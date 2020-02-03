Выпуск Wine 5.1 и Wine Staging 5.1

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:56, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – >ну наконец-то пройду, уже 3 года пылится в библиотеке Ждать 3 года вместо того, чтобы пройти на винде? Интересно, это заболевание лечится вообще?

3.5 , A.Stahl ( ok ), 10:13, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну нет у человека под рукой винды. Предлагаешь пердолиться с виртуальными машинами или впихивать дуалбут, попутно разруливая чехарду с загрузчиками? Серьёзно? Как называется болезнь, когда человек ради какой-то игрушки готов расхреначить полсистемы? "Интересно, это заболевание лечится вообще?"

4.7 , Аноним ( 4 ), 10:31, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Предлагаешь пердолиться с виртуальными машинами или впихивать дуалбут, попутно разруливая чехарду с загрузчиками? Предлагаю не лезть в линуксы, если ты хочешь играть в игры, для этого есть виндовс.

5.8 , n1rdeks ( ok ), 10:33, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Го в Dota, я создал.

5.9 , A.Stahl ( ok ), 10:40, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Правильно: эта ос для этого, та для того, а вон та для запуска видеоплеера. Ну блин, троллинг не дотягивает даже до отметки в 0,3 ЛОР.

5.10 , Аноним ( 10 ), 10:42, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У человека другие приоритеты, а в свободное время гоняет в игры, которые поддерживаются. Тут список пополнился, чувак обрадовался, отписал коммент, а ему в ответ "это вообще лечится?" "Для того есть то, для этого сьо" как вы задрали, чёрно-белые ребята. Мир не такой, повзрослей.

3.6 , Аноним ( 3 ), 10:23, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Интересна достаточно, чтобы купить в день релиза и не вернуть деньги, когда не заработала, но не достаточно, что искать венду (или тем более ставить её). Такое бывает. У меня есть другие игры, которые работают (тысячи их).

