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Выпуск Wine 5.1 и Wine Staging 5.1

03.02.2020 09:12

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 5.1. С момента выпуска версии 5.0 было закрыто 32 отчёта об ошибках и внесено 361 изменение. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на новую схему нумерации версий: каждый стабильный релиз приводит к увеличению первой цифры в номере версии (4.0.0, 5.0.0), а обновления к стабильным релизам выпускаются с изменением третьей цифры (5.0.1, 5.0.2, 5.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, выпускаются с изменением второй цифры (5.1, 5.2, 5.3).

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена поддержка использования LLVM-MinGW для кросс-компиляции PE-файлов;
  • Улучшено информирование о местоположении ошибок при сбоях выполнения кода на JScript и VBScript;
  • Реализована поддержка не привязанных к конкретному каталогу установок Winelib;
  • Добавлена поддержка отрисовки эллипсов в Direct2D;
  • Улучшена реализация механизма идентификации объектов OLE (OLE Moniker);
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений Continuum 0.40, Acrobat Reader DC 2015, Industry Giant 2, 3DAnalyzer, Dragon Age Inquisition, Speccy v1.30, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel, MindManager Pro v7.0, DTS MAster Audio Suite Encoder, Playchess v7, Paint.Net 4.*, Overwatch, Darksiders, Sniper Elite V2, Logos 8, QuickTime 7.0.x, Sysinternals CpuStres, Home Designer Suite 21.3.1.1.

Одновременно представлен выпуск проекта Wine Staging 5.1, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 860 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 5.1. В основной состав Wine переведено 12 патчей, включая реализацию ReOpenFile() в kernelbase и переработанный вариант GdipCreateBitmapFromGdiDib в gdiplus. Обновлены патчи dxva2-Video_Decoder, oleaut32-CreateTypeLib, ntdll-RtlIpv4StringToAddress, d3dx9_36-D3DXCreateKeyframedAnimationSet и wined3d-SWVP-shaders.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
  3. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
  4. OpenNews: Релиз CrossOver 19.0 для Linux и macOS
  5. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.5.3 с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Обновление Proton 4.11-12, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:15, 03/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.2, Аноним (-), 09:19, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Шел 22-й год побед реактоса...
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:45, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >JScript и VBScript

    поддержка вирусов радует, но она ведь не отключается, да?

    >The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

    ну наконец-то пройду, уже 3 года пылится в библиотеке

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:56, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >ну наконец-то пройду, уже 3 года пылится в библиотеке

    Ждать 3 года вместо того, чтобы пройти на винде? Интересно, это заболевание лечится вообще?

     
     
  • 3.5, A.Stahl (ok), 10:13, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну нет у человека под рукой винды. Предлагаешь пердолиться с виртуальными машинами или впихивать дуалбут, попутно разруливая чехарду с загрузчиками? Серьёзно? Как называется болезнь, когда человек ради какой-то игрушки готов расхреначить полсистемы? "Интересно, это заболевание лечится вообще?"
     
     
  • 4.7, Аноним (4), 10:31, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Предлагаешь пердолиться с виртуальными машинами или впихивать дуалбут, попутно разруливая чехарду с загрузчиками?

    Предлагаю не лезть в линуксы, если ты хочешь играть в игры, для этого есть виндовс.

     
     
  • 5.8, n1rdeks (ok), 10:33, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Го в Dota, я создал.
     
  • 5.9, A.Stahl (ok), 10:40, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правильно: эта ос для этого, та для того, а вон та для запуска видеоплеера.

    Ну блин, троллинг не дотягивает даже до отметки в 0,3 ЛОР.

     
  • 5.10, Аноним (10), 10:42, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У человека другие приоритеты, а в свободное время гоняет в игры, которые поддерживаются. Тут список пополнился, чувак обрадовался, отписал коммент, а ему в ответ "это вообще лечится?"

    "Для того есть то, для этого сьо" как вы задрали, чёрно-белые ребята. Мир не такой, повзрослей.

     
  • 3.6, Аноним (3), 10:23, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Интересна достаточно, чтобы купить в день релиза и не вернуть деньги, когда не заработала, но не достаточно, что искать венду (или тем более ставить её). Такое бывает. У меня есть другие игры, которые работают (тысячи их).
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:52, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шёл 2475 год, у линукса 1% на домешнем ПК, вайн версии 385,виндовые игры и программы так же работают криво, либо вообще не работают, а некоторые ЛИбители предрекают винде виндокапец.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:59, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И к чему ты это написал? В чем смысл твоего комментария?
     

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