Опубликован Wayback, композитный сервер Wayland для запуска рабочих столов на базе X11

2.18 , Аноним ( 29 ), 09:28, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Clang - это лучший плюсовый компилятор, который есть. Именно благодаря ему при сравнительно компактных нескольких библиотеках я могу кросс-компилировать самые распоследние версии C++ под Arduino, Android, и OpenWRT роутер на ramips. При этом гигантский оптимизирующий компилятор на сотни мегов нужен только в одном экземпляре, а не куча говнотулчейнов, где в лучшем случае предсобранный компилятор поставляется, а в худшем - собирается из исходников, и во всех случаях - говномамонтавая версия GCC без новейших свистоперделок, из-за чего можно забыть о compile-time вычислениях хеш-сумм и compile-time парсинге грамматик с кодогенерацией из них, и всё делать скриптами, приклеенными на двухсторонний скотч.

2.22 , iPony128052 ( ? ), 09:32, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В нормальном мире это нормально.

Хоть в ынтерпрайзном мире, хоть в пионерско-васянском. Нету такого, чтобы всё делали под всё.

Это бессмысленно. Единственный минус — это недовольный 1%. Но это трудно назвать минусом.

3.24 , 12yoexpert ( ok ), 09:34, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – для корпорастов да, не минус, но меня их мнение и цели мало колышут, у меня свои есть

4.39 , Аноним ( - ), 10:23, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > но меня их мнение и цели мало колышут, у меня свои есть Оно и видно. Поэтому они могут впихнуть раст и llvm в ядро.

А ты - ныть на форуме))

5.43 , Аноним ( 43 ), 11:37, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а ты продолжай быть бесплатным "приложением" :)

2.31 , Аноним ( 31 ), 09:41, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А еще, снижение затрат на поддержку за счет увеличения затрат пользователя на железо и ЭЭ.

2.40 , ИмяХ ( ok ), 10:29, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бред. Это опенсорс, исходники всего ПО открыты. Если копрорасты начнут диктовать условия, свободное сообщество сразу же форкнет их продукты или сделает альтернативу с нуля.

3.42 , Аноним ( - ), 11:24, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Это опенсорс, исходники всего ПО открыты.

> Если копрорасты начнут диктовать условия, свободное сообщество сразу

> же форкнет их продукты или сделает альтернативу с нуля. Так толсто, что аж тонко. Мое почтение!

Иксы "свободное сообщество" уже форкнуло)

