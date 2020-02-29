Выпуск Wine 5.3 и Wine Staging 5.3

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:04, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нужно просто забить на версии. Версия - это коммит в гит. Для каждого коммита должен быть артифакт. А пакеты должны содержать дельты.

2.7 , llolik ( ok ), 10:05, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это экспериментальные релизы. Мажорные stable выходят где-то раз в год примерно.

3.18 , Аноним ( 16 ), 11:03, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Хм версии:

1.0 - 2008

2.0 - 2017

3.0 - 2018

4.0 - 2019

5.0 - январь 2020

5.3 - март 2020 Конечно же болезни версий нет. Вам по телеку скажут что от повышения пенсионного возраста пенсия увеличится вы и в это поверите.

4.19 , Аноним ( 19 ), 11:10, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – С моей колокольни кажется,что ломать стали реже,особенно,после версии 4.0

5.25 , Аноним ( 25 ), 12:15, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты что прикалываешся? То что раньше называлось бы переходом с версии 1.6.0 на 1.6.1 теперь называется с 3.0 на 4.0. Конечно же там ничего не сломается, но деле тут точно не в версии.

4.20 , ista011 ( ? ), 11:27, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 5.3 это dev версия. Стабильная будет 6.0 через год. обычно максимальный релиз за год 21, т.е. будет 5.21, а за тем 6.0 после нескольких rc. Если вам не нравится - можете сидеть на stable, туда в течении года буквально пара простеньких патчей прилетит, но надеяться на улучшение работы тогда не придётся.

5.23 , Аноним ( 19 ), 11:35, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бывает и так,что туда попадают и далеко не самые простые патчи. Я помню,как в стабильный 4.0 прилетел патч,который улучшал функцию чтения файлов (backport) (патч связан с функцией NtReadFile). Но такое происходит ОЧЕНЬ редко,и происходит в том случае,когда это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимо.

5.27 , Аноним ( 25 ), 12:24, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хорошо, дело не в стейбл, а в названии. То что они независимо от фактической работы делят год на 21 спринт никак не связно с характером изменений. И никаких магических свойств не несет. Если бы версия называлась 1.9.567 никакой разницы в функционале с 5.21 у неё бы не было. Похоже я разобрался дело не в болезни версий у разработчиков. А в искаженном восприятии пользователей.

2.21 , ista011 ( ? ), 11:28, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раз в две недели, как в последние несколько лет.

