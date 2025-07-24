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Первый выпуск Wayback, прослойки для запуска рабочих столов X11, используя компоненты Wayland

24.07.2025 13:10

Представлен первый экспериментальный выпуск проекта Wayback 0.1, позволяющего запускать десктоп-окружения, завязанные на протокол X11, используя компоненты на базе Wayland. Wayback представляет собой урезанный композитный сервер Wayland, поддерживающий только возможности, необходимые для запуска полноэкранного сеанса X11 при помощи Xwayland (DDX-компонент (Device-Dependent X) для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland). Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

Проект создан разработчиками дистрибутива Alpine для упрощения ухода от поставки классического X.org Server и развивается в инфраструктуре freedesktop.org. В дистрибутиве Alpine намерены оставить только компоненты, необходимые для Wayland и Xwayland, и реализовать запуск сред рабочего стола X11 поверх них, что позволит исключить из репозиториев обособленный X-сервер и снизить затраты на сопровождение X11-приложений.

Код Wayback основан на tinywl, эталонном композитном сервере от разработчиков библиотеки wlroots, функциональность которого урезана до минимума, достаточного для обособленного запуска Xwayland. Предполагается, что в будущем Wayback сможет использоваться в качестве полной замены исполняемого файла Xorg (/usr/bin/X).

Первый выпуск Wayback преподносится как альфа-версия, позволяющая ознакомиться с реализуемой проектом концепцией. На данном этапе пока отсутствует поддержка таких возможностей, как многомониторные конфигурации, гашение экрана через DPMS, захват указателя мыши (запрет перемещения за определённую область на экране), многие опции Xorg. Пакеты для тестирования Wayback собраны для Alpine Linux, Nix, T2, Arch Linux, ALT Linux и Fedora.

Из изменений по сравнению с первым анонсом отмечается разделение Wayback на отдельные компоненты: композитный сервер wayback-compositor; интерфейс командной строки Xwayback, совместимый с Xorg и предназначенный для запуска Xwayland и wayback-compositor; менеджер сеансов wayback-session, предоставляющий интерфейс запуска сеанса в стиле startx. Кроме того, в Wayback реализован более централизованный механизм ведения логов и новый парсер опций, напоминающий getopt.

  1. Главная ссылка к новости (https://wayback.freedesktop.or...)
  2. OpenNews: Опубликован Wayback, композитный сервер Wayland для запуска рабочих столов на базе X11
  3. OpenNews: Выпуск miracle-wm 0.6, композитного менеджера на базе Wayland и Mir
  4. OpenNews: Сравнение производительности сеансов KDE Plasma на базе X11 и Wayland
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.24
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Hyprland 0.50
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63623-wayback
Ключевые слова: wayback, wayland, x11
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (68) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:20, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот и думай, что лучше  XLibre или Wayback.
     
     
  • 2.4, sena (ok), 13:29, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Вот и думай, что лучше  XLibre или Wayback.

    Тут всё решит поддержка железа. Если драйвера будут только под Wayback...

     
     
  • 3.6, Ананимус (?), 13:33, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Тут всё решит поддержка железа. Если драйвера будут только под Wayback...

    Так драйверы, как отдельные юзерспейсная сущность, есть только под иксы. Wayland ходит через DRM. Иксы в общем-то тоже умеют, но у них есть ещё отдельная пачка барахла из прошлого.

     
     
  • 4.66, sena (ok), 18:11, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так драйверы, как отдельные юзерспейсная сущность, есть только под иксы. Wayland ходит через DRM. Иксы в общем-то тоже умеют, но у них есть ещё отдельная пачка барахла из прошлого.

    Для меня это новость. Я Вейлендом не пользуюсь пока, но в новостях про про него постоянно вижу жалобы владельцев нвидии, что там что-то у них постоянно не так с драйверами. Это они про что?

    Если можно прожить без драйверов, то у ХLibre есть будущее однозначно.

     
  • 2.10, Аноним (10), 13:58, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Waybreak
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:15, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В каком смысле? XLibre - это форк поехавшего. За месяц он _успел_ погавкаться со всем дистро комьюнити (в итоге почти никто не будет поставлять XLibre) и напринимать неадекватных коммитов.
     
     
  • 3.42, Аноним (1), 16:39, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, гении всегда были не от мира всего. Низкие софтсклииз вохможно говорят что он савант с высокими хардскиллами. Скажем , концентрация шизофреников среди СПО-ошников больше чем среди всей популяции.
     
     
  • 4.50, Аноним (-), 17:06, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну, гении всегда были не от мира всего.

    А что тут гениального?
    Думаю 99% кода в форке, это старые кода, которые фигачили пограммисты на зарплате корпораций.

    > Низкие софтсклииз вохможно говорят что он савант с высокими хардскиллами.

    Ключевое слово "возможно"))
    Пока наш "олд какер" не показал ни классного кода, ни какой-то супер продуктивности (100500 коммитов по перекладыванию одного и того же не считаются, так можно и гирю носить на 9 этаж и обратно).

    > Скажем , концентрация шизофреников среди СПО-ошников больше чем среди всей популяции.

    Это личное наблюдение или какой-то исследование?


     
     
  • 5.51, dannyD (?), 17:27, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Это личное наблюдение или какой-то исследование?

    чо тут? берешь зеркало и исследуешь.

     
  • 5.70, Bottle (?), 18:21, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажем так, человек в здравом рассудке (рассудок ≠ интеллект, если что) не будет пахать за бесплатно так много.
    Тут нужно или обладать религиозными убеждениями (тоже минус рассудок), либо быть психически больным. В принципе, разница маленькая.
     
  • 4.54, Аноним (54), 17:31, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Низкие софтсклииз вохможно говорят что он савант с высокими хардскиллами.

    Не говорят. Зачем ковырять из носа домыслы, если есть история коммитов? Большинство его вклада - это правки "запятых" и форматирования.

    А вот то, что он обскурант и поклонник самых пошлых теорий заговора - как раз таки известно достоверно)

     
  • 2.28, Аноним (-), 15:29, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Вот и думай, что лучше  XLibre или Wayback.

    О, это очень просто мой друг!

    Смотрим по ссылке из новости wayback.freedesktop.org
    freedesktop.org говорит о серьезной организации, которая подарила миру почти идеальный вейланд.
    А с другой стороны у нас какие-то б0мжи без роду и племени.

    Далее смотрим на тех кто это пишет.
    Например Martin Roukala ака mupuf, молодой разработчик, который занимал в X.org foundation: board of directors member between 2013 and 2019.
    Ariadne Conill разработчик Audacious.
    Просто сравни со старичками, которые несли лютый бред в рассылке ядра.

    Выводы можешь сделать сам.

     
     
  • 3.43, Аноним (1), 16:40, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Смотрим по ссылке из новости wayback.freedesktop.org
    >А с другой стороны у нас какие-то б0мжи без роду и племени.

    Не знаю ко всяким организациям у ме6ня наоборот настороженное отношение, а к бессребреникам ноунеймам больше доверия т.к. они за идею страдают.

     
     
  • 4.49, Аноним (-), 17:00, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не знаю ко всяким организациям у ме6ня наоборот настороженное отношение, а к бессребреникам ноунеймам больше доверия т.к. они за идею страдают.

    Так тебе страдать или результат?
    Вон автор ТемплОС страдал-страдал, а на выходе пшик, какая-то лапша от больного шизофренией.

    Прошли те времена, когда одиночка мог написать 10к строк кода, обозвать это ядром и гордиться собой.

    ps просто и нтересно, ты у врачей лечишься или у бабок с травками и заговорами?

     
     
  • 5.52, dannyD (?), 17:29, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>у бабок с травками и заговорами

    и вам советую.

     
  • 5.62, Аноним (62), 18:03, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >или результат?

    А где ты результаты увидел? В вяленого вбахали миллионы человекочасов, а надо бы лишь 10 адекватных человек, чтобы иксы перетрясти и от легаси почистить.

     
  • 3.44, Аноним (1), 16:41, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне вообще показалось что твой комментарий ироничен и ты имеешь ввиду прямо противоположное тому что написал.
     
     
  • 4.48, Аноним (-), 16:57, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне вообще показалось что твой комментарий ироничен и ты имеешь ввиду прямо противоположное тому что написал.

    Пост-пост ирония?
    Не, я до такого еще не дошел)

    Если без шуток, я просто предлагаю смотреть "по делам".
    Пока в активе фридесктопа успешное закапывание копролитных иксов и создание вейланда, на который перекатились топовые дистрибутивы.
    У МиТуха с компанией выпиливание х-вейланда (из-за чего их выкинули из федоры и не возьмут в другие нормальные ДЕ), коммиты сомнительного качества, а теперь еще и сомнительные организационные решения.

     
     
  • 5.53, dannyD (?), 17:30, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>топовые дистрибутивы.

    вопрос "топовости" очень спорный.

     
     
  • 6.57, Аноним (-), 17:54, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вопрос "топовости" очень спорный.

    Распространенность, поддержка, уровень вклада в линукс.
    RHEL, Fedora, Ubuntu и так далее

    Да что тут говорить про топовые, вон даже всякие днищенские XCFE и манджары засуетились.
    Пока обещают поддерживать и то, и другое.
    Но ИМХО силенок у них не хватит.

     
     
  • 7.63, Аноним (62), 18:05, 24/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.71, dannyD (?), 18:30, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Распространенность, поддержка, уровень вклада в линукс.
    >>RHEL, Fedora, Ubuntu и так далее

    если использовать бабломер или миллиады мух то да.

    "распростаненность":

    RHEL - пользуются только жирные корпы, т.е. узкий круг ограниченных людей, логика принятия решения которых весьма специфицская.

    имел счастие наблюдать внедрение: пока проплаченный засланый казачок плясал - что-то шевелилось, как ушел к панам, то нормальные посоны быстро пересели на дебиан.

    Fedora - смотри пункт выше, только сами чуваки по-жиже, если не сказать жижее.

    Ubuntu - это вообще [цензура] (внебрачный ребенок, результат инцеста), пользователи соответсвующие.

    ---

    "уровень вклада в линукс" - это впихивание самизнаетечегоДэ и подобного Гэ.

     
     
  • 8.76, Аноним (-), 19:07, 24/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 9.78, dannyD (?), 19:24, 24/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.47, Фрол (?), 16:52, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ariadne Conill разработчик Audacious.

    спасибо сравнил

    - Эйнштейн была женщиной!

    https://m.youtube.com/watch?v=fSwoC1QbenE

     
  • 2.59, Sunderland93 (ok), 17:59, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно Wayback. Как минимум тем, что он просто запускает Xwayland, который на данный момент - единственный официально поддерживаемый X-сервер, и при этом никак не отсвечивает. rootfull mode в Xwayland запилили именно для таких случаев.
     

  • 1.2, Аноним (1), 13:21, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Главный вопрос, будет ли портирован сабж под FreeBSD, illumos.
     
     
  • 2.5, Аноним (62), 13:32, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чего ты там портировать собрался? Он же на си написан.
     
     
  • 3.46, Аноним (1), 16:45, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит ли это кто портировать не надо и надо просто собрать под целевую платформу и будет работать?
     
  • 2.60, Sunderland93 (ok), 18:00, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xwayland нету в Illumos. Во FreeBSD да.
     

  • 1.3, Аноним (62), 13:22, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Но самый парадокс в том, что даже в таком урезанном виде иксовый протокол умеет гораздо больше, чем нативный.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 14:00, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем нативный протокол Wayland.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:50, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >гашение экрана через DPMS

    В частности вот это, да. Потому что в плазме на вейланде у меня экран не гаснет.

     
     
  • 4.27, Аноним (24), 15:28, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в плазме

    Вот и ответ. Где багрепорт?

     
  • 4.35, Fracta1L (ok), 16:03, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чини. У меня гаснет.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:37, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Звучит как что-то очень крутое. Надеюсь по производительности не просядет
     
     
  • 2.22, penetrator (?), 14:55, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да счас, будешь ловить глюки протокола и иксовой реализации

    как одни баги так и вторые )))

     
     
  • 3.29, Аноним (24), 15:29, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы? Xwayland например работает вообще без проблем. Глюки протокола - это сильно, конечно.
     
     
  • 4.61, penetrator (?), 18:02, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никогда не сталкивался с ошибками на уровне протокла?

    точно? а блютуз? сетевые протоколы и фиксы к ним?

     
     
  • 5.72, Аноним (72), 18:40, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к каким сетевым протоколам? какие фиксы?
     

  • 1.12, Аноним (-), 14:00, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Переписать ораву WM и DE под вяленд не получилось, так и запишем. Как и XRandR.
     
  • 1.15, Аноним (62), 14:08, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Судя по домену проекта, кое-кто разочаровался в протоколе wayland, после чего была спущена команда по быстрому запилить костыли. А то за растраты могут и спросить.
     
     
  • 2.30, Аноним (24), 15:30, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А спускал кто? Ящерики или на этот раз иллюминаты? Что там в новой редакции методички пишут?
     
     
  • 3.45, Аноним (1), 16:43, 24/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.68, Аноним (62), 18:17, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А спускал кто? Ящерики или на этот раз иллюминаты? Что там в новой редакции методички пишут?

    Наверное тот, кто зарплату им платит, нет? Но если ты в ящеров веришь, то ок, не буду мешать.

     

  • 1.16, Аноним (16), 14:19, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость! Те, кто писал под иксы, будут писать под иксы дальше, иксовый  софт пока будет развиваться на вейбэке, а там глядишь и икслибре поспеет , не надо ничего будет переписывать с вяленого обратно
     
     
  • 2.17, Аноним (62), 14:24, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я может тебя удивлю, но много программ и так незаметно используют xwayland. Протокол wayland на столько убог, что многих базовый вещей просто не умеет.
     
     
  • 3.31, Аноним (24), 15:31, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пример базовых вещей будет?
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 16:23, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    читай списки unstable в каждом выпуске вяленого протокола.
     
     
  • 5.58, Sunderland93 (ok), 17:57, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередной иксонутый бред - услышать звон и не знать где он
     
     
  • 6.67, Аноним (62), 18:13, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебя может удивлю, но протоколу вяленого уже лет 20 почти. Про его недостатки уже каждая собака знает.
     
     
  • 7.77, Sunderland93 (ok), 19:22, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебя тоже удивлю, но стабилизировался полностью он лишь в 2014, потом долго и упорно вводили абстракции чтобы уйти от прямого использования иксовых API. И да - как там в 2028, норм живется? Судя по всему нет, раз эта иксонутая пропаганда все ещё в ходу.
     
  • 4.64, Аноним (62), 18:08, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Пример базовых вещей будет?

    Сохранение позиций окошек? Активация окна из консоли? Запуск графического приложение под sudo в конце концов...

     
  • 2.23, Аноним (23), 15:12, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Те, кто писал под иксы

    Мало кто пишет под иксы. Все пишут под GTK или Qt. Напрямую с иксами никто взаимодействовать не хочет из-за крайне неприятного апи.

     
     
  • 3.65, Аноним (62), 18:10, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Напрямую с иксами никто взаимодействовать

    Я тебе маленький секрет открою. X11 умеет в базовые вещи, поэтому со стороны приложения дополнительно ничего не требуется. Сделал один интерфейс, и он будет работать работать везде, включая венду и хайку.

     

  • 1.18, Аноним (18), 14:26, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволит исключить из репозиториев обособленный X-сервер и снизить затраты на сопровождение X11-приложений.

    А этот их самописный NIH-огрызок типа сопровождать не нужно? Снизили затраты, лол.

     
     
  • 2.33, Аноним (24), 15:32, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ээ, а причем тут мейнтейнеры альпайна?
     

  • 1.32, Аноним (32), 15:32, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот раньше, чтобы увидеть вэйланд нужны были иксы, теперь, чтобы увидеть иксы нужен вэйланд. Метаморфозы...
     
     
  • 2.38, Аноним (39), 16:21, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что делать, если вяленый тормоз относительно иксов? а давайте иксы через вяленый запускать!
     
     
  • 3.55, Аноним (23), 17:49, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и свидетели тормозящего вяленого подтянулись. Жаль правда, что тормоза в пределах погрешности, ноль целых ноль ноль ноль... процентов разница.
     
     
  • 4.69, Аноним (62), 18:20, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе маленький секрет открою, но иксы тот ещё тормоз из-за тонн легаси и костылей. Переплюнуть их в этом деле, ещё постараться надо. Только вяленому это удалось.
     
     
  • 5.73, Аноним (23), 18:44, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да? А другой фанатик меня тут уверял, что иксы и на калькуляторе запустятся, и на утюге. Типа, нетребовательный к ресурсам и прочий булшит. Так кто из вас прав-то? Или у вас рассинхрон в методичках?
     
     
  • 6.74, Аноним (62), 18:51, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что иксы и на калькуляторе запустятся

    Я может тебя удивлю, но возможность запуска и скорость отрисовки это разные вещи. Не путай их больше.

     

  • 1.36, Аноним (39), 16:04, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вяленый скатывается до уровня дров под Иксы :)
     
  • 1.41, Аноним (41), 16:38, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот для чего всё это! Плодить список экспериментальных прослоек.
     
  • 1.56, anguest (?), 17:51, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какой год уже читаю про вейленд, но почему то попытки под ним поработать заканчиваются какими то неожиданными глюками.
     

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