Выпуск DXVK 1.5.5, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

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|3.3, Аноним (3), 21:49, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это примерно как с opengl, игры на opengl работали лучше всего в вайне. Когда они работали, потому что проблема не только в графическом апи.
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|3.7, Аноним (3), 22:36, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что ни говори, а консоли уг. Динамическое разрешение, 30фпс, и прочая лажа — этого уже хватает для того чтобы с ними никогда не связываться. Жаль корпорации старательно (и успешно) промывают мозги школотронам, Габен наша единственная надежда.
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|4.9, Аноним (5), 22:41, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Динамическое разрешение, 30фпс, и прочая лажа
Про главное забыл - про нечеловеческое убожество вместро устройств ввода.
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|5.12, Аноним (3), 22:45, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, за редкими исключениями с геймпада крайне неудобно играть. Исключения: файтинги, платформеры, и может быть гоночки. Ну и жрпг, но то специфический жанр. Аркадные шутеры "под пивас" не считаем.
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|5.13, neAnonim (?), 22:46, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в ряде action игр геймпад удобнее чем стандартная клавиатура + мышь. (Про кастом не говорю)
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|4.10, neAnonim (?), 22:44, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Габен берет 30%
2. Игры ты не покупаешь, а берешь в аренду (читай лицензию), если захочет удалит хоть всю твою библиотеку
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|5.14, Аноним (3), 22:48, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1 Все берут, это стандартная такса (на самом деле все берут больше, я слышал про 40%+). Крупные издатели могут договориться и на меньший процент.
2 Это не так, и Вальв этого никогда не утверждал. Цифровые товары не отличаются от физических и игры удалял только издатель, по беспределу.
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|6.17, neAnonim (?), 01:05, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Ты путаешь издателя и магазин, у egs 12% т.е. разработчик получит на 18% больше при той же цене.
2. без беспридела, если игра из библиотеки пропадет суд тебе не поможет, потому что это не твое.
(будет ли это делать габен, и возможная реакция сообщества. это уже другая тема)
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|1.18, Аноним (18), 02:37, 01/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Этот Вулкан на Жирафах от Кожанки, шаволится намного хуже чем клаcсический OpenGl. Да и сами игры по этот Вулкан сделанные, тормозные. Вот и получаем, что изночально медленный, прожорливый и неповоротливый Директикс, эмулируем на кривом и тормозном Вулкане. В то время как нужно исключительно легкое и быстрое апи, вроде того же NVN.
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