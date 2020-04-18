Новая версия стратегической игры Warzone 2100. Проект OpenDiablo2

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|1.3, Корец (?), 21:23, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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OpenDiablo2 - это здорово! Надеюсь, у ребят всё получится. Учитывая то, что выкатывает сейчас метелица, у них есть все шансы на успех.
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|2.6, siu77 (ok), 21:39, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, в сети ходят слухи о ремастере второй части. Поэтому, у проекта есть ненулевая вероятность быть закрытым по "просьбе" руководства Blizzard.
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|3.16, Аноним (16), 22:41, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> ненулевая вероятность быть закрытым по "просьбе" руководства
Если в проекте есть негры и/или трансы, то есть ненулевые шансы отвергнуть "просьбу" Blizzard.
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|3.19, Аноним (19), 23:22, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> К сожалению, в сети ходят слухи о ремастере второй части. Поэтому, у
> проекта есть ненулевая вероятность быть закрытым по "просьбе" руководства Blizzard.
Как вы это себе представляете? Если люди делают проект не внаглую ковыряя утёкшие сорцы, а сами своими силами реализовывают похожий функционал, то никто их легально не может заставить, тупо не за что подтянуть, это как если бы M$ заставила проект wine не делать то, что они делают, т.к. это типа создаёт конкуренцию. Ну бред же, а ресурсы игры есть у тех кто честно купил игру либо у самой близард, либо на рутрекер-сторе, так что тут тоже проблем нет, ведь разработчики эти ресурсы не распространяют. Тем более такое может прокатить разве что в северных нигериях, где могет отжать дело всей жизни, причём оно вообще может не являтся копией чьего-то проекта, а чисто потому что очередной феодал захотел это прибрать к рукам.
А то что близы делают ремейк это ещё вилами по воде, они ещё дяблу 4 не выпустили, которую они точно делают.
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|4.25, siu77 (ok), 01:16, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как вы себе это представляете?
Захотела одна маленькая инди-компания выпустить ремастер своей старой игры, чтобы слегка подзаработать. С улучшенными текстурками там, с повышенным разрешением. И тут, внезапно, выясняется, что пользователи могут получить тоже самое бесплатно, скачав непонятный мод какого-то энтузиаста для оригинальной версии игры. Что? А как же тогда заработать? Какой-такой GPL? А GPL, ну ок. А причем здесь наша собственность, наш код. Пусть он идёт и джепеэлит себе на здоровье, но не использует наш код никоим образом.
ИМХО, будет как-то так.
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|1.4, qetuo (?), 21:27, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Код реализации написан на языке Go
Мда. Можно было бы понять использование Rust'а, у которого все в порядке как с биндингами, так и со скоростью, но Go? Библиотек своих нету, биндинги тормозные, еще и гц.
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|2.11, Аноним (11), 22:09, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мысли позитивнее. Это может быть прототипом состряпанным на скорую руку - результатом реверс-инжиниринга оригинальной игры. Профит от такого - быстрая проверка того, как оно все друг с другом взаимодействует, по результатом копания в игре. Потом уже на основе этих исследований на нормальных ЯП перепишут. Даже если нет, у коммюнити всегда будет оставаться логика игры в читаемом виде, а не на ассемблере.
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|1.8, siu77 (ok), 21:41, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пару раз начинал компанию, но так и не осилил дальше 2-х-3-х уровней. Она хоть интересная?
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|1.12, Аноним (12), 22:14, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что с модами на WZ2100, там редактор моделей на Blender обновили, или так для версии 2.30?
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|1.13, EuPhobos (ok), 22:18, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Warzone2100 больше в мультиплеерную сторону развивается.
Хотя компанию и переписали на JS и продолжают пилить, всё равно версия PS1 и PC - это две разные игры, только сценарий общий.
А вот зарубиться с игроками или ботами - теперь самое то.
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|1.15, Аноним (14), 22:32, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Мне посоветовали A Plague Tale: Innocence 2019 и Life Is Strange 2 2018, но у меня комп не потянет. На будущее.
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|3.22, Аноним (14), 00:58, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что винда? Ну, что поделаешь. А ведь Wine пилят как раз для игр.
Первая игра вроде крутая. Крысы, чума, туман, Франция.
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|1.24, Cuernud (?), 01:02, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> попытка воссоздания движка ролевой игры Diablo 2
Опять двойка? В унитаз её.
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