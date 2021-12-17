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Выпуск GCompris 2.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

17.12.2021 15:46

Проект KDE представил выпуск GCompris 2.0, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет более 170 мини-уроков и модулей, включающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android.

В новой версии:

  • Новые уроки:
    • Мышонок (Baby mouse) для получения первого опыта работы за компьютером маленьких детей.
    • Вари (Oware) - реализация одноимённой настольной логической игры.
    • "Кодирование пути" - ребёнку предлагается задать набор команд-направлений для следования героя по предложенному пути.
    • "Декодирование пути" - обратная задача, предлагающая определить путь движения по набору команд.
    • "Определение количества" - нужно посчитать сколько элементов потребуется для представления заданного количества.
    • "Изучение десятичных чисел" - урок с пояснением концепции десятичного исчисления.
    • "Десятичное сложение и вычитание" - обучение операциям сложения и вычитания над десятичными числами.
    • "Упорядоченные последовательности" - предлагается разложить числа в порядке убывания и возрастания.
    • "Сортировка букв" - предлагается распределить буквы в алфавитном порядке.
    • "Распределение частей предложений" - перестановка частей для получения правильного предложения.
    • "Позиции" - урок на понимание понятий, связанных с абсолютной и относительной позицией объекта.
  • В урок "Аналоговое электричество" добавлены новые обучающие уровни.
  • В урок обучения программированию добавлен новый набор данных, включающих операции с циклами.
  • В уроке "Магическая шляпа" добавлен вариант для детей младшего возраста.
  • В уроке, знакомящем с солнечной системой, предоставлена возможность использования земных дней и лет для всех планет.
  • В уроках географии перерисованы и обновлены все карты.
  • Добавлены новые картинки и улучшено визуальное оформление игр и уроков Ханой, Потерянная буква, Деньги, Фотоохотник, Простая раскраска и Танграм.
  • Охват перевода на русский язык доведён до 76% (в прошлой версии 50%). На украинский язык проект переведён полностью, а готовность перевода на белорусский язык оценивается в 83%.


  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2021/12/17...)
  2. OpenNews: Выпуск GCompris 1.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет
  3. OpenNews: Проект GCompris перешёл под крыло сообщества KDE
  4. OpenNews: Проект GCompris мигрирует с GTK+ на Qt
  5. OpenNews: Релиз детского дистрибутива DoudouLinux 2.0
  6. OpenNews: Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.27
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56365-gcompris
Ключевые слова: gcompris, edu
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 15:55, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для 3-хлетних сойдёт? :)
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:58, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    сойдёт. можно до 10 лет юзать, т.е. ровно до того возраста, когда начинаешь понимать, что такое KDE
     
     
  • 3.38, Grishow Wise (ok), 22:03, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Gentoo >_<
     

  • 1.3, Какойточел (?), 15:58, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прикольно, в первыый раз вижу что бы софт сначало перевелся на Беларуский язык а только потом на Русский)
     
  • 1.4, Капитан Очевидность (?), 15:58, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > В уроке, знакомящем с солнечной системой, предоставлена возможность использования земных дней и лет для всех планет.
    > для детей от 2 до 10 лет

    рукалицо!!!

     
  • 1.5, Guest (??), 15:59, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У нормальных родителей, дети, впервые в жизни садятся перед экраном в 4 года и не более чем на 15 минут в день.
     
     
  • 2.6, ryoken (ok), 16:08, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > У нормальных родителей, дети, впервые в жизни садятся перед экраном в 4
    > года и не более чем на 15 минут в день.

    Ныне вымерший вид. Сколько раз сам в транспорте и на улице видел детей в колясках, которым родители сунули телефон, чтоб не мешал...

     
     
  • 3.9, Guest (??), 16:19, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Сколько раз сам в транспорте и на улице видел детей в колясках, которым родители сунули телефон, чтоб не мешал...

    Безмозглых всегда хватало. Сами делают своих детей цифровыми аутистами.

     
     
  • 4.32, Zulu (?), 21:18, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Аутистом никого "сделать" нельзя. Это врожденное. Теории о том, что причиной аутизма являются "холодные" родители, т.н. https://en.wikipedia.org/wiki/Refrigerator_mother_theory соответствуют нашему пониманию аутизма на уровне 1960-х годов и сейчас считаются устаревшими и не соответствующими действительности.
     
  • 3.26, Аноним (26), 18:41, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С КДЕ?
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:35, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И правильно, неча их компьютером облучать! Пускай лучше в мультики из телевизора тупят.
    Ещё вот всегда интересно было — какой вообще опыт можно получить, посидев за компьютером 15 минут в день?
     
     
  • 3.17, Guest (??), 16:53, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >Ещё вот всегда интересно было — какой вообще опыт можно получить, посидев за компьютером 15 минут в день?

    За ЭКРАНОМ, а не за компьютером. 15 мин - это, например, добрый советский мультфильм.
    За компьютер ребенок психологически готов сесть в 10-11 лет, чтобы стать его хозяином, а не рабом.

     
     
  • 4.21, Михрютка (ok), 17:10, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>За компьютер ребенок психологически готов сесть в 10-11 лет, чтобы стать его хозяином, а не рабом.

    угу. "Как сделат нос менше" девочка, 8 лет, через полчаса после того, как случайным тыком обнаружила, что такое поисковик.

     
     
  • 5.22, Аноним (16), 17:19, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну может, компьютер ребёнку предоставлять вместе с родителями, а не вместо?
     
  • 4.23, Аноним (16), 17:22, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Немного жестоко кормить детей советскими мультиками по одной штуке в день, если у вас самих в детстве ничего лучше не было.
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 17:35, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше зайди на Youtube и глянь в Навигатор, что там смотрят школьники. Тебе понравится.
     
     
  • 6.28, родитель (?), 19:17, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Детский контент не только в совке производили, и раньше и сейчас его производят по всему миру, совсем необязательно зацикливаться на устаревшем контенте, особенно когда там есть слова(сейчас что бы прочитать большинство сказок ребенку нужно объяснять половину слов, даже если он свободно разговаривает, потому что используются устаревшие слова и концепции)
     
     
  • 7.31, anonymous (??), 20:46, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И сколько тех устаревших слов в мультиках? 5%?
     
  • 5.35, Урри (ok), 21:25, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам хорошо не жил, и не дети не должны. (с)
     
  • 3.36, Урри (ok), 21:28, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Ещё вот всегда интересно было — какой вообще опыт можно получить, посидев за компьютером 15 минут в день?

    Опыт отсталого от общества дикаря.
    С последующим прогрессирующим отставанием от оного, плавно перетекающим в невозможность получения нормального образования, профессии и самореализации.

    Именно то, что надо совкам - сами жили в гoвне и дети должны.

     
  • 2.18, Аноним (24), 16:55, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В РФ типичный молодые родители никогда не узнаю о таком софте. И это очень печально.
     
  • 2.29, vitalif (ok), 20:41, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На опеннете должно быть что-нибудь про изучение питона в 7 лет. А не вот это вот )
     
     
  • 3.34, Урри (ok), 21:25, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем детям с семи лет психику калечить?
     
  • 2.33, Урри (ok), 21:25, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нормальных родителей, дети, впервые в жизни спят по 8 часов уже когда женился. А до того корову подоить, свиней почистить, траву выкосить, лучин наломать, дров наколоть.

    Ишь ты, спать оне надумали, когда работа не поделана.

     

  • 1.12, пончик (?), 16:27, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы. Хорошая штука.
     
  • 1.15, Аноним (24), 16:31, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во всяком случае лучше, чем когда дают ребёнку Android со всякими ютубами и ещё какой нить дичью...
     
     
  • 2.20, Михрютка (ok), 17:05, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну хорошо, дали ребенку кде с полезными туториалами "как отличить левую руку от правой".

    легче стало?

     
     
  • 3.25, Аноним (24), 17:37, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пора ли вам в Навигатор на Youtube зайти?
     

  • 1.19, Михрютка (ok), 17:03, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    что такое "когнитивный диссонанс"

    это когда читаешь новость про KDE программу, название которой начинается с заглавной буквы G

    и да, идея учить брайлевскую азбуку по картинкам - очень так себе идея.

     
  • 1.27, mos87 (ok), 18:43, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Детей от 2 до 10 (да и не только) надо обучать такому вдали от компов, планшетов и телепонов.
    А последним трём "обучать" совсем не так, как это увы делается...
     
     
  • 2.37, Урри (ok), 21:30, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Детей от 2 до 10 (да и не только) надо обучать такому
    > вдали от компов, планшетов и телепонов.

    Правильно. Они не должны знать вещи, которыми умело пользуются 100% общества, в котором им потом предлагается жить.

    Вас, надеюсь, родители тоже вдали от грамоты воспитывали? Деды азбуку не знали и вам не положено.

     

  • 1.30, vitalif (ok), 20:41, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я по такому случаю даже аптгетнул. Правда зашёл, проблевался от уродского интерфейса, вышел и снёс. Оно ещё мерцает у меня усиленно во весь экран и виснет, не 2.0 правда, а 1.0
     

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