Выпуск DXVK 1.5.5, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.5.5, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. Основные изменения: Добавлены некоторые отсутствующие возможности Direct3D 9;

Улучшена совместимость реализации Direct3D 9 со старым оборудованием Intel;

Устранены регрессивные изменения, приводящие при использовании Vulkan-драйвера Intel ANV к мерцанию в некоторых играх на базе Direct3D 9;

Исправлена ошибка, приводящая к пикселизации вывода в некоторых играх на базе Direct3D 9 из-за несоответствия окон размеру буфера отрисовки;

Устранено потенциальное зависание GPU в играх на базе Direct3D 9, использующих диалоговый режим;

Исправлены ошибки, приводящие к крахам и некорректной отрисовке при применении опции d3d9.evictManagedOnUnlock (например, проявляется в Skyrim);

Устранено некорректное поведение линейной тесселяции в Direct3D 11;

Решены проблемы, всплывающие в играх Book of Demons, Close Combat, Cross Racing Championship, Dungeons and Dragons: Temple of Elemental Evil, Elite Dangerous, Evil Genius, F1 2019, Hyperdimension Neptunia U Action Unleashed, Just Cause 1, Lumino City, Saint's Row III / IV, Shade Wrath of Angels, Sins of a Solar Empire, Rocket League и Vampire: The Masquerade Bloodlines.