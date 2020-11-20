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Выпуск GCompris 1.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

20.11.2020 09:33

В день 20-летия проекта представлен выпуск GCompris 1.0, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет более 100 мини-уроков и модулей, включающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android.

Проект полностью переведён на украинский язык, а готовность перевода на белорусский язык оценивается в 85%. Поддержка русского языка не вошла в релиз, так как перевод охватывает менее 50% материала.

В новой версии реализовано меню Activity Settings, позволяющее выбрать наборы данных для более 50 уроков и, таким образом, управлять тем, какая именно информация будет изучаться на уроке. При помощи предложенной возможности можно выборочно отбирать материал с учётом способностей детей и нагрузки (например, можно отключить изучение более сложных понятий или сократить время урока).

Предложено 4 новых урока:

  • Аналоговое электричество для рисования схем и симуляции работы цепей.

  • Изучение цифр и знакомство с операциями сложения и вычитания.

  • Детская клавиатура - при нажатии клавиш показывается и называется нажатый символ.

  • Более реалистичный вариант урока, знакомящего с понятием "гравитация".



  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2020/11/19...)
  2. OpenNews: Выпуск GCompris Qt 0.70, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет
  3. OpenNews: Проект GCompris перешёл под крыло сообщества KDE
  4. OpenNews: Проект GCompris мигрирует с GTK+ на Qt
  5. OpenNews: Проект Debian-Edu выпустил дистрибутив для школ - Skolelinux 7.1
  6. OpenNews: Релиз редакции Debian Squeeze для образовательных учреждений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54117-gcompris
Ключевые слова: gcompris, edu, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Вархаммер (?), 09:49, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мой сынок очень эту прогу любит. Сам в dmenu по ALT + F2 её запускает и лазит в ней.
    А вот русского нет... это косяк. Надо попробовать перевод улучшить. Глядишь к моменту появления новой версии в портах, будет с русским.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:55, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Лично я лет с 3 начал проявлять интерес к английскому. Пожалуй, один из самых полезных моих навыков это владение им. А вот русский, как это ни прискорбно, полезен только для чтения классической русской литературы. Так что, на мой взгляд, ребёнку стоит изучать английский -- моя жизнь была бы куда проще, если бы я начал им владеть раньше.
     
     
  • 3.5, nomad__ (ok), 10:01, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Что ты пишешь тогда по-русски, если он такой бесполезный? Пиши по-английски.
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 10:05, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что ты пишешь тогда по-русски, если он такой бесполезный? Пиши по-английски.

    Зобанят. А если ты на русском будешь на англоязычном сайте общаться, тоже. Если говорить о личных предпочтениях, то на русском мне гораздо проще выражать мысли и делать это более-менее корректно согласно правил языка, не скатываясь в пространные речевые обороты.

     
     
  • 5.8, nomad__ (ok), 10:06, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Что ты пишешь тогда по-русски, если он такой бесполезный? Пиши по-английски.
    > Зобанят. А если ты на русском будешь на англоязычном сайте общаться, тоже.
    > Если говорить о личных предпочтениях, то на русском мне гораздо проще
    > выражать мысли и делать это более-менее корректно согласно правил языка, не
    > скатываясь в пространные речевые обороты.

    То есть все-таки не бесполезный. Понятно.

     
     
  • 6.10, Аноним (2), 10:12, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это единственный сайт в интернете, на котором я изъясняюсь на русском языке. Уже лет 10 наверно. Польза сомнительна, это развлекательные цели. Примерно как я японский выучил во всё тех же развлекательных целях. Можно было освоить корейский и упороться по ММО, многие так и поступили.
     
     
  • 7.11, nomad__ (ok), 10:14, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это единственный сайт в интернете, на котором я изъясняюсь на русском языке.
    > Уже лет 10 наверно. Польза сомнительна, это развлекательные цели. Примерно как
    > я японский выучил во всё тех же развлекательных целях. Можно было
    > освоить корейский и упороться по ММО, многие так и поступили.

    И живешь, конечно, в англоговорящей стране.

     
     
  • 8.28, anonymous (??), 12:00, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть в грекоговорящей -- там всё равно вторым языком будет английский ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.21, Fatnasmas (?), 11:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вас так тригерет с того, что человек учиться полезным навыкам?
    Тригерет с того, что в деиствительности без английского никуда?
    Сколько вам лет и чем занимаетесь?
    Что вы забыли на профильном ресурсе, что вы тут делаете и почему разжигаете политический срач в комментариях под детской программой?
    Если вам так покоя не даёт, что где-то в мире есть другие языки, то обратитесь к психотерапевту.
     
     
  • 5.26, nomad__ (ok), 11:51, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вас так тригерет с того, что человек учиться полезным навыкам?
    > Тригерет с того, что в деиствительности без английского никуда?
    > Сколько вам лет и чем занимаетесь?
    > Что вы забыли на профильном ресурсе, что вы тут делаете и почему
    > разжигаете политический срач в комментариях под детской программой?
    > Если вам так покоя не даёт, что где-то в мире есть другие
    > языки, то обратитесь к психотерапевту.

    Научись по-русски писать для начала, а потом другим указания давай.
    Мне 34 года, я разраб. Занимаюсь моделированием систем, компиляторами (с недавних пор) и формальной верификацией. Пишу на Erlang и Standard ML в основном. Неплохо знаю С, чуть хуже Rust и Common Lisp.
    Утолил интерес?

     
     
  • 6.43, Fantasmas (?), 13:11, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будь добр, укажи ошибки. А мои указания были касательно грамматики? Ты дружище, куда с темы съехать захотел таким способом?
    Из шести вопросов только на третий и четвертый честно ответить смог. Ещё бы не уталил, можешь дальше хитро увиливать от вопросов. Всё с вашей натурой ясно. А вот, что у вас с лингвистической ксенофобией, связью с реальностью касательно общепринятого языка, который всем доступен и понятен, а так же принят за стандарт. Вот так и не стало ясным, как и зачем вам срачи в новости посвящённой детской программе с людьми, которые проявляют стремление к получению навыков.
    Всего вам доброго, можете и дальше плодить ненависть.
     
     
  • 7.46, nomad__ (ok), 13:44, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ошибки, говоришь.

    > Ты дружище, куда с темы съехать захотел таким способом?

    "дружище" здесь - обращение, выделяется запятыми.

    > уталил

    утОлил. Ты даже мой ответ прочитать не смог, потому что там это слово правильно написано.

    > А вот, что у вас...

    запятая явно лишняя.

    > новости посвящённой

    а здесь наоборот нет необходимой запятой

    И это только последний пост (предыдущий мне лень разбирать). И только то, что бросается в глаза.

    > общепринятого языка, который всем доступен и понятен, а так же принят за стандарт

    Это какого же? Неграмотного русского? Или английского, который далеко не всем доступен и понятен? И покажи-ка мне этот самый стандарт. ISO, ГОСТ - хоть какой-нибудь.

    > лингвистической ксенофобией

    мне очень не нравится, когда кто-то говорит, что мой родной язык бесполезен. Причем говорит это на моем родном языке. Если оспаривание этого факта называется ксенофобией, то я начинаю понимать нацистов - мне тоже хочется таких сжигать, травить газом и расстреливать.

     
  • 7.49, Michael Shigorin (ok), 14:55, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А вот, что у вас с лингвистической ксенофобией,

    Это не у нас, кстати.  А у наследников "псов-рыцарей".

    > связью с реальностью касательно общепринятого языка,
    > который всем доступен и понятен, а так же принят за стандарт.

    Вы забыли обосновать свой бред.  Да-да, широко распространённый бред -- всё так же бред.  Здесь водятся люди, по европам-азиям отходившие чуть в сторону от центра крупных городов.

    > Всего вам доброго, можете и дальше плодить ненависть.

    Ненависть ко лжи -- хорошее дело.

     
  • 5.30, Аноним (30), 12:32, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    40 годиков, субподрядчик гугла. Без английского, конечно, никуда - но КГ/АМ. Минусанул.
     
     
  • 6.45, Fantasmas (?), 13:27, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе тот же ответ, что и товарищу выше. Касательно темы ничего и не выдал.
    Я конечно же оценил твою солидарность с оратором повыше, которому я адресовал своё сообщение, как и твою самоотвержанную попытку выдать хоть какой-нибудь ответ, лишь бы ответ.
    Но это, не то что я хотел бы слышать, а если быть точнее, то ваш ответ не полный, спасибо за старание, что так бездарно старались мне уделить ваше драгоценное время.
    Минусить вас конечно же не буду, хоть в аргументации своего мнения я вас превзошёл и нашёл вашу формулировку для минуса весьма забавной и не аргументированной.
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:22, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Лично я лет с 3 начал проявлять интерес к английскому.

    Либо в 3 года жил в англоязычной стране, либо врёшь. С чего бы это ребёнок в русскоговорящей среде проялял интерес к языку, отличному от окружения?

     
     
  • 4.17, Аноним (2), 10:54, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда каждый день видишь различные надписи и родители не могут тебе сказать, что же тут написано (потому что не знают языка), а на вопросы отвечают уклончиво[1], это пробуждает определённый интерес. По-моему, это логично: это тот период, когда ты хочешь научиться говорить/читать/писать, и тут тебе сообщают, что это какой-то другой, "неправильный" алфавит с какими-то неизвестными словами. И ты видишь эти слова каждый день буквально повсюду.

    [1] https://www.anekdot.ru/id/-60119005/

     
  • 4.22, Аноним (2), 11:24, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К слову, я хорошо помню как меня родители (в меньшей мере) и все родственники (очень сильно, даже в 15 в ответ на упоминание успехов пытались смешать с говном, лол) очень сильно дизморалили на тему изучения иностранных языков, и я что-то сомневаюсь что это был такой эффективный способ повышения мотивации. Поскольку он её не повышал, а проблемы от недостатка знаний проявлялись с каждым днём всё очевиднее. Завидую детям, которым не вредят в этом вопросе.
     
     
  • 5.35, гшш (?), 12:51, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хз. 4 года. учиться особо не хотим, а только играть.
    Про самостоятельное изучение языка в 3 года в среде имбицилов сомнительно как-то.
    Но такие люди, что поднимаются над средой обитания всегда вызывали у меня уважение.
     
     
  • 6.40, Аноним (2), 13:00, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тяжёлое детство, деревянные игрушки, святые девяностые. Если изучение алфавита и отдельных слов считать изучением языка… Это только начальный этап, дальше всё разбилось о стену непонимания. Но в конечном счёте именно игрушки и низкое качество переводов в целом хорошо так добавили мотивации. Изначально наверно не было игрушек, зато были интересные музыкальные клипы на английском. Может быть, и мультики бы заинтересовали, во всяком случае смотреть детские мультики на японском языке было подозрительно приятно и во взрослом возрасте.
     
     
  • 7.44, гшш (?), 13:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я начал учить когда в универе он закончился,  появился первый мобильный, который был нелокализован =) До этого интереса не было, и был полным нулем. Досих пор на слух не воспринимаю англ речь вообще.
    хорошо понимаю почему дети не хотят учиться
     
  • 3.33, Michael Shigorin (ok), 12:38, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бедный манкурт.

    I've learned English well enough back then to understand why I thoroughly dislike it and its "cultural" roots later on, just in case.

     
     
  • 4.34, Аноним (2), 12:47, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ведь и не говорил, что это хороший язык. Он просто нужный и безальтернативный. И очень полезный, владеть им примерно на одном уровне с родным это сегодняшняя необходимость. Кстати, твой способ строить фразы мне решительно не нравится. Сможешь объяснить, почему? Какой-то он нездоровый.
     
     
  • 5.48, Michael Shigorin (ok), 14:52, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я ведь и не говорил, что это хороший язык.
    > Он просто нужный и безальтернативный.

    В некоторых применениях -- да, как и латынь.

    > И очень полезный, владеть им примерно на одном уровне
    > с родным это сегодняшняя необходимость.

    Отнюдь.

    > Кстати, твой способ строить фразы мне решительно не нравится.
    > Сможешь объяснить, почему? Какой-то он нездоровый.

    echo "press 1 if you meant in English"
    echo "нажмите 2, если имели в виду по-русски"
    read OTBET

    PS: в английском, если что, порядок построения предложений весьма жёстко регламентирован -- парсерам-то это хорошо, разумеется...

     
  • 3.50, n00by (ok), 15:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ребёнку стоит изучать английский

    Пока ребёнок вырастит, в английском десять раз слова заменят на инклюзивные.

     
  • 2.4, Zee Captain (?), 09:59, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, с ранних лет, и делают будущих админов, через пару лет уже сам подобное писать будет
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:56, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Эта штука не повредит значительной части местных комментаторов
     
     
  • 2.9, thhh (?), 10:10, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Негоже считать себя значительной частью.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:35, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимы и есть самая значительная часть (ну хорошо, скромненько так, самая многозначительная ;) !
     

  • 1.20, Lex (??), 11:12, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вроде бы неплохо, а вроде бы.. очень похоже на подобие посредственного обучения без книг, учителей и, даже, родителей, которые хоть что-то знают и с привязкой с ранних лет к "ящику" с приучением к пассивному получению знаний( т.е не самому интересоваться, копаться где-то, что пробовать итп, а просто лениво жать на кнопки, пока в голову кто-то что "пережеванное" заталкивает, притом неважно кто и что ).

    Для Африки( и нынешней украины, молодцы, что поспешили с переводом ), в принципе, вполне норм и наверняка востребовано будет. Для остальных - это выглядит.. довольно странно.

     
     
  • 2.23, Fatnasmas (?), 11:31, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вас даже не смущает, что там есть кнопочки из которых выпадают пояснения.
    А выводы о том, что никого из взрослых рядом не будет, видимо по себе делали.
    Чтож, поздравляю! вы отец года! Ваш ребенок точно получит правильные навыки.
     
  • 2.38, Michael Shigorin (ok), 12:57, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > молодцы, что поспешили с переводом

    Ну yurchor молодец, что активный, дурак, что в ненужном.  Последние годы думаю: он на грантах сидит или на родительской шее? (когда-то общались)

     
  • 2.39, гшш (?), 13:00, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не у всех есть стенды дома для демонстраций. да и большинство взрослых не понимают природу физ явлений даже на этом уровне.
    Беда в том, что прога выглядит не очень интересно, и всяким там машам и котам на андроид проигрывает.
     

  • 1.25, Иваня (?), 11:48, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно, не знал о таком проекте. Добавил в закладки, как появятся дети, покажу им эту программу. А пока думаю поконтрибьютить в проект
     
  • 1.27, Fatnasmas (?), 11:52, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сижу угараю с комментариев.
    Ребят вы же на тематическом сайте посвященному опенсорс и прога опенсорс.
    Нет сидим ноем, что русский не завезли, причем обосновано, потому что перевод не полный.
    Так вот, взялись бы да по коммиту скинулись. Глядишь бы и русский появился. А не сидели бы и ждали пока кто-то за вас сделает.
    Мне стыдно за опенсорс сообщество.
     
     
  • 2.32, Аноним (30), 12:35, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорить - не мешки ворочать.
     
  • 2.37, Michael Shigorin (ok), 12:56, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не "по коммиту", это надо сесть и сделать в N малое толковых голов (а то и в одну, чтоб не терять время на согласование словарика).

    Я могу, пожалуй, консультировать в непонятных моментах.  Возьмётесь?

     
  • 2.41, гшш (?), 13:01, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слава богу, число пользователей опенсорса уже не равно числу его разработчиков.
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:20, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прикольно. Жаль детей нет. Хотя, может, 5-летнему племяннику показать?
     
  • 1.47, КиндерПингви (?), 13:47, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну что за манера почти всех создателей гнутых линукс-игр пихать пингвинов на главную роль? Могли бы для разнообразия придумать своего принципиально-нового персонажа
     

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