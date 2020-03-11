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Компания Valve выпустила Proton 5.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux

11.03.2020 22:33

Компания Valve опубликовала первый выпуск новой ветки проекта Proton 5.0, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Решены проблемы с лаунчером Electronic Arts Origin и работоспособностью игры Jedi Fallen Order;
  • Устранён крах при запуске Grand Theft Auto V Online;
  • Устранены сбои в Denuvo DRM при запуске игр Just Cause 3 и Batman Arkham Knight;
  • Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до выпуска 1.5.5;
  • Увеличена производительность эмуляции изменения разрешения экрана;
  • Увеличена производительность игры Monster Hunter World;
  • Устранена потеря фокуса из-за проблем с курсором мыши в игре "Ryse: Son of Rome";
  • Сокращено время запуска игр.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 4.11, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Компания Valve представила проект Proton для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск Wine 5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Справочная информация
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52520-proton
Ключевые слова: proton, game, wine
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:22, 11/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    >Устранены сбои в Denuvo DRM

    Это был не баг, а фича.

     
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