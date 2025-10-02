Выпуск панели Cairo-Dock 3.6, возрождённой после 10 летнего перерыва

Спустя более 10 лет после публикации прошлого значительного релиза сформирован выпуск проекта Cairo-Dock 3.6, нацеленного на создание визуально привлекательной, быстрой и настраиваемой панели запуска программ. Cairo-Dock может использоваться как самостоятельная оболочка или применяться для замены или дополнения панелей, штатных для десктоп-окружений. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты сформированы для Ubuntu и Fedora, в процессе подготовки пакет для Arch Linux. Для ускорения отрисовки используется OpenGL, но на устаревших системах панель может работать в без визуальных эффектов в упрощённом режиме, потребляя минимум ресурсов. Предоставляются бэкенды для работы в окружениях на базе Wayland и X11. На системах с X11 поддерживается работа с любым оконным менеджером, а с Wayland - с композитными менеджерами, поддерживающими протокол wlr-layer-shell. Через официальные и разработанные сообществом плагины могут добавляться эффекты, макеты панели, анимации и апплеты. Через апплеты могут реализовываться дополнительные действия, такие как отображение состояния почтового ящика, приём и отправка мгновенных сообщений, контроль за работой медиаплеера, слежение за RSS-лентами, просмотр состояния загрузки торрентов, отображение погоды и вывод заданий из календаря-планировщика. Апплеты могут интегрироваться в панель и отсоединяться для превращения в десктоп-виджеты. Ключевые новшества: Реализована полноценная возможность работы в сеансах на базе протокола Wayland. Поддерживаются только композитные серверы с реализацией Wayland-протокола wlr-layer-shell, развиваемого разработчиками библиотеки wlroots и предназначенного для позиционирования панели на экране. Для функционирования также требуется поддержка одного из Wayland-протоколов для управления окнами верхнего уровня (wlr-foreign-toplevel-management, plasma-window-management cosmic-toplevel-management). Протестирована работа с композитными серверами Wayfire, labwc, KDE KWin, Cosmic, Sway и Hyprland, но потенциально Cairo-Dock может использоваться с любыми проектами на базе wlroots. Не поддерживается работа с композитным менеджером Mutter - Cairo-Dock не совместим с GNOME и не может применяться с рабочим столом, предлагаемым по умолчанию в Ubuntu Desktop. Из ограничений также отмечается отсутствие поддержки глобальных комбинаций клавиш, ограничения одним экранном в многомониторных конфигурациях и проблемы с размещением десклетов и отслеживанием содержимого виртуальных рабочих столов.

Добавлена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Решена проблема с размыванием элементов при отрисковке с масштабированием для экранов с очень большим разрешением.

Переработан код для определения приложений, что решило проблемы с неверной идентификацией приложений.

Обновлён апплет для показа прогноза погоды, который переведён на нового провайдера, предоставляющего данные о погоде.

Обеспечена интеграция с системным менеджером systemd. Cairo-Dock теперь может запускаться как сервис systemd, а для каждого запускаемого через Cairo-Dock приложения может создаваться отдельный slice в systemd.



