Выпуск Wine 5.3 и Wine Staging 5.3

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|1.1, Аноним (1), 09:42, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Может им стоит перейти на более редкие релизы? Например, раз в год… Как же эта нумерация раздражает, такие обновления даже не минорщина. И без staging с dxvk до сих пор жизни нет.
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|2.3, Аноним (3), 09:44, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Они наняли эффективных менеджеров. А эффективные они потому что выпускают много версий.
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|2.4, Аноним (4), 09:51, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Специально для тебя в 2007 году сделали стабильные релизы.
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|3.38, Аноним (1), 14:10, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Специально для тебя в 2007 году сделали стабильные релизы.
Умник, с гомном мамонта staging и dxvk не работают, там постоянно практически самые новые версии всего нужны. Дров, ведра, либ, окружения. Если бы они не частили с бесполезными релизами, надёжность была бы куда выше, как и результаты разработки. И всех было бы меньше проблем. Под всеми я понимаю разработчиков сторонних патчей и библиотек. Я лично устаю переписывать патчи из-за того что они двигают кровати и выкатывают незначимые обновления.
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|4.39, Аноним (4), 14:18, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотри, у тебя сейчас есть стабильный релиз Wine 5.0 с патчами Staging и DXVK. А потом будет актуальен Wine 5.20. Твой нынешний сетап от этого перестанет работать?
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|2.8, wejnfjwrjn (?), 10:07, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так же 350 изменений это тебе не букву пофиксить, нигга. Вот и релизят часто.
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|3.16, Аноним (16), 10:56, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еще один хомячок любитель больших цифр. Ты даже сам не пишешь нужны они или нет при желании они могли дробить ищуи и сделать хоть 1000 изменений.
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|2.9, A.Stahl (ok), 10:08, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Проблемы нумерофобов (или просто не умеющих считать до 10) не должны путаться под ногами разработчиков. На кой чёрт откладывать доступ к улучшениям на год если ими можно воспользолваться прямо сейчас? Может и зарплату тебе выплачивать раз в 10 лет? А то суета какая-то с этими зарплатами...
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|3.11, Аноним (1), 10:13, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Собрать из гита (или чё у них там, svn?) не проблема и никто не мешает этого сделать (с равным успехом), сравнение с зарплатами не совсем корректное.
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|4.12, Beta Version (ok), 10:15, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем мне что-то собирать из гита, когда за меня это сделают добрые релизеры, а я им за это багрепортами отплачу?
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|4.13, A.Stahl (ok), 10:16, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И смысл в чём? Давай теперь 99% пользователей wine будут возиться с самостоятельным компилированием. Нахрена? Ради чего?
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|5.14, Аноним (1), 10:22, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да будет как и сейчас: пользователям собирает рандомный Вася (даже не разраб) с одному ему известными целями. И точно так же будет повторяться одно починили десять сломали. Зато работы авторам сторонних патчей поубавится.
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|6.32, Аноним (32), 12:28, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше доверим эти сборки Билу Гейтсу и будем запускать приложухи под оффтопиком.
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|7.33, Аноним (1), 12:42, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучше доверим эти сборки Билу Гейтсу и будем запускать приложухи под оффтопиком.
Это, кстати, не самое разумное решение. Уже тысячу раз минорные обновления софта удаляли документы пользователей. Под линуксом такое может случиться разве что со стрёмноподелками от малиру ия ндеска.
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|4.34, 1 (??), 13:15, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А браузер хром из гита скомпилировать слабо?
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|3.29, КГБ СССР (?), 12:26, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я думаю анонимы правы в этом плане и их нужно слушать, но я думаю стоит пойти еще дальше, а просто перестать разрабатывать wine, как это было недавно с фреймворком для rust.
Сразу орущих клоунов поубавится, ибо это будет им уроком.
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|2.6, Аноним (6), 10:04, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужно просто забить на версии. Версия - это коммит в гит. Для каждого коммита должен быть артифакт. А пакеты должны содержать дельты.
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|2.7, llolik (ok), 10:05, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это экспериментальные релизы. Мажорные stable выходят где-то раз в год примерно.
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|3.18, Аноним (16), 11:03, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хм версии:
1.0 - 2008
2.0 - 2017
3.0 - 2018
4.0 - 2019
5.0 - январь 2020
5.3 - март 2020
Конечно же болезни версий нет. Вам по телеку скажут что от повышения пенсионного возраста пенсия увеличится вы и в это поверите.
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|4.19, Аноним (19), 11:10, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С моей колокольни кажется,что ломать стали реже,особенно,после версии 4.0
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|5.25, Аноним (25), 12:15, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты что прикалываешся? То что раньше называлось бы переходом с версии 1.6.0 на 1.6.1 теперь называется с 3.0 на 4.0. Конечно же там ничего не сломается, но деле тут точно не в версии.
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|4.20, ista011 (?), 11:27, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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5.3 это dev версия. Стабильная будет 6.0 через год. обычно максимальный релиз за год 21, т.е. будет 5.21, а за тем 6.0 после нескольких rc. Если вам не нравится - можете сидеть на stable, туда в течении года буквально пара простеньких патчей прилетит, но надеяться на улучшение работы тогда не придётся.
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|5.23, Аноним (19), 11:35, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бывает и так,что туда попадают и далеко не самые простые патчи. Я помню,как в стабильный 4.0 прилетел патч,который улучшал функцию чтения файлов (backport) (патч связан с функцией NtReadFile). Но такое происходит ОЧЕНЬ редко,и происходит в том случае,когда это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимо.
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|5.27, Аноним (25), 12:24, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо, дело не в стейбл, а в названии. То что они независимо от фактической работы делят год на 21 спринт никак не связно с характером изменений. И никаких магических свойств не несет. Если бы версия называлась 1.9.567 никакой разницы в функционале с 5.21 у неё бы не было.
Похоже я разобрался дело не в болезни версий у разработчиков. А в искаженном восприятии пользователей.
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|1.5, Аноним (5), 09:59, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Кстати, в Win10 версии 2004 (ближайшее обновление), будет включать WDDM 2.7:
ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Display_Driver_Model#WDDM_2.7
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|2.15, Долбоним (?), 10:41, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ага и отключат локальный аккаунт, накидают багов, анально огородят и предложат подписку на все
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|1.17, Аноним (19), 10:59, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Gothic II Night of the Raven
А первая часть работает? Кто-нибудь пытался её запускать?
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|2.22, Аноним (22), 11:34, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работает. На форуме rpgrussia, кажется, была тема с описанием запуска Готики под вайном.
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|3.24, Аноним (19), 11:45, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я посмотрел. Для первой Готики необходимо сделать все те действия,которые нужно проделать для запуска второй. Чтобы запустить обе Готики,нужны нативные файлы directmusic. Без них ишрать просто невозможно.
"winetricks directmusic" решает проблемы с запуском.
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