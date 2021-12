Выпуск GCompris 2.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

2.6 , ryoken ( ok ), 16:08, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > У нормальных родителей, дети, впервые в жизни садятся перед экраном в 4

> года и не более чем на 15 минут в день. Ныне вымерший вид. Сколько раз сам в транспорте и на улице видел детей в колясках, которым родители сунули телефон, чтоб не мешал...

3.9 , Guest ( ?? ), 16:19, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Сколько раз сам в транспорте и на улице видел детей в колясках, которым родители сунули телефон, чтоб не мешал... Безмозглых всегда хватало. Сами делают своих детей цифровыми аутистами.

4.32 , Zulu ( ? ), 21:18, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Аутистом никого "сделать" нельзя. Это врожденное. Теории о том, что причиной аутизма являются "холодные" родители, т.н. https://en.wikipedia.org/wiki/Refrigerator_mother_theory соответствуют нашему пониманию аутизма на уровне 1960-х годов и сейчас считаются устаревшими и не соответствующими действительности.

3.26 , Аноним ( 26 ), 18:41, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С КДЕ?

2.16 , Аноним ( 16 ), 16:35, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – И правильно, неча их компьютером облучать! Пускай лучше в мультики из телевизора тупят.

Ещё вот всегда интересно было — какой вообще опыт можно получить, посидев за компьютером 15 минут в день?

3.17 , Guest ( ?? ), 16:53, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – >Ещё вот всегда интересно было — какой вообще опыт можно получить, посидев за компьютером 15 минут в день? За ЭКРАНОМ, а не за компьютером. 15 мин - это, например, добрый советский мультфильм.

За компьютер ребенок психологически готов сесть в 10-11 лет, чтобы стать его хозяином, а не рабом.

4.21 , Михрютка ( ok ), 17:10, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>За компьютер ребенок психологически готов сесть в 10-11 лет, чтобы стать его хозяином, а не рабом. угу. "Как сделат нос менше" девочка, 8 лет, через полчаса после того, как случайным тыком обнаружила, что такое поисковик.

5.22 , Аноним ( 16 ), 17:19, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну может, компьютер ребёнку предоставлять вместе с родителями, а не вместо?

4.23 , Аноним ( 16 ), 17:22, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Немного жестоко кормить детей советскими мультиками по одной штуке в день, если у вас самих в детстве ничего лучше не было.

5.24 , Аноним ( 24 ), 17:35, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше зайди на Youtube и глянь в Навигатор, что там смотрят школьники. Тебе понравится.

6.28 , родитель ( ? ), 19:17, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Детский контент не только в совке производили, и раньше и сейчас его производят по всему миру, совсем необязательно зацикливаться на устаревшем контенте, особенно когда там есть слова(сейчас что бы прочитать большинство сказок ребенку нужно объяснять половину слов, даже если он свободно разговаривает, потому что используются устаревшие слова и концепции)

7.31 , anonymous ( ?? ), 20:46, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И сколько тех устаревших слов в мультиках? 5%?

5.35 , Урри ( ok ), 21:25, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сам хорошо не жил, и не дети не должны. (с)

3.36 , Урри ( ok ), 21:28, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Ещё вот всегда интересно было — какой вообще опыт можно получить, посидев за компьютером 15 минут в день? Опыт отсталого от общества дикаря.

С последующим прогрессирующим отставанием от оного, плавно перетекающим в невозможность получения нормального образования, профессии и самореализации. Именно то, что надо совкам - сами жили в гoвне и дети должны.

2.18 , Аноним ( 24 ), 16:55, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В РФ типичный молодые родители никогда не узнаю о таком софте. И это очень печально.

2.29 , vitalif ( ok ), 20:41, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – На опеннете должно быть что-нибудь про изучение питона в 7 лет. А не вот это вот )

3.34 , Урри ( ok ), 21:25, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем детям с семи лет психику калечить?

2.33 , Урри ( ok ), 21:25, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У нормальных родителей, дети, впервые в жизни спят по 8 часов уже когда женился. А до того корову подоить, свиней почистить, траву выкосить, лучин наломать, дров наколоть. Ишь ты, спать оне надумали, когда работа не поделана.