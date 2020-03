Компания Valve выпустила Proton 5.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала первый выпуск новой ветки проекта Proton 5.0, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Решены проблемы с лаунчером Electronic Arts Origin и работоспособностью игры Jedi Fallen Order;

Устранён крах при запуске Grand Theft Auto V Online;

Устранены сбои в Denuvo DRM при запуске игр Just Cause 3 и Batman Arkham Knight;

Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до выпуска 1.5.5;

Увеличена производительность эмуляции изменения разрешения экрана;

Увеличена производительность игры Monster Hunter World;

Устранена потеря фокуса из-за проблем с курсором мыши в игре "Ryse: Son of Rome";

Сокращено время запуска игр.