JetBrains переводит IDE IntelliJ на использование Wayland по умолчанию

1.1, iPony128052 (?), 11:34, 05/02/2026
К Ubuntu 26.04.1 LTS в августе (с сервис паком конечно).
Можно уже праздновать иксокапец.
Останется какой-то там KiCad, у которого под линуксами пользователей раз и два.
2.2, Аноним (2), 11:37, 05/02/2026
|+2 +/–
|
Страдальцы. Нет в жизни радости кроме боли. D Вынь спасает этот мир.
4.54, Аноним (54), 13:00, 05/02/2026
|+/–
|
>Aluminium OS
Только сначала все дружно купят Chromebook с определенным процессором только поддержка только этих процессоров.
И потом будут на форумах спрашивать, а как выпилить сервисы Google, из Google Ос.
2.33, Ыыы (??), 12:23, 05/02/2026
|+/–
|
Запускаю Rider и GoLand на Ubuntu 25.10 на Wayland. Всё работает.
2.56, Аноним (54), 13:03, 05/02/2026
|+/–
|
>иксокапец
С внедрением Wayland, Linux превратится в Windows,
В худшем понимании. Ну там поддержка определленных наборов инструкций, для запуска текстового редактора.
Неспешно делается форк X ов.
2.16, Аноним (16), 12:08, 05/02/2026
|+/–
|
> отсутствие центрирования или восстановления прошлого положения некоторых окон и диалогов, невозможность выноса некоторых всплывающих окон за пределы основного окна
В электроне это решается? А то в вейленде это болезнь из коробки.
2.57, Аноним (54), 13:04, 05/02/2026
|+/–
|
>Электрон
Да здравствуют приложения наподобии 7zip, которые занимают 1> Гб).
1.6, Аноним (6), 11:43, 05/02/2026
|–2 +/–
|
Эта жрущая гадость же на джаве, подобные вещи джава-разрабов вообще касаться не должны. Лучше бы на сишарп-авалонию переписали.
1.9, Аноним (9), 12:00, 05/02/2026
|+/–
|
Иксокапец приходит немного не так, как его боялись адепты Бородатого Пути и/или ждали востороженные фанатики.
Сначала появляется поддержка в одном тулките, чисто попробовать.
Потом в другом. Потом набирается медленно некоторое количество программ, способных работать напрямую с wl. А потом случается своего рода тектонический сдвиг: основные DE переходят на wl, и процес уже становится необратимым в силу сетевого эффекта.
И вот на этом этапе подтягивается специализированный софт: IDE, CAD, DAW, вот это все.
А затем иксы удаляют, но на это никто не обращает внимания.
2.17, Аноним (17), 12:12, 05/02/2026
|–3 +/–
|
> А затем иксы удаляют, но на это никто не обращает внимания.
Еще как обращаем! И радуемся каждому факту дропа.
А еще радуемся плачу копротивленцев, из-за которых пришлось лишние лет пять-десять терпеть богомезкие иксы и отказывать себе в дарах цивилизации.
2.19, Аноним (19), 12:12, 05/02/2026
|+/–
|
>А затем иксы удаляют, но на это никто не обращает внимания.
но их никто удалять и не планирует, xwayland как был так и будет. и его будут поддерживать.
> И вот на этом этапе подтягивается специализированный софт: IDE, CAD, DAW, вот это все.
куда он там у тебя подтягивается, в вайне чтоли? или кто-то будет покупать новую версию ради вейланда?
> Иксокапец приходит немного не так, как его боялись адепты Бородатого Пути и/или ждали востороженные фанатики.
в современном мире, вообще наплевать что там за апи, все возьмут на себя тулкиты. да, кстати вейланд апи еще даже в черновике не дописали, о чем и сказано в новости. как только допишут можно хоть на иксы, хоть на мак и винду запилить :)
3.24, Аноним (9), 12:16, 05/02/2026
|+/–
|
> но их никто удалять и не планирует, xwayland как был так и будет. и его будут поддерживать.
Да, верно, но есть одно "но": сам по себе xwayland - слой совместимости. Его будут тащить ровно столько, сколько буде надобности, и чем больше софта будет использовать wl нативно, тем меньше будет надобности тянуть.
> или кто-то будет покупать новую версию ради вейланда?
Такие плюшки идут в комплекте с подпиской.
4.32, Аноним (19), 12:22, 05/02/2026
|+/–
|
> Да, верно, но есть одно "но": сам по себе xwayland - слой совместимости
А вейланд вообще только спека, кто там слой совместимости с чем решает автор композитора.
3.26, Аноним (17), 12:17, 05/02/2026
|+/–
|
> кто-то будет покупать новую версию ради вейланда?
А для онтопика вообще есть платные версии проф. софта?
Не, не васяноподелия вроде фрикада и кикада, а реально проф софт типа SolidWorks или Autodesk.
4.30, Аноним (19), 12:21, 05/02/2026
|+/–
|
Есть вайн, например, компас3д так лет 10 работал, причем это стало поддерживаемой опцией в какой-то момент.
5.37, Аноним (37), 12:25, 05/02/2026
|+/–
|
> Есть вайн
Не-не-не, это костыли.
Я про приложения с официальной поддержкой линукса.
6.43, Аноним (19), 12:41, 05/02/2026
|+/–
|
>Я про приложения с официальной поддержкой линукса.
В компасе3д и была официальная поддержка линукса через вайн.
7.49, Аноним (49), 12:46, 05/02/2026
|+/–
|
>> Я про приложения с официальной поддержкой линукса.
> В компасе3д и была официальная поддержка линукса через вайн.
Забавно. Официальный костыль))
Ну ок, целая одна софтина нашлась.
Примерно что-то такое я и предполагал.
8.53, Аноним (19), 12:58, 05/02/2026
|+/–
Это слой совместимости, посмотри на стим ос, там тысячи игор так работают, а для... текст свёрнут, показать
3.36, Аноним (36), 12:24, 05/02/2026
|+/–
А зачем он нужен У любого пользователя ноута с hidpi или 4к моника моментально ... большой текст свёрнут, показать
4.42, Аноним (19), 12:39, 05/02/2026
|+/–
Там есть опция чтобы xwayland приложение само масштабировало, в вейланде, кстати... большой текст свёрнут, показать
5.52, Аноним (52), 12:55, 05/02/2026
|+/–
|
> а так 99% процентов юз кейсов закрыто
mixDPI ты записал в один процент? Серьезно?
> легче еще пару костылей в иксы допилить
Не легче, иксы и так на 95% состоят из костылей.
Да и делать это некому, потому что желающих копаться в зловонной куче этих "80000 lines of sheer terror" не нашлось даже за деньги.
> которые потом за 20 лет так и не допилины.
Так допилен же! Все что нужно для покрытия "99% процентов юз кейсов" закрыто)))
А то чего нет - нужно полутора прдлям.
6.62, Аноним (19), 13:09, 05/02/2026
|+/–
|
> mixDPI ты записал в один процент? Серьезно?
это записали авторы некоторых тулкитов, вспомнив об этом при порте на вейланд. и запилив в вейланд костыль-протокол для фракшинал скейлинга через тулкит. к ним и вопросы.
> Не легче, иксы и так на 95% состоят из костылей.
вейланд из 99% расширений (костылей). вроде легче.
> Так допилен же! Все что нужно для покрытия "99% процентов юз кейсов" закрыто)))
в вейланде? ну так прямо в новости сказали что есть куча регрессий с окнами в вейланде по сравнению с иксами.
4.51, premium user (?), 12:53, 05/02/2026
|+/–
|
> Потому что с 150% масштабированием - мыло мыльное.
Ну и бред. Масштабированием должен заниматься графический тулкит, а не оконный композитор растягивать писксели - тогда и только тогда мыла не будет.
> mixed DPI
А вот это тулкиты в обозримом будущем вряд ли будут поддерживать, так что мыльцо - это как раз к вейланду. Будет растягивать пиксели из 100% в 150-200% - вопрос, в чём смысл тогда hidpi дисплея, если ты заплатил за 4к а получил fullhd мыло, растянутое вейландом. Тогда как в случае X11 тулкит чётко знает, что есму нужно рендерить в 150%, а композитор пиксель-в-пиксель выводит.
> 4к моника
У меня 8к телек в качестве моника, иксы, всё ок. Я ещё и опенжелейный рендеринг отключил, чтобы видяху не так жрало, у меня для неё задачи поважнее есть)
> VRR
В X11 в принципе работает.
> HDR
Никакой проблемы добавить нет, кроме копротивленцев из красношапки, особенно с учётом того, что X11 поддерживает композитинг лет так 20. Просто разрешить такой формат текстурок. В XLibreDev уже прототипируют.
> Те java-разработка закрыта.
У меня на яве нетбинс вообще-то) Да и в идее все этот вейланд вырубать будут, так как куча чего базового в вейланд не работает, о чём и написано в новости.
> А легаси софт который требует xwayland
Ну во первых, не требует, в нормальном окружении а во вторых, в нём не сломано
> Из отличий поведения от сборки на базе X11 отмечается отсутствие центрирования или восстановления прошлого положения некоторых окон и диалогов, невозможность выноса некоторых всплывающих окон за пределы основного окна, отдельные несоответствия элементов декодирования окон (заголовок, кнопки управления оконном, тени, скругление углов) активной теме оформления рабочего стола.
2.45, нах. (?), 12:43, 05/02/2026
|+/–
|
да нет, именно так он и приходит:
"отсутствие центрирования или восстановления прошлого положения некоторых окон и диалогов, невозможность выноса некоторых всплывающих окон за пределы основного окна", кого оно на самом деле волнует, когда есть возможность обмазаться свежайшим!
> А затем иксы удаляют, но на это никто не обращает внимания.
потому что все кроме пары нитакусиков, любителей "DE" - как сидели в своей венде так и сидят.
Ну а у тех кому были нужны именно иксы - и так всегда было не очень с "CAD", "DAW" и прочим виндоонли софтом. Так что они тоже не обратят внимания.
1.10, Аноним (10), 12:02, 05/02/2026
|+2 +/–
|
>отсутствие центрирования или восстановления прошлого положения некоторых окон и диалогов, невозможность выноса некоторых всплывающих окон за пределы основного окна
Но ведь адепты вейланда кричали, что там все работает и "вы все врете".
2.15, Аноним (15), 12:05, 05/02/2026
|–3 +/–
|
> Но ведь адепты вейланда кричали, что там все работает и "вы все врете".
Так в вейланде все и работает.
А в софте приколоченном к иксами - предсказуемо не работает.
Но сам факт перехода говорит о то, что всё работает, если постараться.
Просто большинство лyddитов - ленивы и не хотят стараться.
Значит будут страдать :)
3.20, Аноним (10), 12:14, 05/02/2026
|+1 +/–
|
А, то есть эксперты с опеннета правы, а это отдел разработки корпорации с топ сеньорами просто не осилили, понял.
3.23, Аноним (16), 12:16, 05/02/2026
|+/–
|
> Так в вейланде все и работает.
Вейленд - это протокол. В нём нечему работать.
3.27, Аноним (19), 12:17, 05/02/2026
|+/–
|
> Просто большинство лyddитов - ленивы и не хотят стараться.
зачем? у тебя что есть нормальный хдр монитор и есть что там в хдр смотреть? даже в играх, причем на движках где внутри хдр, аутпута хдр нету. к ним у тебя вопросов нет, а к тем кому хдр не нужен вообще есть? профит от вейланда маржинальный, а пилят уже 20 лет.
4.34, Аноним (37), 12:24, 05/02/2026
|+1 +/–
|
> у тебя что есть нормальный хдр монитор
да, обычный Odyssey OLED 4k
> и есть что там в хдр смотреть
да, и игры, и кинцо (правда редко)
> профит от вейланда маржинальный
Вейланд это не только HDR. Для меня это просто небольшой плюсик.
Это еще нормальное дробное маштабирование. Я перешел на вейланд как только оно появилось.
И это просто позор что в дидовом копролите за столько десятков лет не сделали такую элементарную вещь нормально.
5.50, Аноним (19), 12:52, 05/02/2026
|+/–
|
>Это еще нормальное дробное маштабирование. Я перешел на вейланд как только оно появилось.
Это делает тулкит, а не вейланд. "Нормальное" дробное масштабирование что иксами, что вейландом сделать нельзя. В вейланде для этого костыль, ой то есть нестабильное расширение, https://wayland.app/protocols/fractional-scale-v1 , и вейланд композитор окно не скейлит. Без него будет мыло. Для иксов добавить тоже самое через пару атомов не проблема.
3.58, Аноним (54), 13:05, 05/02/2026
|+/–
|
>иксами - предсказуемо
На иксах предсказуемо, - глючит.
Можно исправить.
На Wayland, - непонято что они там внедряют.
2.25, Кошкажена (?), 12:16, 05/02/2026
|+/–
|
Вы понимаете, жидбрейнсам лень поддерживать 2 бэкенда, поэтому и так сойдет. А бетатестерам вяленого (они же по совместительству рас тишки) жрать с лопаты не привыкать.
2.41, q (ok), 12:38, 05/02/2026
|+/–
|
> адепты вейланда кричали, что там все работает и "вы все врете".
В вяленом не всё работает. Например, не работает фича по снятию скриншота чужих окон или всего экрана, для последующей отправки китайцам или работодателю. Или, например, не работает фича по навешиванию глобального кейлоггера, чтобы можно было своровать пароль, вводимый после sudo в терминале. В иксах кейлоггер работает и является официальной фичей, а в вяленом такое отсутствует в принципе. Беда!
1.12, Аноним (15), 12:02, 05/02/2026
|–1 +/–
|
> на базе будущего выпуска IntelliJ 2026.1
Только сейчас? Ничего себе как долго!
И это у фирмы разработчика, даже впечатляет.
Это же как глубоко иксы пустили свои метастазы, что приходится делать столько сложной работы, чтобы отвязаться от этого древнего мycopa!
2.28, Аноним (16), 12:19, 05/02/2026
|+/–
|
> Это же как
...надо разрабатывать 18 лет нечто, что оно до сих под до возможностей софта прошлого века не дотянулось!
1.21, Кошкажена (?), 12:15, 05/02/2026
|+1 +/–
|
Ненужное. Проприетарщина, тормозит. Есть открытые удобные решения, которые как работали так и будут, переживут все это непотребство.
2.29, Аноним (17), 12:19, 05/02/2026
|+/–
|
> Есть открытые удобные решения
...но называть вы их конечно не будете...
> которые как работали так и будут,
"Блажен, кто верует"
> переживут все это непотребство.
Чтобы пережить нужно вначале жить, а не существовать.
3.35, Кошкажена (?), 12:24, 05/02/2026
|+/–
|
Смешны ваши потуги, учитывая, что жабаиде появились сильно позднее. С появлением LSP смысла в этих ваших жабных иде нет.
4.44, Аноним (49), 12:43, 05/02/2026
|+/–
|
> Смешны ваши потуги
Вам таки стыдно назвать то что вы используете?
Даже не удивлен))
> жабаиде появились сильно позднее
Сильно позднее чем что? Чем дыдовые вимы и емаксы?))
