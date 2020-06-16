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Открыт код игр Gravity Bone, Thirty Flights of Loving и Quadrilateral Cowboy

16.06.2020 09:22

Компания Blendo Games открыла исходные тексты квестов от первого лица Gravity Bone (2008), Thirty Flights of Loving (2012) и Quadrilateral Cowboy (2016). Gravity Bone и Thirty Flights of Loving открыты под лицензией GPLv2, а Quadrilateral Cowboy под GPLv3. Игровые ресурсы, такие как изображения, модели, текстуры и звуки, остаются проприетарными. Игры написаны на C/C++, используют движок idTech4 или idTech2 и поддерживают запуск в Linux, Windows и macOS.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/opens...)
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  6. OpenNews: Выпуск свободной игры FreeOrion 0.4.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53161-game
Ключевые слова: game
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  • 1.1, Аноним (1), 09:26, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    blendogames.com
    ругается на сертификат и вообще сайта такого не находит ...
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 09:27, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там нет https
     
     
  • 3.8, КО (?), 09:43, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    К сертификату нет доверия, так как он является самоподписанным.
    by Mozilla
     
  • 2.19, eugener (ok), 10:58, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://blendogames.com - без https всё открывается.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:25, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > http://blendogames.com - без https всё открывается

    Ты чё! Это же несекюрно!

     

  • 1.3, Ivan_83 (ok), 09:29, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только вот не понятно как их собирать без вижалстудии.
     
     
  • 2.5, neAnonim (?), 09:36, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    vcproj придется руками переписать под другую систему сборки.
    1. Но есть бесплатная vs community
    2. В самих играх платформозависымый от винды код.
     
     
  • 3.6, neAnonim (?), 09:39, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    я почти наврал. движок мультипларменный (заявлена работа и под linux)
     
  • 3.26, Аноним (26), 11:48, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 1. Но есть бесплатная vs community

    как и вся вирусня

     
  • 2.15, m.makhno (ok), 10:52, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На примере Gravity Bone указываешь любимому компилятору путь до ./gravitybone/linux/sys_linux.c либо до .\gravitybone\win32\sys_win.c и в бой ;) Все опции определишь опытным путём уже по ходу.
     

  • 1.4, neAnonim (?), 09:31, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    tux racer и новые экспонаты - достойный ответ проприетастам!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:42, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Дмитровском Шоссе в ТЦ зи-заг в зоне игровых автоматов поставили автомат с "tux racer". Так я ниразу не видел, чтобы дети в него играли. Хотя детей там много, и на другие автоматы аж очереди выстраиваются.
     
     
  • 3.9, neAnonim (?), 09:52, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    они не прониклись духом gpl. каждому нужно подарить свитер с оленями. это повысит уровень образования.
     
  • 3.10, iPony129412 (?), 09:59, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Спалил...
    Теперь там будут очереди из линуксоидов в свитерах с антилопами
     
     
  • 4.12, Аноним (7), 10:18, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не будут. Автомат платный. Что противоречит сущности большинства линуксойдов.
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 10:43, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не противоречит. GPL не запрещает зарабатывать на софте.
     
     
  • 6.14, Аноним (7), 10:47, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие gpl программы, за которые ты заплатил реальные деньги установлены на твоем домашнем компе?
     
     
  • 7.16, Аноним (16), 10:53, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ardour
     
  • 7.17, Аноним (17), 10:56, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие gpl программы, за которые ты заплатил реальные деньги установлены на твоем
    > домашнем компе?

    Не знаю как на его компе, на моём youtube-dl, очень полезная программа, на которую мне не жалко и подонатить, причём на относительно регулярной основе.
    Если кто-то не покупает и не донатит, это не значит что абсолютно все так делают. Это опенсорс, здесь всё на свободе выбора.

     
     
  • 8.21, iPony129412 (?), 11:01, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то пошло не так ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.20, Pistrun (?), 11:00, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как количество программ на компе анонима связано с вопросом о заработке и GPL?
     

  • 1.11, A.Stahl (ok), 10:05, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то видео не воодушевляет. Хуже того -- я вообще не понял что там проиcходит.
     
     
  • 2.25, iPony129412 (?), 11:42, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Играй в правильные опенсорс игры
    https://sourceforge.net/projects/sulphur-nimbus-hel-s-elixir/
     

  • 1.18, робот бот (?), 10:58, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чтобы играть, надо типа код знать?
     
  • 1.22, Аноним (22), 11:07, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Alright, alright, alright (c) убежал конпелять и портировать
     
  • 1.23, Аноним (23), 11:17, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Игровые ресурсы, такие как изображения, модели, текстуры и звуки, остаются проприетарными

    Какой тогда смысл от открытия исходников? Что с ними делать?

     
     
  • 2.24, iPony129412 (?), 11:39, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы внимание привлечь к ненужным продуктам.
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:50, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рисовать и петь.
     

  • 1.29, Суп из потрошков (?), 14:08, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кунсткамера. Доставляет.
     
  • 1.30, InuYasha (??), 14:16, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что у них всегда так туго с ассетами? Религия запрещает ФШ освоить? Хотя, конечно, годик-другой пришлось бы на это убить, да.
     
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