Выпуск Wayland-Protocols 1.48

2.2 , чатжпт ( ? ), 18:04, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +11 + / – меняется и добавляются новые расширения - это немного разное

3.4 , Аноним ( 1 ), 18:05, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Немного никогда не готово для десктопа.

4.40 , Аноним ( 40 ), 20:37, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Немного никогда не готово для десктопа. Ну как миниум, на Win10, отклик все же выше.

5.77 , анон ( ? ), 23:11, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что значит отклик выше? Задержка ввода? Есть источник?

6.169 , Аноним ( 169 ), 13:02, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Щелчок от клика громче.

7.216 , _ ( ?? ), 17:45, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – And the sound of a click is a suxxx! ;-)

4.70 , Аноним ( 70 ), 22:19, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но ведь стакан также и наполовину полон. Так что вейланд всегда немного готов. Ну, знаете, как мужчина после 55-60.

5.131 , Аноним ( 131 ), 08:46, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Иксы всегда готовы уже 30 лет.



5.234 , anonymos ( ? ), 06:54, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это зависит от мужчины )

3.19 , Аноним ( 19 ), 18:31, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable": fullscreen input idle keyboard pointer selection ... Они даже базовые протоколы не могут доделать.

4.71 , Аноним ( 70 ), 22:24, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Единственный доделанный для десктопа линукс на сегодня - это андроид (учитывая, что хромось находится в состоянии переосмысления). Если, конечно, фаза смыслов подходяща для того, чтобы мы готовы были назвать андроид линуксом.

5.74 , Аноним ( 74 ), 22:46, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Андроид это ОС на основе линукса. Так что некорректно говорить, что это самый доделанный Линукс. Андроид - это самый доделанный андроид)

5.100 , Аноним ( 100 ), 01:51, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Единственный доделанный для десктопа линукс на сегодня - это андроид Каво? Как там с хоткеями? Уже починили или всё так же? Возможность вешать демоны без костылей?

Как с софтом? Фотошопчик там полноценный завезли? КАДы? IDE полноценная уже есть? Возможно Андроид и самый "доделанный линукс" для телефонов... планшетов... теликов... но уж точно не для десктопа...

5.132 , Аноним ( 131 ), 08:49, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для десктопа андроид ваще совсем пока не готов даже близко. Физическую клавиатуру и мышь поддерживал даже андроид версии 1.5 с того времени никаких подвижек или прорывов не было.

3.38 , Аноним ( 19 ), 20:30, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А что может база, если вот этого нет в базе:

fullscreen-shell

input-method

idle-inhibit

input-timestamps

pointer-gestures

primary-selection

text-input

xdg-decoration И даже в расширениях это unstable.

4.109 , Аноним ( 109 ), 04:55, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Самое главное может - вывести на экран webkit браузер с рекламой поверх менюшки управления черезчур умным холодильником/телевизором

2.6 , Анониним ( ? ), 18:09, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > Как они собираются сделать так чтобы вейленд был готов для десктопа Так он уже давно готов.

Самые распространенные дистрибутивы перешли и выкинули некро-иксы. > если у него постоянно меняется протокол? Протокол будет расширяться пока вейланд жив.

Если изменений нет - то проект сдох. Х1 придумали в 1984, а последние изменения были в X11R7.7 в июне 2012.

Как думаешь зачем сделали 11 версий иксов, и два десятка мажорных релизов?

Неужели нельзя было сделать сразу хорошо?))) 3.48 , Аноним ( 48 ), 21:00, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Мне известен ровно один дистрибутив где иксы выкинули - RHEL. Он для серверов а не для десктопа. На остальных, максимум - ставят вяленный по умолчанию, и иксы лежат в репе.

4.65 , Аноним ( 65 ), 21:39, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Wayland дефолт уже в любом мейнстрим дистрибутиве. А с прекращением поддержки X11 в популярных DE желающих поддерживать экскременты мамонта титаническими усилиями будет все меньше и меньше. Не говоря уже о драйверах всяких nVidia или AMD, там Х11 депрекейтнут как только срок поддержки текущих LTS закончится. Нравится кому-то или нет, X11 уже на кладбище.

5.88 , Аноним ( 88 ), 00:23, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Немного выйди из анабиоза. Драйверы видео уже давненьно перехали отчасти в ядро, в большей части, в Mesa.

6.233 , Аноним ( 233 ), 21:00, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Драйверы видео уже давненьно перехали отчасти в ядро, в большей части, в Mesa. Чиво? Дрова той же Nvidia от Mesa даже не зависят.

3.51 , Аноним ( 233 ), 21:04, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Только позиция окон почему-то не сохраняется 129300 А в 1984 у всех людей бы... 4.60 , Аноним ( 60 ), 21:25, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – > И по несколько мониторов А когда иксы научились в несколько мониторов?

Не, не та убогость, что они умеет сейчас, а как в нормальных ОС.

С дробным масштабирование, с нативной частотой обновления на каждый моник. Что, не умеют? С 84го так и не научились? Как же так, а? > Так что ж вяленые разработчики не "сделали хорошо сразу Разработчики как раз сделали отлично!

Не перетянули все дидовое омно сразу в новый протокол, а задумали - а нужно ли это в протоколе? Зачем пихать иксовый принтсервер, рендер шрифтов, расстановку окон и прочий хлам в новый протокол. И внезапно оказалось что 99% этого нинужна!

А если и нужно, то решать проблему нужно другими способами.

5.134 , Аноним ( 131 ), 08:54, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Когда вейланд научится primary-selection? Готовый он у них, лол.

6.155 , Аноним ( 155 ), 11:18, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Когда вейланд научится primary-selection? Готовый он у них, лол. primary-selection это что-то для иксопрдолей.

Ни в одной нормальной оси такого нет, только в х11.

И чтобы его отключить нужно применять разные костыли. Понятно что в новом протоколе старый мусор не нужен.

(его конечно добавят на отшибись, потому что иксанутые продолжают ныть)

7.190 , Аноним ( 233 ), 14:13, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > primary-selection это что-то для иксопрдолей.

> Понятно что в новом протоколе старый мусор не нужен. Чувак, разуй глаза. Тебе прямо в новости написали о протоколе "primary-selection" в Вяленом.

8.198 , Аноним ( 198 ), 14:37, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Так я тебе про это и пишу Иксонутые донудили и его таки добавили в unstable Пр... 9.217 , Аноним ( 233 ), 18:00, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ну да в любой неудобной ситуации переводи стрелки на иксонутых В Вяленом н... 5.144 , anonymous ( ?? ), 09:35, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И этот 1% уже пятнадцать лет не могут доделать.

5.146 , анон ( ? ), 10:05, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >С дробным масштабирование, с нативной частотой обновления на каждый моник. Они умеют, предоставляют тулкиту всю нужную информацию.

6.163 , Аноним ( 163 ), 12:19, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Они умеют, предоставляют тулкиту всю нужную информацию. А толку от этого.

В иксах невозможно сделать multiple planes. У тебя будет только одна на все мониторы с одной частотой обновления. И один из них будет работать не на нужной.

Вот просто по деффективному дизайну иксов.

7.170 , Аноним ( 109 ), 13:08, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вейланде приложение знает с точностью до пикселя, на каком мониторе показывается часть окна? Окно же "изолированно" и "ничего не понимает и не должно понимать", значит для него точно так же существует только "мой буфер и всё".

8.180 , Аноним ( 180 ), 13:45, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Жаль что ты даже не понял, что тебе написали Проблема одного plane, что для н... 5.176 , fi ( ok ), 13:38, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А когда иксы научились в несколько мониторов Очень странный вопрос от неофита. На нескольких мониторах работали изначально. Плюс всякие змейгорынычи etc.

6.181 , Аноним ( 180 ), 13:46, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Очень странный вопрос от неофита. На нескольких мониторах работали изначально. Для тебя сразу уточнили "не та убогость, что они умеет сейчас, а как в нормальных ОС"

Поэтому твое "работали изначально" просто идет лесом.

7.189 , fi ( ok ), 14:11, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – пусть твой wayland сперва дорастет до X11 - потом приходи и узнаешь что такое "нормальная ОС". а пока иди лесом.

8.193 , Аноним ( 193 ), 14:25, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А то что Х11 выкинули на свалку Для десткопа - винда и макось Для мобилок - а... 3.72 , Аноним ( 70 ), 22:28, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Так он уже давно готов. Самые распространенные дистрибутивы перешли и выкинули некро-иксы. Возможно, это потрясёт вашу линукс-логику, но одно не следует из другого. Опять же, в рамках парадоксальной линукс-логики.

3.133 , Аноним ( 131 ), 08:52, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Оставили только вейланд, но пользоваться им все равно как десктопом полноценно невозможно.

4.164 , Аноним ( 163 ), 12:20, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Оставили только вейланд, но пользоваться им все равно

> как десктопом полноценно невозможно. Просто линем невозможно полноценно пользоваться)) И не важно - там иксы или вейланд.

Подходит он только для неуважающих себя четырехпроцентников.

2.13 , Аноним ( 13 ), 18:18, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выпилив иксы. Так у тебя и вариантов не будет.

3.222 , User ( ?? ), 18:18, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В честной и бескомпромиссной свободной и конкурентной борьбе "безопасный-даже-на-парковке-мессенджер" победил устаревший и небезопасный.

Чего не понятно-то?

2.28 , Аноним ( 28 ), 19:22, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – стейбл апи из нонесенесе мы это уже слышали где-т

