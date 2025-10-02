The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск панели Cairo-Dock 3.6, возрождённой после 10 летнего перерыва

02.10.2025 08:17

Спустя более 10 лет после публикации прошлого значительного релиза сформирован выпуск проекта Cairo-Dock 3.6, нацеленного на создание визуально привлекательной, быстрой и настраиваемой панели запуска программ. Cairo-Dock может использоваться как самостоятельная оболочка или применяться для замены или дополнения панелей, штатных для десктоп-окружений. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты сформированы для Ubuntu и Fedora, в процессе подготовки пакет для Arch Linux.

Для ускорения отрисовки используется OpenGL, но на устаревших системах панель может работать в без визуальных эффектов в упрощённом режиме, потребляя минимум ресурсов. Предоставляются бэкенды для работы в окружениях на базе Wayland и X11. На системах с X11 поддерживается работа с любым оконным менеджером, а с Wayland - с композитными менеджерами, поддерживающими протокол wlr-layer-shell. Через официальные и разработанные сообществом плагины могут добавляться эффекты, макеты панели, анимации и апплеты. Через апплеты могут реализовываться дополнительные действия, такие как отображение состояния почтового ящика, приём и отправка мгновенных сообщений, контроль за работой медиаплеера, слежение за RSS-лентами, просмотр состояния загрузки торрентов, отображение погоды и вывод заданий из календаря-планировщика. Апплеты могут интегрироваться в панель и отсоединяться для превращения в десктоп-виджеты.

Ключевые новшества:

  • Реализована полноценная возможность работы в сеансах на базе протокола Wayland. Поддерживаются только композитные серверы с реализацией Wayland-протокола wlr-layer-shell, развиваемого разработчиками библиотеки wlroots и предназначенного для позиционирования панели на экране. Для функционирования также требуется поддержка одного из Wayland-протоколов для управления окнами верхнего уровня (wlr-foreign-toplevel-management, plasma-window-management cosmic-toplevel-management).

    Протестирована работа с композитными серверами Wayfire, labwc, KDE KWin, Cosmic, Sway и Hyprland, но потенциально Cairo-Dock может использоваться с любыми проектами на базе wlroots. Не поддерживается работа с композитным менеджером Mutter - Cairo-Dock не совместим с GNOME и не может применяться с рабочим столом, предлагаемым по умолчанию в Ubuntu Desktop. Из ограничений также отмечается отсутствие поддержки глобальных комбинаций клавиш, ограничения одним экранном в многомониторных конфигурациях и проблемы с размещением десклетов и отслеживанием содержимого виртуальных рабочих столов.

  • Добавлена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Решена проблема с размыванием элементов при отрисковке с масштабированием для экранов с очень большим разрешением.
  • Переработан код для определения приложений, что решило проблемы с неверной идентификацией приложений.
  • Обновлён апплет для показа прогноза погоды, который переведён на нового провайдера, предоставляющего данные о погоде.
  • Обеспечена интеграция с системным менеджером systemd. Cairo-Dock теперь может запускаться как сервис systemd, а для каждого запускаемого через Cairo-Dock приложения может создаваться отдельный slice в systemd.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Cairo-Dock/...)
  2. OpenNews: Выпуск панели Cairo-Dock 3.4 с поддержкой Wayland
  3. OpenNews: Панель Cairo-Dock адаптирована для работы с Wayland
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.11
  5. OpenNews: Выпуск miracle-wm 0.7, композитного менеджера на базе Wayland и Mir
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Hyprland 0.51
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63981-cairo-dock
Ключевые слова: cairo-dock, cairo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру