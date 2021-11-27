The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.27

27.11.2021 21:24

Опубликован релиз графического редактора для детского творчества - Tux Paint 0.9.27. Программа предназначена для обучения рисованию детей в возрасте от 3 до 12 лет. Бинарные сборки сформированы для Linux (rpm, Flatpak), Android, macOS и Windows.

В новом выпуске:

  • В инструменты рисования кистью и вывода линий добавлена поддержка кистей, поворачивающихся в зависимости от направления движения кисти.
  • В инструмент заливки добавлен режим свободного раскрашивания для интерактивной раскраски кистью ограниченных областей (мазки не вылезают за край области, но раскраска затрагивает только места касания кистью).
  • Добавлено шесть новых "волшебных" инструментов:
    • Panels - уменьшает и дублирует изображение в 4 клетки выбранного размера (для создания комиксов).
    • Lightning - интерактивное рисование молнии.
    • Reflection - создание зеркального отражения.
    • Opposite - меняет цвет на противоположный.
    • Stretch - искажает картинку как в зеркалах комнаты смеха.
    • Smooth Rainbow - более смазанный вариант инструмента для рисования радуги.
  • Обновлены многие "волшебные" инструменты, в том числе Halftone (симулирует газетную печать фотографий), Cartoon (делает изображение похожим на рисунок из мультфильмов), TV (симулирует экран телевизора).
  • "Волшебные" инструменты сгруппированы в коллекции по назначению (рисование, искажение, цветовые фильтры и т.п.).
  • Интерфейс настройки параметров программы адаптирован для улучшения работа на больших экранах с высоким разрешением.
  • На платформе Windows реализовано помещение удалённых изображений в корзину, вместо их физического удаления.
  • Переработана документация.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.tuxpaint.org/latest...)
  2. OpenNews: Релиз программы для рисования MyPaint 2.0.0
  3. OpenNews: Представлен специализированный вариант OpenOffice.Org для детей
  4. OpenNews: Выпуск GCompris 1.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет
  5. OpenNews: Релиз детского дистрибутива DoudouLinux 2.0
  6. OpenNews: Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.26
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56243-tuxpaint
Ключевые слова: tuxpaint
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, анон (?), 21:27, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    вот что-что, а tux никогда не подводил
     
     
  • 2.4, Неаноним (?), 21:38, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекращай анонить и почему не в школе?
     
     
  • 3.7, анон (?), 21:48, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сарказму у нас в качестве домашнего задания
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:29, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    За что детей так?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:41, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Linux не положено делать красиво и удобно
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:51, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Вы в ведроид видели софт, который сейчас у каждого дитё? Везде реклама и прочее.
     
     
  • 4.12, Анон2456вар (?), 21:55, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы их госдолг видели?
     
     
  • 5.14, Аноним (10), 22:02, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IT странная штука. Всяким шлаком пользуются: тик-ток, крабхаус или как там его, ещё чем нить шлаковым, а на что нить открытое простое: -ну это как-то некрасивый интерфейс и прочее. Дак это для ребёнка же.
     
  • 4.17, Аноним (17), 22:24, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красочное детство
     
  • 4.18, Аноним (18), 22:26, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что ведроид это эталон?
     

  • 1.3, Михрютка (ok), 21:36, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    и пингвинчик такой в углу:

    FOR THE GLORY OF LINUX OF COURSE!

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:41, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ужратый в дрова, судя по скриншотам
     
     
  • 3.19, Аноним (17), 22:38, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое лучшее состояние чтобы порисовать
     

  • 1.8, use (ok), 21:49, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первый раз я увидел эту программу в 2009.
    В 2021 она выглядит так, будто я увидел её в первый раз.
     
     
  • 2.21, Дегенератор (ok), 22:41, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо хоть не деградирует, как ФФ
     

  • 1.13, Аноним (10), 21:58, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Учимся топать ножками с GNOME...
     
     
  • 2.23, A.Stahl (ok), 22:47, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учимся кушать памя^Wкашу с Хромом...
     

  • 1.15, th3m3 (ok), 22:05, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Бинарные сборки сформированы для Linux (rpm, Flatpak)

    А где .deb?

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 22:39, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это вам не виндовс, тут принято за-тство и пустая трата времяни на -всё вот это собери сам
     

  • 1.16, Аноним (16), 22:13, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бедные дети...
     
  • 1.22, Дегенератор (ok), 22:43, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь им намекнет, что плохая практика считать детей даунами...
     
     
  • 2.24, A.Stahl (ok), 22:50, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно! Пусть начинают учиться рисовать с изучения строения скелета и систем мышц в анатомическом зале. А то так всю жизнь мазилками и останутся.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру