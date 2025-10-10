В Ubuntu 25.10 оказалась неработоспособна установка Flatpak-пакетов

Пользователи, перешедшие на выпуск Ubuntu 25.10, столкнулись с невозможностью установить или обновить Flatpak-пакеты. Проблема вызвана изменениями в AppArmor-правилах, применяемых при запуске утилиты fusermount3. Из-за некорректно выставляемых правил доступа попытки установки или обновления пакетов при помощи утилиты flatpak приводят к выводу ошибки о невозможности отмонтировать каталог /var/tmp/flatpak-cache-*.

Проблеме присвоен критический уровень важности. В настоящее время подготовлено и проходит проверку обновление пакета с правилами AppArrmor, до готовности которого в качестве обходного пути для временного решения проблемы можно отключить Apparmor-профиль для fusermount3.



