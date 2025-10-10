В Ubuntu 25.10 оказалась неработоспособна установка Flatpak-пакетов

|
1.1, Аноним (-), 07:50, 10/10/2025
> столкнулись с невозможностью установить или обновить Flatpak-пакеты.
А, что? Релизы еще и тестиииииировать надо было? Простите, свеженанятым хипстерам манагер забыл рассказать про это. В следующем релизе может быть исправят. Если конечно история не повторится по кольцу.
2.4, rinat (??), 07:58, 10/10/2025
|
это и есть тестовый дистрибутив, собираемый в основном из довольно свежего среза Debian Sid. У каноникал условно-стабильные выходят каждые 2 года, и то порой по полгода "устаканиваются" после релиза.
2.9, Жироватт (ok), 08:22, 10/10/2025
Надо продвигать снап. Который ловит даже на парковке, в отличие от флэтпака.
Зачем тестировать клиентскую инфраструктуру конкурента, когда можно *формально* дать возможность, а самим забить на пакеты?
Нормальный бизнес, что уж там, починят, но позже.
2.5, Аноним (5), 07:58, 10/10/2025
Точно. Ставим проблеме wont-fix, пусть пользуются расово правильными пакетами.
2.6, анодр (?), 08:02, 10/10/2025
Не все программы упакованы в Snap. Flatpak легковесные и не засир+ет так систему примонтированными loopback устройствами.
1.8, Fracta1L (ok), 08:10, 10/10/2025
Жесть, как такое в релиз можно пускать? Они вообще не тестируют своё поделие, что ли?
2.10, Жироватт (ok), 08:23, 10/10/2025
> Надо продвигать снап. Который ловит даже на парковке, в отличие от флэтпака.
1.12, Аноним (12), 08:32, 10/10/2025
Убунта как всегда оказалась враждебным для новичком дистром? Даже не смотря на то, что его пропагандируют как самый дружелюбный для новичков? И даже штабильностью там не пахнет? Но вэй!
2.13, eugener (ok), 08:38, 10/10/2025
Новички не будут ставить какой-то там флэтпак. В бубунте магазин приложений со снапами.
2.17, Аноним (12), 08:53, 10/10/2025
Снап -- это местная поделка. В аналогии, это "мессенджер макс" - вещь, которая актуальна ровно в одной стране, и ставят ее не по желанию. А флатпак агностичен к дистрам. В аналогии это вотсап, гугл чат и так далее -- международные вещи, которые ставят по желанию.
1.18, Аноним (18), 09:01, 10/10/2025
А они вообще нужны? Все понимание пакетов извратили, став распространять в них весь софт.
