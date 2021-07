Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.26

2.18 , Аноньимъ ( ok ), 12:57, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нормальный UI, лучше большинства современных интерфейсов, и соответствует цели. И ваш показательный цинизм тут, и везде, ни к месту. Сделайте лучше рисовалку для детей. Или хотя бы предложите улучшения у этой. Пукать же в лужу все умеют.

3.21 , ыы ( ? ), 13:06, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Лучше чем это- стандартный виндовый 3dpaint. запускать на планшете с сенсорным экраном.

3.27 , Урри ( ok ), 13:36, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Нормальный UI, лучше большинства современных интерфейсов, и соответствует цели. Кошмарный UI. Самый ужасный из всех, что я видел в своей жизни. Даже paint офтопика 3.11 лучше.

> Сделайте лучше рисовалку для детей. Или хотя бы предложите улучшения у этой. Тысячи их, этих рисовалок. Каждый второй васян, делающий рисовалку, делает ее "для детей".

Зачем множить лишние сущности? > Или хотя бы предложите улучшения у этой. Удалить ВЕСЬ юай. Сделать новый.

Здесь все плохо. Ужасные градиенты. Кошмарные кнопки. Страшный шрифт. Идиотские выступы текста за кнопки. Безвкусная палитра. Так и хочется сказать, что UI делали специально максимально плохим, испортив ВСЕ, что только можно.

2.24 , Annoynymous ( ok ), 13:31, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Теперь я знаю, что KDE для детей.