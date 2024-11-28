Проект OpenStreetMap перевёл серверную инфраструктуру с Ubuntu на Debian

3.41 , Страдивариус ( ? ), 17:17, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Снап - это такой способ "а давайте всё со всеми своими зависимостями юзеру отдавать". Раньше эта задача решалась путем статической компиляции бинаря, но кто-то не осилил статическую компиляцию и теперь мы имеем следующее: 1) Динамически собранный бинарь со всем оверхедом, который динамическая линковка навешивает относительно статической 2) Динамически собранный бинарь без использования плюсов от динамической линковки, таких как:

2.1) Разделение в памяти библиотек с другими процессами, использующих их же

2.2) Обновление динамических библиотек с без перекомпиляции всех программ, которые от неё зависят (например, в случае исправления уязвимости). 3) Говно, в котором творчества автором от силы на пару мегабайт кода и ещё несколько мегабайт на ресурсы, занимает на диске сотни мегабайт, так как тянет то, что уже и так есть в системе. То есть, грубо говоря, это такой способ собрать в себе все минусы, выбрав самый упоротый способ распространения софта, ради деливери зависимостей юзеру.

4.57 , YetAnotherOnanym ( ok ), 17:54, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > занимает на диске сотни мегабайт Щас к тебе набигут диванные десктопщики рассказывать про терабайтные диски в 2к24 году.

4.64 , Аноним ( 64 ), 18:09, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 4) Нет штатного средства удаления устаревших версий, кроме как ручками snap remove --purge ... --revision ... для каждого пакета, из-за чего пухнет со страшной силой.

5) Не пускает оснапленное приложение за пределы песочницы и некоторого захардкоженного списка путей. Настроек списка путей юзером не предусмотрено.

4.104 , пух ( ?? ), 21:03, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > но кто-то не осилил статическую компиляцию Ты застрял во временах configure, make install...

3.50 , chdlb ( ? ), 17:39, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 1) используется в очень ограниченном круге дистров

2) срет по всей системе, начиная с корня, и заканчивая хомяком

3) нет слоев как во флетпаке, возможно повторного использования пакета отсутсвует даже теоретическая И это сравнение с флэтпаком, а нативные пакеты вообще вне конкуренции 3.101 , cheburnator9000 ( ok ), 20:33, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот как я уже давно писал про firefox в виде snap, опишу еще раз проблемы snap.

1. Все программы snap изолированы друг от друга по дефолту. Никакого shared memory.

2. Библиотеки snap пакетов и те что в системе разные по версиям/ опциям GCC.

3. Snap это буквально базовая ОС внутри основной ОС.

4. Пакеты snap сильно сжаты. Итак. Никакого shared memory. Никаких shared libraries. При запуске snap firefox в системе в файловом кеше и кеше кода в ОЗУ оседает буквально вторая ОС. Сравните для примера snap/deb firefox: memory cache при запуске snap будет от 2 до 3 раз превышать deb вариант. Что же оседает в кеше озу? Там лежат распакованные файлы snap пакетов. Firefox при запуске грузит очень много библиотек, буквально в кеше оседает весь core24 и весь пакет firefox. Сжатие пакетов заставляет при запуске таких программ процессор работать в турбо-бусте и использовать буквально всякие AVX инструкции для ускорения распаковки не прилично долгое время. На ноутбуках это критично. Snap пакеты имеют проблемы с доступом к видеокарте/аудиоподсистеме и всяким usb-камерам. Которые буквально все в snap решены костылями, которые они гордо именуют Interface, Plug, Slot.

3.113 , Вы забыли заполнить поле Name ( ? ), 22:06, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Еще и файфоксный снап сама мозила билдит, удобна. Сама билдит, сама обновляет, сама уязвимости добавляет. Удобно, действительно. Теперь нет каких-то мейнтейнеров, которые что-то выпиливают и какие-то патчи накладывают, а ещё и бэкпорты делают. Ишь чего выдумали своевольничать.

