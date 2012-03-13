JetBrains переводит IDE IntelliJ на использование Wayland по умолчанию

2.17 , Аноним ( 17 ), 12:12, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > А затем иксы удаляют, но на это никто не обращает внимания. Еще как обращаем! И радуемся каждому факту дропа.

А еще радуемся плачу копротивленцев, из-за которых пришлось лишние лет пять-десять терпеть богомезкие иксы и отказывать себе в дарах цивилизации.

2.18 , Аноним ( 16 ), 12:12, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А затем 1% присоединяется к 99% на виндоуз.

2.19 , Аноним ( 19 ), 12:12, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А затем иксы удаляют, но на это никто не обращает внимания. но их никто удалять и не планирует, xwayland как был так и будет. и его будут поддерживать. > И вот на этом этапе подтягивается специализированный софт: IDE, CAD, DAW, вот это все. куда он там у тебя подтягивается, в вайне чтоли? или кто-то будет покупать новую версию ради вейланда? > Иксокапец приходит немного не так, как его боялись адепты Бородатого Пути и/или ждали востороженные фанатики. в современном мире, вообще наплевать что там за апи, все возьмут на себя тулкиты. да, кстати вейланд апи еще даже в черновике не дописали, о чем и сказано в новости. как только допишут можно хоть на иксы, хоть на мак и винду запилить :)

3.24 , Аноним ( 9 ), 12:16, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > но их никто удалять и не планирует, xwayland как был так и будет. и его будут поддерживать. Да, верно, но есть одно "но": сам по себе xwayland - слой совместимости. Его будут тащить ровно столько, сколько буде надобности, и чем больше софта будет использовать wl нативно, тем меньше будет надобности тянуть. > или кто-то будет покупать новую версию ради вейланда? Такие плюшки идут в комплекте с подпиской.

4.32 , Аноним ( 19 ), 12:22, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, верно, но есть одно "но": сам по себе xwayland - слой совместимости А вейланд вообще только спека, кто там слой совместимости с чем решает автор композитора.

3.26 , Аноним ( 17 ), 12:17, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > кто-то будет покупать новую версию ради вейланда? А для онтопика вообще есть платные версии проф. софта?

Не, не васяноподелия вроде фрикада и кикада, а реально проф софт типа SolidWorks или Autodesk.

4.30 , Аноним ( 19 ), 12:21, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть вайн, например, компас3д так лет 10 работал, причем это стало поддерживаемой опцией в какой-то момент.

5.37 , Аноним ( 37 ), 12:25, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Есть вайн Не-не-не, это костыли.

Я про приложения с официальной поддержкой линукса.

6.43 , Аноним ( 19 ), 12:41, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я про приложения с официальной поддержкой линукса. В компасе3д и была официальная поддержка линукса через вайн.

7.49 , Аноним ( 49 ), 12:46, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Я про приложения с официальной поддержкой линукса.

> В компасе3д и была официальная поддержка линукса через вайн. Забавно. Официальный костыль))

Ну ок, целая одна софтина нашлась.

Примерно что-то такое я и предполагал.

8.53 , Аноним ( 19 ), 12:58, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это слой совместимости, посмотри на стим ос, там тысячи игор так работают, а для... 3.36 , Аноним ( 36 ), 12:24, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А зачем он нужен У любого пользователя ноута с hidpi или 4к моника моментально ... 4.42 , Аноним ( 19 ), 12:39, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Там есть опция чтобы xwayland приложение само масштабировало, в вейланде, кстати... 5.52 , Аноним ( 52 ), 12:55, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а так 99% процентов юз кейсов закрыто mixDPI ты записал в один процент? Серьезно? > легче еще пару костылей в иксы допилить Не легче, иксы и так на 95% состоят из костылей.

Да и делать это некому, потому что желающих копаться в зловонной куче этих "80000 lines of sheer terror" не нашлось даже за деньги. > которые потом за 20 лет так и не допилины. Так допилен же! Все что нужно для покрытия "99% процентов юз кейсов" закрыто)))

А то чего нет - нужно полутора прдлям. 6.62 , Аноним ( 19 ), 13:09, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > mixDPI ты записал в один процент? Серьезно? это записали авторы некоторых тулкитов, вспомнив об этом при порте на вейланд. и запилив в вейланд костыль-протокол для фракшинал скейлинга через тулкит. к ним и вопросы. > Не легче, иксы и так на 95% состоят из костылей. вейланд из 99% расширений (костылей). вроде легче. > Так допилен же! Все что нужно для покрытия "99% процентов юз кейсов" закрыто))) в вейланде? ну так прямо в новости сказали что есть куча регрессий с окнами в вейланде по сравнению с иксами.

4.51 , premium user ( ? ), 12:53, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что с 150% масштабированием - мыло мыльное. Ну и бред. Масштабированием должен заниматься графический тулкит, а не оконный композитор растягивать писксели - тогда и только тогда мыла не будет. > mixed DPI А вот это тулкиты в обозримом будущем вряд ли будут поддерживать, так что мыльцо - это как раз к вейланду. Будет растягивать пиксели из 100% в 150-200% - вопрос, в чём смысл тогда hidpi дисплея, если ты заплатил за 4к а получил fullhd мыло, растянутое вейландом. Тогда как в случае X11 тулкит чётко знает, что есму нужно рендерить в 150%, а композитор пиксель-в-пиксель выводит. > 4к моника У меня 8к телек в качестве моника, иксы, всё ок. Я ещё и опенжелейный рендеринг отключил, чтобы видяху не так жрало, у меня для неё задачи поважнее есть) > VRR В X11 в принципе работает. > HDR Никакой проблемы добавить нет, кроме копротивленцев из красношапки, особенно с учётом того, что X11 поддерживает композитинг лет так 20. Просто разрешить такой формат текстурок. В XLibreDev уже прототипируют. > Те java-разработка закрыта. У меня на яве нетбинс вообще-то) Да и в идее все этот вейланд вырубать будут, так как куча чего базового в вейланд не работает, о чём и написано в новости. > А легаси софт который требует xwayland Ну во первых, не требует, в нормальном окружении а во вторых, в нём не сломано > Из отличий поведения от сборки на базе X11 отмечается отсутствие центрирования или восстановления прошлого положения некоторых окон и диалогов, невозможность выноса некоторых всплывающих окон за пределы основного окна, отдельные несоответствия элементов декодирования окон (заголовок, кнопки управления оконном, тени, скругление углов) активной теме оформления рабочего стола. 2.45 , нах. ( ? ), 12:43, 05/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да нет, именно так он и приходит:

"отсутствие центрирования или восстановления прошлого положения некоторых окон и диалогов, невозможность выноса некоторых всплывающих окон за пределы основного окна", кого оно на самом деле волнует, когда есть возможность обмазаться свежайшим! > А затем иксы удаляют, но на это никто не обращает внимания. потому что все кроме пары нитакусиков, любителей "DE" - как сидели в своей венде так и сидят. Ну а у тех кому были нужны именно иксы - и так всегда было не очень с "CAD", "DAW" и прочим виндоонли софтом. Так что они тоже не обратят внимания.

