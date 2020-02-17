Выпуск Wine 5.2

|
|
|
|
|
|3.26, Аноним (26), 10:48, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Поддержку одного приложения добавили - поддержку десяти приложений сломали.
|
|2.36, kai3341 (ok), 11:39, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На протяжении последних минимум 5 лет минорный релизный цикл у них около 2 недель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.25, A.Stahl (ok), 10:30, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Могут, но со значительно меньшей вероятностью, чем тысячи точно таких же мух.
|
|
|
|6.28, RadLu (?), 10:57, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Пользователи Линукса это пчелки которые делают мир лучше.
|
|1.3, Аноним (3), 08:56, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Всегда удивлялся, почему сложно запилить такой проект. Ну сделай чётко по вин спецификации и сделай, все должно уже работать. Или нет?
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 09:03, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Проблема в том, что многие рабочие решения приходится обходить стороной и изобретать свои велосипеды, чтобы мелкомягкие не сагрились из-за нарушения копирайтов.
|
|2.16, Аноним (16), 09:31, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Джонни, я спецификаций не чувствую!
А потому что у тебя их нет мухаха
По факту, там очень много реверс инжинирига и почти нет ни на что спецификаций. Приходится изобретать все заново
|
|
|
|3.27, тоже Аноним (ok), 10:52, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наличие спецификации совершенно не гарантирует, во-первых, что M$ ей следует.
Во-вторых, что эта спецификация не упирается в коммерческую реализацию от M$, которую в Wine использовать нельзя.
Наивному юноше почитать бы хотя бы историю "открытых" офисных форматов от M$.
|
|1.5, Аноним (5), 09:02, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
|
Для игр уже не актуален. Плойка божественна ( под фряхой, кстати)
|
|
|
|2.10, Аноним (8), 09:09, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Аноним открыл для себя древние технологии, которые не тянут больше 30фпс в играх, лол.
|
|
|
|3.15, artenox (?), 09:30, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кинца как раз и не хватает. В смысле нормальной работы видеоплееров. Чтобы можно было AviSynth фильтры применять на лету. Например, TDecimate.
|
|
|
|3.35, Аноним (5), 11:38, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже fallout 1,2 нет. Зато есть Detroit.Но его портировали, пол ПК, так что теперь в него можно поиграть с помощью передовых технологий на линуксе, под вайном с фпс > 30.
|
|1.6, A.Stahl (ok), 09:03, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API
Да хватит повторять эту мантру. Откуда вы взяли Win32? Wine и Win16 худо-бедно поддерживает и Win64(или как оно там будет называться) будет поддерживать когда оно выйдет.
|
|
|
|2.20, Аноним (20), 10:12, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Новости про Wine публикуются раз в 2 недели на протяжении последних 10 лет. Шапка новости всегда одинаковая, и редко редактируется, в основном незначительно.
А 10 лет назад все пользовались Windows XP, Windows 7 вышел год назад, а Vista была никому не нужна. 64-битная Windows XP тоже не была популярна. А в Wine поддержка 64-бит даже не планировалась.
|
|2.21, Аноним (20), 10:13, 17/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В связи с чем, предлагаю внести изменения в шапку: "Win32 API" на "WinAPI"
|
|1.12, artenox (?), 09:24, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Offline Explorer бы запустить, чтобы с Win7+IE11 не связываться. Gecko должен заменить движок осла.
|
|1.30, Аномномномнимус (?), 11:09, 17/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто-то попоролся в вёрстке опеннетика и теперь если сделать Toggle reader view в FF, видны только комменты, а самой статьи нет
|