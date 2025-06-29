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Опубликован Wayback, композитный сервер Wayland для запуска рабочих столов на базе X11

29.06.2025 08:58

Ариадна Конилл (Ariadne Conill), создатель музыкального проигрывателя Audacious, инициатор разработки протокола IRCv3 и лидер команды по обеспечению безопасности Alpine Linux, опубликовала начальную реализацию прослойки Wayback, позволяющей запускать десктоп-окружения, завязанные на протокол X11, используя компоненты на базе Wayland. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT (в файле с кодом указано общественное достояние - CC0).

Проект предоставляет композитный сервер Wayland, ограниченный возможностью запуска полноэкранного сеанса X11 при помощи Xwayland. Wayback развивается для упрощения ухода от поставки классического X.org Server в дистрибутиве Alpine. Предполагается, что оставление в дистрибутиве только компонентов, необходимых для Wayland и Xwayland, сократят затраты на сопровождение X11-приложений в Alpine.

Wayback использует библиотеку wlroots от проекта Sway, в которой реализованы базовые примитивы для построения композитных серверов на базе Wayland. Код Wayback основан на tinywl, эталонном композитном сервере от разработчиков wlroots, функциональность которого была урезана до минимума, достаточного для обособленного запуска Xwayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/kaniini/way...)
  2. OpenNews: Эксперимент по повышению эффективности работы утилиты cat
  3. OpenNews: Критика политики Фонда СПО по отношению к прошивкам
  4. OpenNews: Релиз XLibre 25.0, форка X.Org Server
  5. OpenNews: Проект X11Libre создал форк X.Org Server, избавленный от влияния корпораций
  6. OpenNews: Разработчики САПР KiCad раскритиковали Wayland и рекомендовали использовать X11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63491-wayback
Ключевые слова: wayback, wayland, x11, alpine
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:10, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем в Alpine вообще десктоп? Он же дистр для докеровских образов. Вот серьезно. На десктоп ставят бабанту, Федору, арч. А альпин ставят туда, где он очень хорошо себя показывает -- в докеровских образах.
     
     
  • 2.4, Fracta1L (ok), 09:11, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для слабых компов вроде неплохо подходит
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 09:40, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да не подходит он для слабых компов. Alpine урезан по размеру. По производительности он намного хуже, но когда тебя надо как можно побольше контейнеров втиснуть на физический хост, а вот процессор там мощный и многоядерный стоит, то как раз становится выгоднее пожертвовать производительностью в угоду памяти.
     
  • 3.46, НяшМяш (ok), 12:27, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно реализация системного аллокатора в musl подходит для слабых компов, ага.
     
     
  • 4.48, Fracta1L (ok), 12:44, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с ним?
     
  • 2.10, Stanislavvv (?), 09:14, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые странные люди ставят. Оно даже работает, браузеры из дистрибутива точно запускает.
    Судя по тому, что у меня на десктопе, процентов на 80 меня бы удовлетворил.
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:32, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На базе Alpine сделан postmarketOS который ставится на телефоны, планшеты и arm-лаптопы. На последних десктоп нужен.
     
  • 2.35, swarus (ok), 09:49, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я его 2 года как десктоп использовал, тяжело под musl всё пересобирывать, но быстр, и не требователен.
     
  • 2.47, анон45 (?), 12:31, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускаю alpine по сети через ipxe на десктопе и остальных компах дома.
    Удобно через dhcp опции+ipxe подсовывать параметры ядра, там их 2 основных:
    modloop - где скачать полный пак модулей ядра и firmware.
    apkovl - тоже самое для конфига системы.

    Если нужен glibc - запускаю в podman.
    Пакетов завались, systemd отсутствует, че еще надо.

     

  • 1.6, 12yoexpert (ok), 09:12, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    как всегда у корпорастов в случаях подобного саботажа основная цель - сделать невозможной работу софта без их раковой опухоли. например:
    - ядро пытаются сделать зависимым от раст и llvm
    - Firefox это уже сделали
    - весь линукс пытаются сделать зависимым от systemd (леннартушка уже официально работает в майкрософт), даже дистры на openrc сейчас завязаны на компоненты, выдранные из systemd. благо, пульсу уже ото всюду выпиливают, но сколько времени прошло
    - то же самое происходит сейчас с вяленым
    и как только такую необходимую (т.е. которую нельзя обойти) зависимость добавят - владельцы опухоли уже будут ставить свои условия, как было и с агентом мелкомягких в редхате
     
     
  • 2.18, Аноним (29), 09:28, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Clang - это лучший плюсовый компилятор, который есть. Именно благодаря ему при сравнительно компактных нескольких библиотеках я могу кросс-компилировать самые распоследние версии C++ под Arduino, Android, и OpenWRT роутер на ramips. При этом гигантский оптимизирующий компилятор на сотни мегов нужен только в одном экземпляре, а не куча говнотулчейнов, где в лучшем случае предсобранный компилятор поставляется, а в худшем - собирается из исходников, и во всех случаях - говномамонтавая версия GCC без новейших свистоперделок, из-за чего можно забыть о compile-time вычислениях хеш-сумм и compile-time парсинге грамматик с кодогенерацией из них, и всё делать скриптами, приклеенными на двухсторонний скотч.
     
  • 2.22, iPony128052 (?), 09:32, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нормальном мире это нормально.
    Хоть в ынтерпрайзном мире, хоть в пионерско-васянском.

    Нету такого, чтобы всё делали под всё.
    Это бессмысленно. Единственный минус — это недовольный 1%. Но это трудно назвать минусом.

     
     
  • 3.24, 12yoexpert (ok), 09:34, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для корпорастов да, не минус, но меня их мнение и цели мало колышут, у меня свои есть
     
     
  • 4.39, Аноним (-), 10:23, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > но меня их мнение и цели мало колышут, у меня свои есть

    Оно и видно. Поэтому они могут впихнуть раст и llvm в ядро.
    А ты - ныть на форуме))

     
     
  • 5.43, Аноним (43), 11:37, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты продолжай быть бесплатным "приложением" :)
     
  • 2.31, Аноним (31), 09:41, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А еще, снижение затрат на поддержку за счет увеличения затрат пользователя на железо и ЭЭ.
     
  • 2.40, ИмяХ (ok), 10:29, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бред. Это опенсорс, исходники всего ПО открыты. Если копрорасты начнут диктовать условия, свободное сообщество сразу же форкнет их продукты или сделает альтернативу с нуля.
     
     
  • 3.42, Аноним (-), 11:24, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это опенсорс, исходники всего ПО открыты.
    > Если копрорасты начнут диктовать условия, свободное сообщество сразу
    > же форкнет их продукты или сделает альтернативу с нуля.

    Так толсто, что аж тонко. Мое почтение!
    Иксы "свободное сообщество" уже форкнуло)

     

  • 1.20, Аноним (29), 09:32, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Предполагается, что оставление в дистрибутиве только компонентов, необходимых для Wayland и Xwayland, сократят затраты на сопровождение X11-приложений в Alpine.

    Предлагаю оставить в дистрибутиве 0 пакетов. Затраты на сопровождение кардинально сократятся.

     
     
  • 2.26, 12yoexpert (ok), 09:35, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати да, почему бы не вшить вяленого сразу в ядро
     
     
  • 3.34, Аноним (29), 09:44, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не волнуйся, вошьют прямо в прошивку для GPU. Хотите десктоп, совместимость с программами - купите новый GPU.
     

  • 1.38, zeecape (ok), 10:13, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь нужно написать ещё и WayXorg для запуска Wayland-only приложений на XLibre/X11
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 10:32, 29/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.49, Аноним (49), 12:47, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То же самое хотел сказать. Сабж сделан для того чтобы на Linux под Wayland запускать среды рабочего стола, которые ещё не перенесли с иксов на Wayland.
    Нужна обратная штука, для запуска сред рабочего стола только под Wayland, там где его нет, но есть иксы, к примеру BSD (FreeBSD), illumos (Openindiana).
     

  • 1.45, Аноним (45), 11:59, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это нет тот дистр в котором даже сортировку вывода в пакетном менеджере не осилили?
     

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