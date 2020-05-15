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Выпуск свободной игры SuperTux 0.6.2

15.05.2020 22:01

подготовлен выпуск классической игры-платформера SuperTux 0.6.2, напоминающей по стилю Super Mario. Игра распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (AppImage), Windows и macOS.

В новом выпуске предложена новая карта мира "Revenge In Redmond", приуроченная к 20-летию проекта и включающая новые спрайты и новых врагов. Внесены улучшения во множество игровых уровней в мирах Icy Island и Forest. Добавлены новые спрайты (например, новые двери и персонажи) и фоновые рисунки. Повышена производительность в уровнях, включающих большие объёмы лавы. Решена проблема в мире Forest, приводившая к неотображению некоторых мостов. В экранный индикатор добавлен счётчик включений.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.supertux.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.1
  3. OpenNews: Выпуск свободной игры SuperTux 0.6.1
  4. OpenNews: Игровой движок Xenko переведён в разряд свободных проектов
  5. OpenNews: Выпуск свободной игры FreeOrion 0.4.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52964-supertux
Ключевые слова: supertux, game
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:07, 15/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Решена проблема в мире Forest, приводившая к неотображению некоторых мостов

    В мире Forest тоже есть коррупция

     
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