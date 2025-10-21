Уязвимость в Rust-библиотеках для формата TAR, приводящая к распаковке файлов из вложенного архива

|
Аноним (15), 23:37, 21/10/2025
–3
А ты зоркий. Молодец, заметил - именно что другое. А то бы налетели сейчас местные сишники-ПравильныеПогромисты... Никаких тебе выходов за пределы буфера, обращения к освобожденной памяти или двойного освобождения памяти... Ну, именно того, от чего и должен спасать раст. А просто "логическая" ошибка. От которой никто не обещал (и не мог) защитить. Не в той позиции что-то там в файле считали и не проверили. Ну это те самые гугловско-майкрософтовские оставшиеся "30% ошибок", которые уже только напряжением мозгов нужно избегать.
Аноним (24), 23:57, 21/10/2025
+4
|
В новости ошибка работы с памятью. Да, ошибка не с оперативной памятью.
Так выход за границы массива это логическая ошибка или нет? Если программист на Си ошибётся в размере массива, то это одно, а когда на rust ошибка с размером в структуре данных, то это другое?
Нет, дружочек, это одного рода проблемы. Да, rust спасает от ошибок с оперативной памятью, с этим спорить не буду.
Аноним (15), 00:13, 22/10/2025
|+/–
Чисто казуистический прием Разницу-то в ошибках вы да все остальные всё равно... большой текст свёрнут, показать
Аноним (25), 23:58, 21/10/2025
+1
|
> оставшиеся "30% ошибок", которые уже только напряжением мозгов нужно избегать
Ну раз напряжением мозгов, то софт на расте точно обречён. Ибо в него и привлекают-то лишь всякими "вам больше не нужно думать о размере буферов и указателях", а основная масса растофанов прекращает читать на слове "думать".
Аноним (6), 23:26, 21/10/2025
+4
|
А сколько багов остаются незамеченными тупо из-за того, что раст вынуждает писать нечитаемую лапшу и раздувать изначально компактный код в несколько раз
Аноним (15), 23:43, 21/10/2025
–1
|
нечитаемая она для местных сишников. А кто вкатился в эту тему и какое-то время в этом варился - заявляют, что всё прекрасно читается и понимается. Дело привычки. А техдир гугла еще и заявляет что команды, разрабатывающие проекты на расте, в два раза продуктивнее команд сиплюсплюсников. Предположу, что командная работа с "нечитаемой лапшой" не могла бы быть в два раза продуктивнее "абсолютно понятных" божественных плюсов.
Аноним (6), 23:59, 21/10/2025
+1
|
Ты даже не понимаешь о чем речь, сразу видно что вкатился и варился. Когда даже книжный алгоритм приходится перелопачивать так, что он становится сам на себя не похож. Сколько из-за таких выкрутасов в коде возникает логических ошибок, невозможно и представить. Пока нормальные люди пишут код так, чтобы он был легко читаем и понятен, такие как ты варятся и вкатываются и навязывают остальным свои шизоидные извращения. Необходимы клиники для реабилитации, а еще лучше принудительные работы не связанные с компьютерами
Аноним (-), 00:17, 22/10/2025
|+/–
|
> нормальные люди пишут код так, чтобы он был легко читаем и понятен
Ага, видели мы тот код "от нормальных людей"
Как тебе функция-портянка на 1000+ строк кода?
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/driver
Естественно с кучей кала в виде goto - нормальной обработки ошибок ведь не завезли...
И ведь это ядро! Его же пишут профи))
> Необходимы клиники для реабилитации, а еще лучше принудительные работы не связанные с компьютерами
А принудительная стререлизация, ну чтобы уже на 100% как faшики, будет?
Аноним (45), 00:27, 22/10/2025
|+/–
|
> Когда даже книжный алгоритм приходится перелопачивать так, что он становится сам на себя не похож.
Из этой фразы любому программисту видно, что ты алгоритм заучил, а не понял. Что однозначно определяет тебя как кодера на одном языке, которому никакая клиника уже не поможет.
Аноним (6), 00:38, 22/10/2025
|+/–
|
Мне видно что ты читать не умеешь или какие-то ограничения в мыслительном аппарате, хз. Это где-то в первом классе у детей спрашивают про что пословица "без труда не вытащишь и рыбку из пруда" и они отвечают "про рыбку"
Аноним (15), 00:32, 22/10/2025
|+/–
|
Так а что же ты про техдира гугла не завернул? Вот же он наверное лох, похоже из клиники для реабилитации выступал. Ну или его подло обманули агенты раста с метриками разработки, подло оболгав плюсовиков. Но я конечно поверю тебе, а не ему.
> Ты даже не понимаешь о чем речь, сразу видно что вкатился и варился
К твоему сожалению, правда совсем-совсем немного, понимаю. Года три назад, не зная языка, "не вкатываясь", просто взяв примеры кода и подправив их под себя, сделал себе утилитку, работающую с внешними ресурсами (отчеты с биржи стягивает). _Почти_ всё там было понятно и аккуратно. Но да, язык учить надо. Сложное так просто не напишешь. Впрочем, как и на си.
Аноним (6), 00:39, 22/10/2025
+1
|
Для тебя гугл образец компетентности? С этого тебе надо было начинать
Аноним (15), 23:56, 21/10/2025
–3
|
> и раздувать изначально компактный код в несколько раз
и вдогонку, из соседней новости, про принятие в ядро Linux 6.18 реализации Binder IPC для Android, написанная на Rust:
"...Несмотря на продвинутые возможности и поддержку объектов со сложной семантикой владения, драйвер на Rust получился меньше варианта на Си - 5.5 против 5.8 тысяч строк кода."
Ну т.е. после этого нам _очень_ интересно твое "икспертное" мнение. Ты наверное много программ написал сразу в двух вариантах - на си и на расте, чтобы сравнить и выдать свои ценные замечания, верно? Ведь верно?
Аноним (6), 00:01, 22/10/2025
+3
|
Сотни других неудобных примеров мы конечно проигнорируем, да?
Аноним (15), 00:33, 22/10/2025
–1
|
Эти "сотни других неудобных примеров" только в Вашей голове? Откуда сотни примеров, если Вы и Ваши соратники утверждаете, что на расте вообще ничего не написано?
morphe (?), 23:31, 21/10/2025
|+/–
|
> Проблема вызвана тем, что уязвимые библиотеки при распаковке файлов вместо вычисления смещения на основе размера из расширенного заголовка PAX, брали размер из устаревшего заголовка ustar. При нулевом значении размера в заголовке ustar, идущее за ним содержимое файла обрабатывалось как корректный блок TAR-заголовков для следующего файла.
Т.е проблема в том что спецификацию расширили не пойми как, включив несколько размеров для одного и того же файла, и интерпретация спеки на Rust выбрала из двух размеров не тот.
Остаётся вопрос почему размер из PAX должен иметь приоритет, ведь теперь проблема может быть обратной - реализации TAR без поддержки PAX будут читать архивы иначе чем исправленная версия.
Аноним (-), 00:22, 22/10/2025
|+/–
Там всё ещё интереснее Этих форматов tar было как собак нерезаных Когда POSIX ... большой текст свёрнут, показать
Аноним (48), 00:32, 22/10/2025
|+/–
|
>Т.е проблема в том что спецификацию расширили не пойми как
Так и думал, опять диды-сишники виноваты.
Расходимся, дело раскрыто.
Раст как всегда показал себя молодцом, сишники опозорены.
Аноним (13), 23:33, 21/10/2025
|+/–
|
Вот и я говорю, виновен ли хбокс в том, что мои дети сталкиваясь при прохождении игорей с трудностями кричат: папа помоги!
Казалось бы, причём тут раст, безопасность, ЕГЭ, воспитание, вау импульсы, превозмогание...
В хбоксе (си) ли дело!?
Вот в чем вопрос(ц)
Аноним (20), 23:46, 21/10/2025
+1
|
Вот видите! Вот такими и должны быть баги, логическими ошибками, а не позорным переполнением буфера
ProfessorNavigator (ok), 00:01, 22/10/2025
|+/–
|
Не, ребят, сегодня не ваш день. Сначала предатели, пардон, производители процессоров вместе с Линусом в спину ударили, а теперь - вот))
Аноним (-), 00:09, 22/10/2025
|+/–
|
Так и не ваш тоже opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64092
Вы же не будете сравнивать какую-то либу с ядром.
ЗЫ: а чего в ту тему не заглянули, проффесор? сказать нечего было?
ProfessorNavigator (ok), 00:13, 22/10/2025
|+/–
|
> Так и не ваш тоже opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64092
> Вы же не будете сравнивать какую-то либу с ядром.
Спасибо, посмеялся)) Не, не поможет ;)
> ЗЫ: а чего в ту тему не заглянули, проффесор? сказать нечего было?
Потроллить на сон грядущий ;) Не всё ж вам развлекаться))
Аноним (-), 00:21, 22/10/2025
|+/–
|
> Спасибо, посмеялся)) Не, не поможет ;)
Конечно не поможет.
Если человек ставит в один ряд ядро линукс и какую-то либу от дилетантов.. то это многое о нем говорит)
> Потроллить на сон грядущий
Получилось весьма уныло.
Может лучше про коммунизм? Та щиза хотя бы веселее звучит!
ProfessorNavigator (ok), 00:31, 22/10/2025
|+/–
|
> Конечно не поможет.
> Если человек ставит в один ряд ядро линукс и какую-то либу от
> дилетантов.. то это многое о нем говорит)
Снова посмеялся)) Не пытайтесь вырулить, говорю ж - не поможет)) Вам производители процессоров такую свинью подложили, прям загляденье.
>> Потроллить на сон грядущий
> Получилось весьма уныло.
Но вы ж стриггерились - значит уже нормально ;)
Аноним (48), 00:37, 22/10/2025
|+/–
|
Сишникам совсем уже делать нечего. Нашли микроскопическую ошибку и раздули из этого целую "уязвимость".
Удалите новость, опеннет, не позорьтесь.
Аноним (61), 00:44, 22/10/2025
|+/–
|
Почему программисты на Rust не могут <буквально> переписать логику с реализацией на C, а придумывают собственные дырявые велосипеды? Вообще, тот факт, что на Rust без ИИ программировать не получается по признанию его фанатов наводит на некоторые размышления...
|