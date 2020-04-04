The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Новый выпуск OpenTTD 1.10, свободного симулятора транспортной компании

04.04.2020 11:36

Доступен релиз OpenTTD 1.10, свободной стратегической игры, симулирующей работу транспортной компании в реальном времени. Изначально OpenTTD развивался как аналог коммерческой игры Transport Tycoon Deluxe, но позднее превратился в самодостаточный проект, значительно обогнавший по возможностям эталонный вариант игры. В частности, в рамках проекта создан альтернативный набор игровых данных, новое звуковое и графическое оформление, существенно расширены возможности игрового движка, увеличены размеры карт, реализован сетевой режим игры, добавлено много новых игровых элементов и моделей. Установочные пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

В новой версии реализована поддержка разделения типов дорог, например, теперь можно создавать скоростные автобаны и просёлочные дороги. Разрешено создание более одного дока на один порт и предоставлена возможность кораблям загрузки и разгрузки на любых участках дока. Добавлена возможность просмотра зоны покрытия станций и зон городских округов. Реализовано новое окно для скриншотов. Улучшена логика распределения грузов между станциями и улучшен алгоритм оплаты перевозок.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openttd.org/news/2...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск свободной игры FreeOrion 0.4.9
  4. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.2
  5. OpenNews: В Steam для Linux появилась возможность запуска игр в изолированных контейнерах
  6. OpenNews: Electronic Arts банит игроков Battlefield 5, которые запускают игру под Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52675-openttd
Ключевые слова: openttd, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:39, 04/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Религию так и не добавили?
     
  • 2, A.Stahl (ok), 11:41, 04/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Довольно геморройная система семафоров привела к тому что самый нормальный способ использования ЖД это 1 поезд на 1 линию.

    А вообще молодцы -- они одни из немногих клонов, которые смогли не только воссоздать геймплей, но и полностью оторваться от оригинальных ресурсов.

     
  • 3, Надзор (?), 11:47, 04/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Еще в те времена бесил прянично-конфетный мирок, в котором пожизняк играли гуманитарии и геи, как следствие  теперь на опеннете такие коментарии не проходят леволибералистическую цензуру =((( Концлагерь!
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру