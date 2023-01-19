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Выпуск GCompris 3.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

19.01.2023 09:36

Представлен выпуск GCompris 3.0, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет более 180 мини-уроков и модулей, предлагающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android.

В новой версии:

  • Добавлены 8 новых уроков, общее число уроков доведено до 182:
    • Тренажёр кликанья мышью, вырабатывающий навыки работы с манипулятором мышь.
    • Урок "Создание дробей", наглядно знакомящий с дробями при помощи круговых или прямоугольных диаграмм.
    • Урок "Поиск дробей", предлагающий определить дробь на основе показанной диаграммы.
    • Урок для обучения азбуке Морзе.
    • Урок "Сравнение чисел", обучающий использованию символов сравнения.
    • Урок дополнения чисел до десятков.
    • Урок про то, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
    • Урок про разложение слагаемых.
  • Реализована опция командной строки "-l" ("--list-activities") для вывода списка всех доступных уроков.
  • Добавлена опция командной строки "--launch activityNam" для запуска с переходом к определённому уроку.
  • Предложен полный перевод на русский язык (в прошлой версии охват перевода составлял 76%). Готовность перевода на белорусский язык оценивается в 83%. В прошлом выпуске проект был полностью переведён на украинский язык, в этом выпуске дополнительно добавлены звуковые файлы с озвучиванием на украинском языке. Организация "Save the Children" организовала отправку в детские центры Украины 8000 планшетов и 1000 ноутбуков с предустановленным GCompris.

  1. Главная ссылка к новости (https://gcompris.net/news/2023...)
  2. OpenNews: Выпуск GCompris 2.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет
  3. OpenNews: Релиз детского дистрибутива DoudouLinux 2.0
  4. OpenNews: Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.27
  5. OpenNews: Вышел детский Linux-дистрибутив Qimo 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58506-gcompris
Ключевые слова: gcompris, edu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вован (??), 09:44, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, недавно только свой ебилд до 2.4 бампнул, а тут уже 3.0, молодцы ребята. Всем советую, ребенку интересно.
     
     
  • 2.2, Привет (?), 10:06, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько лет ребенку? Что-то мне кажется 10 - завышенный возраст.
     
     
  • 3.3, Вован (??), 10:15, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пять-шесть, в десять уже наверно вряд ли.
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 10:28, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в каком возрасте пролегает эта грань? В 10 уже развивающие игры типа киберпанка заходят неплохо наверно.
     
     
  • 5.14, iiiypuk (?), 11:43, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Warface
     
  • 3.15, Константавр (ok), 11:45, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В десять как раз дроби проходят.
     
  • 2.25, DmA (??), 12:11, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Версия для Виндовс раньше была ограниченной(не все игры), только платная целая, на Линуксе все игры работали.
     

  • 1.4, ryoken (ok), 10:25, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Там бы по дефолту уровень громкости поменьше. Дитё (4 года) аж вздрагивает от "Добро пожаловать...". (Про то, что бы голос озвучки поменять, даже не мечтаю.)
     
     
  • 2.26, DmA (??), 12:13, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же не закрытая программа, там все звуки лежат в виде файлов на диске, просто поменяйте содержимое файла на желаемый звук, а название оставьте.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:51, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шлак! учите своих детей сами, а то вырастет поколение планшетчиков в голове.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:06, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Планшеты ж давно устарели и уходят в историю как hdd, нетбуки и floppy-диски
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:46, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажите, к чему лично вы пришли после того, как поняли, что планшеты устарели? Хочу найти альтернативу автономному сенсорному ПК без клавиатуры, мыши…
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:19, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты много детей уже научил? Что-то подсказывает, что 0.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:58, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и есть дитё, фидбэк даёт
     
  • 2.19, Аноним (22), 11:53, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Планшеты - это не самое страшное для ребенка, рожденного "в этой стране"...
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:53, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то нормальные игори для линукса
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:59, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Тяжелое у кого-то будет детство.
     
  • 1.40, pashev.ru (?), 13:06, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Организация "Save the Children" организовала отправку в детские центры Украины 8000 планшетов и 1000 ноутбуков с предустановленным GCompris.

    Где отчёт?

     
  • 1.41, Аноним (-), 13:25, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я своего сразу с ассемблера начал обучать, в 4 года начали развиваться. Сейчас ему 6, а он уже написал свой первый калькулятор... Простенький такой, но рабочий. Приятно! И главное, что я только книжки дал и видеоматериалы, сам за него ничего не пишу. Я в его годы по подвалам лазил, да приключения на ж... искал. Воображали себя Индиана Джонсами, и какой только х...й не занимались. Иногда опасной. Так что лучше уж ассемблером пусть занимается, тем более что спрос на этот ЯП всегда велик. ;)
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 13:35, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я своего сразу с ассемблера начал обучать, в 4 года начали развиваться. Сейчас ему 6, а он уже написал свой первый калькулятор...
    >Я в его годы по подвалам лазил, да приключения на ж... искал.

    Ну и зачем?

     

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