Открыт код игр Gravity Bone, Thirty Flights of Loving и Quadrilateral Cowboy

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:42, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На Дмитровском Шоссе в ТЦ зи-заг в зоне игровых автоматов поставили автомат с "tux racer". Так я ниразу не видел, чтобы дети в него играли. Хотя детей там много, и на другие автоматы аж очереди выстраиваются.

3.9 , neAnonim ( ? ), 09:52, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – они не прониклись духом gpl. каждому нужно подарить свитер с оленями. это повысит уровень образования.

3.10 , iPony129412 ( ? ), 09:59, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Спалил...

Теперь там будут очереди из линуксоидов в свитерах с антилопами

4.12 , Аноним ( 7 ), 10:18, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не будут. Автомат платный. Что противоречит сущности большинства линуксойдов.

5.13 , Аноним ( 13 ), 10:43, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не противоречит. GPL не запрещает зарабатывать на софте.

6.14 , Аноним ( 7 ), 10:47, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие gpl программы, за которые ты заплатил реальные деньги установлены на твоем домашнем компе?

7.16 , Аноним ( 16 ), 10:53, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ardour

7.17 , Аноним ( 17 ), 10:56, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какие gpl программы, за которые ты заплатил реальные деньги установлены на твоем

> домашнем компе? Не знаю как на его компе, на моём youtube-dl, очень полезная программа, на которую мне не жалко и подонатить, причём на относительно регулярной основе.

Если кто-то не покупает и не донатит, это не значит что абсолютно все так делают. Это опенсорс, здесь всё на свободе выбора. 8.21 , iPony129412 ( ? ), 11:01, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Что-то пошло не так ... 7.20 , Pistrun ( ? ), 11:00, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И как количество программ на компе анонима связано с вопросом о заработке и GPL?

