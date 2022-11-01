Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.4

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|2.2, Аноним (2), 17:31, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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на самом деле текстуры хорошие, просто разработчики не заморочились с алгоритмами размещения текстур, позволяющими делать их менее повторяющимися для глаза. вроде бы недавно выпустили бумагу в которой говорится, что шестиугольные текстуры лучше всего выглядят на большой дистанции
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|1.4, Michael Shigorin (ok), 18:05, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Чуть не поперхнулся на "картов" (срифмовалось с "рыбов"), пока не дотумкал через ещё секундочку, что это supertux*kart* %)
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|1.6, Аноним (6), 18:31, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Пока пользователи Windows играют в Gotham Knights и Undecember, линуксоиды играют в это
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|3.12, Аноним (12), 19:36, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да можно хоть в King's Bounty (EGA) продолжать играть. Ведь потом у игр ДУША ПРОПАЛА.
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|2.14, Аноним (14), 20:01, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так-то уже есть возможность дрифтить, в русской локализации именуется "скольжение"
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|1.8, Аноним (8), 18:52, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лол, Годетта была первоапрельской шуткой от разрабов Godot, а теперь она играбельный персонаж.
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|1.13, Аноним (12), 19:42, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По-прежнему хуже, чем S.C.A.R.S. 1998 года.
А первым скриншотом не то что потенциальных игроков пугать, могут и существующие сбежать.
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|2.16, Аноним (16), 20:46, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сам гонял в сабж с другом, было весело. Но да, первый скрин — это нечто :)
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