Проект OpenStreetMap перевёл серверную инфраструктуру с Ubuntu на Debian

2.78 , BorichL ( ok ), 18:41, 28/11/2024

Наверно даже не представляешь, что некоторые вытворяют на серверах. Например человек берёт VPS, другой ставит ему туда что-то необходимое, потом первый начитавшись мамкиных админов в интернетах начинает его админить в силу способностей без профильного образования: на сервере копошится третьегном ради pgadmina и ещё одной во всех бочках затычки... И на этом сервере работают люди! Всякое бывает, не все себе готовы позволить профильного специалиста...

2.107 , Аноним ( - ), 21:30, 28/11/2024

Ubuntu has also caused us issue with some packages now only being distributed as snap

packages (eg: Firefox).

Серфить по инету с сервера это best move Корпорация Майкрософт явно разделялля ваши идеи - и одно время вхреначивала на домен контроллеры свой незабвенный сервелат. Вот это я понимаю - иллюстрация на тему "бессмысленно и беспощадно" во весь рост. На фоне такой монстряки всего лишь файрфокс на сервере - не такой уж и страшный.

2.108 , User ( ?? ), 21:38, 28/11/2024

Ну вот третьего дни выяснилось, что толпа аж целых kernel developer'ов интерактивно что-то там на lkml'евских серверах ковыряла. ЛуДшие люди этого вашего ойти, панимаишь!