Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.27

Опубликован релиз графического редактора для детского творчества - Tux Paint 0.9.27. Программа предназначена для обучения рисованию детей в возрасте от 3 до 12 лет. Бинарные сборки сформированы для Linux (rpm, Flatpak), Android, macOS и Windows. В новом выпуске: В инструменты рисования кистью и вывода линий добавлена поддержка кистей, поворачивающихся в зависимости от направления движения кисти.

В инструмент заливки добавлен режим свободного раскрашивания для интерактивной раскраски кистью ограниченных областей (мазки не вылезают за край области, но раскраска затрагивает только места касания кистью).

Добавлено шесть новых "волшебных" инструментов: Panels - уменьшает и дублирует изображение в 4 клетки выбранного размера (для создания комиксов). Lightning - интерактивное рисование молнии. Reflection - создание зеркального отражения. Opposite - меняет цвет на противоположный. Stretch - искажает картинку как в зеркалах комнаты смеха. Smooth Rainbow - более смазанный вариант инструмента для рисования радуги.

Обновлены многие "волшебные" инструменты, в том числе Halftone (симулирует газетную печать фотографий), Cartoon (делает изображение похожим на рисунок из мультфильмов), TV (симулирует экран телевизора).

"Волшебные" инструменты сгруппированы в коллекции по назначению (рисование, искажение, цветовые фильтры и т.п.).

Интерфейс настройки параметров программы адаптирован для улучшения работа на больших экранах с высоким разрешением.

На платформе Windows реализовано помещение удалённых изображений в корзину, вместо их физического удаления.

Переработана документация.



