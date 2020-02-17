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Выпуск Wine 5.2

17.02.2020 08:43

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 5.2. С момента выпуска версии 5.1 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 419 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Улучшена совместимость с Windows таблиц сопоставления символьных кодировок. Задействованы файлы с кодировками из набора Microsoft Open Specification. Удалены кодировки, которые отсутствуют в Windows. Реализована генерация NLS-файлов для таблиц кодировок и добавлена возможность использования внешних таблиц для кодировок Unix;
  • Реализована возможность использования экранного драйвера null как нормального графического драйвера;
  • В компиляторе ресурсов wrc и утилите для управления ресурсам wmc улучшена поддержка UTF-8 и добавлена возможность использования внешних файлов NLS;
  • Решены проблемы с использованием ucrtbase в качестве C runtime;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений OllyDbg 2.x, Lotus Approach, PDF-XChange Viewer 2.5.213, Star Wars, SumatraPDF 3.1.2, PDF X-Change Viewer, Spintires: MudRunner, Lineage 2 , The Sims 2, Armed Assault, Arturia MIDI Control Center, Verbum 8, SmartGuard 3.0, Affinity Photo, Cadence Allegro Professional 16.6.

Дополнительно можно отметить публикацию компанией Valve обновления пакета Proton 5.0-2, основаного на наработках проекта Wine и нацеленого на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. В новой версии устранены появившиеся в ветке 5.0 регрессивные изменения, приводящие к крахам при воспроизведении видео и звука. Также устранены проблемы с графикой в игре Subnautica и крах при запуске Planet Coaster.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  3. OpenNews: Выпуск Wine 5.1 и Wine Staging 5.1
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 1.5. Осуществлено слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:50, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чет активно пилят, релизы чаще чем у гоглхрома
     
     
  • 2.4, Корец (?), 09:02, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Стараются для людей?
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 10:48, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поддержку одного приложения добавили - поддержку десяти приложений сломали.
     
     
  • 4.29, Корец (?), 11:06, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфы в студию!
     
  • 2.36, kai3341 (ok), 11:39, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На протяжении последних минимум 5 лет минорный релизный цикл у них около 2 недель
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:52, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    пилят, пилят, пилят... а толку?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:07, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Винду пилят, пилят, пилят с 85го года, а толку?
     
     
  • 3.13, A.Stahl (ok), 09:28, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну да, какие-то жалкие 80% десктопов. Никакого толка...
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 10:23, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    миллионы мух не могут ошибаться
     
     
  • 5.25, A.Stahl (ok), 10:30, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могут, но со значительно меньшей вероятностью, чем тысячи точно таких же мух.


     
     
  • 6.28, RadLu (?), 10:57, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пользователи Линукса это пчелки которые делают мир лучше.
     
     
  • 7.31, Аноним (31), 11:25, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пчелы из би муви после отмены продажи меда
     
  • 7.33, Анончик9999 (?), 11:31, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не одни линуксоиды. И вообще, под вопросом полезность влияния сектантов!
     
  • 4.32, Анончик9999 (?), 11:27, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    94% вообще-то!
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:56, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всегда  удивлялся, почему сложно запилить такой проект. Ну сделай чётко по вин спецификации и сделай, все должно уже работать. Или нет?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:03, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Проблема в том, что многие рабочие решения приходится обходить стороной и изобретать свои велосипеды, чтобы мелкомягкие не сагрились из-за нарушения копирайтов.
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:31, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Джонни, я спецификаций не чувствую!

    А потому что у тебя их нет мухаха

    По факту, там очень много реверс инжинирига и почти нет ни на что спецификаций. Приходится изобретать все заново

     
     
  • 3.27, тоже Аноним (ok), 10:52, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наличие спецификации совершенно не гарантирует, во-первых, что M$ ей следует.
    Во-вторых, что эта спецификация не упирается в коммерческую реализацию от M$, которую в Wine использовать нельзя.
    Наивному юноше почитать бы хотя бы историю "открытых" офисных форматов от M$.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:02, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Для игр уже не актуален. Плойка божественна ( под фряхой, кстати)
     
     
  • 2.9, mommy (?), 09:08, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Фу, каловые массы притащили
     
     
  • 3.19, slava_kpss (ok), 09:37, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты сам себя притащил
     
  • 2.10, Аноним (8), 09:09, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Аноним открыл для себя древние технологии, которые не тянут больше 30фпс в играх, лол.
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:17, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Игоря уже завезли? Или ты любитель мыльца-кинца?
     
     
  • 3.15, artenox (?), 09:30, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кинца как раз и не хватает. В смысле нормальной работы видеоплееров. Чтобы можно было AviSynth фильтры применять на лету. Например, TDecimate.
     
     
  • 4.17, artenox (?), 09:31, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или PotPlayer с компрессором звука.
     
  • 3.22, Аноним (22), 10:14, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завезли на катафалке.
     
  • 2.18, del (??), 09:34, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рейнджеры то есть под вашу плойку с фрибсд?
     
     
  • 3.35, Аноним (5), 11:38, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже fallout 1,2 нет. Зато есть Detroit.Но его портировали, пол ПК, так что теперь в него можно поиграть с помощью передовых технологий на линуксе, под вайном с фпс > 30.
     

  • 1.6, A.Stahl (ok), 09:03, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API

    Да хватит повторять эту мантру. Откуда вы взяли Win32? Wine и Win16 худо-бедно поддерживает и Win64(или как оно там будет называться) будет поддерживать когда оно выйдет.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:12, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новости про Wine публикуются раз в 2 недели на протяжении последних 10 лет. Шапка новости всегда одинаковая, и редко редактируется, в основном незначительно.

    А 10 лет назад все пользовались Windows XP, Windows 7 вышел год назад, а Vista была никому не нужна. 64-битная Windows XP тоже не была популярна. А в Wine поддержка 64-бит даже не планировалась.

     
     
  • 3.23, A.Stahl (ok), 10:14, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И?


     
  • 3.34, Анончик9999 (?), 11:35, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправда, 10 лет назад я пользовался Семерочкой и Федорой!
     
  • 2.21, Аноним (20), 10:13, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В связи с чем, предлагаю внести изменения в шапку: "Win32 API" на "WinAPI"
     

  • 1.12, artenox (?), 09:24, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Offline Explorer бы запустить, чтобы с Win7+IE11 не связываться. Gecko должен заменить движок осла.
     
  • 1.14, Аноним (16), 09:29, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная новость.

    Чем активнее пилят вайн - тем лучше

     
  • 1.30, Аномномномнимус (?), 11:09, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то попоролся в вёрстке опеннетика и теперь если сделать Toggle reader view в FF, видны только комменты, а самой статьи нет
     
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