Electronic Arts откроет код новой редакции игр Command & Conquer: Tiberian Dawn и Red Alert

Компания Electronic Arts сообщила о решении открыть под лицензией GPLv3 исходные тексты библиотек TiberianDawn.dll и RedAlert.dll, лежащих в основе игр Command & Conquer: Tiberian Dawn и Red Alert из обновлённой редакции Remastered Collection. Открытие кода стало ответом на запрос сообщества по предоставлению возможности создания модификаций игр Command & Conquer. Компания Electronic Arts пошла дальше и для упрощения создания модификаций решила сразу открыть код базовых библиотек под свободной лицензией.

Код будет открыт одновременно с публикацией новой редакции Remastered Collection, в которой указанные игры будут расширены и адаптированы для работы на современных системах. В том числе графика будет улучшена для 4K экранов, добавлена новая музыка, модернизирован интерфейс боковой панели, добавлены режимы обзора и повторного просмотра боёв, появятся субтитры, автосохранение, редактор карт, режим приближения камеры, более сотни миссий, 250 карт и многое другое.

Таким образом Command & Conquer станет одной из первых крупнейших серий игр в жанре RTS, код которой будет доступен под лицензией GPL. Более того, публикация кода под GPL обеспечит его совместимость с существующими открытыми проектами CnCNet и Open RA, в рамках которых ведётся разработка неофициального сетевого стека и открытого движка для стратегических игр Command & Conquer Tiberian Dawn, C&C Red Alert и Dune 2000. Наличие оригинального кода под GPL даст возможность без ограничений переносить код в CnCNet и Open RA, а также создавать новые реинкарнации игр Command & Conquer.

Пользователи также смогут создавать не только новые карты, но и боевые единицы, изменять графические элементы и логику игрового процесса. Например, в ходе экспериментов с кодом, уже предоставленным некоторым участникам из сообщества, была подготовлена реализация ядерного танка, стреляющего ядерными ракетами.