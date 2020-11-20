Выпуск GCompris 1.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

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|1.1, Вархаммер (?), 09:49, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мой сынок очень эту прогу любит. Сам в dmenu по ALT + F2 её запускает и лазит в ней.
А вот русского нет... это косяк. Надо попробовать перевод улучшить. Глядишь к моменту появления новой версии в портах, будет с русским.
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|2.2, Аноним (2), 09:55, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Лично я лет с 3 начал проявлять интерес к английскому. Пожалуй, один из самых полезных моих навыков это владение им. А вот русский, как это ни прискорбно, полезен только для чтения классической русской литературы. Так что, на мой взгляд, ребёнку стоит изучать английский -- моя жизнь была бы куда проще, если бы я начал им владеть раньше.
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|3.5, nomad__ (ok), 10:01, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Что ты пишешь тогда по-русски, если он такой бесполезный? Пиши по-английски.
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|4.7, Аноним (2), 10:05, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Что ты пишешь тогда по-русски, если он такой бесполезный? Пиши по-английски.
Зобанят. А если ты на русском будешь на англоязычном сайте общаться, тоже. Если говорить о личных предпочтениях, то на русском мне гораздо проще выражать мысли и делать это более-менее корректно согласно правил языка, не скатываясь в пространные речевые обороты.
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|5.8, nomad__ (ok), 10:06, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Что ты пишешь тогда по-русски, если он такой бесполезный? Пиши по-английски.
> Зобанят. А если ты на русском будешь на англоязычном сайте общаться, тоже.
> Если говорить о личных предпочтениях, то на русском мне гораздо проще
> выражать мысли и делать это более-менее корректно согласно правил языка, не
> скатываясь в пространные речевые обороты.
То есть все-таки не бесполезный. Понятно.
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|6.10, Аноним (2), 10:12, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это единственный сайт в интернете, на котором я изъясняюсь на русском языке. Уже лет 10 наверно. Польза сомнительна, это развлекательные цели. Примерно как я японский выучил во всё тех же развлекательных целях. Можно было освоить корейский и упороться по ММО, многие так и поступили.
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|7.11, nomad__ (ok), 10:14, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это единственный сайт в интернете, на котором я изъясняюсь на русском языке.
> Уже лет 10 наверно. Польза сомнительна, это развлекательные цели. Примерно как
> я японский выучил во всё тех же развлекательных целях. Можно было
> освоить корейский и упороться по ММО, многие так и поступили.
И живешь, конечно, в англоговорящей стране.
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|4.21, Fatnasmas (?), 11:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вас так тригерет с того, что человек учиться полезным навыкам?
Тригерет с того, что в деиствительности без английского никуда?
Сколько вам лет и чем занимаетесь?
Что вы забыли на профильном ресурсе, что вы тут делаете и почему разжигаете политический срач в комментариях под детской программой?
Если вам так покоя не даёт, что где-то в мире есть другие языки, то обратитесь к психотерапевту.
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|5.26, nomad__ (ok), 11:51, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вас так тригерет с того, что человек учиться полезным навыкам?
> Тригерет с того, что в деиствительности без английского никуда?
> Сколько вам лет и чем занимаетесь?
> Что вы забыли на профильном ресурсе, что вы тут делаете и почему
> разжигаете политический срач в комментариях под детской программой?
> Если вам так покоя не даёт, что где-то в мире есть другие
> языки, то обратитесь к психотерапевту.
Научись по-русски писать для начала, а потом другим указания давай.
Мне 34 года, я разраб. Занимаюсь моделированием систем, компиляторами (с недавних пор) и формальной верификацией. Пишу на Erlang и Standard ML в основном. Неплохо знаю С, чуть хуже Rust и Common Lisp.
Утолил интерес?
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|6.43, Fantasmas (?), 13:11, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Будь добр, укажи ошибки. А мои указания были касательно грамматики? Ты дружище, куда с темы съехать захотел таким способом?
Из шести вопросов только на третий и четвертый честно ответить смог. Ещё бы не уталил, можешь дальше хитро увиливать от вопросов. Всё с вашей натурой ясно. А вот, что у вас с лингвистической ксенофобией, связью с реальностью касательно общепринятого языка, который всем доступен и понятен, а так же принят за стандарт. Вот так и не стало ясным, как и зачем вам срачи в новости посвящённой детской программе с людьми, которые проявляют стремление к получению навыков.
Всего вам доброго, можете и дальше плодить ненависть.
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|7.46, nomad__ (ok), 13:44, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ошибки, говоришь.
> Ты дружище, куда с темы съехать захотел таким способом?
"дружище" здесь - обращение, выделяется запятыми.
> уталил
утОлил. Ты даже мой ответ прочитать не смог, потому что там это слово правильно написано.
> А вот, что у вас...
запятая явно лишняя.
> новости посвящённой
а здесь наоборот нет необходимой запятой
И это только последний пост (предыдущий мне лень разбирать). И только то, что бросается в глаза.
> общепринятого языка, который всем доступен и понятен, а так же принят за стандарт
Это какого же? Неграмотного русского? Или английского, который далеко не всем доступен и понятен? И покажи-ка мне этот самый стандарт. ISO, ГОСТ - хоть какой-нибудь.
> лингвистической ксенофобией
мне очень не нравится, когда кто-то говорит, что мой родной язык бесполезен. Причем говорит это на моем родном языке. Если оспаривание этого факта называется ксенофобией, то я начинаю понимать нацистов - мне тоже хочется таких сжигать, травить газом и расстреливать.
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|7.49, Michael Shigorin (ok), 14:55, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А вот, что у вас с лингвистической ксенофобией,
Это не у нас, кстати. А у наследников "псов-рыцарей".
> связью с реальностью касательно общепринятого языка,
> который всем доступен и понятен, а так же принят за стандарт.
Вы забыли обосновать свой бред. Да-да, широко распространённый бред -- всё так же бред. Здесь водятся люди, по европам-азиям отходившие чуть в сторону от центра крупных городов.
> Всего вам доброго, можете и дальше плодить ненависть.
Ненависть ко лжи -- хорошее дело.
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|5.30, Аноним (30), 12:32, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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40 годиков, субподрядчик гугла. Без английского, конечно, никуда - но КГ/АМ. Минусанул.
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|6.45, Fantasmas (?), 13:27, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тебе тот же ответ, что и товарищу выше. Касательно темы ничего и не выдал.
Я конечно же оценил твою солидарность с оратором повыше, которому я адресовал своё сообщение, как и твою самоотвержанную попытку выдать хоть какой-нибудь ответ, лишь бы ответ.
Но это, не то что я хотел бы слышать, а если быть точнее, то ваш ответ не полный, спасибо за старание, что так бездарно старались мне уделить ваше драгоценное время.
Минусить вас конечно же не буду, хоть в аргументации своего мнения я вас превзошёл и нашёл вашу формулировку для минуса весьма забавной и не аргументированной.
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|3.12, Аноним (12), 10:22, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Лично я лет с 3 начал проявлять интерес к английскому.
Либо в 3 года жил в англоязычной стране, либо врёшь. С чего бы это ребёнок в русскоговорящей среде проялял интерес к языку, отличному от окружения?
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|4.17, Аноним (2), 10:54, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда каждый день видишь различные надписи и родители не могут тебе сказать, что же тут написано (потому что не знают языка), а на вопросы отвечают уклончиво[1], это пробуждает определённый интерес. По-моему, это логично: это тот период, когда ты хочешь научиться говорить/читать/писать, и тут тебе сообщают, что это какой-то другой, "неправильный" алфавит с какими-то неизвестными словами. И ты видишь эти слова каждый день буквально повсюду.
[1] https://www.anekdot.ru/id/-60119005/
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|4.22, Аноним (2), 11:24, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К слову, я хорошо помню как меня родители (в меньшей мере) и все родственники (очень сильно, даже в 15 в ответ на упоминание успехов пытались смешать с говном, лол) очень сильно дизморалили на тему изучения иностранных языков, и я что-то сомневаюсь что это был такой эффективный способ повышения мотивации. Поскольку он её не повышал, а проблемы от недостатка знаний проявлялись с каждым днём всё очевиднее. Завидую детям, которым не вредят в этом вопросе.
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|5.35, гшш (?), 12:51, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хз. 4 года. учиться особо не хотим, а только играть.
Про самостоятельное изучение языка в 3 года в среде имбицилов сомнительно как-то.
Но такие люди, что поднимаются над средой обитания всегда вызывали у меня уважение.
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|6.40, Аноним (2), 13:00, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тяжёлое детство, деревянные игрушки, святые девяностые. Если изучение алфавита и отдельных слов считать изучением языка… Это только начальный этап, дальше всё разбилось о стену непонимания. Но в конечном счёте именно игрушки и низкое качество переводов в целом хорошо так добавили мотивации. Изначально наверно не было игрушек, зато были интересные музыкальные клипы на английском. Может быть, и мультики бы заинтересовали, во всяком случае смотреть детские мультики на японском языке было подозрительно приятно и во взрослом возрасте.
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|7.44, гшш (?), 13:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я начал учить когда в универе он закончился, появился первый мобильный, который был нелокализован =) До этого интереса не было, и был полным нулем. Досих пор на слух не воспринимаю англ речь вообще.
хорошо понимаю почему дети не хотят учиться
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|3.33, Michael Shigorin (ok), 12:38, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бедный манкурт.
I've learned English well enough back then to understand why I thoroughly dislike it and its "cultural" roots later on, just in case.
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|4.34, Аноним (2), 12:47, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я ведь и не говорил, что это хороший язык. Он просто нужный и безальтернативный. И очень полезный, владеть им примерно на одном уровне с родным это сегодняшняя необходимость. Кстати, твой способ строить фразы мне решительно не нравится. Сможешь объяснить, почему? Какой-то он нездоровый.
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|5.48, Michael Shigorin (ok), 14:52, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я ведь и не говорил, что это хороший язык.
> Он просто нужный и безальтернативный.
В некоторых применениях -- да, как и латынь.
> И очень полезный, владеть им примерно на одном уровне
> с родным это сегодняшняя необходимость.
Отнюдь.
> Кстати, твой способ строить фразы мне решительно не нравится.
> Сможешь объяснить, почему? Какой-то он нездоровый.
echo "press 1 if you meant in English"
echo "нажмите 2, если имели в виду по-русски"
read OTBET
PS: в английском, если что, порядок построения предложений весьма жёстко регламентирован -- парсерам-то это хорошо, разумеется...
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|3.50, n00by (ok), 15:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ребёнку стоит изучать английский
Пока ребёнок вырастит, в английском десять раз слова заменят на инклюзивные.
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|2.4, Zee Captain (?), 09:59, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так, с ранних лет, и делают будущих админов, через пару лет уже сам подобное писать будет
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|3.14, Аноним (14), 10:35, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анонимы и есть самая значительная часть (ну хорошо, скромненько так, самая многозначительная ;) !
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|1.20, Lex (??), 11:12, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вроде бы неплохо, а вроде бы.. очень похоже на подобие посредственного обучения без книг, учителей и, даже, родителей, которые хоть что-то знают и с привязкой с ранних лет к "ящику" с приучением к пассивному получению знаний( т.е не самому интересоваться, копаться где-то, что пробовать итп, а просто лениво жать на кнопки, пока в голову кто-то что "пережеванное" заталкивает, притом неважно кто и что ).
Для Африки( и нынешней украины, молодцы, что поспешили с переводом ), в принципе, вполне норм и наверняка востребовано будет. Для остальных - это выглядит.. довольно странно.
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|2.23, Fatnasmas (?), 11:31, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вас даже не смущает, что там есть кнопочки из которых выпадают пояснения.
А выводы о том, что никого из взрослых рядом не будет, видимо по себе делали.
Чтож, поздравляю! вы отец года! Ваш ребенок точно получит правильные навыки.
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|2.38, Michael Shigorin (ok), 12:57, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> молодцы, что поспешили с переводом
Ну yurchor молодец, что активный, дурак, что в ненужном. Последние годы думаю: он на грантах сидит или на родительской шее? (когда-то общались)
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|2.39, гшш (?), 13:00, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не у всех есть стенды дома для демонстраций. да и большинство взрослых не понимают природу физ явлений даже на этом уровне.
Беда в том, что прога выглядит не очень интересно, и всяким там машам и котам на андроид проигрывает.
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|1.25, Иваня (?), 11:48, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Прикольно, не знал о таком проекте. Добавил в закладки, как появятся дети, покажу им эту программу. А пока думаю поконтрибьютить в проект
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|1.27, Fatnasmas (?), 11:52, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сижу угараю с комментариев.
Ребят вы же на тематическом сайте посвященному опенсорс и прога опенсорс.
Нет сидим ноем, что русский не завезли, причем обосновано, потому что перевод не полный.
Так вот, взялись бы да по коммиту скинулись. Глядишь бы и русский появился. А не сидели бы и ждали пока кто-то за вас сделает.
Мне стыдно за опенсорс сообщество.
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|2.37, Michael Shigorin (ok), 12:56, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не "по коммиту", это надо сесть и сделать в N малое толковых голов (а то и в одну, чтоб не терять время на согласование словарика).
Я могу, пожалуй, консультировать в непонятных моментах. Возьмётесь?
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|2.41, гшш (?), 13:01, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слава богу, число пользователей опенсорса уже не равно числу его разработчиков.
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|1.29, Аноним (29), 12:20, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прикольно. Жаль детей нет. Хотя, может, 5-летнему племяннику показать?
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|1.47, КиндерПингви (?), 13:47, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну что за манера почти всех создателей гнутых линукс-игр пихать пингвинов на главную роль? Могли бы для разнообразия придумать своего принципиально-нового персонажа
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