Новая версия стратегической игры Warzone 2100. Проект OpenDiablo2

2.6 , siu77 ( ok ), 21:39, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К сожалению, в сети ходят слухи о ремастере второй части. Поэтому, у проекта есть ненулевая вероятность быть закрытым по "просьбе" руководства Blizzard.

3.16 , Аноним ( 16 ), 22:41, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > ненулевая вероятность быть закрытым по "просьбе" руководства Если в проекте есть негры и/или трансы, то есть ненулевые шансы отвергнуть "просьбу" Blizzard.

4.17 , Аноним ( 17 ), 22:47, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – У Близзарда своих негров-трансов хватает.

3.19 , Аноним ( 19 ), 23:22, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > К сожалению, в сети ходят слухи о ремастере второй части. Поэтому, у

> проекта есть ненулевая вероятность быть закрытым по "просьбе" руководства Blizzard. Как вы это себе представляете? Если люди делают проект не внаглую ковыряя утёкшие сорцы, а сами своими силами реализовывают похожий функционал, то никто их легально не может заставить, тупо не за что подтянуть, это как если бы M$ заставила проект wine не делать то, что они делают, т.к. это типа создаёт конкуренцию. Ну бред же, а ресурсы игры есть у тех кто честно купил игру либо у самой близард, либо на рутрекер-сторе, так что тут тоже проблем нет, ведь разработчики эти ресурсы не распространяют. Тем более такое может прокатить разве что в северных нигериях, где могет отжать дело всей жизни, причём оно вообще может не являтся копией чьего-то проекта, а чисто потому что очередной феодал захотел это прибрать к рукам. А то что близы делают ремейк это ещё вилами по воде, они ещё дяблу 4 не выпустили, которую они точно делают. 4.25 , siu77 ( ok ), 01:16, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как вы себе это представляете? Захотела одна маленькая инди-компания выпустить ремастер своей старой игры, чтобы слегка подзаработать. С улучшенными текстурками там, с повышенным разрешением. И тут, внезапно, выясняется, что пользователи могут получить тоже самое бесплатно, скачав непонятный мод какого-то энтузиаста для оригинальной версии игры. Что? А как же тогда заработать? Какой-такой GPL? А GPL, ну ок. А причем здесь наша собственность, наш код. Пусть он идёт и джепеэлит себе на здоровье, но не использует наш код никоим образом. ИМХО, будет как-то так.

