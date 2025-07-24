Первый выпуск Wayback, прослойки для запуска рабочих столов X11, используя компоненты Wayland

Представлен первый экспериментальный выпуск проекта Wayback 0.1, позволяющего запускать десктоп-окружения, завязанные на протокол X11, используя компоненты на базе Wayland. Wayback представляет собой урезанный композитный сервер Wayland, поддерживающий только возможности, необходимые для запуска полноэкранного сеанса X11 при помощи Xwayland (DDX-компонент (Device-Dependent X) для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland). Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

Проект создан разработчиками дистрибутива Alpine для упрощения ухода от поставки классического X.org Server и развивается в инфраструктуре freedesktop.org. В дистрибутиве Alpine намерены оставить только компоненты, необходимые для Wayland и Xwayland, и реализовать запуск сред рабочего стола X11 поверх них, что позволит исключить из репозиториев обособленный X-сервер и снизить затраты на сопровождение X11-приложений.

Код Wayback основан на tinywl, эталонном композитном сервере от разработчиков библиотеки wlroots, функциональность которого урезана до минимума, достаточного для обособленного запуска Xwayland. Предполагается, что в будущем Wayback сможет использоваться в качестве полной замены исполняемого файла Xorg (/usr/bin/X).

Первый выпуск Wayback преподносится как альфа-версия, позволяющая ознакомиться с реализуемой проектом концепцией. На данном этапе пока отсутствует поддержка таких возможностей, как многомониторные конфигурации, гашение экрана через DPMS, захват указателя мыши (запрет перемещения за определённую область на экране), многие опции Xorg. Пакеты для тестирования Wayback собраны для Alpine Linux, Nix, T2, Arch Linux, ALT Linux и Fedora.

Из изменений по сравнению с первым анонсом отмечается разделение Wayback на отдельные компоненты: композитный сервер wayback-compositor; интерфейс командной строки Xwayback, совместимый с Xorg и предназначенный для запуска Xwayland и wayback-compositor; менеджер сеансов wayback-session, предоставляющий интерфейс запуска сеанса в стиле startx. Кроме того, в Wayback реализован более централизованный механизм ведения логов и новый парсер опций, напоминающий getopt.



