Разработчики ОС QNX представили QNX Developer Desktop на основе Xfce и Wayland

|
|1.1, Аноним (1), 11:43, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> работающей с использованием протокола Wayland
ну это уже зрада какая-то!
|
|1.2, Аноним (-), 11:47, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
> построено на базе кастомизированной среды рабочего стола Xfce,
> работающей с использованием протокола Waylan
Удивительно! Разрабы крысы не во состоянии добавить вейланд - "слишкам сложна", а какие-то чуваки из QNX взяли и сделали.
Может дело не в сложности, а в прямых руках?
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 11:54, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Могли бы вообще не есть кактус, а взять LXQt, или ещё лучше - KDE.
|
|2.8, Аноним (8), 12:04, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Крыса уже давно в вэйланд умеет. Просто смысл какой в этом? Там глюк на глюке...
|
|2.41, soarin (ok), 13:59, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разработчики XFCE три года делали поддержку Wayland. И сделали её пока что в экспериментальном режиме.
Разработчики QNX это взяли и вставили в свой предварительный релиз. Тоже пишут, что пока экспериментально.
Аноним с Openneta "вот в QNX молодцы, сделали XFCE на Wayland"
|
|
|
|3.47, Аноним (-), 14:14, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Аноним с Openneta "вот в QNX молодцы, сделали XFCE на Wayland"
Классика жанра же - наказание невиновных и награждение непричастных :). Работает даже на опеннете.
|
|1.3, wd (?), 11:47, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
сначала заменили PhAB на сраный эклипс, потом похоронили photon, тем самым похоронив десктоп, а щас вот вам вяленый xfce... ды нахрен он? qnx только как встаиваемая система осталась :(
|
|
|
|2.45, Аноним (-), 14:13, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> xfce... ды нахрен он? qnx только как встаиваемая система осталась :(
И более того - Linux таки заинтегрял RT патчи и до кучи стал RTOS. Так что теперь связываться с жадными проприетарщиками совершенно не обязательно. И толпа причастных, типа автомотивщиков и индустриалов и прочих эмбедеров об этом догадились уже ;)
Господа видимо предвкушают свой неминуемый и окончательный капец на этом фоне. Вот и трепыхаются как умеют. А зачем кому-то "как линух, только на более рестриктивных условиях и умеющее меньше"? Чтобы что? :)
|
|
|
|2.11, premium user (?), 12:21, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да и ладно, вялый запрещает приложениям менять видеорежим, что плохо для полноэкранных игр и видео - есть только эмуляция фуллскрин режима через вялую прокладку вместо прямого рендеринга в дисплейный видео буфер. Архитектура отстой. Поэтому X11 даёт больше fps в играх. В сабже то игор нет.
|
|
|
|3.20, омном (?), 12:42, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> есть только эмуляция фуллскрин режима через вялую прокладку вместо прямого рендеринга в дисплейный видео буфер
> Поэтому X11 даёт больше fps в играх
будь так добр, предоставь на эти два заявления пруфы
|
|
|
|
|
|5.26, омном (?), 12:53, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в том и дело - тут нечего оспаривать, два утверждения (по сути наброса) без каких либо пруфов
|
|
|
|
|
|6.33, premium user (?), 13:28, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> что насчет пруфов о первом утверждении?
Какого вида пруф? Исходный код? Он открыт.
> фепесы для вайланда
Лол. Везде ниже. Unfortunately, in some of the game tests though the performance under KDE Plasma Wayland had dipped compared to the X.Org session or the GNOME results.
У меня лично вялый не работает нормально поэтому и не нравится.
|
|
|
|7.35, омном (?), 13:36, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Какого вида пруф? Исходный код? Он открыт.
ну ты же исходил из каких то предпосылок для того, чтобы сделать это утверждение? из каких?
> Unfortunately, in some of the game tests though the performance under KDE Plasma Wayland had dipped compared to the X.Org session or the GNOME results
еще раз повторю свои вопросы
что насчет не кодоеплазма?
что насчет тестирования под большим количеством типов нагрузки? а то как то я не играю в WebGL Aquarium simulation
> У меня лично вялый не работает нормально поэтому и не нравится
у меня лично не работают иксы нормально, поэтому и не нравятся
у меня лично не работает лайникс десктоп нормально, поэтому и не нравится
насчет последнего кста правда, хотя бы потому что что иксы, что вайланд всего лишь просто напросто мусор
|
|
|
|
|
|9.40, омном (?), 13:59, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
я привел тебе контрпруфы, какое у тебя к ним отношение нравятся или нет да че... текст свёрнут, показать
|
|7.36, soarin (ok), 13:36, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Unfortunately, in some of the game tests though the performance under KDE Plasma Wayland had dipped compared to the X.Org session or the GNOME results
Так GNOME с Wayland
Поэтому обещанного "Поэтому X11 даёт больше fps в играх" в общем не видно.
|
|3.25, Аноним (25), 12:52, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть единственная причина, по которой у x11 выше фреймрейт. Это возможность отключить композитинг (но видеокарта его тоже не должна делать при этом). Смена видеорежима не актуальна на современных мониторах и последние элт были более 20 лет назад.
|
|3.61, AlexN (??), 14:43, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вяленый не умеет сеть, что делает его непригодным в использовании для работы.
|
|1.6, Аноним (25), 11:54, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Пока крысу на актуальные версии гтк не портируют -- не интересно. А насколько QNX сегодня востребовано? Ведь есть нормальные полноценные VxWorks?
|
|
|
|
|
|3.28, Аноним (28), 12:58, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А эти VxWorks насколько ещё менее, чем QNX востребованы?
На марсоходах стоят.
|
|
|
|4.48, Аноним (-), 14:16, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> На марсоходах стоят.
Ну и сколько их там в штуках? Целых три? А на марсианском вертолетике уже таки - линух. И таки отработал себе с превышением, а может и до сих пор работает. Там основная проблема с физическими параметрами конструкции в целом как таковая - сильнее всех остальных проблем.
|
|
|
|2.12, Аноним (25), 12:21, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
У опеннета в заголовке написано, что это сайт о новостях, связанных с проприетарными технологиями.
>Проект OpenNet - всё, что связано с открытым ПО, открытыми технологиями, Linux, BSD и Unix
|
|
|
|3.34, Fareast (ok), 13:30, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в чем проблема?
>QNX - это Unix-подобная операционная система реального времени (RTOS), в основном используемая во встраиваемых системах
|
|
|
|4.42, Аноним (25), 14:03, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Я так и сказал. Там есть POSIX, а это практически SUS, и автоматически относится к проприетарной природе новостей сайта. Таким же образом можно писать новости про Microsoft Windows, ведь там были и Interix и WSL, да и Cygwin существует.
|
|2.30, Аноним (-), 13:21, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Слава богу! Ну хоть кто-то кроме меня это заметил. На опеннете без всякого стеснения постятся новости о проприетарном программном обеспечении. В комментах сторонники проприетарщины притворяются пермиссивщиками, и затем поливают грязью GPL.
|
|
|
|3.38, Ilnarildarovuch (?), 13:45, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
GPL фанатики всех пользователей пермессивных лицензий считают проприетарщиками. Наглядный пример:
|
|
|
|4.56, Аноним (25), 14:32, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>проприетарщиками
а так же подпроприетарщиками и просто доверчивыми и легко внушаемыми
|
|3.50, Аноним (28), 14:24, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> постятся новости о проприетарном программном обеспечении
Ничего плохого в информации об интересном ПО. В свое время его рассылали бесплатно на CD, кстати. Было очень забавно повосхищаться, когда на 1 дискету 3,5" умещалась графическая ОС, да еще и с браузером.
|
|
|
|2.24, soarin (ok), 12:50, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так выкинули то, что никому не нужно.
Это же коммерческая разработка, а не про делать что-то ради спортивного интереса.
|
|
|
|2.49, Аноним (-), 14:21, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> поставил ядро RT, условная замена QNX на пингвине для десктопа)
В последних нескольких ядрах можно честный RT уже собрать. Правда вам не понравится - power management нагибает, +10C на проце сразу, и перфоманс немного ниже. Зато - это именно RT в именно том его понимании, если остальные части системы соответствуют.
Для десктопа лучше катит несколько менее радикальный preempt_dynamic. Он не гарантирует "жесткий" реалтайм как вон то - зато намного лучше по power management и проч.
|
|1.52, Кошкажена (?), 14:26, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А вот и яркий пример паразитизма корпов. Понахватали открытого софта себе, я свой код открывать не хотят.
|