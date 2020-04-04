Новый выпуск OpenTTD 1.10, свободного симулятора транспортной компании

Доступен релиз OpenTTD 1.10, свободной стратегической игры, симулирующей работу транспортной компании в реальном времени. Изначально OpenTTD развивался как аналог коммерческой игры Transport Tycoon Deluxe, но позднее превратился в самодостаточный проект, значительно обогнавший по возможностям эталонный вариант игры. В частности, в рамках проекта создан альтернативный набор игровых данных, новое звуковое и графическое оформление, существенно расширены возможности игрового движка, увеличены размеры карт, реализован сетевой режим игры, добавлено много новых игровых элементов и моделей. Установочные пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

В новой версии реализована поддержка разделения типов дорог, например, теперь можно создавать скоростные автобаны и просёлочные дороги. Разрешено создание более одного дока на один порт и предоставлена возможность кораблям загрузки и разгрузки на любых участках дока. Добавлена возможность просмотра зоны покрытия станций и зон городских округов. Реализовано новое окно для скриншотов. Улучшена логика распределения грузов между станциями и улучшен алгоритм оплаты перевозок.



