Опубликован Wayback, композитный сервер Wayland для запуска рабочих столов на базе X11

2.4 , Fracta1L ( ok ), 09:11, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Для слабых компов вроде неплохо подходит

3.29 , Аноним ( 29 ), 09:40, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да не подходит он для слабых компов. Alpine урезан по размеру. По производительности он намного хуже, но когда тебя надо как можно побольше контейнеров втиснуть на физический хост, а вот процессор там мощный и многоядерный стоит, то как раз становится выгоднее пожертвовать производительностью в угоду памяти.

3.46 , НяшМяш ( ok ), 12:27, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Особенно реализация системного аллокатора в musl подходит для слабых компов, ага.

4.48 , Fracta1L ( ok ), 12:44, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что с ним?

2.10 , Stanislavvv ( ? ), 09:14, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Некоторые странные люди ставят. Оно даже работает, браузеры из дистрибутива точно запускает.

Судя по тому, что у меня на десктопе, процентов на 80 меня бы удовлетворил.

2.19 , Аноним ( 19 ), 09:32, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – На базе Alpine сделан postmarketOS который ставится на телефоны, планшеты и arm-лаптопы. На последних десктоп нужен.

2.35 , swarus ( ok ), 09:49, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я его 2 года как десктоп использовал, тяжело под musl всё пересобирывать, но быстр, и не требователен.

2.47 , анон45 ( ? ), 12:31, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запускаю alpine по сети через ipxe на десктопе и остальных компах дома.

Удобно через dhcp опции+ipxe подсовывать параметры ядра, там их 2 основных:

modloop - где скачать полный пак модулей ядра и firmware.

apkovl - тоже самое для конфига системы. Если нужен glibc - запускаю в podman.

Пакетов завались, systemd отсутствует, че еще надо.