Первый выпуск Wayback, прослойки для запуска рабочих столов X11, используя компоненты Wayland

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|2.4, sena (ok), 13:29, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Вот и думай, что лучше XLibre или Wayback.
Тут всё решит поддержка железа. Если драйвера будут только под Wayback...
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|3.6, Ананимус (?), 13:33, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Тут всё решит поддержка железа. Если драйвера будут только под Wayback...
Так драйверы, как отдельные юзерспейсная сущность, есть только под иксы. Wayland ходит через DRM. Иксы в общем-то тоже умеют, но у них есть ещё отдельная пачка барахла из прошлого.
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|4.66, sena (ok), 18:11, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так драйверы, как отдельные юзерспейсная сущность, есть только под иксы. Wayland ходит через DRM. Иксы в общем-то тоже умеют, но у них есть ещё отдельная пачка барахла из прошлого.
Для меня это новость. Я Вейлендом не пользуюсь пока, но в новостях про про него постоянно вижу жалобы владельцев нвидии, что там что-то у них постоянно не так с драйверами. Это они про что?
Если можно прожить без драйверов, то у ХLibre есть будущее однозначно.
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|2.24, Аноним (24), 15:15, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В каком смысле? XLibre - это форк поехавшего. За месяц он _успел_ погавкаться со всем дистро комьюнити (в итоге почти никто не будет поставлять XLibre) и напринимать неадекватных коммитов.
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|3.42, Аноним (1), 16:39, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, гении всегда были не от мира всего. Низкие софтсклииз вохможно говорят что он савант с высокими хардскиллами. Скажем , концентрация шизофреников среди СПО-ошников больше чем среди всей популяции.
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|4.50, Аноним (-), 17:06, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну, гении всегда были не от мира всего.
А что тут гениального?
Думаю 99% кода в форке, это старые кода, которые фигачили пограммисты на зарплате корпораций.
> Низкие софтсклииз вохможно говорят что он савант с высокими хардскиллами.
Ключевое слово "возможно"))
Пока наш "олд какер" не показал ни классного кода, ни какой-то супер продуктивности (100500 коммитов по перекладыванию одного и того же не считаются, так можно и гирю носить на 9 этаж и обратно).
> Скажем , концентрация шизофреников среди СПО-ошников больше чем среди всей популяции.
Это личное наблюдение или какой-то исследование?
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|5.51, dannyD (?), 17:27, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Это личное наблюдение или какой-то исследование?
чо тут? берешь зеркало и исследуешь.
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|5.70, Bottle (?), 18:21, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скажем так, человек в здравом рассудке (рассудок ≠ интеллект, если что) не будет пахать за бесплатно так много.
Тут нужно или обладать религиозными убеждениями (тоже минус рассудок), либо быть психически больным. В принципе, разница маленькая.
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|4.54, Аноним (54), 17:31, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Низкие софтсклииз вохможно говорят что он савант с высокими хардскиллами.
Не говорят. Зачем ковырять из носа домыслы, если есть история коммитов? Большинство его вклада - это правки "запятых" и форматирования.
А вот то, что он обскурант и поклонник самых пошлых теорий заговора - как раз таки известно достоверно)
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|2.28, Аноним (-), 15:29, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Вот и думай, что лучше XLibre или Wayback.
О, это очень просто мой друг!
Смотрим по ссылке из новости wayback.freedesktop.org
freedesktop.org говорит о серьезной организации, которая подарила миру почти идеальный вейланд.
А с другой стороны у нас какие-то б0мжи без роду и племени.
Далее смотрим на тех кто это пишет.
Например Martin Roukala ака mupuf, молодой разработчик, который занимал в X.org foundation: board of directors member between 2013 and 2019.
Ariadne Conill разработчик Audacious.
Просто сравни со старичками, которые несли лютый бред в рассылке ядра.
Выводы можешь сделать сам.
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|3.43, Аноним (1), 16:40, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Смотрим по ссылке из новости wayback.freedesktop.org
>А с другой стороны у нас какие-то б0мжи без роду и племени.
Не знаю ко всяким организациям у ме6ня наоборот настороженное отношение, а к бессребреникам ноунеймам больше доверия т.к. они за идею страдают.
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|4.49, Аноним (-), 17:00, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не знаю ко всяким организациям у ме6ня наоборот настороженное отношение, а к бессребреникам ноунеймам больше доверия т.к. они за идею страдают.
Так тебе страдать или результат?
Вон автор ТемплОС страдал-страдал, а на выходе пшик, какая-то лапша от больного шизофренией.
Прошли те времена, когда одиночка мог написать 10к строк кода, обозвать это ядром и гордиться собой.
ps просто и нтересно, ты у врачей лечишься или у бабок с травками и заговорами?
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|5.62, Аноним (62), 18:03, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>или результат?
А где ты результаты увидел? В вяленого вбахали миллионы человекочасов, а надо бы лишь 10 адекватных человек, чтобы иксы перетрясти и от легаси почистить.
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|3.44, Аноним (1), 16:41, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне вообще показалось что твой комментарий ироничен и ты имеешь ввиду прямо противоположное тому что написал.
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|4.48, Аноним (-), 16:57, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне вообще показалось что твой комментарий ироничен и ты имеешь ввиду прямо противоположное тому что написал.
Пост-пост ирония?
Не, я до такого еще не дошел)
Если без шуток, я просто предлагаю смотреть "по делам".
Пока в активе фридесктопа успешное закапывание копролитных иксов и создание вейланда, на который перекатились топовые дистрибутивы.
У МиТуха с компанией выпиливание х-вейланда (из-за чего их выкинули из федоры и не возьмут в другие нормальные ДЕ), коммиты сомнительного качества, а теперь еще и сомнительные организационные решения.
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|6.57, Аноним (-), 17:54, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вопрос "топовости" очень спорный.
Распространенность, поддержка, уровень вклада в линукс.
RHEL, Fedora, Ubuntu и так далее
Да что тут говорить про топовые, вон даже всякие днищенские XCFE и манджары засуетились.
Пока обещают поддерживать и то, и другое.
Но ИМХО силенок у них не хватит.
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|7.71, dannyD (?), 18:30, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Распространенность, поддержка, уровень вклада в линукс.
>>RHEL, Fedora, Ubuntu и так далее
если использовать бабломер или миллиады мух то да.
"распростаненность":
RHEL - пользуются только жирные корпы, т.е. узкий круг ограниченных людей, логика принятия решения которых весьма специфицская.
имел счастие наблюдать внедрение: пока проплаченный засланый казачок плясал - что-то шевелилось, как ушел к панам, то нормальные посоны быстро пересели на дебиан.
Fedora - смотри пункт выше, только сами чуваки по-жиже, если не сказать жижее.
Ubuntu - это вообще [цензура] (внебрачный ребенок, результат инцеста), пользователи соответсвующие.
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"уровень вклада в линукс" - это впихивание самизнаетечегоДэ и подобного Гэ.
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|2.59, Sunderland93 (ok), 17:59, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно Wayback. Как минимум тем, что он просто запускает Xwayland, который на данный момент - единственный официально поддерживаемый X-сервер, и при этом никак не отсвечивает. rootfull mode в Xwayland запилили именно для таких случаев.
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|2.5, Аноним (62), 13:32, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А чего ты там портировать собрался? Он же на си написан.
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|3.46, Аноним (1), 16:45, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Значит ли это кто портировать не надо и надо просто собрать под целевую платформу и будет работать?
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|1.3, Аноним (62), 13:22, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Но самый парадокс в том, что даже в таком урезанном виде иксовый протокол умеет гораздо больше, чем нативный.
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|3.21, Аноним (21), 14:50, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>гашение экрана через DPMS
В частности вот это, да. Потому что в плазме на вейланде у меня экран не гаснет.
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|1.7, Аноним (7), 13:37, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Звучит как что-то очень крутое. Надеюсь по производительности не просядет
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|2.22, penetrator (?), 14:55, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да счас, будешь ловить глюки протокола и иксовой реализации
как одни баги так и вторые )))
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|3.29, Аноним (24), 15:29, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С чего бы? Xwayland например работает вообще без проблем. Глюки протокола - это сильно, конечно.
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|4.61, penetrator (?), 18:02, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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никогда не сталкивался с ошибками на уровне протокла?
точно? а блютуз? сетевые протоколы и фиксы к ним?
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|1.12, Аноним (-), 14:00, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Переписать ораву WM и DE под вяленд не получилось, так и запишем. Как и XRandR.
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|1.15, Аноним (62), 14:08, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Судя по домену проекта, кое-кто разочаровался в протоколе wayland, после чего была спущена команда по быстрому запилить костыли. А то за растраты могут и спросить.
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|2.30, Аноним (24), 15:30, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А спускал кто? Ящерики или на этот раз иллюминаты? Что там в новой редакции методички пишут?
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|3.68, Аноним (62), 18:17, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А спускал кто? Ящерики или на этот раз иллюминаты? Что там в новой редакции методички пишут?
Наверное тот, кто зарплату им платит, нет? Но если ты в ящеров веришь, то ок, не буду мешать.
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|1.16, Аноним (16), 14:19, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Отличная новость! Те, кто писал под иксы, будут писать под иксы дальше, иксовый софт пока будет развиваться на вейбэке, а там глядишь и икслибре поспеет , не надо ничего будет переписывать с вяленого обратно
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|2.17, Аноним (62), 14:24, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я может тебя удивлю, но много программ и так незаметно используют xwayland. Протокол wayland на столько убог, что многих базовый вещей просто не умеет.
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|6.67, Аноним (62), 18:13, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебя может удивлю, но протоколу вяленого уже лет 20 почти. Про его недостатки уже каждая собака знает.
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|7.77, Sunderland93 (ok), 19:22, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тебя тоже удивлю, но стабилизировался полностью он лишь в 2014, потом долго и упорно вводили абстракции чтобы уйти от прямого использования иксовых API. И да - как там в 2028, норм живется? Судя по всему нет, раз эта иксонутая пропаганда все ещё в ходу.
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|4.64, Аноним (62), 18:08, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Пример базовых вещей будет?
Сохранение позиций окошек? Активация окна из консоли? Запуск графического приложение под sudo в конце концов...
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|2.23, Аноним (23), 15:12, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Те, кто писал под иксы
Мало кто пишет под иксы. Все пишут под GTK или Qt. Напрямую с иксами никто взаимодействовать не хочет из-за крайне неприятного апи.
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|3.65, Аноним (62), 18:10, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Напрямую с иксами никто взаимодействовать
Я тебе маленький секрет открою. X11 умеет в базовые вещи, поэтому со стороны приложения дополнительно ничего не требуется. Сделал один интерфейс, и он будет работать работать везде, включая венду и хайку.
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|1.18, Аноним (18), 14:26, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> позволит исключить из репозиториев обособленный X-сервер и снизить затраты на сопровождение X11-приложений.
А этот их самописный NIH-огрызок типа сопровождать не нужно? Снизили затраты, лол.
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|1.32, Аноним (32), 15:32, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот раньше, чтобы увидеть вэйланд нужны были иксы, теперь, чтобы увидеть иксы нужен вэйланд. Метаморфозы...
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|2.38, Аноним (39), 16:21, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что делать, если вяленый тормоз относительно иксов? а давайте иксы через вяленый запускать!
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|3.55, Аноним (23), 17:49, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот и свидетели тормозящего вяленого подтянулись. Жаль правда, что тормоза в пределах погрешности, ноль целых ноль ноль ноль... процентов разница.
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|4.69, Аноним (62), 18:20, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебе маленький секрет открою, но иксы тот ещё тормоз из-за тонн легаси и костылей. Переплюнуть их в этом деле, ещё постараться надо. Только вяленому это удалось.
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|5.73, Аноним (23), 18:44, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да? А другой фанатик меня тут уверял, что иксы и на калькуляторе запустятся, и на утюге. Типа, нетребовательный к ресурсам и прочий булшит. Так кто из вас прав-то? Или у вас рассинхрон в методичках?
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|6.74, Аноним (62), 18:51, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>что иксы и на калькуляторе запустятся
Я может тебя удивлю, но возможность запуска и скорость отрисовки это разные вещи. Не путай их больше.
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|1.56, anguest (?), 17:51, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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какой год уже читаю про вейленд, но почему то попытки под ним поработать заканчиваются какими то неожиданными глюками.
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