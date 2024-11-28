Проект OpenStreetMap перевёл серверную инфраструктуру с Ubuntu на Debian

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|2.4, anonymous (??), 16:13, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В федоре то же всё на flatpak переводят, пока везёт в том что процесс идёт относительно медленно. Хотят вернуться к идее Fedora Core (выкинуть всё прикладное в флатпаки и не нести ответственность вообще за них) а самим пилить компиляторы ядро и обвязку. По идея то неплохая но что будет с качеством обычных программ - наверно будет как в венде, на форумах будем искать "у каво лудшая зборка наутелуса скиньте в личку чтоб без глюкаф".
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|3.10, Аноним (10), 16:20, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что мешает нести ответственность кладя все то же что ты клал в репу во флатпак?
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|4.22, Bonbon (?), 16:46, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К тому же федора пилит свой репозиторий для флатпак пакетов, типа чтобы пользователи были уверены в безопасности устанавливаемого.
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|4.27, _ (??), 16:54, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отсутствие зряплаты?
Как только объявят что "прикладуха - всио!"(С)^W прикладуха передается комунис^W комьюнити ... маинтэйнерофф тут же попрут. Посмотри что в IT мире деется :(
А как оказалось - пахать бесплатно никто не будет. ВНЕЗАПНО!(С) :)
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|5.36, Аноним (10), 17:07, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Омг а за вложение в репу кто платит? Почему за репу нельзя заплатить как за флатпак?
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|4.49, Аноним (49), 17:38, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они курс взяли на то, что соповождение программ должно осуществляться разработчиками, а не сопроводителями. Буквально отберут у тебя флэтпек-репу, если разработчик изъявит желание её немножко посопровождать. При этом, как он будет это делать - его дело. Контроля качества никакого нет.
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|3.70, arthi747 (ok), 18:16, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не далее как сегодня думаю дай гляну как там дела у snap. Из трех установленых приложений нормально запустилось одно, второе вылетело с ошибкой а третье отказалось запускаться вообще. При этом из flatpak эти же приложения работают нормально. Эксперимент проведен в fedora 41. Вобще из flatpak установлено 8 приложений 7 из кторых заработали сразу а у одного пришлось подменить одну библиотеку и оно заработало тоже.
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|2.26, Аноним (26), 16:52, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Какие претензии к снапу? Вот чтобы твердо и четко и по пунктам? Я использую и мне нравится. Еще и файфоксный снап сама мозила билдит, удобна.
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|3.41, Страдивариус (?), 17:17, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Снап - это такой способ "а давайте всё со всеми своими зависимостями юзеру отдавать".
Раньше эта задача решалась путем статической компиляции бинаря, но кто-то не осилил статическую компиляцию и теперь мы имеем следующее:
1) Динамически собранный бинарь со всем оверхедом, который динамическая линковка навешивает относительно статической
2) Динамически собранный бинарь без использования плюсов от динамической линковки, таких как:
2.1) Разделение в памяти библиотек с другими процессами, использующих их же
2.2) Обновление динамических библиотек с без перекомпиляции всех программ, которые от неё зависят (например, в случае исправления уязвимости).
3) Говно, в котором творчества автором от силы на пару мегабайт кода и ещё несколько мегабайт на ресурсы, занимает на диске сотни мегабайт, так как тянет то, что уже и так есть в системе.
То есть, грубо говоря, это такой способ собрать в себе все минусы, выбрав самый упоротый способ распространения софта, ради деливери зависимостей юзеру.
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|4.57, YetAnotherOnanym (ok), 17:54, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> занимает на диске сотни мегабайт
Щас к тебе набигут диванные десктопщики рассказывать про терабайтные диски в 2к24 году.
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|4.64, Аноним (64), 18:09, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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4) Нет штатного средства удаления устаревших версий, кроме как ручками snap remove --purge ... --revision ... для каждого пакета, из-за чего пухнет со страшной силой.
5) Не пускает оснапленное приложение за пределы песочницы и некоторого захардкоженного списка путей. Настроек списка путей юзером не предусмотрено.
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|4.104, пух (??), 21:03, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но кто-то не осилил статическую компиляцию
Ты застрял во временах configure, make install...
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|3.50, chdlb (?), 17:39, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1) используется в очень ограниченном круге дистров
2) срет по всей системе, начиная с корня, и заканчивая хомяком
3) нет слоев как во флетпаке, возможно повторного использования пакета отсутсвует даже теоретическая
И это сравнение с флэтпаком, а нативные пакеты вообще вне конкуренции
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|3.101, cheburnator9000 (ok), 20:33, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот как я уже давно писал про firefox в виде snap, опишу еще раз проблемы snap.
1. Все программы snap изолированы друг от друга по дефолту. Никакого shared memory.
2. Библиотеки snap пакетов и те что в системе разные по версиям/ опциям GCC.
3. Snap это буквально базовая ОС внутри основной ОС.
4. Пакеты snap сильно сжаты.
Итак. Никакого shared memory. Никаких shared libraries. При запуске snap firefox в системе в файловом кеше и кеше кода в ОЗУ оседает буквально вторая ОС. Сравните для примера snap/deb firefox: memory cache при запуске snap будет от 2 до 3 раз превышать deb вариант. Что же оседает в кеше озу? Там лежат распакованные файлы snap пакетов. Firefox при запуске грузит очень много библиотек, буквально в кеше оседает весь core24 и весь пакет firefox.
Сжатие пакетов заставляет при запуске таких программ процессор работать в турбо-бусте и использовать буквально всякие AVX инструкции для ускорения распаковки не прилично долгое время. На ноутбуках это критично.
Snap пакеты имеют проблемы с доступом к видеокарте/аудиоподсистеме и всяким usb-камерам. Которые буквально все в snap решены костылями, которые они гордо именуют Interface, Plug, Slot.
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|3.113, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:06, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Еще и файфоксный снап сама мозила билдит, удобна.
Сама билдит, сама обновляет, сама уязвимости добавляет. Удобно, действительно. Теперь нет каких-то мейнтейнеров, которые что-то выпиливают и какие-то патчи накладывают, а ещё и бэкпорты делают. Ишь чего выдумали своевольничать.
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|2.56, Аноним (56), 17:53, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Первое что я делаю это удаления snap
'''
sudo snap list
sudo snap remove lxd
sudo snap remove core24
sudo snap remove snapd
sudo apt purge snapd
rm -rf ~/snap
'''
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|3.85, Аноним (85), 18:55, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Первое что я делаю это удаления snap
Да, еще потом падучие крашрепортеры выпиливать, услуги парнтнеров, какие там глючные апдейтеры которые все равно не работают, и проч.
И вот так вот всего этого - с каждым релизом все больше. И возникает резонный вопрос: а почему бы вместо этого крапа просто СРАЗУ не поставить себе дебиан, без вот этого всего?!
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|4.92, Аноним (56), 19:26, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да,ты прав многое приходиться выпиливать все эти snap'ы и навязаные pro'шки аккаунты они к оторжению ведут да и множатся с каждым релизом согласен проще поставить дебиан и не париться.
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|3.95, Аноним (95), 19:39, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно вообще не ставить дистрибутив дискредитирующий всю экосистему.
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|2.73, Аноним (-), 18:22, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> скоро этот snap станет для ubuntu проклятием
Дистиллированый NIH еще никого до добра не доводил...
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|1.2, Аноним (2), 16:07, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–22 +/–
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Docker, Kuber? Не, не слышали. Фигачим в прямо /bin! Героический побеждаем зависимости!
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|2.6, Аноним (6), 16:13, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Костыльным технолониям в нориальном проде не место. Знаю таких: наворотят в контейнерах дичи, а потом не обновляют и удивляются уязвимостям.
Почему-то распространён миф, что якобы докер решает все проблемы и с его использованием легче сопровождать и обновлять свои продукты.
Ложь. На практике по желанию левой пятки в докер пихают от легаси до unstable пакетов. Сисадмин, глядя на такое овно, решает его не трогать. Овно всплывает и в экстренном порядке его приходится топить.
Нормальная практика – когда продукт в /bin репозитория, связан динамически с его библиотеками и сопровождается стабильной версией.
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|3.8, Аноним (2), 16:16, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И именно по этому ребята столкнувшись с тем что им нужен один пакет поновее решили сменить дистриб и потратить сотни/тысячи человекочасов. Удобно.
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|4.37, _ (??), 17:09, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сменить дистриб и потратить сотни/тысячи человекочасов.
Если цель - снести бубунту - то не жалко! :)
Ну и ... за 4 месяца управились...
Пиши уж "миллиарды человеко-часов", "чего их, басурман, жалеть?!"(С) :)
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|3.13, Максим Белый (?), 16:22, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты работал с продом?
К твоему сожалению - контейнеры это стандарт нынче
И они используется везде где возможно
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|4.15, Аноним (6), 16:24, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Работал. К сожалению, да. Поэтому уточнил про "нормальный прод". Если 99% прода из овна и палок, это не делает его правильным решением.
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|5.38, _ (??), 17:12, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если 99% прода из овна и палок, это не делает его правильным решением.
Ну так назови где и кто эти 1% у которых всё по-фэншую ...
А из "овна и палок" всегда и везде все 146%. Так уж человеки устроены.
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|6.61, Аноним (6), 18:06, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не могу сказать за чужую кухню. У себя – перестал терпеть и стал бить по рукам за овно практику. Сначала слегка. Как привыкнут, закручу гайки ещё сильнее.
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|4.83, freebzzZZZzzd (ok), 18:52, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>И они используется везде где возможно
брэд оф сив кэйбл, в ынтырпрайзе до сих пор всё на виртуалочках, внутри в 95% венда.
в целом, голый докер без кубера - это уровень школьников или тачек разрабов. уверен что в сбере не докер, а кубер или аналоги. а это две колоссальные разницы.
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|3.30, _ (??), 16:59, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Костыльным технолониям в нориальном проде не место.
Оххххх ....
Блажен кто верует! (С)
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|3.34, _ (??), 17:06, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему-то распространён миф, что якобы докер решает все проблемы и с его использованием легче сопровождать и обновлять свои продукты. Ложь.
Да - ложь. Легче девляпсам его наговнякать чтоб оно работало хоть как то, ХЗ знает как. Но у вас будет такое же ХЗ, как и у них ... в тЭории ... если повезло :-\
> На практике по желанию левой пятки в докер пихают от легаси до unstable пакетов. Сисадмин, глядя на такое овно, решает его не трогать.
Не так. На практике если вы купили продуГд в доскере - во внутрь ты лезть не должен. Ты должен открыть тиЦкет у вендора и дать знать мЭнеджеру что пора искать другой контейнер с сомнительной начинкой и странным запахом, потому что этот уж очень уж ... всио :)
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|4.62, Аноним (6), 18:07, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На практике если вы купили продуГд
Я про продукты внутреннего использования.
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|3.40, Аноним (40), 17:16, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Уязвимость в контейнере довольно трудно улучшить до прав на уровне ОС.
Сборку контейнеров напротив очень легко вписать в системы контроля уязвимостей. Тупо по существованию CVE для используемых при сборке версий образов. Т.е. на уровне CI/CD отсекается 99% проблем.
>в докер пихают от легаси до unstable пакетов
Чтобы напихать в докер, где-то должен быть Dockerfile и в нем все это будет на виду.
Проблема остается только если вы не сами собираете образы.
>Нормальная практика – когда продукт в /bin репозитория, связан динамически с его библиотеками и сопровождается стабильной версией.
Нормальная практика - опакетить.
>в /bin репозитория
А че не в usr/bin? Гит все стерпит.
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|4.63, Аноним (6), 18:08, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нормальная практика - опакетить.
Именно. Я не говорил, что бинарники надо руками пихать.
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|2.9, Аноним (11), 16:18, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как будто фигачить в /bin это что-то плохое!
докер это новый формат упаковки приложений, для ленивых, один раз упаковал, будет работать везде, ну почти везде
кубер нужен когда оркестрация контейнеров для тебя не пустой звук
а тут дцать серверов, нахрена им городить огород из контейнеров если и без них все и так работает?
ансиблом “помазали” и все будет работать как швейцарские часы!
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|3.14, Аноним (10), 16:23, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Админ который баш скрипты для твоей инфраструктуры писал уволился, дистр перестал поддерживаться. Все ты у разбитого корыта.
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|4.65, Аноним (6), 18:10, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С оркестрами то же самое. Уволился – ноты и расстановку на сцене оказывается надо заново понять. Как и скрипты.
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|1.5, Аноним (5), 16:13, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Ubuntu has also caused us issue with some packages now only being distributed as snap packages (eg: Firefox).
Серфить по инету с сервера это best move
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|2.78, BorichL (ok), 18:41, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наверно даже не представляешь, что некоторые вытворяют на серверах. Например человек берёт VPS, другой ставит ему туда что-то необходимое, потом первый начитавшись мамкиных админов в интернетах начинает его админить в силу способностей без профильного образования: на сервере копошится третьегном ради pgadmina и ещё одной во всех бочках затычки... И на этом сервере работают люди! Всякое бывает, не все себе готовы позволить профильного специалиста...
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|2.107, Аноним (-), 21:30, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Ubuntu has also caused us issue with some packages now only being distributed as snap
>> packages (eg: Firefox).
> Серфить по инету с сервера это best move
Корпорация Майкрософт явно разделялля ваши идеи - и одно время вхреначивала на домен контроллеры свой незабвенный сервелат. Вот это я понимаю - иллюстрация на тему "бессмысленно и беспощадно" во весь рост. На фоне такой монстряки всего лишь файрфокс на сервере - не такой уж и страшный.
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|2.108, User (??), 21:38, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот третьего дни выяснилось, что толпа аж целых kernel developer'ов интерактивно что-то там на lkml'евских серверах ковыряла. ЛуДшие люди этого вашего ойти, панимаишь!
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|1.16, Аноним (10), 16:24, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Такое ощущение что люди считают что докер и кубер нужны чтобы гадить самим себе, а не потому что это удобно и легко поддерживается.
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|2.23, Аноним (11), 16:47, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну раз ты такой умный, расскажи, ты в кубере statefull сервисы запускаешь? или только stateless?
если запускаешь statefull сервисы, то где хранишь как хранишь? а давай зафигашим все в ceph и бэкапить не будем!
кубер легко “поддерживается”, когда поддержкой занимается кто-то другой, например твой сервис провайдер ну или на худой конец команда девопёс’еров!
а девопесеры сегодня наглые снобы, и обходятся не дешево.
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|4.43, _ (??), 17:19, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А чего же так то?!?!? Оно же удобнАААА?!?!?
:)
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|3.94, Аноним (94), 19:37, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хранение файлов БД на хосте это какая-то великая проблема? Монтируем ./db в докер-контейнер условного постгреса и пожалуйста.
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|3.109, User (??), 21:40, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, собственно последней строчкой можно начать-и-закончить, ага. "А чо они, а?!"
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|3.117, Максим Белый (?), 23:03, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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используй local path provisioner либо topolvm - и кайфуй
У тебя не distributed storage, а данные хранятся на ноде, но при этом у тебя динамически создают volume'ы
Если голова на плечах есть - стейтфулл можно катать в кубе
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|1.18, Аноним (18), 16:29, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Следующим шагом будет переход на Linux from Scratch. Никаких проблем с пакетами не будет.
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|2.25, Аноним (11), 16:52, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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дебиан хороший дистрибутив, правильный, а вот убунта - гамно!
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|3.44, _ (??), 17:22, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нету больше "хороших дистрибутивов"(С) - все они нынче "сорта"(С)...
Впрочем против Слаки ничего не имею (ПатреГ - всё ещЁ боХ!), но никогда и не юзал :)
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|2.68, Аноним (68), 18:13, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если уже переходить, то на что-то нормальное. Например FreeBSD/OpenBSD.
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|3.103, Аноним (-), 21:03, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если уже переходить, то на что-то нормальное. Например FreeBSD/OpenBSD.
Это которые в 2024 вообще пакетными менеджерами не умеют пользоваться нормально до сих пор, и политики майнтенанса ос - совершенно никакущие для стабильного прод окружения? Там на это будет надо столько часов сколько у некоммерческих волонтерских проектов, извините, нетути.
Да и перфоманс там будет - понятно где. Что для OSM так то аргумент. Все ж вон там - про NVMe видите ли спич. Энтерпрайзные. Топовые. Там оверхед от IO не пустой звук.
В вон тех распоследних ядрах, с folios, io_uring и всем таким - оно даже нормальненько будет. А у вон тех откуда такой хайтек вообще возьмется?!
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|1.21, Аноним (21), 16:45, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Молодцы, с ним хотя бы лагов будет меньше хотя смотря какое оборудование, зато уязвимостей...))
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|2.46, _ (??), 17:25, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А что - у демьяна список уязвимостей больше чем в бубунте? Дык нет...
Врёт тут какой то негритёнок и не краснеет, а если и краснеет - то не видно ;-D
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|4.115, Аноним (6), 22:12, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дифф с github != патч. К твоему сведению, debian бекпортирует патчи в stable версию своих реп. А это не то же самое что обновить циферку пакета или наложить патч на master. Плюс время на тестирование.
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|2.72, Аноним (6), 18:22, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сведению, Ubuntu LTS использует ветки Debian testing и unstable. Для обеих веток Debian открыто заявляет, что нет официальной поддержки обновлений безопасности. Она есть только у stable. Так что, пользователи Ubuntu сами виноваты.
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|3.75, Аноним (74), 18:24, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что, это как-то мешает каноникал выкатывать свои обновления безопасности?
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|1.24, Аноним (24), 16:50, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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То им давай поддержку в 5+ лет т.е. стабильность, то им ядро поновее. Представляю какой франкенштейн у них получился.
Что то между LTS и sid.
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|4.110, User (??), 21:44, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ээээ... ну... Торвальдс? Что мы-де "ду нот брик юзерспейс", вот это вот всё?
Не то, чтобы мы ему прям вот верили - но сказал, да. И вроде даже неоднократно :)
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|2.32, Аноним (11), 17:02, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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врут! не всё обновили
$ telnet norbert.openstreetmap.org 22
Trying 184.104.179.145...
Connected to norbert.openstreetmap.org.
Escape character is '^]'.
SSH-2.0-OpenSSH_8.9p1 Ubuntu-3ubuntu0.10
$ telnet spike-06.openstreetmap.org 22
Trying 184.104.179.134...
Connected to spike-06.openstreetmap.org.
Escape character is '^]'.
SSH-2.0-OpenSSH_9.2p1 Debian-2+deb12u3
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|2.55, pfg21 (ok), 17:53, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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допилят :)
объявил же, а не перевел. перевод как обычно растянется на месяцы - годы....
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|1.47, Аноним (74), 17:28, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
Я так понимаю, что весь шум исключительно из-за snap Но переходить на Debian в ... большой текст свёрнут, показать
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|2.52, chdlb (?), 17:42, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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так что дебиан, что убунта - шлак, дебиан получше вечно кривой убунты, залезающей пользователю в гланды
в целом хрен редьки не очень слаще
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|3.67, Аноним (74), 18:12, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>дебиан получше вечно кривой убунты
А в чём кривость конкретно заключается? И как-то трудно понять из этого сообщения, куда там кому убунта залезла.
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|4.81, Аноним (-), 18:49, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Убунта задолбала своими падучими крашрепортерами, предложениями партнеров с всяк... большой текст свёрнут, показать
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|5.99, Аноним (74), 20:28, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>падучими крашрепортерами
У меня 22.04, никаких репортеров нет. Где ты находишь, поделись?
>предложениями партнеров с всякими поисками
Где ты их нашёл?
>Вишенка на торте - рестриктивные условия использования (tm) и реп
Тебя кто-то заставляет соблюдать американские законы? Опять, есть же PPA. Собирай как хочешь и что хочешь.
>А капелька крема на вишенке - их "офигенный" фирменный апдейтер релизов.
Не использовал ни разу. Обновляюсь по старинке, через dist-upgrade, по-дебиановски.
> MIR
Ни разу не видел, чтобы он ставился куда-то. Давно уже вяленый везде.
В общем я не знаю, в убунте прекрасно можно жить, используя её на уровне дебиана. Но ты зачем-то выбрал путь страдальца.
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|6.105, Аноним (105), 21:19, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше был Apport, чтоли, эта жертва абopта называлась Тоже кусок глюкавого кр... большой текст свёрнут, показать
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|5.111, User (??), 21:47, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эммм... а какое отношение это все имеет к ubuntu server? Не, то что у них там firefox зачесался некоторым образом на-ме-ка-ет, но все же хочется верить в луДшее-светлое.
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|6.112, Аноним (112), 22:01, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Эммм... а какое отношение это все имеет к ubuntu server? Не, то
> что у них там firefox зачесался некоторым образом на-ме-ка-ет, но все
> же хочется верить в луДшее-светлое.
Половина этого гхэвна внезапно есть и там... :). Так что сервки с убунтой тоде стали довольно назойливыми штуками вечно пытающимися что-то впарить. Не, простите, мои серваки - это не бесалатный билборд охреневшего корпа для втуливания мне услуг.
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|1.53, Швондик (?), 17:44, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите пожалуйста, на каком сервисе можно посмотреть карту в реальных пропорциях, а то на таких картах Россия больше Африки, когда на самом деле меньше в 2 раза, а Гренландия в 15 раз меньше Африки, а выглядит больше
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|2.58, pfg21 (ok), 17:54, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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только на шарике, сиречъ гугл.иртчъ :)
все остальное так или иначе корежит геометрию.
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|2.80, Аноним (-), 18:47, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если в реальных пропорциях, то углы поедут.
Но если надо, то гугли карту с equal-area projection.
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|1.54, Аноним (56), 17:50, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я планирую вначале след. года с Ubuntu на Rocky Linux смигрировать.
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|3.84, Аноним (85), 18:52, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И разбираться с другими проблемами: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62307
D-bus жирбоас на сервере - самое то, чтобы гамнеца покушать. Осоьенно прикольно в этом жиорбасе то что его без рестарта обновить невозможно, а если его рестартануть - все умрет. Очень удобный для сервера компонент.
Настолько что системд стал обходные варианты без него активно развивать. И чего это они?...
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|2.106, Аноним (-), 21:24, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А я планирую вначале след. года с Ubuntu на Rocky Linux смигрировать.
Ты немного менее значительный чем Open Streem Map проект, и серверов у тебя - меньше, как и данных на них - и пользаков :)
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