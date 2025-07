Первый выпуск Wayback, прослойки для запуска рабочих столов X11, используя компоненты Wayland

> Вот и думай, что лучше XLibre или Wayback. О, это очень просто мой друг! Смотрим по ссылке из новости wayback.freedesktop.org

freedesktop.org говорит о серьезной организации, которая подарила миру почти идеальный вейланд.

А с другой стороны у нас какие-то б0мжи без роду и племени. Далее смотрим на тех кто это пишет.

Например Martin Roukala ака mupuf, молодой разработчик, который занимал в X.org foundation: board of directors member between 2013 and 2019.

Ariadne Conill разработчик Audacious.

Просто сравни со старичками, которые несли лютый бред в рассылке ядра. Выводы можешь сделать сам.