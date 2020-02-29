Выпуск DXVK 1.5.5, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

2.2 , Аноним ( 2 ), 21:28, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – RDR2 сам по себе на Vulkan, ему не нужен DXVK.

3.3 , Аноним ( 3 ), 21:49, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это примерно как с opengl, игры на opengl работали лучше всего в вайне. Когда они работали, потому что проблема не только в графическом апи.

2.4 , Аноним ( 4 ), 22:29, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вот:

https://www.xbox.com/ru-RU/consoles/xbox-one-x

Хоть RDR2, хоть Metro Exodus.

3.5 , Аноним ( 5 ), 22:33, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – У вас от поста тэг "Реклама" отклеился.

4.8 , Аноним ( 4 ), 22:37, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, лично Гейтс оплачивает.

3.6 , asd ( ?? ), 22:35, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Народ давно уже прошел Exodus на онтопике.

3.7 , Аноним ( 3 ), 22:36, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что ни говори, а консоли уг. Динамическое разрешение, 30фпс, и прочая лажа — этого уже хватает для того чтобы с ними никогда не связываться. Жаль корпорации старательно (и успешно) промывают мозги школотронам, Габен наша единственная надежда.

4.9 , Аноним ( 5 ), 22:41, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Динамическое разрешение, 30фпс, и прочая лажа Про главное забыл - про нечеловеческое убожество вместро устройств ввода.

5.12 , Аноним ( 3 ), 22:45, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да, за редкими исключениями с геймпада крайне неудобно играть. Исключения: файтинги, платформеры, и может быть гоночки. Ну и жрпг, но то специфический жанр. Аркадные шутеры "под пивас" не считаем.

5.13 , neAnonim ( ? ), 22:46, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – в ряде action игр геймпад удобнее чем стандартная клавиатура + мышь. (Про кастом не говорю)

4.10 , neAnonim ( ? ), 22:44, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 1. Габен берет 30%

2. Игры ты не покупаешь, а берешь в аренду (читай лицензию), если захочет удалит хоть всю твою библиотеку

5.14 , Аноним ( 3 ), 22:48, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 1 Все берут, это стандартная такса (на самом деле все берут больше, я слышал про 40%+). Крупные издатели могут договориться и на меньший процент.

2 Это не так, и Вальв этого никогда не утверждал. Цифровые товары не отличаются от физических и игры удалял только издатель, по беспределу.

6.17 , neAnonim ( ? ), 01:05, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1. Ты путаешь издателя и магазин, у egs 12% т.е. разработчик получит на 18% больше при той же цене.

2. без беспридела, если игра из библиотеки пропадет суд тебе не поможет, потому что это не твое.

(будет ли это делать габен, и возможная реакция сообщества. это уже другая тема)

4.11 , Аноним ( 4 ), 22:45, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Если говорить про One X то в нём есть поддержка 60фпс (не во всех играх) и это 1080p.

В PS4 Pro - 30фпс. Но в конце этого года появятся PS5 и Xbox Series X, характеристики которого получше большинства пк (если судить по статистике стима):

https://dtf.ru/hard/106323-12-teraflops-trassirovka-luchey-cherez-directx-i-mg

5.15 , Урри ( ? ), 23:03, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ненадолго.

6.16 , Аноним ( 4 ), 23:09, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Естественно, ведь консоли не каждый год выпускают.

