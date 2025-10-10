The OpenNET Project / Index page

В Ubuntu 25.10 оказалась неработоспособна установка Flatpak-пакетов

10.10.2025 07:44

Пользователи, перешедшие на выпуск Ubuntu 25.10, столкнулись с невозможностью установить или обновить Flatpak-пакеты. Проблема вызвана изменениями в AppArmor-правилах, применяемых при запуске утилиты fusermount3. Из-за некорректно выставляемых правил доступа попытки установки или обновления пакетов при помощи утилиты flatpak приводят к выводу ошибки о невозможности отмонтировать каталог /var/tmp/flatpak-cache-*.

Проблеме присвоен критический уровень важности. В настоящее время подготовлено и проходит проверку обновление пакета с правилами AppArrmor, до готовности которого в качестве обходного пути для временного решения проблемы можно отключить Apparmor-профиль для fusermount3.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64028-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, flatpak
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 07:50, 10/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > столкнулись с невозможностью установить или обновить Flatpak-пакеты.

    А, что? Релизы еще и тестиииииировать надо было? Простите, свеженанятым хипстерам манагер забыл рассказать про это. В следующем релизе может быть исправят. Если конечно история не повторится по кольцу.

     
     
  • 2.4, rinat (??), 07:58, 10/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это и есть тестовый дистрибутив, собираемый в основном из довольно свежего среза Debian Sid. У каноникал условно-стабильные выходят каждые 2 года, и то порой по полгода "устаканиваются" после релиза.
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 08:22, 10/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо продвигать снап. Который ловит даже на парковке, в отличие от флэтпака.
    Зачем тестировать клиентскую инфраструктуру конкурента, когда можно *формально* дать возможность, а самим забить на пакеты?
    Нормальный бизнес, что уж там, починят, но позже.
     

  • 1.2, FSA (ok), 07:55, 10/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да и ладно. Есть же snap.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 07:58, 10/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Точно. Ставим проблеме wont-fix, пусть пользуются расово правильными пакетами.
     
  • 2.6, анодр (?), 08:02, 10/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все программы упакованы в Snap. Flatpak легковесные и не засир+ет так систему примонтированными loopback устройствами.
     

  • 1.3, User (??), 07:57, 10/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Snap работает? Работаит!
    Just as planned, в общем
     
  • 1.7, Аноним (7), 08:03, 10/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.8, Fracta1L (ok), 08:10, 10/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жесть, как такое в релиз можно пускать? Они вообще не тестируют своё поделие, что ли?
     
     
  • 2.10, Жироватт (ok), 08:23, 10/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Надо продвигать снап. Который ловит даже на парковке, в отличие от флэтпака.
     
     
  • 3.16, 12yoexpert (ok), 08:51, 10/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что у вас за местечковый прикол про парковку?
     

  • 1.12, Аноним (12), 08:32, 10/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Убунта как всегда оказалась враждебным для новичком дистром? Даже не смотря на то, что его пропагандируют как самый дружелюбный для новичков? И даже штабильностью там не пахнет? Но вэй!
     
     
  • 2.13, eugener (ok), 08:38, 10/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новички не будут ставить какой-то там флэтпак. В бубунте магазин приложений со снапами.
     

  • 1.14, Грустный (?), 08:48, 10/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем в Ubuntu Flatpak-пакеты? Есть же snap.
     
     
  • 2.17, Аноним (12), 08:53, 10/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Снап -- это местная поделка. В аналогии, это "мессенджер макс" - вещь, которая актуальна ровно в одной стране, и ставят ее не по желанию. А флатпак агностичен к дистрам. В аналогии это вотсап, гугл чат и так далее -- международные вещи, которые ставят по желанию.
     

  • 1.15, 12yoexpert (ok), 08:51, 10/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > AppArmor
    > flatpak

    нашла коса на камень

     
  • 1.18, Аноним (18), 09:01, 10/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А они вообще нужны? Все понимание пакетов извратили, став распространять в них весь софт.
     
     
  • 2.19, 1 (??), 09:05, 10/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единый пакетный менеджер
     

