Electronic Arts откроет код новой редакции игр Command & Conquer: Tiberian Dawn и Red Alert

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|2.9, Дардамонт (?), 11:16, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ремастеры мертвораждёнными делают типа подобных или Age of Empires 2 DE? Мейчас и 4ю делают. Да и парадоксы не знают о том что RTS мёртв вот и продолжают их делать,не хорошо получается.... ай ай ай ай.
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|2.10, Аноним (10), 11:31, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы офигеете, но Age of Empires 2 DE бессменно входит в том 10 продаж в стиме, и Microsoft пилит Age Of Empires 4. Серия Total War отлично продаётся (которая, не совсем полноценный RTS, но всё же). Старкрафт до сих пор держит высокий онлайн. Да, это не самый популярный жанр, но поклонники его есть, и издатели просто одними ремастерами старых игр не плохо гребут деньги лопатой. Даже Electronic Arts вдруг внезапно решила запилить ремастер C&C - как думаете, с его вдруг? По доброте душевной? Нет, это компания, которая должна отчитываться перед акционерами и не может больше позволить себе просто запилить какой-то продукт с сомнительными шансами на успех, в отличие от компании Valve. Они видят, что на данный жанр всё ещё есть спрос, и что он ни разу не мёртв, как его считают.
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|3.15, КО (?), 11:50, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Судить по статистике стима - себя не любить...
"С чего вдруг?" Бабло нужно - идей нет.
Вот когда выйдет очередной ремастер ремейкнутого FULLHD9000K переиздания, тогда наверное народ смекнёт что им уши греют...
А за ностальгию держатся надоедает.
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|2.16, Аноним (16), 11:52, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Жанра RTS больше нет.
Если поколение зумеров из-за цифровой псевдодебильности не способно играть ни во что кроме ДОТА и Овервотч, но это не значит, что другие не играют в РТС.
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|3.19, Im banana man (?), 12:06, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О, прикольно! А вы Курпатова, значит, читали. Цифровая псевдодебильность у него встречается. Больше не видел нигде.
Бумеры - это послевоенное поколение
Миллениалы - с конца 80-х по 2000-й год
А зумеры эт кто? )
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|2.17, Аноним (16), 11:59, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Жанра RTS больше нет.
Хотя с другой стороны кризис жанра присутствует. Я люблю изометрические: SC, RA2, AOE2, а вот трехмерные не очень. Хотя тоже самое можно сказать и про жанр РПГ, изометрические были норм: Арканум, Фаллаут, Айс Вин Дейл и т.д.
Сейчас все жанры мерты кроме МОБА и каких-нибудь Овервотч.
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|3.31, my_name_is_Mud (ok), 12:47, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Изометрические РПГ вполне себе хорошо живут и процветают!
Доказательством тому - куча наград у Divivnity OS 1/2. Сейчас эта же студия делает третью часть "Врата Балдура" и эту игру ждут миллионы людей.
Так же были вполне себе успешные Pillars of eternity 1/2, Tirrany, Pathfinder: Kingmaker.
А в прошлом году приз "Лучшая РПГ года" ушёл вполне себе изометричной Disco Elysium.
Скоро уже выйдет Desperados 3. Ну и пошаговые тактики с элементом РПГ тоже на месте - успех XCOM это показывает.
Пока жива любовь к настолкам (а их любители вряд ли исчезнут), изометрические РПГ никуда не денутся, т.к. в таком виде наиболее удобно реализовывать эффект невидимого кубика. Сложно представить как этого можно добиться в каком-нибудь "Скайриме" или "Ведьмаке"
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|2.33, Заноним (?), 12:48, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Жанра RTS больше нет.
Что ты несёшь?
Spring RTS, Planet Annihilation - 100% RTS.
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|4.43, Аноним (43), 13:07, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В конце 90-х трёхмерные RTS было круто (реально круто), а теперь старперам подавай плоский варкрафт. Нет пути. Ну или играйте в ремастеры.
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|1.6, ryoken (ok), 11:04, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так, с либами понятно и это просто замечательно :). С ресурсами, как обычно - джёппа? Ждём, когда население наклепает заменителей столько, что будет как в OpenTTD? :D
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|2.18, ANONIMOUS (?), 12:01, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты не поверишь, но есть целые тусовки, которые до сих пор шпилятся в Red Alert (через интернет в том числе)
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|4.44, Аноним (44), 13:13, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего это ты взял и запросто так вычеркнул из пользователей программистов? Читай новости до конца, а не только заголовки не дальше четвертого слова:
"Наличие оригинального кода под GPL даст возможность без ограничений переносить код в CnCNet и Open RA, а также создавать новые реинкарнации игр Command & Conquer.
Пользователи также смогут создавать не только новые карты, но и боевые единицы, изменять графические элементы и логику игрового процесса. Например, в ходе экспериментов с кодом, уже предоставленным некоторым участникам из сообщества, была подготовлена реализация ядерного танка, стреляющего ядерными ракетами. "
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|2.40, Аноним (16), 12:57, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это СПО, тебе никто ничего не должен!
Это СПО, возьми сам и напиши!
Ты даже не пробовал искать!
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|1.20, Нолекс (?), 12:06, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну врядли они откроют под свободной лицензией новую графику и музон. Так что, рано пока слюни пускать...
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|1.22, Аноним (16), 12:17, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что вы так хвалите и радуетесь, если сто лет в обед есть свободный движок OpenRA.
Electronic Arts преследуют свои корыстные цели, думаю что модеры понаделают модов, которые подстегнут продажи ремастера.
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|2.30, ryoken (ok), 12:46, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что вы так хвалите и радуетесь, если сто лет в обед
> есть свободный движок OpenRA.
Только вот во-первых там дотнет сверху донизу и надо соответственно ставить\коНПелять тыщщу пакетов, во второых - научите этим OpenRA кампании (т.е. синглплеер) проходить? Года 2 назад оно так не умело.
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|1.29, gimrock (ok), 12:41, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше поздно, чем никогда. Открыли бы уже в конце концов код Heroes III Complete! Куда запрос отправлять? Кто сейчас владеет правами на её исходники?
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|2.32, ryoken (ok), 12:48, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше поздно, чем никогда. Открыли бы уже в конце концов код Heroes
> III Complete! Куда запрос отправлять? Кто сейчас владеет правами на её
> исходники?
А причём тут EA? Я не в курсе, они - хозяева UbiSoft-а? Которому собссно принадлежит H3?
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|2.45, gimrock (ok), 13:17, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аноним
>> Это СПО, тебе никто ничего не должен!
- А я что-то у кого-то требовал? Ты ничего не попутал?
>> А ещё я ненавижу героев и презираю тех кто в них играет.
- А играть вас в них никто не заставляет. И как же это убого презирать людей всего лишь за другие интересы.
>> Ты даже не пробовал искать https://github.com/vcmi/vcmi
- Ты даже не пробовал думать головой. Я про этот движок знаю уже 7 лет. Если я напишу, что было бы неплохо открыть исходники Windows, то вы, видимо, скажете, что я не умею искать и скинете ссылку на репозиторий ReactOS? Похоже именно так работает ваша логика.
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