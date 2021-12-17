Выпуск GCompris 2.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

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|2.2, Аноним (2), 15:58, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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сойдёт. можно до 10 лет юзать, т.е. ровно до того возраста, когда начинаешь понимать, что такое KDE
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|1.3, Какойточел (?), 15:58, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Прикольно, в первыый раз вижу что бы софт сначало перевелся на Беларуский язык а только потом на Русский)
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|1.4, Капитан Очевидность (?), 15:58, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> В уроке, знакомящем с солнечной системой, предоставлена возможность использования земных дней и лет для всех планет.
> для детей от 2 до 10 лет
рукалицо!!!
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|1.5, Guest (??), 15:59, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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У нормальных родителей, дети, впервые в жизни садятся перед экраном в 4 года и не более чем на 15 минут в день.
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|2.6, ryoken (ok), 16:08, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> У нормальных родителей, дети, впервые в жизни садятся перед экраном в 4
> года и не более чем на 15 минут в день.
Ныне вымерший вид. Сколько раз сам в транспорте и на улице видел детей в колясках, которым родители сунули телефон, чтоб не мешал...
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|3.9, Guest (??), 16:19, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Сколько раз сам в транспорте и на улице видел детей в колясках, которым родители сунули телефон, чтоб не мешал...
Безмозглых всегда хватало. Сами делают своих детей цифровыми аутистами.
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|2.16, Аноним (16), 16:35, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И правильно, неча их компьютером облучать! Пускай лучше в мультики из телевизора тупят.
Ещё вот всегда интересно было — какой вообще опыт можно получить, посидев за компьютером 15 минут в день?
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|3.17, Guest (??), 16:53, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>Ещё вот всегда интересно было — какой вообще опыт можно получить, посидев за компьютером 15 минут в день?
За ЭКРАНОМ, а не за компьютером. 15 мин - это, например, добрый советский мультфильм.
За компьютер ребенок психологически готов сесть в 10-11 лет, чтобы стать его хозяином, а не рабом.
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|4.21, Михрютка (ok), 17:10, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>За компьютер ребенок психологически готов сесть в 10-11 лет, чтобы стать его хозяином, а не рабом.
угу. "Как сделат нос менше" девочка, 8 лет, через полчаса после того, как случайным тыком обнаружила, что такое поисковик.
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|5.22, Аноним (16), 17:19, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну может, компьютер ребёнку предоставлять вместе с родителями, а не вместо?
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|4.23, Аноним (16), 17:22, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Немного жестоко кормить детей советскими мультиками по одной штуке в день, если у вас самих в детстве ничего лучше не было.
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|5.24, Аноним (24), 17:35, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше зайди на Youtube и глянь в Навигатор, что там смотрят школьники. Тебе понравится.
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|6.28, родитель (?), 19:17, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Детский контент не только в совке производили, и раньше и сейчас его производят по всему миру, совсем необязательно зацикливаться на устаревшем контенте, особенно когда там есть слова(сейчас что бы прочитать большинство сказок ребенку нужно объяснять половину слов, даже если он свободно разговаривает, потому что используются устаревшие слова и концепции)
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|3.36, Урри (ok), 21:28, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Ещё вот всегда интересно было — какой вообще опыт можно получить, посидев за компьютером 15 минут в день?
Опыт отсталого от общества дикаря.
С последующим прогрессирующим отставанием от оного, плавно перетекающим в невозможность получения нормального образования, профессии и самореализации.
Именно то, что надо совкам - сами жили в гoвне и дети должны.
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|2.18, Аноним (24), 16:55, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В РФ типичный молодые родители никогда не узнаю о таком софте. И это очень печально.
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|2.29, vitalif (ok), 20:41, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На опеннете должно быть что-нибудь про изучение питона в 7 лет. А не вот это вот )
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|2.33, Урри (ok), 21:25, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У нормальных родителей, дети, впервые в жизни спят по 8 часов уже когда женился. А до того корову подоить, свиней почистить, траву выкосить, лучин наломать, дров наколоть.
Ишь ты, спать оне надумали, когда работа не поделана.
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|1.15, Аноним (24), 16:31, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Во всяком случае лучше, чем когда дают ребёнку Android со всякими ютубами и ещё какой нить дичью...
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|2.20, Михрютка (ok), 17:05, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну хорошо, дали ребенку кде с полезными туториалами "как отличить левую руку от правой".
легче стало?
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|1.19, Михрютка (ok), 17:03, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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что такое "когнитивный диссонанс"
это когда читаешь новость про KDE программу, название которой начинается с заглавной буквы G
и да, идея учить брайлевскую азбуку по картинкам - очень так себе идея.
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|1.27, mos87 (ok), 18:43, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Детей от 2 до 10 (да и не только) надо обучать такому вдали от компов, планшетов и телепонов.
А последним трём "обучать" совсем не так, как это увы делается...
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|2.37, Урри (ok), 21:30, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Детей от 2 до 10 (да и не только) надо обучать такому
> вдали от компов, планшетов и телепонов.
Правильно. Они не должны знать вещи, которыми умело пользуются 100% общества, в котором им потом предлагается жить.
Вас, надеюсь, родители тоже вдали от грамоты воспитывали? Деды азбуку не знали и вам не положено.
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|1.30, vitalif (ok), 20:41, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я по такому случаю даже аптгетнул. Правда зашёл, проблевался от уродского интерфейса, вышел и снёс. Оно ещё мерцает у меня усиленно во весь экран и виснет, не 2.0 правда, а 1.0
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