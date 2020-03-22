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Компания Valve выпустила Proton 5.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux

22.03.2020 08:01

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.0-5, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Добавлена поддержка новых версий OpenVR SDK;
  • Добавлена поддержка новых расширений графического API Vulkan, используемых в некоторых недавно выпущенных играх;
  • Устранены крахи в играх, вызванные регрессивными изменениями в Proton 5.0-4;
  • Решены проблемы с сетевым доступом в игре Granblue Fantasy: Versus.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
  4. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 1.6, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск Wine 5.4 и Wine Staging 5.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52587-proton
Ключевые слова: proton, wine, game
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:19, 22/03/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ох эти крахи...
     
  • 1.2, Афанасий Борода (?), 09:40, 22/03/2020 [ответить]  
    		• –11 +/
    Типичный линукс.

    Виртуалка на виртуалке виртуалкой погоняет.

    А потом ты ловишь бан от EA за использование Wine.
    Ну, хоть обои не скучные и то хорошо.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:53, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Это не виртуалка, это транслятор апи (цена намного меньше). Хотя, если ты дал денег ЕА, разницы ты не заметишь и тебя уже ничто не спасёт. Это хуже чем дать денег убейсофт.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:30, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Афонька, проснись, ты обоср@лся! В новости ни одного упоминания виртуалки.
     
  • 2.8, Корец (?), 12:16, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вас ЕА с лопаты кормит, а вы добавки просите! И после этого у вас ещё линукс виноват? Совсем крыша поехала что ли?
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:43, 22/03/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Автокад запускается? Или хотя бы цигвин?
     
     
  • 2.5, sfdsf (?), 10:15, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или хотя бы цигвин?

    Науя? Для этого кросплатформенный компилятор есть.

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:58, 22/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Doom Ethernal работает?
     
     
  • 2.9, Ретроград (?), 12:26, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да:

    https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/fm1gdu/doom_eternal_works_on_wi

     
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