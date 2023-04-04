Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.29

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:48, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Наоборот лучше сразу привыкать к компьютеру чтобы мог быстрее адаптироваться. Все кого я знаю у кого в детстве не было компа, они нормальную работы в которой есть комп так и не нашли.

3.8 , iPony129412 ( ? ), 11:52, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У меня не было. Только книжка про профессора Фортрана.

Суть же не тыкать, а алгоритмы понимать и всё такое.

4.11 , Аноним ( 5 ), 12:04, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так с тобой всё ясно. Хотя ты наверно сильно старше того возраста о котором я говорю.

4.26 , morphe ( ? ), 13:30, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так в ней встроенный компьютер на развороте был

4.28 , InuYasha ( ?? ), 13:54, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У меня не было. Только книжка про профессора Фортрана. НАДО КУПИТЬ САПОГИ И УШИ. alzo, я сейчас (уже, кстати, бывший) программер и жалею только что у меня компухтер появился слишком рано. Лучше б подольше без него пожил здоровым человеком.

3.16 , Аноним ( 16 ), 12:28, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это чудо же - мир, в котором одни программисты.. 🙂

4.24 , Аноним ( 5 ), 12:59, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Подсказка за компьютером может работать не только программист. А у водителя дальнобоя в работе компьютер занимает очень маленькую роль.

3.18 , Аноним ( 18 ), 12:40, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – популизм

3.27 , Аноним ( 27 ), 13:34, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > сразу привыкать к компьютеру чтобы мог быстрее адаптироваться. Ага, пусть с мала становиться сутулым заморышем с посаженым зрением. > они нормальную работы в которой есть комп так и не нашли. В вашем воображении мир состоит только из наемных работников? Если не растить из ребенка придаток к чужому бизнесу, будет больше вероятность, что у него хватит ума создать бизнес самому. А потом все эти "работники за компьютером" будут повышать его прибыли за копеечную зарплату, а не наоборот.

3.53 , Аноним ( 53 ), 18:45, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Все кого я знаю у кого в детстве не было компа, они нормальную работы в которой есть комп так и не нашли. И от безысходности им пришлось стать бизнесменами и нанимать людей, у которых комп в детстве был?

4.55 , Анонимусс ( ? ), 18:51, 04/04/2023 Скрыто модератором –1 + / –