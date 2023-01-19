Выпуск GCompris 3.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

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|1.1, Вован (??), 09:44, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ого, недавно только свой ебилд до 2.4 бампнул, а тут уже 3.0, молодцы ребята. Всем советую, ребенку интересно.
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|2.2, Привет (?), 10:06, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сколько лет ребенку? Что-то мне кажется 10 - завышенный возраст.
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|4.5, Аноним (5), 10:28, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в каком возрасте пролегает эта грань? В 10 уже развивающие игры типа киберпанка заходят неплохо наверно.
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|2.25, DmA (??), 12:11, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Версия для Виндовс раньше была ограниченной(не все игры), только платная целая, на Линуксе все игры работали.
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|1.4, ryoken (ok), 10:25, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Там бы по дефолту уровень громкости поменьше. Дитё (4 года) аж вздрагивает от "Добро пожаловать...". (Про то, что бы голос озвучки поменять, даже не мечтаю.)
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|2.26, DmA (??), 12:13, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же не закрытая программа, там все звуки лежат в виде файлов на диске, просто поменяйте содержимое файла на желаемый звук, а название оставьте.
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|1.6, Аноним (6), 10:51, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Шлак! учите своих детей сами, а то вырастет поколение планшетчиков в голове.
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|2.10, Аноним (10), 11:06, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Планшеты ж давно устарели и уходят в историю как hdd, нетбуки и floppy-диски
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|3.16, Аноним (16), 11:46, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расскажите, к чему лично вы пришли после того, как поняли, что планшеты устарели? Хочу найти альтернативу автономному сенсорному ПК без клавиатуры, мыши…
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|2.19, Аноним (22), 11:53, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Планшеты - это не самое страшное для ребенка, рожденного "в этой стране"...
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|1.40, pashev.ru (?), 13:06, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Организация "Save the Children" организовала отправку в детские центры Украины 8000 планшетов и 1000 ноутбуков с предустановленным GCompris.
Где отчёт?
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|1.41, Аноним (-), 13:25, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я своего сразу с ассемблера начал обучать, в 4 года начали развиваться. Сейчас ему 6, а он уже написал свой первый калькулятор... Простенький такой, но рабочий. Приятно! И главное, что я только книжки дал и видеоматериалы, сам за него ничего не пишу. Я в его годы по подвалам лазил, да приключения на ж... искал. Воображали себя Индиана Джонсами, и какой только х...й не занимались. Иногда опасной. Так что лучше уж ассемблером пусть занимается, тем более что спрос на этот ЯП всегда велик. ;)
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|2.42, Аноним (42), 13:35, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Я своего сразу с ассемблера начал обучать, в 4 года начали развиваться. Сейчас ему 6, а он уже написал свой первый калькулятор...
>Я в его годы по подвалам лазил, да приключения на ж... искал.
Ну и зачем?
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