения любых настроек через меню приостановки игры, встроен виджет показа уведомлений. Улучшена графика, в том числе более плавным стало вращение карты и масштабирование, добавлена интерполяция кадров в анимации. Добавлен новый уровень технологий T4 (завершены все исследования) и реализованы боты BoneCrusher, Cobra и Nexus.

Дополнительно можно отметить проект OpenDiablo2, в рамках которого предпринята попытка воссоздания движка ролевой игры Diablo 2, выпущенной в 2000 году компанией Blizzard Entertainment. В настоящее время усилия команды разработчиков сосредоточены на разработке функциональности, необходимой для запуска Diablo 2 (требуется наличие оригинальных игровых ресурсов от Diablo 2), но в дальнейшем проект будет расширен средствами для создания модов и предоставления движка для написания новых игр. Код реализации написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3.



  1. Главная ссылка к новости (https://forums.wz2100.net/view...)
  2. OpenNews: Доступна двадцать третья альфа-версия открытой игры 0 A.D.
  3. OpenNews: В рамках проекта Devilution предпринята попытка воссоздания кода игры Diablo
  4. OpenNews: Выпуск свободной игры FreeOrion 0.4.9
  5. OpenNews: Новый выпуск OpenTTD 1.10, свободного симулятора транспортной компании
  6. OpenNews: Electronic Arts откроет код новой редакции игр Command & Conquer: Tiberian Dawn и Red Alert
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал vaut
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53227-warzone
Ключевые слова: warzone, game, opendiablo2
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:21, 29/06/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –7 +/
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:22, 29/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:22, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    баланс наконец то пофиксили? идиотские глюки убрали?
     
  • 1.3, Корец (?), 21:23, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    OpenDiablo2 - это здорово! Надеюсь, у ребят всё получится. Учитывая то, что выкатывает сейчас метелица, у них есть все шансы на успех.
     
     
  • 2.6, siu77 (ok), 21:39, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, в сети ходят слухи о ремастере второй части. Поэтому, у проекта есть ненулевая вероятность быть закрытым по "просьбе" руководства Blizzard.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 22:41, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > ненулевая вероятность быть закрытым по "просьбе" руководства

    Если в проекте есть негры и/или трансы, то есть ненулевые шансы отвергнуть "просьбу" Blizzard.

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 22:47, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У Близзарда своих негров-трансов хватает.
     
  • 3.19, Аноним (19), 23:22, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К сожалению, в сети ходят слухи о ремастере второй части. Поэтому, у
    > проекта есть ненулевая вероятность быть закрытым по "просьбе" руководства Blizzard.

    Как вы это себе представляете? Если люди делают проект не внаглую ковыряя утёкшие сорцы, а сами своими силами реализовывают похожий функционал, то никто их легально не может заставить, тупо не за что подтянуть, это как если бы M$ заставила проект wine не делать то, что они делают, т.к. это типа создаёт конкуренцию. Ну бред же, а ресурсы игры есть у тех кто честно купил игру либо у самой близард, либо на рутрекер-сторе, так что тут тоже проблем нет, ведь разработчики эти ресурсы не распространяют. Тем более такое может прокатить разве что в северных нигериях, где могет отжать дело всей жизни, причём оно вообще может не являтся копией чьего-то проекта, а чисто потому что очередной феодал захотел это прибрать к рукам.

    А то что близы делают ремейк это ещё вилами по воде, они ещё дяблу 4 не выпустили, которую они точно делают.

     
     
  • 4.25, siu77 (ok), 01:16, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как вы себе это представляете?

    Захотела одна маленькая инди-компания выпустить ремастер своей старой игры, чтобы слегка подзаработать. С улучшенными текстурками там, с повышенным разрешением. И тут, внезапно, выясняется, что пользователи могут получить тоже самое бесплатно, скачав непонятный мод какого-то энтузиаста для оригинальной версии игры. Что? А как же тогда заработать? Какой-такой GPL? А GPL, ну ок. А причем здесь наша собственность, наш код. Пусть он идёт и джепеэлит себе на здоровье, но не использует наш код никоим образом.

    ИМХО, будет как-то так.

     

  • 1.4, qetuo (?), 21:27, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Код реализации написан на языке Go

    Мда. Можно было бы понять использование Rust'а, у которого все в порядке как с биндингами, так и со скоростью, но Go? Библиотек своих нету, биндинги тормозные, еще и гц.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:41, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что студенты учат - на том и пишут
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:09, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мысли позитивнее. Это может быть прототипом состряпанным на скорую руку - результатом реверс-инжиниринга оригинальной игры. Профит от такого - быстрая проверка того, как оно все друг с другом взаимодействует, по результатом копания в игре. Потом уже на основе этих исследований на нормальных ЯП перепишут. Даже если нет, у коммюнити всегда будет оставаться логика игры в читаемом виде, а не на ассемблере.
     

  • 1.5, siu77 (ok), 21:37, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А чё там c C&C, исходники которой недавно выложили.
     
  • 1.8, siu77 (ok), 21:41, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пару раз начинал компанию, но так и не осилил дальше 2-х-3-х уровней. Она хоть интересная?
     
  • 1.9, коржик (?), 21:47, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Diablo 2 на нём запустится?
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:08, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Warzone 2100 куча глюков. Без читов не пройти.
     
     
  • 2.23, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 01:00, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально проходится без читов, но есть некоторые моменты в которых после принятия неверного решения пройти дальше уже нельзя.
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:14, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что с модами на WZ2100, там редактор моделей на Blender обновили, или так для версии 2.30?
     
  • 1.13, EuPhobos (ok), 22:18, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Warzone2100 больше в мультиплеерную сторону развивается.
    Хотя компанию и переписали на JS и продолжают пилить, всё равно версия PS1 и PC - это две разные игры, только сценарий общий.
    А вот зарубиться с игроками или ботами - теперь самое то.
     
  • 1.15, Аноним (14), 22:32, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Мне посоветовали A Plague Tale: Innocence 2019 и Life Is Strange 2 2018, но у меня комп не потянет. На будущее.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:56, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Посоветую забыть навсегда контакт этого советчика.
     
     
  • 3.20, Аноним (14), 23:41, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего так?
     
  • 3.22, Аноним (14), 00:58, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что винда? Ну, что поделаешь. А ведь Wine пилят как раз для игр.
    Первая игра вроде крутая. Крысы, чума, туман, Франция.
     

  • 1.21, Skullnet (?), 00:36, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В варзоне исправили глюки в интерфейсе? Я могу обновить уже с 3.1.5?
     
  • 1.24, Cuernud (?), 01:02, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > попытка воссоздания движка ролевой игры Diablo 2

    Опять двойка? В унитаз её.

     

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