Выпуск Wine 5.3 и Wine Staging 5.3

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.3. С момента выпуска версии 5.2 было закрыто 29 отчётов об ошибках и внесено 350 изменений. Наиболее важные изменения: Продолжена работа по обеспечению возможности использования ucrtbase в качестве C runtime;

Добавлена полная поддержка нормализации Unicode-строк;

Улучшена обработка папок оболочки (Shell Folders, специальные каталоги для размещения определённых типов контента, например, "My Pictures"). В winecfg добавлены новые стандартные папки Downloads и Templates. Устранена проблема со сбросом настроек Shell Folders после каждого обновления wine;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений IKEA Home Planner 2010, Lotus Approach, Neocron, Age of empires III Steam, Far Cry 2, ADExplorer, Proteus, Danganronpa V3, Resident Evil 2 1-Shot Demo, Logos Bible, Automobilista, Warhammer Online, Detroit: Become Human, Lotus Organizer 97, Arma Cold War Assault, AnyDesk, QQMusicAgent, Gothic II Night of the Raven, Far Cry 5. Одновременно представлен выпуск проекта Wine Staging 5.3, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 836 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 5.3. В основной состав Wine переведено 2 патча, связанных с определением флагов функциональности процессоров Intel в ntdll и заполнением поля NumberOfPhysicalPages в области разделяемой памяти (решает проблему с запуском игры Detroit: Become Human). Добавлен патч, устраняющий проблему при подсоединении некоторых игр к online-сервисам из-за отсутствия функций BCryptSecretAgreement и BCryptDeriveKey. Обновлены патчи с поддержкой механизма синхронизации eventfd.