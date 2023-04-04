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Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.29

04.04.2023 11:33

Опубликован релиз графического редактора для детского творчества - Tux Paint 0.9.29. Программа предназначена для обучения рисованию детей в возрасте от 3 до 12 лет. Бинарные сборки сформированы для Linux (rpm, Flatpak), Haiku, Android, macOS и Windows.

В новом выпуске:

  • Добавлено 15 новых "волшебных" инструментов, эффектов и фильтров. Например, добавлен инструмент Fur для создания меха, Double Vision для симуляции раздвоения в глазах (диплопия), Remove Color и Keep Color для обесцвечивания части изображения, Maze для генерации случайных лабиринтов.

    Googly Eyes для прикрепления глаз к нарисованным персонажам.

    Circles и Rays для создания круговых и лучевых мазков.

    3D Glasses для преобразования в трехмерное изображение, которое можно просматривать с помощью анаглифных очков.

    Color Sep для разделения выбранных цветов.

    Saturate и Desaturate для увеличения и уменьшения насыщенности цветов.

    Kaleido-4, Kaleido-6 и Kaleido-8 для преобразования изображений в калейдоскоп с поворотом фрагментов на 90°, 60° или 45°.

    Bloom с реализацией дифракционного эффекта свечения.

  • В инструменте Печать (Stamp), применяемом для добавления на рисунок готовых шаблонов изображений, реализована поддержка поворота объекта перед размещением.
  • В инструменте Заливка (Fill) реализована фигурная градиентная заливка, повторяющая контур области.
  • Добавлена настройка, позволяющая автоматически выбрать размер кнопок в панелях, оптимальный для текущего экранного разрешения.
  • Добавлена настройка для выбора способа масштабирования и расположения примеров изображений, не совпадающих по размеру с холстом Tux Paint.


  1. Главная ссылка к новости (https://tuxpaint.org/latest/tu...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.27
  3. OpenNews: Релиз программы для рисования MyPaint 2.0.0
  4. OpenNews: Представлен специализированный вариант OpenOffice.Org для детей
  5. OpenNews: Выпуск GCompris 3.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет
  6. OpenNews: Релиз детского дистрибутива DoudouLinux 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58914-tuxpaint
Ключевые слова: tuxpaint, draw, paint
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 11:39, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Подготовка в GIMP...
    А Wayland нативно умеет? 🤨
     
  • 1.2, InuYasha (??), 11:40, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Для детского рисования лучше карандаши и бумага - моторику и зрение развивать. А не в экран тыкать.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:48, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Наоборот лучше сразу привыкать к компьютеру чтобы мог быстрее адаптироваться. Все кого я знаю у кого в детстве не было компа, они нормальную работы в которой есть комп так и не нашли.  
     
     
  • 3.8, iPony129412 (?), 11:52, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня не было. Только книжка про профессора Фортрана.
    Суть же не тыкать, а алгоритмы понимать и всё такое.
     
     
  • 4.11, Аноним (5), 12:04, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так с тобой всё ясно. Хотя ты наверно сильно старше того возраста о котором я говорю.
     
  • 4.26, morphe (?), 13:30, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так в ней встроенный компьютер на развороте был
     
  • 4.28, InuYasha (??), 13:54, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня не было. Только книжка про профессора Фортрана.

    НАДО КУПИТЬ САПОГИ И УШИ.

    alzo, я сейчас (уже, кстати, бывший) программер и жалею только что у меня компухтер появился слишком рано. Лучше б подольше без него пожил здоровым человеком.

     
  • 3.16, Аноним (16), 12:28, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это чудо же - мир, в котором одни программисты..                     🙂
     
     
  • 4.24, Аноним (5), 12:59, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Подсказка за компьютером может работать не только программист. А у водителя дальнобоя в работе компьютер занимает очень маленькую роль.  
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:40, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    популизм
     
  • 3.27, Аноним (27), 13:34, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > сразу привыкать к компьютеру чтобы мог быстрее адаптироваться.

    Ага, пусть с мала становиться сутулым заморышем с посаженым зрением.

    > они нормальную работы в которой есть комп так и не нашли.

    В вашем воображении мир состоит только из наемных работников? Если не растить из ребенка придаток к чужому бизнесу, будет больше вероятность, что у него хватит ума создать бизнес самому. А потом все эти "работники за компьютером" будут повышать его прибыли за копеечную зарплату, а не наоборот.

     
  • 3.53, Аноним (53), 18:45, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все кого я знаю у кого в детстве не было компа, они нормальную работы в которой есть комп так и не нашли.  

    И от безысходности им пришлось стать бизнесменами и нанимать людей, у которых комп в детстве был?

     
     
  • 4.55, Анонимусс (?), 18:51, 04/04/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.3, DeaDBeeF (ok), 11:42, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    бедные дети...
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:50, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    О, классная штука! Затягивает...
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:58, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Как я понимаю, интерфейс рисовали в этой же программе
     
     
  • 2.12, Аноним (5), 12:06, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Топовейший скевоморфизм по Джобсу.
     
  • 2.14, CDCrom (??), 12:07, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если не нравятся иконки, их можно перерисовать и заменить в папке. Они там лежат в открытом виде, я так делал, но результат был так себе, да и детям всё равно :)))
     

  • 1.15, alexandr_0503 (ok), 12:15, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Архаичный интерфейс, но для детей в самый раз
     
     
  • 2.32, iPony129412 (?), 15:24, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А потом так луддиты и вырастают
     
     
  • 3.33, Анонимусс (?), 15:52, 04/04/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:35, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tux > GIMP > Adobe
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 17:48, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57657
     
     
  • 3.50, Аноним (5), 17:50, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Krita > Не нужно
     

  • 1.19, Аноним (16), 12:42, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://i.imgur.com/fqhoNWQ.png
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:15, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Так вот в чём современные интерфейсы приложений рисуют!
     
  • 1.30, Аноним (30), 14:47, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и чем отличиается детское рисование от не детского? Тот же MS Paint вполне сойдёт детям покалякать
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 17:35, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мс пейнт не свободный и не открытый исходный код, вдруг там на самом деле малварь или нейросеть?
     

  • 1.36, Аноним (36), 16:42, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GOD SAVE US
     
  • 1.44, soarin (ok), 17:31, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А вы тут смеётесь. Но версия под macOS даже лучше впечатление оставляет чем GIMP.
    Шорткаты нормально работают, например.
     
  • 1.46, soarin (ok), 17:39, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как к этому Apple Pencil подключить? 🤨

    https://0x0.st/HHF5.png

     
     
  • 2.49, Аноним (5), 17:49, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чат бот погуглил за тебя https://www.youtube.com/watch?v=H2X8QPK0uB4
     

  • 1.51, Аноним (51), 17:59, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это пожалуй самые тревожные скриншоты из всех когда либо вообще созданных; типа вообще каждый из них абсолютной криповый, особенно этот симулякр медведя.
     
  • 1.52, Аноним (52), 18:30, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так захотелось скушать этот лимон, чтоб такие же галюны словить...
     
  • 1.54, Аноним (53), 18:46, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной пример того, что программист неспособен создать пользовательский интерфейс. Исключения есть, но они редки, и это не одно из них.
     
  • 1.56, fahri (?), 19:54, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так постепенно фотошоп сделают.
     

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