Разработчики ОС QNX представили QNX Developer Desktop на основе Xfce и Wayland

Представлен предварительный выпуск графической среды разработки QNX Developer Desktop, запускаемой в операционной системе QNX 8.0 и поддерживающей сборку программ для QNX без кросс-компиляции. Предполагается, что QNX Developer Desktop упростит работу новых разработчиков, занимающихся сборкой приложений для QNX, а также портированием программ и библиотек из Linux.

Пользовательское окружение построено на базе кастомизированной среды рабочего стола Xfce, работающей с использованием протокола Wayland. В состав входят средства разработки (clang, gcc, clang++, Python, make, cmake, git и т.п.), web-браузер, эмулятор терминала, порты многих интегрированных сред разработки и редакторов кода (Geany, Emacs, Neovim, vim), файловый менеджер Thunar и примеры кода на языках C, C++ и Python.

QNX Developer Desktop поставляется в самодостаточном системном образе, включающем инструменты для сборки программ для QNX 8.0 и коллекцию портированных открытых пакетов. Системный образ, пригодный для запуска в Linux-системах при помощи QEMU, доступен для бесплатной загрузки под именем "QNX SDP 8.0 Quick Start Target Image for QEMU" в приложении "QNX Software Center".

Ранее в QNX развивалась собственная среда рабочего стола Photon microGUI, которая в QNX 7 была заменена на графический фреймворк QNX Screen, ориентированный на создание предметно-ориентированных интерфейсов и не предоставляющий отдельную среду рабочего стола.