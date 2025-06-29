Опубликован Wayback, композитный сервер Wayland для запуска рабочих столов на базе X11

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|1.2, Аноним (2), 09:10, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем в Alpine вообще десктоп? Он же дистр для докеровских образов. Вот серьезно. На десктоп ставят бабанту, Федору, арч. А альпин ставят туда, где он очень хорошо себя показывает -- в докеровских образах.
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|3.29, Аноним (29), 09:40, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да не подходит он для слабых компов. Alpine урезан по размеру. По производительности он намного хуже, но когда тебя надо как можно побольше контейнеров втиснуть на физический хост, а вот процессор там мощный и многоядерный стоит, то как раз становится выгоднее пожертвовать производительностью в угоду памяти.
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|3.46, НяшМяш (ok), 12:27, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Особенно реализация системного аллокатора в musl подходит для слабых компов, ага.
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|2.10, Stanislavvv (?), 09:14, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Некоторые странные люди ставят. Оно даже работает, браузеры из дистрибутива точно запускает.
Судя по тому, что у меня на десктопе, процентов на 80 меня бы удовлетворил.
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|2.19, Аноним (19), 09:32, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На базе Alpine сделан postmarketOS который ставится на телефоны, планшеты и arm-лаптопы. На последних десктоп нужен.
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|2.35, swarus (ok), 09:49, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я его 2 года как десктоп использовал, тяжело под musl всё пересобирывать, но быстр, и не требователен.
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|2.47, анон45 (?), 12:31, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запускаю alpine по сети через ipxe на десктопе и остальных компах дома.
Удобно через dhcp опции+ipxe подсовывать параметры ядра, там их 2 основных:
modloop - где скачать полный пак модулей ядра и firmware.
apkovl - тоже самое для конфига системы.
Если нужен glibc - запускаю в podman.
Пакетов завались, systemd отсутствует, че еще надо.
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|1.6, 12yoexpert (ok), 09:12, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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как всегда у корпорастов в случаях подобного саботажа основная цель - сделать невозможной работу софта без их раковой опухоли. например:
- ядро пытаются сделать зависимым от раст и llvm
- Firefox это уже сделали
- весь линукс пытаются сделать зависимым от systemd (леннартушка уже официально работает в майкрософт), даже дистры на openrc сейчас завязаны на компоненты, выдранные из systemd. благо, пульсу уже ото всюду выпиливают, но сколько времени прошло
- то же самое происходит сейчас с вяленым
и как только такую необходимую (т.е. которую нельзя обойти) зависимость добавят - владельцы опухоли уже будут ставить свои условия, как было и с агентом мелкомягких в редхате
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|2.18, Аноним (29), 09:28, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Clang - это лучший плюсовый компилятор, который есть. Именно благодаря ему при сравнительно компактных нескольких библиотеках я могу кросс-компилировать самые распоследние версии C++ под Arduino, Android, и OpenWRT роутер на ramips. При этом гигантский оптимизирующий компилятор на сотни мегов нужен только в одном экземпляре, а не куча говнотулчейнов, где в лучшем случае предсобранный компилятор поставляется, а в худшем - собирается из исходников, и во всех случаях - говномамонтавая версия GCC без новейших свистоперделок, из-за чего можно забыть о compile-time вычислениях хеш-сумм и compile-time парсинге грамматик с кодогенерацией из них, и всё делать скриптами, приклеенными на двухсторонний скотч.
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|2.22, iPony128052 (?), 09:32, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В нормальном мире это нормально.
Хоть в ынтерпрайзном мире, хоть в пионерско-васянском.
Нету такого, чтобы всё делали под всё.
Это бессмысленно. Единственный минус — это недовольный 1%. Но это трудно назвать минусом.
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|3.24, 12yoexpert (ok), 09:34, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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для корпорастов да, не минус, но меня их мнение и цели мало колышут, у меня свои есть
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|4.39, Аноним (-), 10:23, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> но меня их мнение и цели мало колышут, у меня свои есть
Оно и видно. Поэтому они могут впихнуть раст и llvm в ядро.
А ты - ныть на форуме))
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|2.31, Аноним (31), 09:41, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А еще, снижение затрат на поддержку за счет увеличения затрат пользователя на железо и ЭЭ.
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|2.40, ИмяХ (ok), 10:29, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бред. Это опенсорс, исходники всего ПО открыты. Если копрорасты начнут диктовать условия, свободное сообщество сразу же форкнет их продукты или сделает альтернативу с нуля.
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|3.42, Аноним (-), 11:24, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это опенсорс, исходники всего ПО открыты.
> Если копрорасты начнут диктовать условия, свободное сообщество сразу
> же форкнет их продукты или сделает альтернативу с нуля.
Так толсто, что аж тонко. Мое почтение!
Иксы "свободное сообщество" уже форкнуло)
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|1.20, Аноним (29), 09:32, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Предполагается, что оставление в дистрибутиве только компонентов, необходимых для Wayland и Xwayland, сократят затраты на сопровождение X11-приложений в Alpine.
Предлагаю оставить в дистрибутиве 0 пакетов. Затраты на сопровождение кардинально сократятся.
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|3.34, Аноним (29), 09:44, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не волнуйся, вошьют прямо в прошивку для GPU. Хотите десктоп, совместимость с программами - купите новый GPU.
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|1.38, zeecape (ok), 10:13, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь нужно написать ещё и WayXorg для запуска Wayland-only приложений на XLibre/X11
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|2.49, Аноним (49), 12:47, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То же самое хотел сказать. Сабж сделан для того чтобы на Linux под Wayland запускать среды рабочего стола, которые ещё не перенесли с иксов на Wayland.
Нужна обратная штука, для запуска сред рабочего стола только под Wayland, там где его нет, но есть иксы, к примеру BSD (FreeBSD), illumos (Openindiana).
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|1.45, Аноним (45), 11:59, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это нет тот дистр в котором даже сортировку вывода в пакетном менеджере не осилили?
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