Выпуск GCompris 3.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

Представлен выпуск GCompris 3.0, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет более 180 мини-уроков и модулей, предлагающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android. В новой версии: Добавлены 8 новых уроков, общее число уроков доведено до 182: Тренажёр кликанья мышью, вырабатывающий навыки работы с манипулятором мышь. Урок "Создание дробей", наглядно знакомящий с дробями при помощи круговых или прямоугольных диаграмм. Урок "Поиск дробей", предлагающий определить дробь на основе показанной диаграммы. Урок для обучения азбуке Морзе. Урок "Сравнение чисел", обучающий использованию символов сравнения. Урок дополнения чисел до десятков. Урок про то, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Урок про разложение слагаемых.

Реализована опция командной строки "-l" ("--list-activities") для вывода списка всех доступных уроков.

Добавлена опция командной строки "--launch activityNam" для запуска с переходом к определённому уроку.

Предложен полный перевод на русский язык (в прошлой версии охват перевода составлял 76%). Готовность перевода на белорусский язык оценивается в 83%. В прошлом выпуске проект был полностью переведён на украинский язык, в этом выпуске дополнительно добавлены звуковые файлы с озвучиванием на украинском языке. Организация "Save the Children" организовала отправку в детские центры Украины 8000 планшетов и 1000 ноутбуков с предустановленным GCompris.



