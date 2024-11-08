Операционная система QNX стала бесплатной для некоммерческого использования

3.26 , Аноним ( 26 ), 13:00, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > НЕТ, НЕ ПРЕТЕНДУЕТ. QNX система жесткого реального времени, а Linux мягкого (hard

> real-time vs soft real-time vs firm real-time). По сути QNX для

> критических систем вроде самолетов, а Linux RTOS может и пропустить события. Вообще-то патчи RT_Linux это как раз про реалтаймные гарантии. А то что их втянули в основное ядро - таки да. И теперь PREEMPT_RT в конфиге ядра означает нечто сильно более другое. И - вот - в 6.12 ядре этот паззл более-менее закончили собирать. Там еще есть некоторые вещи которые не втянули, но в первом приближении паззл завершен.

4.34 , Аноним ( 34 ), 13:28, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только идро это все равно васяноподелка которая поставляется без гарантии что очередной Jia Tan никуда там не вышел. А qnx цельный продукт где каждый разработчик на перечет и в случае чего у любой уязвимости есть адрес и фамилия и разговор с товарищем мейджором за бутылочкой виски.

5.42 , Аноним ( 39 ), 13:53, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >и разговор с товарищем мейджором за бутылочкой виски. Может начать надо с того, что бы ты сказал, сколько ты за нее заплатил?

А то тут недавно видел я видосик на заблокированном, где какие то техноблоггеры купили целую стойку NetApp, и попытались ее включить.

При звонке в техподдержку им было отвечено, ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶ш̶л̶и̶ ̶б̶ы̶ ̶о̶н̶и̶ ̶н̶а̶й̶у̶х̶ что в списках клиентов они не значатся, и не смотря на то что у них есть аппаратура, лицензии они не оплачивали.

6.48 , Аноним ( - ), 14:15, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Бесплатный сыр только в мышеловке и от мозолеедов И То что ты где-то купил, до... 7.67 , andy ( ?? ), 16:49, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И? То что ты где-то купил, добыл, украл железку не дает тебе никаких прав на софт.

> Фирма подписывала контракт с Джоном, а теперь тут какой-то непонятные васяны. Правда? А Джон, значит, продать железку Васяну не может?

7.73 , fuggy ( ok ), 17:15, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только ты забыл что клиент имеет право легально распространять бинарник с исходниками кому хочет, хоть по торренту. И никакие допсоглашения не могут лишить права данного пользователю GPL, как бы того красношапке не хотелось бы. Конечно поддержки это не касается, она идёт по своему договору и по соответствующему прайсу.

3.63 , commiethebeastie ( ok ), 16:04, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.е. я могу именно на 1671 тактe открыть транзистор?

