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Electronic Arts откроет код новой редакции игр Command & Conquer: Tiberian Dawn и Red Alert

21.05.2020 10:14

Компания Electronic Arts сообщила о решении открыть под лицензией GPLv3 исходные тексты библиотек TiberianDawn.dll и RedAlert.dll, лежащих в основе игр Command & Conquer: Tiberian Dawn и Red Alert из обновлённой редакции Remastered Collection. Открытие кода стало ответом на запрос сообщества по предоставлению возможности создания модификаций игр Command & Conquer. Компания Electronic Arts пошла дальше и для упрощения создания модификаций решила сразу открыть код базовых библиотек под свободной лицензией.

Код будет открыт одновременно с публикацией новой редакции Remastered Collection, в которой указанные игры будут расширены и адаптированы для работы на современных системах. В том числе графика будет улучшена для 4K экранов, добавлена новая музыка, модернизирован интерфейс боковой панели, добавлены режимы обзора и повторного просмотра боёв, появятся субтитры, автосохранение, редактор карт, режим приближения камеры, более сотни миссий, 250 карт и многое другое.

Таким образом Command & Conquer станет одной из первых крупнейших серий игр в жанре RTS, код которой будет доступен под лицензией GPL. Более того, публикация кода под GPL обеспечит его совместимость с существующими открытыми проектами CnCNet и Open RA, в рамках которых ведётся разработка неофициального сетевого стека и открытого движка для стратегических игр Command & Conquer Tiberian Dawn, C&C Red Alert и Dune 2000. Наличие оригинального кода под GPL даст возможность без ограничений переносить код в CnCNet и Open RA, а также создавать новые реинкарнации игр Command & Conquer.

Пользователи также смогут создавать не только новые карты, но и боевые единицы, изменять графические элементы и логику игрового процесса. Например, в ходе экспериментов с кодом, уже предоставленным некоторым участникам из сообщества, была подготовлена реализация ядерного танка, стреляющего ядерными ракетами.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ea.com/games/comma...)
  2. OpenNews: Развитие CnCNet 5, сетевого стека для игр серии Command and Conquer
  3. OpenNews: Рождественский выпуск OpenRA, открытого движка для игр Red Alert и Dune 2000
  4. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.2
  5. OpenNews: Игровой движок Corona меняет название на Solar2D и становится полностью открытым
  6. OpenNews: Electronic Arts банит игроков Battlefield 5, которые запускают игру под Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52994-game
Ключевые слова: game
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  • 1.1, Zenitur (ok), 10:35, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Компания Electronic Arts сообщила о решении открыть под лицензией GPLv3

    Ого.

    Неплохо. А Дюну уже открыли? Насколько я понял обзор, открытые реализации Дюны не базируются на её исходном коде.

    https://www.youtube.com/watch?v=VQxtkggb5C0

     
  • 1.2, Аноним (2), 10:38, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Жанра RTS больше нет.
     
     
  • 2.4, anonymous (??), 10:50, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    А как же DOTA 2?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:06, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Откуда вы беретесь... MOBA != RTS.
     
  • 2.8, AnonymPetrovich (?), 11:12, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ага, скажи это всем кто прямо сейчас в старик второй рубятся.
     
     
  • 3.12, Тузик (?), 11:37, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чо прям по корейски?
     
  • 2.9, Дардамонт (?), 11:16, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ремастеры мертвораждёнными делают типа подобных или Age of Empires 2 DE? Мейчас и 4ю делают. Да и парадоксы не знают о том что RTS мёртв вот и продолжают их делать,не хорошо получается.... ай ай ай ай.

     
  • 2.10, Аноним (10), 11:31, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы офигеете, но Age of Empires 2 DE бессменно входит в том 10 продаж в стиме, и Microsoft пилит Age Of Empires 4. Серия Total War отлично продаётся (которая, не совсем полноценный RTS, но всё же). Старкрафт до сих пор держит высокий онлайн. Да, это не самый популярный жанр, но поклонники его есть, и издатели просто одними ремастерами старых игр не плохо гребут деньги лопатой. Даже Electronic Arts вдруг внезапно решила запилить ремастер C&C - как думаете, с его вдруг? По доброте душевной? Нет, это компания, которая должна отчитываться перед акционерами и не может больше позволить себе просто запилить какой-то продукт с сомнительными шансами на успех, в отличие от компании Valve. Они видят, что на данный жанр всё ещё есть спрос, и что он ни разу не мёртв, как его считают.
     
     
  • 3.15, КО (?), 11:50, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Судить по статистике стима - себя не любить...
    "С чего вдруг?" Бабло нужно - идей нет.
    Вот когда выйдет очередной ремастер ремейкнутого FULLHD9000K переиздания, тогда наверное народ смекнёт что им уши греют...
    А за ностальгию держатся надоедает.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:52, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Жанра RTS больше нет.

    Если поколение зумеров из-за цифровой псевдодебильности не способно играть ни во что кроме ДОТА и Овервотч, но это не значит, что другие не играют в РТС.

     
     
  • 3.19, Im banana man (?), 12:06, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, прикольно! А вы Курпатова, значит, читали. Цифровая псевдодебильность у него встречается. Больше не видел нигде.

    Бумеры - это послевоенное поколение
    Миллениалы - с конца 80-х по 2000-й год

    А зумеры эт кто? )

     
     
  • 4.26, Аноним (16), 12:25, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Бумеры и зумеры это из один стиль названия, а Милленниалы и центцениалы это из другого стиля названия.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Поколение_Y
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Поколение_Z
     
  • 2.17, Аноним (16), 11:59, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Жанра RTS больше нет.

    Хотя с другой стороны кризис жанра присутствует. Я люблю изометрические: SC, RA2, AOE2, а вот трехмерные не очень. Хотя тоже самое можно сказать и про жанр РПГ, изометрические были норм: Арканум, Фаллаут, Айс Вин Дейл и т.д.
    Сейчас все жанры мерты кроме МОБА и каких-нибудь Овервотч.

     
     
  • 3.31, my_name_is_Mud (ok), 12:47, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изометрические РПГ вполне себе хорошо живут и процветают!
    Доказательством тому - куча наград у Divivnity OS 1/2. Сейчас эта же студия делает третью часть "Врата Балдура" и эту игру ждут миллионы людей.
    Так же были вполне себе успешные Pillars of eternity 1/2, Tirrany, Pathfinder: Kingmaker.
    А в прошлом году приз "Лучшая РПГ года" ушёл вполне себе изометричной Disco Elysium.
    Скоро уже выйдет Desperados 3. Ну и пошаговые тактики с элементом РПГ тоже на месте - успех XCOM это показывает.
    Пока жива любовь к настолкам (а их любители вряд ли исчезнут), изометрические РПГ никуда не денутся, т.к. в таком виде наиболее удобно реализовывать эффект невидимого кубика. Сложно представить как этого можно добиться в каком-нибудь "Скайриме" или "Ведьмаке"
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:12, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был, есть и будет ВЕЧНО!
     
  • 2.33, Заноним (?), 12:48, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жанра RTS больше нет.

    Что ты несёшь?

    Spring RTS, Planet Annihilation - 100% RTS.

     
     
  • 3.42, Аноним (16), 13:00, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трехмерны РТС такое себе.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 13:07, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В конце 90-х трёхмерные RTS было круто (реально круто), а теперь старперам подавай плоский варкрафт. Нет пути. Ну или играйте в ремастеры.
     

  • 1.3, Дегенератор (ok), 10:50, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "Павєр даун. Тесла коилс офлайн"
     
     
  • 2.5, Zenitur (ok), 10:51, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Киров репортин.
     
     
  • 3.27, RedEyedMan (ok), 12:28, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тепло лампово...
     

  • 1.6, ryoken (ok), 11:04, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так, с либами понятно и это просто замечательно :). С ресурсами, как обычно - джёппа? Ждём, когда население наклепает заменителей столько, что будет как в OpenTTD? :D
     
     
  • 2.13, Фрэнк Клепацкий (?), 11:37, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ресурсы давно freeware, OpenRA их юзает.
     

  • 1.11, никаких имен (?), 11:32, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А кому оно надо? Этот код.
     
     
  • 2.18, ANONIMOUS (?), 12:01, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты не поверишь, но есть целые тусовки, которые до сих пор шпилятся в Red Alert (через интернет в том числе)
     
  • 2.24, Аноним (16), 12:20, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Людям которые детьми играли в Red Alert 2 и не бросили это занятие например.
    https://pikabu.ru/story/red_alert_2_na_dvizhke_openra_4588679
     
     
  • 3.25, никаких имен (?), 12:21, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да ладно шпилятся. Код-то им зачем. Не программисты чай!
     
     
  • 4.41, Аноним (16), 12:58, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди которые шпилятся не могут быть программистами?
     
  • 4.44, Аноним (44), 13:13, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего это ты взял и запросто так вычеркнул из пользователей программистов? Читай новости до конца, а не только заголовки не дальше четвертого слова:

    "Наличие оригинального кода под GPL даст возможность без ограничений переносить код в CnCNet и Open RA, а также создавать новые реинкарнации игр Command & Conquer.

    Пользователи также смогут создавать не только новые карты, но и боевые единицы, изменять графические элементы и логику игрового процесса. Например, в ходе экспериментов с кодом, уже предоставленным некоторым участникам из сообщества, была подготовлена реализация ядерного танка, стреляющего ядерными ракетами. "

     

  • 1.14, Аноним (14), 11:49, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будет как openmw?) Игрухи прикольные эти, мне нравится.
     
     
  • 2.23, Аноним (16), 12:18, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не понимаю твоего вопрос, есть же openmw. https://openmw.org/ru/
     
  • 2.40, Аноним (16), 12:57, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это СПО, тебе никто ничего не должен!
    Это СПО, возьми сам и напиши!
    Ты даже не пробовал искать!
     

  • 1.20, Нолекс (?), 12:06, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну врядли они откроют под свободной лицензией новую графику и музон. Так что, рано пока слюни пускать...
     
  • 1.22, Аноним (16), 12:17, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что вы так хвалите и радуетесь, если сто лет в обед есть свободный движок OpenRA.
    Electronic Arts преследуют свои корыстные цели, думаю что модеры понаделают модов, которые подстегнут продажи ремастера.
     
     
  • 2.30, ryoken (ok), 12:46, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что вы так хвалите и радуетесь, если сто лет в обед
    > есть свободный движок OpenRA.

    Только вот во-первых там дотнет сверху донизу и надо соответственно ставить\коНПелять тыщщу пакетов, во второых - научите этим OpenRA кампании (т.е. синглплеер) проходить? Года 2 назад оно так не умело.

     
     
  • 3.39, Аноним (16), 12:56, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адресуй свои вопросы разработчикам.
     

  • 1.29, gimrock (ok), 12:41, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше поздно, чем никогда. Открыли бы уже в конце концов код Heroes III Complete! Куда запрос отправлять? Кто сейчас владеет правами на её исходники?
     
     
  • 2.32, ryoken (ok), 12:48, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше поздно, чем никогда. Открыли бы уже в конце концов код Heroes
    > III Complete! Куда запрос отправлять? Кто сейчас владеет правами на её
    > исходники?

    А причём тут EA? Я не в курсе, они - хозяева UbiSoft-а? Которому собссно принадлежит H3?

     
     
  • 3.38, Аноним (16), 12:56, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да он просто пишет свои хотелки на деревню дедушке.
     
  • 2.35, Аноним (16), 12:52, 21/05/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.45, gimrock (ok), 13:17, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним
    >> Это СПО, тебе никто ничего не должен!

    - А я что-то у кого-то требовал? Ты ничего не попутал?

    >> А ещё я ненавижу героев и презираю тех кто в них играет.

    - А играть вас в них никто не заставляет. И как же это убого презирать людей всего лишь за другие интересы.

    >> Ты даже не пробовал искать https://github.com/vcmi/vcmi

    - Ты даже не пробовал думать головой. Я про этот движок знаю уже 7 лет. Если я напишу, что было бы неплохо открыть исходники Windows, то вы, видимо, скажете, что я не умею искать и скинете ссылку на репозиторий ReactOS? Похоже именно так работает ваша логика.

     

  • 1.34, Котовшив (?), 12:49, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Открыли бы ещё код Road Rash.
     
     
  • 2.36, Аноним (16), 12:54, 21/05/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.37, Аноним (16), 12:55, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Open Source Game Clones
    https://osgameclones.com/
     

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