Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.26

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|1.1, хацкер (??), 11:00, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я родился в 90х, и какой же я счастливчик, ведь этот замечательный маскот стал моим другом в нежном возрасте и остается оным по сей день
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|2.25, Атон (?), 13:34, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я надеюсь ты проверяла на своих детях.
опыты над чужими детьми запрещены без согласия органов опеки.
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|1.11, Лига безопасного интернета (?), 11:32, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Передано в РКН, выражаю благодарность за содействие.
Вы всегда можете присоединиться к нам и помешать западу программировать цифровых детей через манипуляцию сознанием и детскую порнографию.
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|3.28, Атон (?), 13:38, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ракета же!
ракета - фаллический символ.
и одновременно символ пригорающей "точки опоры".
и овцы мечтающие о овцах.
(это юмор)
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|1.14, Урри (ok), 12:17, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не умеешь в UI? Смело пиши "это для детей" и "от двух до пяти".
За что авторы так ненавидят детей, что с малых лет калечат им эстетическое восприятие?
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|2.18, Аноньимъ (ok), 12:57, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальный UI, лучше большинства современных интерфейсов, и соответствует цели.
И ваш показательный цинизм тут, и везде, ни к месту.
Сделайте лучше рисовалку для детей. Или хотя бы предложите улучшения у этой.
Пукать же в лужу все умеют.
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|3.21, ыы (?), 13:06, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше чем это- стандартный виндовый 3dpaint. запускать на планшете с сенсорным экраном.
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|3.27, Урри (ok), 13:36, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нормальный UI, лучше большинства современных интерфейсов, и соответствует цели.
Кошмарный UI. Самый ужасный из всех, что я видел в своей жизни. Даже paint офтопика 3.11 лучше.
> Сделайте лучше рисовалку для детей. Или хотя бы предложите улучшения у этой.
Тысячи их, этих рисовалок. Каждый второй васян, делающий рисовалку, делает ее "для детей".
Зачем множить лишние сущности?
> Или хотя бы предложите улучшения у этой.
Удалить ВЕСЬ юай. Сделать новый.
Здесь все плохо. Ужасные градиенты. Кошмарные кнопки. Страшный шрифт. Идиотские выступы текста за кнопки. Безвкусная палитра.
Так и хочется сказать, что UI делали специально максимально плохим, испортив ВСЕ, что только можно.
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|1.22, Аноним (22), 13:12, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот бы показать авторам старый досовский KidPix. А затем заставить переписать всё с нуля.
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|2.23, ыы (?), 13:21, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть люди, которые.. как бы это сказать.. варятся в собственном соку..не придавая значения изменениям вокруг них, на протяжении всей своей осознанной жизни... И когда они например приходят со своими работами на суд общественности - общественность смотрин ан это дело с некоторым непониманием... Вот этот товарищ например - застыл в 2002 году, когда и создал первую версию...
Как выше правильно заметили - пахнуло 2000-ми. таки да. вырвиглазная графика, дикий интерфейс...
А человеку все равно- он на своей волне и останется на ней.
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|3.34, Аноним (-), 14:51, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть люди, которые.. как бы это сказать.. зануды от общественного суда. и если ui слегка на периферии мейнмаркета - всё, сделано не идеально, недоумение.
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|1.31, Аноним (31), 13:46, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Супер вещь, кисть со звездочками классная, слал поздравительные открытки хандмейд :)
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|1.33, hefenud (ok), 14:47, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проект жив и развивается? Это прекрасно. Падчерица в детстве любила в нем рисовать, сколько уж лет прошло, она уже совершеннолетняя и живет сама по себе.
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