Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.27

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|3.10, Аноним (10), 21:51, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А Вы в ведроид видели софт, который сейчас у каждого дитё? Везде реклама и прочее.
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|5.14, Аноним (10), 22:02, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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IT странная штука. Всяким шлаком пользуются: тик-ток, крабхаус или как там его, ещё чем нить шлаковым, а на что нить открытое простое: -ну это как-то некрасивый интерфейс и прочее. Дак это для ребёнка же.
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|1.8, use (ok), 21:49, 27/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Первый раз я увидел эту программу в 2009.
В 2021 она выглядит так, будто я увидел её в первый раз.
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|2.20, Аноним (20), 22:39, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это вам не виндовс, тут принято за-тство и пустая трата времяни на -всё вот это собери сам
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|2.24, A.Stahl (ok), 22:50, 27/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно! Пусть начинают учиться рисовать с изучения строения скелета и систем мышц в анатомическом зале. А то так всю жизнь мазилками и останутся.
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