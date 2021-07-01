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Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.26

01.07.2021 10:54

Опубликован релиз графического редактора для детского творчества - Tux Paint 0.9.26. Программа предназначена для обучение рисованию детей в возрасте от 3 до 12 лет. Бинарные сборки сформированы для RHEL/Fedora, Android, Haiku, macOS и Windows.

В новом выпуске:

  • В инструменте заливки появилась опция для заполнения области линейным или круговым градиентом с плавным переходом из одного цвета в другой.
  • Добавлены новые "волшебные" инструменты: "Pixels" для создания пиксельной графики в стиле старых игр, "Checkerboard" для заливки области выбранным шаблоном и "Clone" для дублирования частей картинки при помощи кисти.
  • Добавлены новые настройки, позволяющие увеличить размер элементов на экране для людей с ослабленным зрением и переделать цветовое оформление для более корректной работы систем ввода для людей с проблемами двигательной активности, например, систем навигации на основе отслеживания направления взгляда.
  • Документация переделана для упрощения локализации.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.tuxpaint.org/latest...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.25
  3. OpenNews: Релиз детского дистрибутива DoudouLinux 2.0
  4. OpenNews: Релиз программы для рисования MyPaint 2.0.0
  5. OpenNews: Представлен специализированный вариант OpenOffice.Org для детей
  6. OpenNews: Выпуск GCompris 1.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55420-tuxpaint
Ключевые слова: tuxpaint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, хацкер (??), 11:00, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    я родился в 90х, и какой же я счастливчик, ведь этот замечательный маскот стал моим другом в нежном возрасте и остается оным по сей день
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:01, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    клевая! детям нравится, проверено на как минимум трех.
     
     
  • 2.3, хацкер (??), 11:02, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так вы мама или папа?
     
     
  • 3.10, archtoo (?), 11:29, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Оно родитель.
     
     
  • 4.30, Твой пукан порвался (?), 13:39, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно это ты.
     
  • 2.25, Атон (?), 13:34, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я надеюсь ты проверяла на своих детях.

    опыты над чужими детьми запрещены без согласия органов опеки.

     
     
  • 3.29, Туши пукан васян (?), 13:38, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учителям и воспитателям в детсадах и тд тоже запрещено?
     

  • 1.4, Qwerty (??), 11:05, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дизайн - моё почтение, прямо всплакнул по 2000-ым.
     
     
  • 2.5, Моргенштерн (?), 11:06, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    или отсутствие оного ;)
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:23, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты зачем съел деда?
     
     
  • 4.8, Моргенштерн (?), 11:26, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да™
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:11, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему не собирают .deb пакеты?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:26, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что есть flatpak.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:27, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Детского... а что пьет пингвин? 18+?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:50, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Балтику 0
     
  • 2.26, Атон (?), 13:35, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    овощное смузи.  (смузи ДЛЯ овощей).
     

  • 1.11, Лига безопасного интернета (?), 11:32, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Передано в РКН, выражаю благодарность за содействие.

    Вы всегда можете присоединиться к нам и помешать западу программировать цифровых детей через манипуляцию сознанием и детскую порнографию.

     
     
  • 2.19, Аноним (17), 12:57, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В панели Tools увидели рисунки Юлии Цветковой?
     
  • 2.20, КО (?), 13:04, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что? Где? Чего?
    Юмор или мимо?
     
     
  • 3.28, Атон (?), 13:38, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ракета же!
    ракета - фаллический символ.
    и одновременно символ пригорающей "точки опоры".

    и овцы мечтающие о овцах.


    (это юмор)

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:33, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    наш ответ фотошопу ?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:51, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    фотошоп так не умеет...
     

  • 1.14, Урри (ok), 12:17, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не умеешь в UI? Смело пиши "это для детей" и "от двух до пяти".

    За что авторы так ненавидят детей, что с малых лет калечат им эстетическое восприятие?

     
     
  • 2.18, Аноньимъ (ok), 12:57, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормальный UI, лучше большинства современных интерфейсов, и соответствует цели.

    И ваш показательный цинизм тут, и везде, ни к месту.

    Сделайте лучше рисовалку для детей. Или хотя бы предложите улучшения у этой.

    Пукать же в лужу все умеют.

     
     
  • 3.21, ыы (?), 13:06, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше чем это- стандартный виндовый 3dpaint. запускать на планшете с сенсорным экраном.
     
  • 3.27, Урри (ok), 13:36, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Нормальный UI, лучше большинства современных интерфейсов, и соответствует цели.

    Кошмарный UI. Самый ужасный из всех, что я видел в своей жизни. Даже paint офтопика 3.11 лучше.


    > Сделайте лучше рисовалку для детей. Или хотя бы предложите улучшения у этой.

    Тысячи их, этих рисовалок. Каждый второй васян, делающий рисовалку, делает ее "для детей".
    Зачем множить лишние сущности?

    > Или хотя бы предложите улучшения у этой.

    Удалить ВЕСЬ юай. Сделать новый.
    Здесь все плохо. Ужасные градиенты. Кошмарные кнопки. Страшный шрифт. Идиотские выступы текста за кнопки. Безвкусная палитра.

    Так и хочется сказать, что UI делали специально максимально плохим, испортив ВСЕ, что только можно.

     
  • 2.24, Annoynymous (ok), 13:31, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь я знаю, что KDE для детей.
     

  • 1.15, Аноним (16), 12:24, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит как tux racer похоже tux racer и рисовали в tux paint
     
  • 1.22, Аноним (22), 13:12, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот бы показать авторам старый досовский KidPix. А затем заставить переписать всё с нуля.
     
     
  • 2.23, ыы (?), 13:21, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть люди, которые.. как бы это сказать.. варятся в собственном соку..не придавая значения изменениям вокруг них, на протяжении всей своей осознанной жизни... И когда они например приходят со своими работами на суд общественности - общественность смотрин ан это дело с некоторым непониманием... Вот этот товарищ например - застыл в 2002 году, когда и создал первую версию...
    Как выше правильно заметили - пахнуло 2000-ми. таки да. вырвиглазная графика, дикий интерфейс...
    А человеку все равно- он на своей волне и останется на ней.
     
     
  • 3.34, Аноним (-), 14:51, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть люди, которые.. как бы это сказать.. зануды от общественного суда. и если ui слегка на периферии мейнмаркета - всё, сделано не идеально, недоумение.
     

  • 1.31, Аноним (31), 13:46, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Супер вещь, кисть со звездочками классная, слал поздравительные открытки хандмейд :)
     
  • 1.32, Аноним (32), 13:59, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и вырвиглаз...
     
  • 1.33, hefenud (ok), 14:47, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проект жив и развивается? Это прекрасно. Падчерица в детстве любила в нем рисовать, сколько уж лет прошло, она уже совершеннолетняя и живет сама по себе.
     
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