Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.29

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|1.2, InuYasha (??), 11:40, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Для детского рисования лучше карандаши и бумага - моторику и зрение развивать. А не в экран тыкать.
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|2.5, Аноним (5), 11:48, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Наоборот лучше сразу привыкать к компьютеру чтобы мог быстрее адаптироваться. Все кого я знаю у кого в детстве не было компа, они нормальную работы в которой есть комп так и не нашли.
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|3.8, iPony129412 (?), 11:52, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У меня не было. Только книжка про профессора Фортрана.
Суть же не тыкать, а алгоритмы понимать и всё такое.
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|4.11, Аноним (5), 12:04, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так с тобой всё ясно. Хотя ты наверно сильно старше того возраста о котором я говорю.
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|4.28, InuYasha (??), 13:54, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня не было. Только книжка про профессора Фортрана.
НАДО КУПИТЬ САПОГИ И УШИ.
alzo, я сейчас (уже, кстати, бывший) программер и жалею только что у меня компухтер появился слишком рано. Лучше б подольше без него пожил здоровым человеком.
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|4.24, Аноним (5), 12:59, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Подсказка за компьютером может работать не только программист. А у водителя дальнобоя в работе компьютер занимает очень маленькую роль.
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|3.27, Аноним (27), 13:34, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> сразу привыкать к компьютеру чтобы мог быстрее адаптироваться.
Ага, пусть с мала становиться сутулым заморышем с посаженым зрением.
> они нормальную работы в которой есть комп так и не нашли.
В вашем воображении мир состоит только из наемных работников? Если не растить из ребенка придаток к чужому бизнесу, будет больше вероятность, что у него хватит ума создать бизнес самому. А потом все эти "работники за компьютером" будут повышать его прибыли за копеечную зарплату, а не наоборот.
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|3.53, Аноним (53), 18:45, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все кого я знаю у кого в детстве не было компа, они нормальную работы в которой есть комп так и не нашли.
И от безысходности им пришлось стать бизнесменами и нанимать людей, у которых комп в детстве был?
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|2.14, CDCrom (??), 12:07, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если не нравятся иконки, их можно перерисовать и заменить в папке. Они там лежат в открытом виде, я так делал, но результат был так себе, да и детям всё равно :)))
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|1.30, Аноним (30), 14:47, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну и чем отличиается детское рисование от не детского? Тот же MS Paint вполне сойдёт детям покалякать
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|2.45, Аноним (45), 17:35, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мс пейнт не свободный и не открытый исходный код, вдруг там на самом деле малварь или нейросеть?
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|1.44, soarin (ok), 17:31, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А вы тут смеётесь. Но версия под macOS даже лучше впечатление оставляет чем GIMP.
Шорткаты нормально работают, например.
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|1.51, Аноним (51), 17:59, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это пожалуй самые тревожные скриншоты из всех когда либо вообще созданных; типа вообще каждый из них абсолютной криповый, особенно этот симулякр медведя.
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|1.54, Аноним (53), 18:46, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередной пример того, что программист неспособен создать пользовательский интерфейс. Исключения есть, но они редки, и это не одно из них.
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