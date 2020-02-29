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Выпуск DXVK 1.5.5, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

29.02.2020 21:08

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.5.5, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Добавлены некоторые отсутствующие возможности Direct3D 9;
  • Улучшена совместимость реализации Direct3D 9 со старым оборудованием Intel;
  • Устранены регрессивные изменения, приводящие при использовании Vulkan-драйвера Intel ANV к мерцанию в некоторых играх на базе Direct3D 9;
  • Исправлена ошибка, приводящая к пикселизации вывода в некоторых играх на базе Direct3D 9 из-за несоответствия окон размеру буфера отрисовки;
  • Устранено потенциальное зависание GPU в играх на базе Direct3D 9, использующих диалоговый режим;
  • Исправлены ошибки, приводящие к крахам и некорректной отрисовке при применении опции d3d9.evictManagedOnUnlock (например, проявляется в Skyrim);
  • Устранено некорректное поведение линейной тесселяции в Direct3D 11;
  • Решены проблемы, всплывающие в играх Book of Demons, Close Combat, Cross Racing Championship, Dungeons and Dragons: Temple of Elemental Evil, Elite Dangerous, Evil Genius, F1 2019, Hyperdimension Neptunia U Action Unleashed, Just Cause 1, Lumino City, Saint's Row III / IV, Shade Wrath of Angels, Sins of a Solar Empire, Rocket League и Vampire: The Masquerade Bloodlines.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  4. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.5.3 с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.5. Осуществлено слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dxvk, directx, wine, game
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  • 1.1, 666 (??), 21:23, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RDR2?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:28, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    RDR2 сам по себе на Vulkan, ему не нужен DXVK.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 21:49, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это примерно как с opengl, игры на opengl работали лучше всего в вайне. Когда они работали, потому что проблема не только в графическом апи.
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:29, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот:
    https://www.xbox.com/ru-RU/consoles/xbox-one-x
    Хоть RDR2, хоть Metro Exodus.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:33, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У вас от поста тэг "Реклама" отклеился.
     
     
  • 4.8, Аноним (4), 22:37, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, лично Гейтс оплачивает.
     
  • 3.6, asd (??), 22:35, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Народ давно уже прошел Exodus на онтопике.
     
  • 3.7, Аноним (3), 22:36, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что ни говори, а консоли уг. Динамическое разрешение, 30фпс, и прочая лажа — этого уже хватает для того чтобы с ними никогда не связываться. Жаль корпорации старательно (и успешно) промывают мозги школотронам, Габен наша единственная надежда.
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 22:41, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Динамическое разрешение, 30фпс, и прочая лажа

    Про главное забыл - про нечеловеческое убожество вместро устройств ввода.

     
     
  • 5.12, Аноним (3), 22:45, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, за редкими исключениями с геймпада крайне неудобно играть. Исключения: файтинги, платформеры, и может быть гоночки. Ну и жрпг, но то специфический жанр. Аркадные шутеры "под пивас" не считаем.
     
  • 5.13, neAnonim (?), 22:46, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в ряде action игр геймпад удобнее чем стандартная клавиатура + мышь. (Про кастом не говорю)
     
  • 4.10, neAnonim (?), 22:44, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1. Габен берет 30%
    2. Игры ты не покупаешь, а берешь в аренду (читай лицензию), если захочет удалит хоть всю твою библиотеку
     
     
  • 5.14, Аноним (3), 22:48, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1 Все берут, это стандартная такса (на самом деле все берут больше, я слышал про 40%+). Крупные издатели могут договориться и на меньший процент.
    2 Это не так, и Вальв этого никогда не утверждал. Цифровые товары не отличаются от физических и игры удалял только издатель, по беспределу.
     
     
  • 6.17, neAnonim (?), 01:05, 01/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Ты путаешь издателя и магазин, у egs 12% т.е. разработчик получит на 18% больше при той же цене.
    2. без беспридела, если игра из библиотеки пропадет суд тебе не поможет, потому что это не твое.
    (будет ли это делать габен, и возможная реакция сообщества. это уже другая тема)
     
  • 4.11, Аноним (4), 22:45, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если говорить про One X то в нём есть поддержка 60фпс (не во всех играх) и это 1080p.
    В PS4 Pro - 30фпс.

    Но в конце этого года появятся PS5 и Xbox Series X, характеристики которого получше большинства пк (если судить по статистике стима):
    https://dtf.ru/hard/106323-12-teraflops-trassirovka-luchey-cherez-directx-i-mg

     
     
  • 5.15, Урри (?), 23:03, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ненадолго.
     
     
  • 6.16, Аноним (4), 23:09, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Естественно, ведь консоли не каждый год выпускают.
     

  • 1.18, Аноним (18), 02:37, 01/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот Вулкан на Жирафах от Кожанки, шаволится намного хуже чем клаcсический OpenGl. Да и сами игры по этот Вулкан сделанные, тормозные. Вот и получаем, что изночально медленный, прожорливый и неповоротливый Директикс, эмулируем на кривом и тормозном Вулкане. В то время как нужно исключительно легкое и быстрое апи, вроде того же NVN.
     
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