Выпуск Wine 5.1 и Wine Staging 5.1

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|1.3, Аноним (3), 09:45, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>JScript и VBScript
поддержка вирусов радует, но она ведь не отключается, да?
>The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel
ну наконец-то пройду, уже 3 года пылится в библиотеке
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|2.4, Аноним (4), 09:56, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>ну наконец-то пройду, уже 3 года пылится в библиотеке
Ждать 3 года вместо того, чтобы пройти на винде? Интересно, это заболевание лечится вообще?
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|3.5, A.Stahl (ok), 10:13, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну нет у человека под рукой винды. Предлагаешь пердолиться с виртуальными машинами или впихивать дуалбут, попутно разруливая чехарду с загрузчиками? Серьёзно? Как называется болезнь, когда человек ради какой-то игрушки готов расхреначить полсистемы? "Интересно, это заболевание лечится вообще?"
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|4.7, Аноним (4), 10:31, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Предлагаешь пердолиться с виртуальными машинами или впихивать дуалбут, попутно разруливая чехарду с загрузчиками?
Предлагаю не лезть в линуксы, если ты хочешь играть в игры, для этого есть виндовс.
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|5.9, A.Stahl (ok), 10:40, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правильно: эта ос для этого, та для того, а вон та для запуска видеоплеера.
Ну блин, троллинг не дотягивает даже до отметки в 0,3 ЛОР.
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|5.10, Аноним (10), 10:42, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У человека другие приоритеты, а в свободное время гоняет в игры, которые поддерживаются. Тут список пополнился, чувак обрадовался, отписал коммент, а ему в ответ "это вообще лечится?"
"Для того есть то, для этого сьо" как вы задрали, чёрно-белые ребята. Мир не такой, повзрослей.
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|3.6, Аноним (3), 10:23, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Интересна достаточно, чтобы купить в день релиза и не вернуть деньги, когда не заработала, но не достаточно, что искать венду (или тем более ставить её). Такое бывает. У меня есть другие игры, которые работают (тысячи их).
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|1.11, Аноним (11), 10:52, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Шёл 2475 год, у линукса 1% на домешнем ПК, вайн версии 385,виндовые игры и программы так же работают криво, либо вообще не работают, а некоторые ЛИбители предрекают винде виндокапец.
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