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Проект OpenStreetMap перевёл серверную инфраструктуру с Ubuntu на Debian

28.11.2024 15:52

Проект OpenStreetMap объявил о переводе серверов в своей инфраструктуре на Debian GNU/Linux. До этого в течение 18 лет на серверах проекта использовался дистрибутив Ubuntu. Миграция производилась постепенно начиная с августа и привела к замене имеющихся установок Ubuntu 20.04 и 22.04 на Debian 12. Переход также позволил обновить язык Ruby с версии 3.0 до версии 3.1, и задействовать более новый выпуск фреймворка Ruby on Rails, что привело к ускорению работы сервиса www.openstreetmap.org.

Среди причин миграции:

  • Проблемы с сопровождением в Ubuntu некоторых пакетов, импортируемых из Debian, таких как Apache2, что требовало бэкпортирования новой версии для решения проблем в MPM-модуле (Multi-Processing Modules) event.
  • Возникновение проблем из-за того, что некоторые пакеты в Ubuntu поставляются только в формате snap.
  • Сопровождение Debian в течение 5 лет с более качественной поддержкой полной экосистемы пакетов (в Ubuntu обновления для некоторых пакетов из репозитория universe доступны только по подписке Ubuntu Pro).
  • Возможность использования в Debian пакетов из бэкпортов с новыми версиями ядра Linux, решающими имеющиеся проблемы с производительностью ввода/вывода на системах с накопителями NVMe.
  • Желание быть ближе к мэйнейнерам пакетов из сообщества Debian, используемых в проекте OpenStreetMap, таких как osm2pgsql и osmium-tool.


  1. Главная ссылка к новости (https://bits.debian.org/2024/1...)
  2. OpenNews: Для Debian и Ubuntu создан репозиторий со свежими версиями ядра Linux
  3. OpenNews: Google переводит рабочие станции инженеров с Goobuntu (Ubuntu) на gLinux (Debian)
  4. OpenNews: Компания Mail.ru открыла исходные тексты картографических приложений MAPS.ME
  5. OpenNews: Фонд Wikimedia тестирует собственный картографический сервис
  6. OpenNews: Учреждён проект Overture Maps для распространения открытых картографических данных
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62305-openstreetmap
Ключевые слова: openstreetmap, debian, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (98) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Агноним (?), 16:02, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +47 +/
    скоро этот snap станет для ubuntu проклятием
     
     
  • 2.4, anonymous (??), 16:13, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В федоре то же всё на flatpak переводят, пока везёт в том что процесс идёт относительно медленно. Хотят вернуться к идее Fedora Core (выкинуть всё прикладное в флатпаки и не нести ответственность вообще за них) а самим пилить компиляторы ядро и обвязку. По идея то неплохая но что будет с качеством обычных программ - наверно будет как в венде, на форумах будем искать "у каво лудшая зборка наутелуса скиньте в личку чтоб без глюкаф".
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 16:20, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что мешает нести ответственность кладя все то же что ты клал в репу во флатпак?
     
     
  • 4.22, Bonbon (?), 16:46, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К тому же федора пилит свой репозиторий для флатпак пакетов, типа чтобы пользователи были уверены в безопасности устанавливаемого.
     
  • 4.27, _ (??), 16:54, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсутствие зряплаты?
    Как только объявят что "прикладуха - всио!"(С)^W прикладуха передается комунис^W комьюнити ... маинтэйнерофф тут же попрут. Посмотри что в IT мире деется :(
    А как оказалось - пахать бесплатно никто не будет. ВНЕЗАПНО!(С) :)
     
     
  • 5.36, Аноним (10), 17:07, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Омг а за вложение в репу кто платит? Почему за репу нельзя заплатить как за флатпак?
     
  • 4.49, Аноним (49), 17:38, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они курс взяли на то, что соповождение программ должно осуществляться разработчиками, а не сопроводителями. Буквально отберут у тебя флэтпек-репу, если разработчик изъявит желание её немножко посопровождать. При этом, как он будет это делать - его дело. Контроля качества никакого нет.
     
  • 3.70, arthi747 (ok), 18:16, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не далее как сегодня думаю дай гляну как там дела у snap. Из трех установленых приложений нормально запустилось одно, второе вылетело с ошибкой а третье отказалось запускаться вообще. При этом из flatpak эти же приложения работают нормально. Эксперимент проведен в fedora 41. Вобще из flatpak установлено 8 приложений 7 из кторых заработали сразу а у одного пришлось подменить одну библиотеку и оно заработало тоже.
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:52, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Какие претензии к снапу? Вот чтобы твердо и четко и по пунктам? Я использую и мне нравится. Еще и файфоксный снап сама мозила билдит, удобна.
     
     
  • 3.41, Страдивариус (?), 17:17, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Снап - это такой способ "а давайте всё со всеми своими зависимостями юзеру отдавать".

    Раньше эта задача решалась путем статической компиляции бинаря, но кто-то не осилил статическую компиляцию и теперь мы имеем следующее:

    1) Динамически собранный бинарь со всем оверхедом, который динамическая линковка навешивает относительно статической

    2) Динамически собранный бинарь без использования плюсов от динамической линковки, таких как:
    2.1) Разделение в памяти библиотек с другими процессами, использующих их же
    2.2) Обновление динамических библиотек с без перекомпиляции всех программ, которые от неё зависят (например, в случае исправления уязвимости).

    3) Говно, в котором творчества автором от силы на пару мегабайт кода и ещё несколько мегабайт на ресурсы, занимает на диске сотни мегабайт, так как тянет то, что уже и так есть в системе.

    То есть, грубо говоря, это такой способ собрать в себе все минусы, выбрав самый упоротый способ распространения софта, ради деливери зависимостей юзеру.

     
     
  • 4.57, YetAnotherOnanym (ok), 17:54, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > занимает на диске сотни мегабайт

    Щас к тебе набигут диванные десктопщики рассказывать про терабайтные диски в 2к24 году.

     
  • 4.64, Аноним (64), 18:09, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    4) Нет штатного средства удаления устаревших версий, кроме как ручками snap remove --purge ... --revision ... для каждого пакета, из-за чего пухнет со страшной силой.
    5) Не пускает оснапленное приложение за пределы песочницы и некоторого захардкоженного списка путей. Настроек списка путей юзером не предусмотрено.
     
  • 4.104, пух (??), 21:03, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но кто-то не осилил статическую компиляцию

    Ты застрял во временах configure, make install...

     
  • 3.50, chdlb (?), 17:39, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1) используется в очень ограниченном круге дистров
    2) срет по всей системе, начиная с корня, и заканчивая хомяком
    3) нет слоев как во флетпаке, возможно повторного использования пакета отсутсвует даже теоретическая

    И это сравнение с флэтпаком, а нативные пакеты вообще вне конкуренции

     
  • 3.101, cheburnator9000 (ok), 20:33, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот как я уже давно писал про firefox в виде snap, опишу еще раз проблемы snap.
    1. Все программы snap изолированы друг от друга по дефолту. Никакого shared memory.
    2. Библиотеки snap пакетов и те что в системе разные по версиям/ опциям GCC.
    3. Snap это буквально базовая ОС внутри основной ОС.
    4. Пакеты snap сильно сжаты.

    Итак. Никакого shared memory. Никаких shared libraries. При запуске snap firefox в системе в файловом кеше и кеше кода в ОЗУ оседает буквально вторая ОС. Сравните для примера snap/deb firefox: memory cache при запуске snap будет от 2 до 3 раз превышать deb вариант. Что же оседает в кеше озу? Там лежат распакованные файлы snap пакетов. Firefox при запуске грузит очень много библиотек, буквально в кеше оседает весь core24 и весь пакет firefox.

    Сжатие пакетов заставляет при запуске таких программ процессор работать в турбо-бусте и использовать буквально всякие AVX инструкции для ускорения распаковки не прилично долгое время. На ноутбуках это критично.

    Snap пакеты имеют проблемы с доступом к видеокарте/аудиоподсистеме и всяким usb-камерам. Которые буквально все в snap решены костылями, которые они гордо именуют Interface, Plug, Slot.

     
  • 3.113, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:06, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Еще и файфоксный снап сама мозила билдит, удобна.

    Сама билдит, сама обновляет, сама уязвимости добавляет. Удобно, действительно. Теперь нет каких-то мейнтейнеров, которые что-то выпиливают и какие-то патчи накладывают, а ещё и бэкпорты делают. Ишь чего выдумали своевольничать.

     
  • 2.56, Аноним (56), 17:53, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Первое что я делаю это удаления snap

    '''
    sudo snap list
    sudo snap remove lxd
    sudo snap remove core24
    sudo snap remove snapd
    sudo apt purge snapd
    rm -rf ~/snap
    '''

     
     
  • 3.85, Аноним (85), 18:55, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Первое что я делаю это удаления snap

    Да, еще потом падучие крашрепортеры выпиливать, услуги парнтнеров, какие там глючные апдейтеры которые все равно не работают, и проч.

    И вот так вот всего этого - с каждым релизом все больше. И возникает резонный вопрос: а почему бы вместо этого крапа просто СРАЗУ не поставить себе дебиан, без вот этого всего?!

     
     
  • 4.92, Аноним (56), 19:26, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да,ты прав многое приходиться выпиливать все эти snap'ы и навязаные pro'шки аккаунты они к оторжению ведут да и множатся с каждым релизом согласен проще поставить дебиан и не париться.
     
  • 3.95, Аноним (95), 19:39, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно вообще не ставить дистрибутив дискредитирующий всю экосистему.
     
  • 3.114, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:07, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо отключать снап в системд.
     
  • 2.73, Аноним (-), 18:22, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > скоро этот snap станет для ubuntu проклятием

    Дистиллированый NIH еще никого до добра не доводил...

     

  • 1.2, Аноним (2), 16:07, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –22 +/
    Docker, Kuber? Не, не слышали. Фигачим в прямо /bin! Героический побеждаем зависимости!
     
     
  • 2.3, Максим Белый (?), 16:12, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты что, щас весь OpenNet порвется
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:13, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Костыльным технолониям в нориальном проде не место. Знаю таких: наворотят в контейнерах дичи, а потом не обновляют и удивляются уязвимостям.

    Почему-то распространён миф, что якобы докер решает все проблемы и с его использованием легче сопровождать и обновлять свои продукты.
    Ложь. На практике по желанию левой пятки в докер пихают от легаси до unstable пакетов. Сисадмин, глядя на такое овно, решает его не трогать. Овно всплывает и в экстренном порядке его приходится топить.

    Нормальная практика – когда продукт в /bin репозитория, связан динамически с его библиотеками и сопровождается стабильной версией.

     
     
  • 3.8, Аноним (2), 16:16, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И именно по этому ребята столкнувшись с тем что им нужен один пакет поновее решили сменить дистриб и потратить сотни/тысячи человекочасов. Удобно.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 16:20, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    что ты выдумываешь, три миллиарда человеко-часов потратили
     
  • 4.37, _ (??), 17:09, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сменить дистриб и потратить сотни/тысячи человекочасов.

    Если цель - снести бубунту - то не жалко! :)
    Ну и ... за 4 месяца управились...
    Пиши уж "миллиарды человеко-часов", "чего их, басурман, жалеть?!"(С) :)

     
  • 3.12, Аноним (10), 16:22, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да нормальная практика для 2007 года.
     
  • 3.13, Максим Белый (?), 16:22, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты работал с продом?
    К твоему сожалению - контейнеры это стандарт нынче
    И они используется везде где возможно
     
     
  • 4.15, Аноним (6), 16:24, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Работал. К сожалению, да. Поэтому уточнил про "нормальный прод". Если 99% прода из овна и палок, это не делает его правильным решением.
     
     
  • 5.38, _ (??), 17:12, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если 99% прода из овна и палок, это не делает его правильным решением.

    Ну так назови где и кто эти 1% у которых всё по-фэншую ...

    А из "овна и палок" всегда и везде все 146%. Так уж человеки устроены.

     
     
  • 6.61, Аноним (6), 18:06, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могу сказать за чужую кухню. У себя – перестал терпеть и стал бить по рукам за овно практику. Сначала слегка. Как привыкнут, закручу гайки ещё сильнее.
     
     
  • 7.118, Аноним (118), 23:33, 28/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.19, anonymous (??), 16:32, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где угодно у вас, в сбере и яндексе.
     
  • 4.83, freebzzZZZzzd (ok), 18:52, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >И они используется везде где возможно

    брэд оф сив кэйбл, в ынтырпрайзе до сих пор всё на виртуалочках, внутри в 95% венда.

    в целом, голый докер без кубера - это уровень школьников или тачек разрабов. уверен что в сбере не докер, а кубер или аналоги. а это две колоссальные разницы.

     
  • 3.30, _ (??), 16:59, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Костыльным технолониям в нориальном проде не место.

    Оххххх ....

    Блажен кто верует! (С)

     
  • 3.34, _ (??), 17:06, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему-то распространён миф, что якобы докер решает все проблемы и с его использованием легче сопровождать и обновлять свои продукты. Ложь.

    Да - ложь. Легче девляпсам его наговнякать чтоб оно работало хоть как то, ХЗ знает как. Но у вас будет такое же ХЗ, как и у них ... в тЭории ... если повезло :-\

    > На практике по желанию левой пятки в докер пихают от легаси до unstable пакетов. Сисадмин, глядя на такое овно, решает его не трогать.

    Не так. На практике если вы купили продуГд в доскере - во внутрь ты лезть не должен. Ты должен открыть тиЦкет у вендора и дать знать мЭнеджеру что пора искать другой контейнер с сомнительной начинкой и странным запахом, потому что этот уж очень уж ... всио :)

     
     
  • 4.62, Аноним (6), 18:07, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На практике если вы купили продуГд

    Я про продукты внутреннего использования.

     
  • 3.40, Аноним (40), 17:16, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Уязвимость в контейнере довольно трудно улучшить до прав на уровне ОС.
    Сборку контейнеров напротив очень легко вписать в системы контроля уязвимостей. Тупо по существованию CVE для используемых при сборке версий образов. Т.е. на уровне CI/CD отсекается 99% проблем.

    >в докер пихают от легаси до unstable пакетов

    Чтобы напихать в докер, где-то должен быть Dockerfile и в нем все это будет на виду.
    Проблема остается только если вы не сами собираете образы.

    >Нормальная практика – когда продукт в /bin репозитория, связан динамически с его библиотеками и сопровождается стабильной версией.

    Нормальная практика - опакетить.
    >в /bin репозитория

    А че не в usr/bin? Гит все стерпит.

     
     
  • 4.63, Аноним (6), 18:08, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормальная практика - опакетить.

    Именно. Я не говорил, что бинарники надо руками пихать.

     
  • 2.9, Аноним (11), 16:18, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как будто фигачить в /bin это что-то плохое!

    докер это новый формат упаковки приложений, для ленивых, один раз упаковал, будет работать везде, ну почти везде

    кубер нужен когда оркестрация контейнеров для тебя не пустой звук

    а тут дцать серверов, нахрена им городить огород из контейнеров если и без них все и так работает?

    ансиблом “помазали” и все будет работать как швейцарские часы!

     
     
  • 3.14, Аноним (10), 16:23, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Админ который баш скрипты для твоей инфраструктуры писал уволился, дистр перестал поддерживаться. Все ты у разбитого корыта.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 16:26, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    так напиши сам, или ты только умеешь зарплату получать?
     
  • 4.65, Аноним (6), 18:10, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С оркестрами то же самое. Уволился – ноты и расстановку на сцене оказывается надо заново понять. Как и скрипты.
     
  • 4.96, Аноним (11), 20:20, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    грош тебе цена, если твои админы и практикуют IaC!
     
     
  • 5.98, Аноним (11), 20:23, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и -> не
     
  • 2.89, Аноним (89), 19:05, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, у тебя /bin и /sbin пустые чтоли? Все в докере?
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:13, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ubuntu has also caused us issue with some packages now only being distributed as snap packages (eg: Firefox).

    Серфить по инету с сервера это best move

     
     
  • 2.78, BorichL (ok), 18:41, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверно даже не представляешь, что некоторые вытворяют на серверах. Например человек берёт VPS, другой ставит ему туда что-то необходимое, потом первый начитавшись мамкиных админов в интернетах начинает его админить в силу способностей без профильного образования: на сервере копошится третьегном ради pgadmina и ещё одной во всех бочках затычки... И на этом сервере работают люди! Всякое бывает, не все себе готовы позволить профильного специалиста...
     
  • 2.107, Аноним (-), 21:30, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Ubuntu has also caused us issue with some packages now only being distributed as snap
    >> packages (eg: Firefox).
    > Серфить по инету с сервера это best move

    Корпорация Майкрософт явно разделялля ваши идеи - и одно время вхреначивала на домен контроллеры свой незабвенный сервелат. Вот это я понимаю - иллюстрация на тему "бессмысленно и беспощадно" во весь рост. На фоне такой монстряки всего лишь файрфокс на сервере - не такой уж и страшный.

     
  • 2.108, User (??), 21:38, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот третьего дни выяснилось, что толпа аж целых kernel developer'ов интерактивно что-то там на lkml'евских серверах ковыряла. ЛуДшие люди этого вашего ойти, панимаишь!
     

  • 1.16, Аноним (10), 16:24, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое ощущение что люди считают что докер и кубер нужны чтобы гадить самим себе, а не потому что это удобно и легко поддерживается.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:39, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Юзаю докер, ничего удобного + зонды сборщика.
     
  • 2.23, Аноним (11), 16:47, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну раз ты такой умный, расскажи, ты в кубере statefull сервисы запускаешь? или только stateless?
    если запускаешь statefull сервисы, то где хранишь как хранишь? а давай зафигашим все в ceph и бэкапить не будем!

    кубер легко “поддерживается”, когда поддержкой занимается кто-то другой, например твой сервис провайдер ну или на худой конец команда девопёс’еров!

    а девопесеры сегодня наглые снобы, и обходятся не дешево.

     
     
  • 3.35, Аноним (10), 17:06, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В базе данных, база данных на хосте не в кубере и не в докере.
     
     
  • 4.43, _ (??), 17:19, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А чего же так то?!?!? Оно же удобнАААА?!?!?

    :)

     
  • 4.90, Аноним (89), 19:18, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак это читерство получается. Это какой-то полудокер уже.
     
  • 3.94, Аноним (94), 19:37, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хранение файлов БД на хосте это какая-то великая проблема? Монтируем ./db в докер-контейнер условного постгреса и пожалуйста.
     
  • 3.109, User (??), 21:40, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, собственно последней строчкой можно начать-и-закончить, ага. "А чо они, а?!"
     
  • 3.117, Максим Белый (?), 23:03, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    используй local path provisioner либо topolvm - и кайфуй

    У тебя не distributed storage, а данные хранятся на ноде, но при этом у тебя динамически создают volume'ы

    Если голова на плечах есть - стейтфулл можно катать в кубе

     

  • 1.18, Аноним (18), 16:29, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Следующим шагом будет переход на Linux from Scratch. Никаких проблем с пакетами не будет.
     
     
  • 2.25, Аноним (11), 16:52, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дебиан хороший дистрибутив, правильный, а вот убунта - гамно!
     
     
  • 3.44, _ (??), 17:22, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нету больше "хороших дистрибутивов"(С) - все они нынче "сорта"(С)...

    Впрочем против Слаки ничего не имею (ПатреГ - всё ещЁ боХ!), но никогда и не юзал :)

     
     
  • 4.116, Аноним (49), 22:17, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такая партия^W дистрибутив! "Арчъ Линукс" называется.
     
  • 2.31, anonymous (??), 17:01, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так смысл был в сокращении количества работы, а не в увеличении.
     
  • 2.68, Аноним (68), 18:13, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если уже переходить, то на что-то нормальное. Например FreeBSD/OpenBSD.
     
     
  • 3.103, Аноним (-), 21:03, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если уже переходить, то на что-то нормальное. Например FreeBSD/OpenBSD.

    Это которые в 2024 вообще пакетными менеджерами не умеют пользоваться нормально до сих пор, и политики майнтенанса ос - совершенно никакущие для стабильного прод окружения? Там на это будет надо столько часов сколько у некоммерческих волонтерских проектов, извините, нетути.

    Да и перфоманс там будет - понятно где. Что для OSM так то аргумент. Все ж вон там - про NVMe видите ли спич. Энтерпрайзные. Топовые. Там оверхед от IO не пустой звук.

    В вон тех распоследних ядрах, с folios, io_uring и всем таким - оно даже нормальненько будет. А у вон тех откуда такой хайтек вообще возьмется?!

     

  • 1.21, Аноним (21), 16:45, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Молодцы, с ним хотя бы лагов будет меньше хотя смотря какое оборудование, зато уязвимостей...))
     
     
  • 2.46, _ (??), 17:25, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А что - у демьяна список уязвимостей больше чем в бубунте? Дык нет...
    Врёт тут какой то негритёнок и не краснеет, а если и краснеет - то не видно ;-D
     
     
  • 3.74, Аноним (74), 18:23, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А какая разница, если уязвимости исправляют по 2 недели?

    Чтобы не быть голословным, вот пример https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2024-6387

    В апстриме её исправили 6 июня https://github.com/openssh/openssh-portable/commit/81c1099d22b81ebfd20a334ce98

    В дебиане пакетик попал только 22 июня: https://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs//main/o/openssh/openssh_9.2p

    Итого, 14 дней исправляли уязвимость с готовым патчем. Это какой-то позор (с).

     
     
  • 4.115, Аноним (6), 22:12, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дифф с github != патч. К твоему сведению, debian бекпортирует патчи в stable версию своих реп. А это не то же самое что обновить циферку пакета или наложить патч на master. Плюс время на тестирование.
     
  • 2.72, Аноним (6), 18:22, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сведению, Ubuntu LTS использует ветки Debian testing и unstable. Для обеих веток Debian открыто заявляет, что нет официальной поддержки обновлений безопасности. Она есть только у stable. Так что, пользователи Ubuntu сами виноваты.
     
     
  • 3.75, Аноним (74), 18:24, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что, это как-то мешает каноникал выкатывать свои обновления безопасности?
     

  • 1.24, Аноним (24), 16:50, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То им давай поддержку в 5+ лет т.е. стабильность, то им ядро поновее. Представляю какой франкенштейн у них получился.
    Что то между LTS и sid.
     
     
  • 2.33, anonymous (??), 17:02, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу противоречий. Любая версия ядра совместима с любым юзерспейсом.
     
     
  • 3.66, Аноним (74), 18:10, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто тебе сказал?
     
     
  • 4.110, User (??), 21:44, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ээээ... ну... Торвальдс? Что мы-де "ду нот брик юзерспейс", вот это вот всё?
    Не то, чтобы мы ему прям вот верили - но сказал, да. И вроде даже неоднократно :)
     

  • 1.28, Аноним (11), 16:57, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а чё тогда тут https://hardware.openstreetmap.org/ пишут что Ubuntu 22.04
     
     
  • 2.32, Аноним (11), 17:02, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    врут! не всё обновили

    $ telnet norbert.openstreetmap.org 22
    Trying 184.104.179.145...
    Connected to norbert.openstreetmap.org.
    Escape character is '^]'.
    SSH-2.0-OpenSSH_8.9p1 Ubuntu-3ubuntu0.10


    $ telnet spike-06.openstreetmap.org 22
    Trying 184.104.179.134...
    Connected to spike-06.openstreetmap.org.
    Escape character is '^]'.
    SSH-2.0-OpenSSH_9.2p1 Debian-2+deb12u3

     
  • 2.55, pfg21 (ok), 17:53, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    допилят :)
    объявил же, а не перевел. перевод как обычно растянется на месяцы - годы....
     

  • 1.47, Аноним (74), 17:28, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я так понимаю, что весь шум исключительно из-за snap Но переходить на Debian в ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.52, chdlb (?), 17:42, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так что дебиан, что убунта - шлак, дебиан получше вечно кривой убунты, залезающей пользователю в гланды

    в целом хрен редьки не очень слаще

     
     
  • 3.67, Аноним (74), 18:12, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >дебиан получше вечно кривой убунты

    А в чём кривость конкретно заключается? И как-то трудно понять из этого сообщения, куда там кому убунта залезла.

     
     
  • 4.81, Аноним (-), 18:49, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Убунта задолбала своими падучими крашрепортерами, предложениями партнеров с всяк... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.99, Аноним (74), 20:28, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >падучими крашрепортерами

    У меня 22.04, никаких репортеров нет. Где ты находишь, поделись?

    >предложениями партнеров с всякими поисками

    Где ты их нашёл?

    >Вишенка на торте - рестриктивные условия использования (tm) и реп

    Тебя кто-то заставляет соблюдать американские законы? Опять, есть же PPA. Собирай как хочешь и что хочешь.

    >А капелька крема на вишенке - их "офигенный" фирменный апдейтер релизов.

    Не использовал ни разу. Обновляюсь по старинке, через dist-upgrade, по-дебиановски.

    > MIR

    Ни разу не видел, чтобы он ставился куда-то. Давно уже вяленый везде.


    В общем я не знаю, в убунте прекрасно можно жить, используя её на уровне дебиана. Но ты зачем-то выбрал путь страдальца.

     
     
  • 6.105, Аноним (105), 21:19, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше был Apport, чтоли, эта жертва абopта называлась Тоже кусок глюкавого кр... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.111, User (??), 21:47, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эммм... а какое отношение это все имеет к ubuntu server? Не, то что у них там firefox зачесался некоторым образом на-ме-ка-ет, но все же хочется верить в луДшее-светлое.
     
     
  • 6.112, Аноним (112), 22:01, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эммм... а какое отношение это все имеет к ubuntu server? Не, то
    > что у них там firefox зачесался некоторым образом на-ме-ка-ет, но все
    > же хочется верить в луДшее-светлое.

    Половина этого гхэвна внезапно есть и там... :). Так что сервки с убунтой тоде стали довольно назойливыми штуками вечно пытающимися что-то впарить. Не, простите, мои серваки - это не бесалатный билборд охреневшего корпа для втуливания мне услуг.

     

  • 1.53, Швондик (?), 17:44, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите пожалуйста, на каком сервисе можно посмотреть карту в реальных пропорциях, а то на таких картах Россия больше Африки, когда на самом деле меньше в 2 раза, а Гренландия в 15 раз меньше Африки, а выглядит больше
     
     
  • 2.58, pfg21 (ok), 17:54, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только на шарике, сиречъ гугл.иртчъ :)    
    все остальное так или иначе корежит геометрию.
     
  • 2.80, Аноним (-), 18:47, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в реальных пропорциях, то углы поедут.

    Но если надо, то гугли карту с equal-area projection.

     
  • 2.88, Аноним (-), 19:04, 28/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.102, Швондик (?), 21:02, 28/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.54, Аноним (56), 17:50, 28/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А я планирую вначале след. года с Ubuntu на Rocky Linux смигрировать.
     
     
  • 2.79, Аноним (79), 18:43, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И разбираться с другими проблемами: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62307
     
     
  • 3.84, Аноним (85), 18:52, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И разбираться с другими проблемами: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62307

    D-bus жирбоас на сервере - самое то, чтобы гамнеца покушать. Осоьенно прикольно в этом жиорбасе то что его без рестарта обновить невозможно, а если его рестартануть - все умрет. Очень удобный для сервера компонент.

    Настолько что системд стал обходные варианты без него активно развивать. И чего это они?...

     
  • 2.106, Аноним (-), 21:24, 28/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А я планирую вначале след. года с Ubuntu на Rocky Linux смигрировать.

    Ты немного менее значительный чем Open Streem Map проект, и серверов у тебя - меньше, как и данных на них - и пользаков :)

     

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