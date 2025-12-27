The OpenNET Project / Index page

Разработчики ОС QNX представили QNX Developer Desktop на основе Xfce и Wayland

27.12.2025 11:36

Представлен предварительный выпуск графической среды разработки QNX Developer Desktop, запускаемой в операционной системе QNX 8.0 и поддерживающей сборку программ для QNX без кросс-компиляции. Предполагается, что QNX Developer Desktop упростит работу новых разработчиков, занимающихся сборкой приложений для QNX, а также портированием программ и библиотек из Linux.

Пользовательское окружение построено на базе кастомизированной среды рабочего стола Xfce, работающей с использованием протокола Wayland. В состав входят средства разработки (clang, gcc, clang++, Python, make, cmake, git и т.п.), web-браузер, эмулятор терминала, порты многих интегрированных сред разработки и редакторов кода (Geany, Emacs, Neovim, vim), файловый менеджер Thunar и примеры кода на языках C, C++ и Python.

QNX Developer Desktop поставляется в самодостаточном системном образе, включающем инструменты для сборки программ для QNX 8.0 и коллекцию портированных открытых пакетов. Системный образ, пригодный для запуска в Linux-системах при помощи QEMU, доступен для бесплатной загрузки под именем "QNX SDP 8.0 Quick Start Target Image for QEMU" в приложении "QNX Software Center".

Ранее в QNX развивалась собственная среда рабочего стола Photon microGUI, которая в QNX 7 была заменена на графический фреймворк QNX Screen, ориентированный на создание предметно-ориентированных интерфейсов и не предоставляющий отдельную среду рабочего стола.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64513-qnx
Ключевые слова: qnx, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (62)
  • 1.1, Аноним (1), 11:43, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > работающей с использованием протокола Wayland

    ну это уже зрада какая-то!

     
  • 1.2, Аноним (-), 11:47, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > построено на базе кастомизированной среды рабочего стола Xfce,
    > работающей с использованием протокола Waylan

    Удивительно! Разрабы крысы не во состоянии добавить вейланд - "слишкам сложна", а какие-то чуваки из QNX взяли и сделали.
    Может дело не в сложности, а в прямых руках?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:50, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А может они иксовую прослойку используют поверх вейленда
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:54, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Могли бы вообще не есть кактус, а взять LXQt, или ещё лучше - KDE.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:04, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крыса уже давно в вэйланд умеет. Просто смысл какой в этом? Там глюк на глюке...
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:12, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не говорите ерунду: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58580
     
     
  • 3.13, Аноним (8), 12:22, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Начиная с версии 4.20 начали внедрять вэйланд: https://wiki.xfce.org/releng/wayland_roadmap
    и почти все компоненты уже допилены.
     
  • 2.37, Frestein (ok), 13:41, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то Wayland уже почти готов на крысе.
     
  • 2.41, soarin (ok), 13:59, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики XFCE три года делали поддержку Wayland. И сделали её пока что в экспериментальном режиме.
    Разработчики QNX это взяли и вставили в свой предварительный релиз. Тоже пишут, что пока экспериментально.

    Аноним с Openneta "вот в QNX молодцы, сделали XFCE на Wayland"

     
     
  • 3.47, Аноним (-), 14:14, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аноним с Openneta "вот в QNX молодцы, сделали XFCE на Wayland"

    Классика жанра же - наказание невиновных и награждение непричастных :). Работает даже на опеннете.

     

  • 1.3, wd (?), 11:47, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    сначала заменили PhAB на сраный эклипс, потом похоронили photon, тем самым похоронив десктоп, а щас вот вам вяленый xfce... ды нахрен он? qnx только как встаиваемая система осталась :(
     
     
  • 2.45, Аноним (-), 14:13, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > xfce... ды нахрен он? qnx только как встаиваемая система осталась :(

    И более того - Linux таки заинтегрял RT патчи и до кучи стал RTOS. Так что теперь связываться с жадными проприетарщиками совершенно не обязательно. И толпа причастных, типа автомотивщиков и индустриалов и прочих эмбедеров об этом догадились уже ;)

    Господа видимо предвкушают свой неминуемый и окончательный капец на этом фоне. Вот и трепыхаются как умеют. А зачем кому-то "как линух, только на более рестриктивных условиях и умеющее меньше"? Чтобы что? :)

     

  • 1.5, Шарп (ok), 11:54, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Даже qnx перешёл на вейланд, а ты всё ещё кафир.
     
     
  • 2.11, premium user (?), 12:21, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и ладно, вялый запрещает приложениям менять видеорежим, что плохо для полноэкранных игр и видео - есть только эмуляция фуллскрин режима через вялую прокладку вместо прямого рендеринга в дисплейный видео буфер. Архитектура отстой. Поэтому X11 даёт больше fps в играх. В сабже то игор нет.
     
     
  • 3.20, омном (?), 12:42, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > есть только эмуляция фуллскрин режима через вялую прокладку вместо прямого рендеринга в дисплейный видео буфер
    > Поэтому X11 даёт больше fps в играх

    будь так добр, предоставь на эти два заявления пруфы

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 12:49, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть что оспорить приведи свою аргументы.
     
     
  • 5.26, омном (?), 12:53, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в том и дело - тут нечего оспаривать, два утверждения (по сути наброса) без каких либо пруфов
     
  • 4.27, premium user (?), 12:56, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ладно
    https://www.dedoimedo.com/computers/wayland-vs-x11-performance-amd-graphics.ht
    https://www.dedoimedo.com/computers/plasma-6-4-performance-wayland-x11-compari

    Воспроизведение видео:
    X11 with compositing off gives best results, with only 3.72% CPU versus 9.8% with compositing on, and 25.71% for Wayland (CA) and 31.51% for Wayland (PE).

    Жор батареи:
    Wayland used at best 13.8 W, whereas X11 used at best 10.7 W, which represents a 29% difference in favor of X11

    FPS
    Wayland (PE) 16-38
    X11 (Comp OFF) 21-42

     
     
  • 5.29, омном (?), 13:11, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что насчет пруфов о первом утверждении?

    что насчет не кодоеплазма?

    что насчет тестирования под большим количеством типов нагрузки? а то как то я не играю в WebGL Aquarium simulation

    ну и вот тебе контрпруфов

    фепесы для вайланда https://www.phoronix.com/review/ubuntu-2504-x11-gaming
    энергопотребление на кодоеплазма https://www.phoronix.com/news/KDE-Plasma-Wayland-Power

    ну и да, dedoimedo иксофанатик, а как все фанатики, его пруфы весьма сомнительны (собственно, я выше обратил внимание на то, что я не играю в WebGL Aquarium simulation, а других замеров нет)

     
     
  • 6.33, premium user (?), 13:28, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что насчет пруфов о первом утверждении?

    Какого вида пруф? Исходный код? Он открыт.

    > фепесы для вайланда

    Лол. Везде ниже. Unfortunately, in some of the game tests though the performance under KDE Plasma Wayland had dipped compared to the X.Org session or the GNOME results.

    У меня лично вялый не работает нормально поэтому и не нравится.

     
     
  • 7.35, омном (?), 13:36, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какого вида пруф? Исходный код? Он открыт.

    ну ты же исходил из каких то предпосылок для того, чтобы сделать это утверждение? из каких?

    > Unfortunately, in some of the game tests though the performance under KDE Plasma Wayland had dipped compared to the X.Org session or the GNOME results

    еще раз повторю свои вопросы

    что насчет не кодоеплазма?
    что насчет тестирования под большим количеством типов нагрузки? а то как то я не играю в WebGL Aquarium simulation

    > У меня лично вялый не работает нормально поэтому и не нравится

    у меня лично не работают иксы нормально, поэтому и не нравятся

    у меня лично не работает лайникс десктоп нормально, поэтому и не нравится

    насчет последнего кста правда, хотя бы потому что что иксы, что вайланд всего лишь просто напросто мусор

     
     
  • 8.39, premium user (?), 13:55, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пруфы привёл, тебе не понравилось, хочешь какие-то другие пруфы Поищи сам По... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.40, омном (?), 13:59, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я привел тебе контрпруфы, какое у тебя к ним отношение нравятся или нет да че... текст свёрнут, показать
     
  • 7.36, soarin (ok), 13:36, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Unfortunately, in some of the game tests though the performance under KDE Plasma Wayland had dipped compared to the X.Org session or the GNOME results

    Так GNOME с Wayland

    Поэтому обещанного "Поэтому X11 даёт больше fps в играх" в общем не видно.

     
  • 3.25, Аноним (25), 12:52, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть единственная причина, по которой у x11 выше фреймрейт. Это возможность отключить композитинг (но видеокарта его тоже не должна делать при этом). Смена видеорежима не актуальна на современных мониторах и последние элт были более 20 лет назад.
     
  • 3.61, AlexN (??), 14:43, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вяленый не умеет сеть, что делает его непригодным в использовании для работы.
     
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (25), 11:54, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пока крысу на актуальные версии гтк не портируют -- не интересно. А насколько QNX сегодня востребовано? Ведь есть нормальные полноценные VxWorks?
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 12:34, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А эти VxWorks насколько ещё менее, чем QNX востребованы?
     
     
    		• +/
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:58, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А эти VxWorks насколько ещё менее, чем QNX востребованы?

    На марсоходах стоят.

     
     
  • 4.48, Аноним (-), 14:16, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На марсоходах стоят.

    Ну и сколько их там в штуках? Целых три? А на марсианском вертолетике уже таки - линух. И таки отработал себе с превышением, а может и до сих пор работает. Там основная проблема с физическими параметрами конструкции в целом как таковая - сильнее всех остальных проблем.

     

  • 1.9, 12yoexpert (ok), 12:08, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    сорцы qnx уже открыли? зачем это здесь?
     
     
  • 2.12, Аноним (25), 12:21, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У опеннета в заголовке написано, что это сайт о новостях, связанных с проприетарными технологиями.

    >Проект OpenNet - всё, что связано с открытым ПО, открытыми технологиями, Linux, BSD и Unix

     
     
  • 3.34, Fareast (ok), 13:30, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в чем проблема?

    >QNX - это Unix-подобная операционная система реального времени (RTOS), в основном используемая во встраиваемых системах

     
     
  • 4.42, Аноним (25), 14:03, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я так и сказал. Там есть POSIX, а это практически SUS, и автоматически относится к проприетарной природе новостей сайта. Таким же образом можно писать новости про Microsoft Windows, ведь там были и Interix и WSL, да и Cygwin существует.
     
     
  • 5.43, Fareast (ok), 14:07, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     
  • 2.30, Аноним (-), 13:21, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Слава богу! Ну хоть кто-то кроме меня это заметил. На опеннете без всякого стеснения постятся новости о проприетарном программном обеспечении. В комментах сторонники проприетарщины притворяются пермиссивщиками, и затем поливают грязью GPL.
     
     
  • 3.38, Ilnarildarovuch (?), 13:45, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    GPL фанатики всех пользователей пермессивных лицензий считают проприетарщиками. Наглядный пример:
     
     
  • 4.56, Аноним (25), 14:32, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >проприетарщиками

    а так же подпроприетарщиками и просто доверчивыми и легко внушаемыми

     
  • 3.50, Аноним (28), 14:24, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  постятся новости о проприетарном программном обеспечении

    Ничего плохого в информации об интересном ПО. В свое время его рассылали бесплатно на CD, кстати. Было очень забавно повосхищаться, когда на 1 дискету 3,5" умещалась графическая ОС, да еще и с браузером.

     

  • 1.17, Аноним (17), 12:37, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Wayland тут как ложка дёгтя…
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:42, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Старый GUI выглядел шикарно в отличие от вот этого.
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:44, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И они туда же! А у них же была своя графическая подсистема.
     
     
  • 2.24, soarin (ok), 12:50, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так выкинули то, что никому не нужно.
    Это же коммерческая разработка, а не про делать что-то ради спортивного интереса.
     

  • 1.23, Аноним (22), 12:49, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это надо было делать 25 лет назад.
     
     
  • 2.32, Sunderland93 (ok), 13:25, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    25 лет назад не было Wayland
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 14:37, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит и его тоже надо были делать 25 лет назад.
     

  • 1.31, Fareast (ok), 13:23, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поставил ядро RT, условная замена QNX на пингвине для десктопа)
     
     
  • 2.49, Аноним (-), 14:21, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поставил ядро RT, условная замена QNX на пингвине для десктопа)

    В последних нескольких ядрах можно честный RT уже собрать. Правда вам не понравится - power management нагибает, +10C на проце сразу, и перфоманс немного ниже. Зато - это именно RT в именно том его понимании, если остальные части системы соответствуют.

    Для десктопа лучше катит несколько менее радикальный preempt_dynamic. Он не гарантирует "жесткий" реалтайм как вон то - зато намного лучше по power management и проч.

     
     
  • 1.44, Аноним (44), 14:08, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где прямая ссылка на образы?
     
  • 1.51, Roman Dyaba (ok), 14:25, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Free Access to QNX SDP 8.0 for Non-Commercial Use
    https://www.qnx.com/products/everywhere/
     
     
  • 2.54, Кошкажена (?), 14:27, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код пусть дают, а не вот это вот.
     

  • 1.52, Кошкажена (?), 14:26, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А вот и яркий пример паразитизма корпов. Понахватали открытого софта себе, я свой код открывать не хотят.
     

  • 1.60, SlackwareRT (?), 14:39, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SlackwareRT - Быстрее, чем Вы думаете!
     
  • 1.62, Аноним (62), 14:43, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, а XFCE уже портанули на Wayland?
     

