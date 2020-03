Выпуск Wine 5.4 и Wine Staging 5.4

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.4. С момента выпуска версии 5.3 было закрыто 34 отчёта об ошибках и внесено 373 изменения. Наиболее важные изменения: Встроенные программы переведены на использование нового C runtime UCRTBase;

Улучшена поддержка доменных имён, содержащих символы национальных алфавитов (IDN, Internationalized Domain Names);

В Direct2D добавлена поддержка рисования прямоугольников со скруглёнными углами;

В D3DX9 реализован метод для отрисовки текста (ID3DXFont::DrawText), из-за отсутствия которого не выводился текст в некоторых играх;

Данные Unicode приведены к соответствию спецификации Unicode 13.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений ABBYY FineReader Pro 7.0, Far Manager v3.0, The Bat!, Foxit Reader 3.0, Assassin's Creed, Tale of the Twister, Europa Universalis Rome, Delphi Twain, PSPad 4.5.7, BioShock 2, AION, AVG Free Edition 2012-2014, TuneUp Utilities 2014, Final Fantasy V, Keepass 2.36, NieR: Automata, Divinity Original Sin 2, SanctuaryRPG: Black Edition, Gaea 1.0.19, Microsoft Visual Studio 2019, RPG Tkool, Fable: The Lost Chapters, Oddworld - Munch odissey, Discord, Asuka 120%, Dynacadd 98, Torchlight. Одновременно представлен выпуск проекта Wine Staging 5.4, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 855 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 5.4. В основной состав Wine переведено 6 патчей, связанны с поддержкой метода ID3DXFont::DrawText, устранением краха и экспортом функции RtlGetNativeSystemInformation() в ntdll. Добавлено 7 новых патчей с реализацией tasklist, расширением функциональности xactengine и оптимизацией производительности ntdll. Обновлены патчи ntdll-RtlIpv4StringToAddress и wined3d-SWVP-shaders. При применении FAudio рекомендовано использовать версию 20.02, так как она необходима для корректной работы игр Drakensang, BlazBlue: Calamity Trigger и Bully Scholarship.