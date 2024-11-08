Операционная система QNX стала бесплатной для некоммерческого использования

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|1.3, Аноним (-), 11:32, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> бесплатного использования микроядерной операционной системы реального
> времени QNX в некоммерческих целях.
Спасибо за подачки, конечно, но в 2024 году - уже и линух претендует на то чтобы стать RTOS. Видите, господа, проблему можно решать по разному. В том числе допинав до кондиции какое-нибудь другое решение например. Потому что незаменимых не бывает. А если кто забудет - ему напомнят.
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|2.4, Аноним (-), 11:37, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пфффф.
Это тот самый линух, у которого падение одного драйвера утягивает всю систему?
Не, спасибо, он годится только для поделок типа самоделка в гараже.
И даже если его допинают (кстати, правильное слово))) то кто захочет стать бетатестером и проверить на нем станок за пару лямов.
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|4.18, Аноним (18), 12:27, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Он, типа, перезапускается, и с надеждой на то, что станет работать дальше.
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|5.68, Аноним (68), 16:51, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он, типа, перезапускается, и с надеждой на то, что станет работать дальше.
И аккуратненько разъ... направляющие головкой крепления инструментов.
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|4.21, Аноним (-), 12:38, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и чо если драйвер, который станком рулит, упадёт в qnx?
А если драйвер станка писали, таки руками, а упал драйвер для "монитора".
Или мышка отвалилась?
Тоже падаем и ломаем вся систему?
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|4.62, Аноним (62), 16:03, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Станком должен рулить отдельный выделенный процессор, на котором нет постороннего кода. На самом дел пора уже десктопные процессоры сделать 4-8 big + 100 little, где кадое little зарезервировано за конкретным процессом, без всякой вытесняющей многозадачности, и всё чтобы было с общим кэшем и памятью. Взаимодействие - через io_uring.
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|3.19, Аноним (-), 12:32, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Если у вас в управляющей системе падает драйвер - у вас всяко ж па уже произошла... большой текст свёрнут, показать
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|4.31, Аноним (32), 13:22, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Любому микроядру искренне фиолетово что там у него упало. Драйвер, приложение или устройство случайно взорвалось. Ядро продолжит работать потому как ему искренне все равно для него все эти дрова приложения и устройства просто сигналы которые приходят на интерфейс. Читай книгу чистая архитектура. Ровно поэтому на атомных электростанциях и любой чувствительной автоматизация работает qnx. А это на секундочку микроядро. А свой Линукс ты можешь продолжать ставить на китайские дроны. Там, одним дроном меньше, одним больше, никто не заметит.
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|5.41, Аноним (41), 13:51, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Любому микроядру искренне фиолетово что там у него упало. Драйвер, приложение или устройство случайно взорвалось.
Приходит девушка устраиваться на работу секретаршей.
Шеф спрашивает: С какой скоростью вы можете печатать на машинке?
Девушка: Ну... 1000-1200 знаков в минуту.
Шеф: Разве можно с такой скоростью печатать?
Девушка: Печатать-то можно, но такая херня получается!
Вот также и с микроядром...
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|7.64, Аноним (41), 16:35, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по ветке комментов, плохому программисту драйвер в монолитном ядре мешает.
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|8.75, Аноним (75), 17:31, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тому самому который бактерий в молоток разглядывает вместо того чтобы использова... текст свёрнут, показать
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|4.39, Аноним (39), 13:47, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Сама по себе QNX серебряной пулей не является и понятия не имеет как корректно из такого пируэта рекавериться.
А что, если ее переписать на расте?
без всяких unsafe...
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|5.72, Аноним (71), 17:06, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>без всяких unsafe...
И будет она работать в каком-нибудь QEMU толлько. Зато реалтаймово, хоть и виртуально.
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|4.46, Аноним (-), 14:08, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Уровня метеостанция или умная лампочка Ну так погаснет - всем пофигу так ил... большой текст свёрнут, показать
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|5.66, Аноним (41), 16:38, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А еще использует JS для управления дрэгонами)
Ага, Драгон летает на Linux + JS, а вот Starliner без них как бы не особо.
Вроде бы и метаирония, а вроде бы и повод задуматься.
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|3.80, Аноним (80), 17:59, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты побольше скобочек ставь)))) чтобы выглядело внушительный и кто-то подумал, что ты действительно видел вживую станки за пару лямов (лямов чего, во-первых? На станках нет привычных тебе ОС, во-вторых), а не админил всю жизнь nginx на убунте. Про микроядра на основе линукса я даже заикаться не буду, таких страшных слов ты не выдержишь.
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|2.14, Фрол (?), 12:15, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ненене, вы сначала vxworks заместите, как мне тут 10 лет назад обещали. А потом уже на qnx лапу задирайте.
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|3.20, Аноним (-), 12:36, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ненене, вы сначала vxworks заместите, как мне тут 10 лет назад обещали.
Если вы вдруг еще не заметили, девайсов с VxWorks за эти 10 лет очень сильно поубавилось, особенно всяких роутеров-мыльниц. А сейчас, с пришествием RT_LINUX прям в майнлайн, дело пойдет еще веселее. Just because we can!
> А потом уже на qnx лапу задирайте.
Одно другому не мешает.
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|4.29, Фрол (?), 13:14, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тафай-тафай. Про нетапповские инженио тут тоже обещались заместить. Ихде?
Что касается дешманских роутеров, то там vxworks и раньше был бааальшой редкостью. Хотя я еще помню, как из цисковских wrt линукс выкинули, сменив на vxworks, птушо сэкономить на памяти оказвлось выгоднее, чем колхозить ультракомпактное ядро линукса ггг.
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|5.50, Анон из села Кукуево (?), 14:33, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты снова будешь плакать, но Wind River Linux от той же конторы, что был покойный VxWorks, вытеснил VxWorks, они закопали его лет уж 15 назад, а ты все бредишь
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|7.52, Аноним (52), 14:52, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> покойный VxWorks
> думаю, что сведения о его смерти немного преувеличены. Вполне себе используется в военщине и робототехнике.
Но местные аноны про военщину и роботов видели только по телевизеру)
Зато будут рассказывать, что их самопальная железка почти 2 годя аптайма на линуксе выдержала!
Понятно что для специализованных систем, нужна соответсвующая система.
А васян может и на падучем от каждого чиха или обновы линуксе сидеть.
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|3.69, Аноним (68), 16:55, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> vxworks
А что это? Что то новенькое? Почему нигде не встречается?
:)
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|2.24, Аноним (24), 12:52, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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НЕТ, НЕ ПРЕТЕНДУЕТ. QNX система жесткого реального времени, а Linux мягкого (hard real-time vs soft real-time vs firm real-time). По сути QNX для критических систем вроде самолетов, а Linux RTOS может и пропустить события.
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|3.26, Аноним (26), 13:00, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> НЕТ, НЕ ПРЕТЕНДУЕТ. QNX система жесткого реального времени, а Linux мягкого (hard
> real-time vs soft real-time vs firm real-time). По сути QNX для
> критических систем вроде самолетов, а Linux RTOS может и пропустить события.
Вообще-то патчи RT_Linux это как раз про реалтаймные гарантии. А то что их втянули в основное ядро - таки да. И теперь PREEMPT_RT в конфиге ядра означает нечто сильно более другое. И - вот - в 6.12 ядре этот паззл более-менее закончили собирать. Там еще есть некоторые вещи которые не втянули, но в первом приближении паззл завершен.
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|4.34, Аноним (34), 13:28, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только идро это все равно васяноподелка которая поставляется без гарантии что очередной Jia Tan никуда там не вышел. А qnx цельный продукт где каждый разработчик на перечет и в случае чего у любой уязвимости есть адрес и фамилия и разговор с товарищем мейджором за бутылочкой виски.
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|5.42, Аноним (39), 13:53, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>и разговор с товарищем мейджором за бутылочкой виски.
Может начать надо с того, что бы ты сказал, сколько ты за нее заплатил?
А то тут недавно видел я видосик на заблокированном, где какие то техноблоггеры купили целую стойку NetApp, и попытались ее включить.
При звонке в техподдержку им было отвечено, ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶ш̶л̶и̶ ̶б̶ы̶ ̶о̶н̶и̶ ̶н̶а̶й̶у̶х̶ что в списках клиентов они не значатся, и не смотря на то что у них есть аппаратура, лицензии они не оплачивали.
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|6.48, Аноним (-), 14:15, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бесплатный сыр только в мышеловке и от мозолеедов И То что ты где-то купил, до... большой текст свёрнут, показать
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|7.67, andy (??), 16:49, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И? То что ты где-то купил, добыл, украл железку не дает тебе никаких прав на софт.
> Фирма подписывала контракт с Джоном, а теперь тут какой-то непонятные васяны.
Правда? А Джон, значит, продать железку Васяну не может?
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|7.73, fuggy (ok), 17:15, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только ты забыл что клиент имеет право легально распространять бинарник с исходниками кому хочет, хоть по торренту. И никакие допсоглашения не могут лишить права данного пользователю GPL, как бы того красношапке не хотелось бы. Конечно поддержки это не касается, она идёт по своему договору и по соответствующему прайсу.
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|3.78, Аноним (68), 17:36, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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20 лет назад одна московская контора набирала разработчиков для разработки слоя реального времени для linux. Отказался, так как примерно представлял объем работы.
Не зря отказался.
Но. Вот сейчас он уже почти готов. Сейчас я на такую работу бы устроился.
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|2.49, Аноним (49), 14:15, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> линух претендует на то чтобы стать RTOS.
ИМХО, это уже не нужно. У современных одноплатников много ядер. Отберите у линукса ядро, GPIO и немного памяти под прошивку с RT-задачами. А линукс пусть на оставшихся ядрах "не в RT" крутится.
Всё что требуется: распределить ресурсы между операционкой и прошивкой и сделать драйвер для обмена данными через оперативку (ну и учитываем, что этот обмен RT уже не будет).
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|2.59, Аноним (59), 15:50, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очень, блин, смешно.Ты хоть один драйвер или модуль для ядра написал или хотя бы код средне-статистического драйвера смотрел? В курсе как, например, ведет себя ядро, когда у него просят память с флагом GFP_NOFAIL?
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|1.7, name (??), 11:56, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда линукс завирусился и обогнал все юниксоподобные системы на годы развития, они, как и многие подобные, решили выложить код, лишь бы кто пользовался.
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|2.28, Аноним (32), 13:12, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда qnx стали ставть на блекберри это был вопрос какая ос будет лидировать на мобилках. И это было ещё при живой нокии. Рыночек порешали китайцы которые собирали из исходников андроид и ставили на свое ноунейм и оно даже работало. Ну а что, чтобы поставить qnx или symbian надо знать английский и идти кланица в ножки белому человеку. Для андроида надо только нажать кнопку энтер и дождаться конца коньпиляции.
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|3.38, Фрол (?), 13:46, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не было никакого вопроса,когда bb10 допилили,уже поздно было. китайца блекбери наняли с конкретной целью развернуться на андроид. как и элопа, собсно, тока на андроид.
тут не рыночек порешал, а ефективные менеджеры просохатили.
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|4.55, Аноним (32), 15:12, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага а qnx они случайно купили всю компанию. Хотели купит одну лицензию и случайно купили всю компанию. Как было с Интел и антивирусам. Mccafe.
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|1.8, Жироватт (ok), 11:57, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> На тебе, убоже, что нам не гоже
Спасибо, баре, только не нать мне уже вашего куникса.
У меня уже своих и микроядерных, и РТОС, как у юродивого махорки - даже лунипкс уже в варианте -rt работает прекрасно.
Залейте исходник уже обратно на дискету, лубком берестяным оберните, да прикопайте, рядом с картиджами "Инопланетянина", а пустыне советской Аризонщины и Навадщины.
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|1.9, Аноним (9), 12:00, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как бы новость хорошая, но странная. По ссылке - сообщение, из которого якобы ссылка на сабж. Но на самом деле открывается страница коммерческой версии с бесплатной 30-дневной пробной версией. Нажатие на ссылку перезагружает страницу.
Рекомендую проверять информацию перед публикацией. Иначе получится фейк.
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|2.33, Аноним (33), 13:24, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там рядом есть ссылка на форму, через которую бесплатно дают полную лицензию. Но нужно регистрироваться на сайте QNX.
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|3.36, Аноним (34), 13:31, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отсекает больше половины китайцев которые могли бы заюзать сабж.
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|1.10, жявамэн (ok), 12:06, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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разумеется лучше брать российское Нейтрино.
там и процессоры современные и поддержка
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|3.30, Аноним (30), 13:16, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто "бери" и не задавай глупых вопросов :)
пс: ему еще на блюдичке подай, сказала бабка ворчливая.
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|2.13, Аноним (9), 12:14, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато есть: Username, Password, Create new account, Reset your password. Осталось добавить бесплатный SMS. Хотя, возможно, они там есть.
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|1.37, Александр (??), 13:38, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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QNX на самом деле - довольно бессмысленная система. Если нужно "жёсткое" реальное время - расчехляем компилятор и пишем под чистый микроконтроллер.
А если достаточно "мягкого" реального времени - пишем под Linux.
Вариант, когда нужно "жёсткое" но требуются красивости как в Linux - он скорее всего означает, что архитектура вашей системы выбрана неверно.
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Ну а сама архитектура микроядра, конечно, интересная. Но - не взлетает. Уступает в производительности как "чистому" железу, так и "большеядерным" операционкам.
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|1.43, Аноним (49), 14:02, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикольно, может кому-то и надо.
Никогда не забуду первый опыт использования QNX (чисто user experience от QNX и photon для повседневных задач). Поставил на ПК QNX, запустил аудиоплеер, а звук заикается ;) Ну где-то пару раз в минуту заикания ловились при проигрывании mp3.
Оказалось - у винта очень большое время io_wait (и ешё FS была сильно фрагментированная - FAT, которая не реального времени)... Размеры буферов в плеере очень маленькие (т.к. real-time и вроде бы большие буферы тут не нужны... так думали разработчики). Но буферы все равно умудрялись опустошаются раньше, чем завершалось чтение с винчестера...
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|1.70, Аноним (70), 17:01, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На видео умаявшийся, всем видом говорящий:
Помогите. Возьмите. Расширьте круг платформ.
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|2.79, Аноним (79), 17:42, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для некоммерческог..."
не вариант...
такое и 10 лат никому не вперлось, а сейчас и подавно
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