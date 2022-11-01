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Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.4

01.11.2022 16:53

После года разработки Опубликован релиз Supertuxkart 1.4, свободной гоночной игры с большим количеством картов, трасс и возможностей. Код игры распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки доступны для Linux, Android, Windows и macOS.

В новом выпуске:

  • Сбалансированы стартовые позиции и переработано размещение элементов при гонках на футбольных полях для того чтобы сделать состязание удобным, независимо от числа участников (вплоть до гонок "один против одного"). Для улучшения планирования стратегии прохождения маршрута на поле добавлена разметка.
  • Добавлен режим прохождения пробного круга.
  • Реализована возможность формирования Windows-сборок для архитектуры ARMv7.
  • Восстановлена поддержка платформы macOS с версии 10.9 по 10.14 включительно.
  • Добавлена новая анимации для элементов и звёзд.
  • Реализована поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI).
  • Добавлен экспериментальный движок отрисовки, использующий графический API Vulkan. Для включения доступна опция "--render-driver=vulkan" и команда "/vulkan".
  • На экран с сетевыми операциями добавлена функция для поиска треков.
  • Обеспечена возможность настройки ограничения числа игроков.
  • Добавлен новый карт Godette. Обновлён карт Konqi.
  • Обновлены трассы Battle Island и Cave X. Устранены проблемы с трассой Antediluvian Abyss. Добавлены новые текстуры для трассы Shifting Sands


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.supertuxkart.net/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.3
  3. OpenNews: Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.27
  4. OpenNews: Выпуск свободной игры SuperTux 0.6.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58022-supertuxkart
Ключевые слова: supertuxkart, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:21, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Текстурки 10к лет до н.э.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:31, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    на самом деле текстуры хорошие, просто разработчики не заморочились с алгоритмами размещения текстур, позволяющими делать их менее повторяющимися для глаза. вроде бы недавно выпустили бумагу в которой говорится, что шестиугольные текстуры лучше всего выглядят на большой дистанции
     

  • 1.3, Anonymoustus (ok), 18:04, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Windows XP работает?
     
  • 1.4, Michael Shigorin (ok), 18:05, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чуть не поперхнулся на "картов" (срифмовалось с "рыбов"), пока не дотумкал через ещё секундочку, что это supertux*kart* %)
     
  • 1.6, Аноним (6), 18:31, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Пока пользователи Windows играют в Gotham Knights и Undecember, линуксоиды играют в это
     
     
  • 2.9, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 18:55, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Играю в дисы и Героев. А ты играешь в это:

    >Gotham Knights и Undecember

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 19:36, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да можно хоть в King's Bounty (EGA) продолжать играть. Ведь потом у игр ДУША ПРОПАЛА.
     
  • 2.11, AleksK (ok), 19:12, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё один прямиком из 2007 года.
    https://youtu.be/ZlYpFnXuqK0
     

  • 1.7, iiiypuk (?), 18:45, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем когда запилят режим дрифта
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:01, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так-то уже есть возможность дрифтить, в русской локализации именуется "скольжение"
     

  • 1.8, Аноним (8), 18:52, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лол, Годетта была первоапрельской шуткой от разрабов Godot, а теперь она играбельный персонаж.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:56, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А трёхрукую бдсм овцу из гимпа не добавили ещё?
     

  • 1.13, Аноним (12), 19:42, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По-прежнему хуже, чем S.C.A.R.S. 1998 года.
    А первым скриншотом не то что потенциальных игроков пугать, могут и существующие сбежать.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:46, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сам гонял в сабж с другом, было весело. Но да, первый скрин — это нечто :)
     

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