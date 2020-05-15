Выпуск свободной игры SuperTux 0.6.2

подготовлен выпуск классической игры-платформера SuperTux 0.6.2, напоминающей по стилю Super Mario. Игра распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (AppImage), Windows и macOS.

В новом выпуске предложена новая карта мира "Revenge In Redmond", приуроченная к 20-летию проекта и включающая новые спрайты и новых врагов. Внесены улучшения во множество игровых уровней в мирах Icy Island и Forest. Добавлены новые спрайты (например, новые двери и персонажи) и фоновые рисунки. Повышена производительность в уровнях, включающих большие объёмы лавы. Решена проблема в мире Forest, приводившая к неотображению некоторых мостов. В экранный индикатор добавлен счётчик включений.