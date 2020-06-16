Открыт код игр Gravity Bone, Thirty Flights of Loving и Quadrilateral Cowboy

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|1.1, Аноним (1), 09:26, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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blendogames.com
ругается на сертификат и вообще сайта такого не находит ...
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|3.8, КО (?), 09:43, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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К сертификату нет доверия, так как он является самоподписанным.
by Mozilla
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|2.5, neAnonim (?), 09:36, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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vcproj придется руками переписать под другую систему сборки.
1. Но есть бесплатная vs community
2. В самих играх платформозависымый от винды код.
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|3.6, neAnonim (?), 09:39, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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я почти наврал. движок мультипларменный (заявлена работа и под linux)
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|2.15, m.makhno (ok), 10:52, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На примере Gravity Bone указываешь любимому компилятору путь до ./gravitybone/linux/sys_linux.c либо до .\gravitybone\win32\sys_win.c и в бой ;) Все опции определишь опытным путём уже по ходу.
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|2.7, Аноним (7), 09:42, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На Дмитровском Шоссе в ТЦ зи-заг в зоне игровых автоматов поставили автомат с "tux racer". Так я ниразу не видел, чтобы дети в него играли. Хотя детей там много, и на другие автоматы аж очереди выстраиваются.
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|3.9, neAnonim (?), 09:52, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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они не прониклись духом gpl. каждому нужно подарить свитер с оленями. это повысит уровень образования.
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|4.12, Аноним (7), 10:18, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не будут. Автомат платный. Что противоречит сущности большинства линуксойдов.
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|6.14, Аноним (7), 10:47, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие gpl программы, за которые ты заплатил реальные деньги установлены на твоем домашнем компе?
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|7.17, Аноним (17), 10:56, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какие gpl программы, за которые ты заплатил реальные деньги установлены на твоем
> домашнем компе?
Не знаю как на его компе, на моём youtube-dl, очень полезная программа, на которую мне не жалко и подонатить, причём на относительно регулярной основе.
Если кто-то не покупает и не донатит, это не значит что абсолютно все так делают. Это опенсорс, здесь всё на свободе выбора.
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|7.20, Pistrun (?), 11:00, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как количество программ на компе анонима связано с вопросом о заработке и GPL?
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|1.11, A.Stahl (ok), 10:05, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то видео не воодушевляет. Хуже того -- я вообще не понял что там проиcходит.
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|1.23, Аноним (23), 11:17, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Игровые ресурсы, такие как изображения, модели, текстуры и звуки, остаются проприетарными
Какой тогда смысл от открытия исходников? Что с ними делать?
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|1.30, InuYasha (??), 14:16, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что у них всегда так туго с ассетами? Религия запрещает ФШ освоить? Хотя, конечно, годик-другой пришлось бы на это убить, да.
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