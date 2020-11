Выпуск GCompris 1.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

3.5 , nomad__ ( ok ), 10:01, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Что ты пишешь тогда по-русски, если он такой бесполезный? Пиши по-английски.

4.7 , Аноним ( 2 ), 10:05, 20/11/2020 > Что ты пишешь тогда по-русски, если он такой бесполезный? Пиши по-английски. Зобанят. А если ты на русском будешь на англоязычном сайте общаться, тоже. Если говорить о личных предпочтениях, то на русском мне гораздо проще выражать мысли и делать это более-менее корректно согласно правил языка, не скатываясь в пространные речевые обороты.

5.8 , nomad__ ( ok ), 10:06, 20/11/2020 >> Что ты пишешь тогда по-русски, если он такой бесполезный? Пиши по-английски.

> Зобанят. А если ты на русском будешь на англоязычном сайте общаться, тоже.

> Если говорить о личных предпочтениях, то на русском мне гораздо проще

> выражать мысли и делать это более-менее корректно согласно правил языка, не

> скатываясь в пространные речевые обороты. То есть все-таки не бесполезный. Понятно. 6.10 , Аноним ( 2 ), 10:12, 20/11/2020 Это единственный сайт в интернете, на котором я изъясняюсь на русском языке. Уже лет 10 наверно. Польза сомнительна, это развлекательные цели. Примерно как я японский выучил во всё тех же развлекательных целях. Можно было освоить корейский и упороться по ММО, многие так и поступили.

7.11 , nomad__ ( ok ), 10:14, 20/11/2020 > Это единственный сайт в интернете, на котором я изъясняюсь на русском языке.

> Уже лет 10 наверно. Польза сомнительна, это развлекательные цели. Примерно как

> я японский выучил во всё тех же развлекательных целях. Можно было

> освоить корейский и упороться по ММО, многие так и поступили. И живешь, конечно, в англоговорящей стране.

8.28 , anonymous ( ?? ), 12:00, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да хоть в грекоговорящей -- там всё равно вторым языком будет английский ... 4.21 , Fatnasmas ( ? ), 11:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вас так тригерет с того, что человек учиться полезным навыкам?

Тригерет с того, что в деиствительности без английского никуда?

Сколько вам лет и чем занимаетесь?

Что вы забыли на профильном ресурсе, что вы тут делаете и почему разжигаете политический срач в комментариях под детской программой?

Если вам так покоя не даёт, что где-то в мире есть другие языки, то обратитесь к психотерапевту.

5.26 , nomad__ ( ok ), 11:51, 20/11/2020 > Вас так тригерет с того, что человек учиться полезным навыкам?

> Тригерет с того, что в деиствительности без английского никуда?

> Сколько вам лет и чем занимаетесь?

> Что вы забыли на профильном ресурсе, что вы тут делаете и почему

> разжигаете политический срач в комментариях под детской программой?

> Если вам так покоя не даёт, что где-то в мире есть другие

> языки, то обратитесь к психотерапевту. Научись по-русски писать для начала, а потом другим указания давай.

Мне 34 года, я разраб. Занимаюсь моделированием систем, компиляторами (с недавних пор) и формальной верификацией. Пишу на Erlang и Standard ML в основном. Неплохо знаю С, чуть хуже Rust и Common Lisp.

Утолил интерес? 6.43 , Fantasmas ( ? ), 13:11, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Будь добр, укажи ошибки. А мои указания были касательно грамматики? Ты дружище, куда с темы съехать захотел таким способом?

Из шести вопросов только на третий и четвертый честно ответить смог. Ещё бы не уталил, можешь дальше хитро увиливать от вопросов. Всё с вашей натурой ясно. А вот, что у вас с лингвистической ксенофобией, связью с реальностью касательно общепринятого языка, который всем доступен и понятен, а так же принят за стандарт. Вот так и не стало ясным, как и зачем вам срачи в новости посвящённой детской программе с людьми, которые проявляют стремление к получению навыков.

Всего вам доброго, можете и дальше плодить ненависть.

7.46 , nomad__ ( ok ), 13:44, 20/11/2020 ошибки, говоришь. > Ты дружище, куда с темы съехать захотел таким способом? "дружище" здесь - обращение, выделяется запятыми. > уталил утОлил. Ты даже мой ответ прочитать не смог, потому что там это слово правильно написано. > А вот, что у вас... запятая явно лишняя. > новости посвящённой а здесь наоборот нет необходимой запятой И это только последний пост (предыдущий мне лень разбирать). И только то, что бросается в глаза. > общепринятого языка, который всем доступен и понятен, а так же принят за стандарт Это какого же? Неграмотного русского? Или английского, который далеко не всем доступен и понятен? И покажи-ка мне этот самый стандарт. ISO, ГОСТ - хоть какой-нибудь. > лингвистической ксенофобией мне очень не нравится, когда кто-то говорит, что мой родной язык бесполезен. Причем говорит это на моем родном языке. Если оспаривание этого факта называется ксенофобией, то я начинаю понимать нацистов - мне тоже хочется таких сжигать, травить газом и расстреливать.

7.49 , Michael Shigorin ( ok ), 14:55, 20/11/2020 > А вот, что у вас с лингвистической ксенофобией, Это не у нас, кстати. А у наследников "псов-рыцарей".



> связью с реальностью касательно общепринятого языка,

> который всем доступен и понятен, а так же принят за стандарт. Вы забыли обосновать свой бред. Да-да, широко распространённый бред -- всё так же бред. Здесь водятся люди, по европам-азиям отходившие чуть в сторону от центра крупных городов. > Всего вам доброго, можете и дальше плодить ненависть. Ненависть ко лжи -- хорошее дело.

5.30 , Аноним ( 30 ), 12:32, 20/11/2020 40 годиков, субподрядчик гугла. Без английского, конечно, никуда - но КГ/АМ. Минусанул.

6.45 , Fantasmas ( ? ), 13:27, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тебе тот же ответ, что и товарищу выше. Касательно темы ничего и не выдал.

Я конечно же оценил твою солидарность с оратором повыше, которому я адресовал своё сообщение, как и твою самоотвержанную попытку выдать хоть какой-нибудь ответ, лишь бы ответ.

Но это, не то что я хотел бы слышать, а если быть точнее, то ваш ответ не полный, спасибо за старание, что так бездарно старались мне уделить ваше драгоценное время.

Минусить вас конечно же не буду, хоть в аргументации своего мнения я вас превзошёл и нашёл вашу формулировку для минуса весьма забавной и не аргументированной.

3.12 , Аноним ( 12 ), 10:22, 20/11/2020 >Лично я лет с 3 начал проявлять интерес к английскому. Либо в 3 года жил в англоязычной стране, либо врёшь. С чего бы это ребёнок в русскоговорящей среде проялял интерес к языку, отличному от окружения?

4.17 , Аноним ( 2 ), 10:54, 20/11/2020 Когда каждый день видишь различные надписи и родители не могут тебе сказать, что же тут написано (потому что не знают языка), а на вопросы отвечают уклончиво[1], это пробуждает определённый интерес. По-моему, это логично: это тот период, когда ты хочешь научиться говорить/читать/писать, и тут тебе сообщают, что это какой-то другой, "неправильный" алфавит с какими-то неизвестными словами. И ты видишь эти слова каждый день буквально повсюду. [1] https://www.anekdot.ru/id/-60119005/

4.22 , Аноним ( 2 ), 11:24, 20/11/2020 К слову, я хорошо помню как меня родители (в меньшей мере) и все родственники (очень сильно, даже в 15 в ответ на упоминание успехов пытались смешать с говном, лол) очень сильно дизморалили на тему изучения иностранных языков, и я что-то сомневаюсь что это был такой эффективный способ повышения мотивации. Поскольку он её не повышал, а проблемы от недостатка знаний проявлялись с каждым днём всё очевиднее. Завидую детям, которым не вредят в этом вопросе.

5.35 , гшш ( ? ), 12:51, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – хз. 4 года. учиться особо не хотим, а только играть.

Про самостоятельное изучение языка в 3 года в среде имбицилов сомнительно как-то.

Но такие люди, что поднимаются над средой обитания всегда вызывали у меня уважение.

6.40 , Аноним ( 2 ), 13:00, 20/11/2020 Тяжёлое детство, деревянные игрушки, святые девяностые. Если изучение алфавита и отдельных слов считать изучением языка… Это только начальный этап, дальше всё разбилось о стену непонимания. Но в конечном счёте именно игрушки и низкое качество переводов в целом хорошо так добавили мотивации. Изначально наверно не было игрушек, зато были интересные музыкальные клипы на английском. Может быть, и мультики бы заинтересовали, во всяком случае смотреть детские мультики на японском языке было подозрительно приятно и во взрослом возрасте.

7.44 , гшш ( ? ), 13:15, 20/11/2020 Я начал учить когда в универе он закончился, появился первый мобильный, который был нелокализован =) До этого интереса не было, и был полным н

хорошо понимаю почему дети не хотят учиться

3.33 , Michael Shigorin ( ok ), 12:38, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бедный манкурт. I've learned English well enough back then to understand why I thoroughly dislike it and its "cultural" roots later on, just in case.

4.34 , Аноним ( 2 ), 12:47, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я ведь и не говорил, что это хороший язык. Он просто нужный и безальтернативный. И очень полезный, владеть им примерно на одном уровне с родным это сегодняшняя необходимость. Кстати, твой способ строить фразы мне решительно не нравится. Сможешь объяснить, почему? Какой-то он нездоровый.

5.48 , Michael Shigorin ( ok ), 14:52, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я ведь и не говорил, что это хороший язык.

> Он просто нужный и безальтернативный. В некоторых применениях -- да, как и латынь. > И очень полезный, владеть им примерно на одном уровне

> с родным это сегодняшняя необходимость. Отнюдь. > Кстати, твой способ строить фразы мне решительно не нравится.

> Сможешь объяснить, почему? Какой-то он нездоровый. echo "press 1 if you meant in English"

echo "нажмите 2, если имели в виду по-русски"

read OTBET PS: в английском, если что, порядок построения предложений весьма жёстко регламентирован -- парсерам-то это хорошо, разумеется...

3.50 , n00by ( ok ), 15:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ребёнку стоит изучать английский Пока ребёнок вырастит, в английском десять раз слова заменят на инклюзивные.