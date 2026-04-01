Выпуск Wayland-Protocols 1.48

|
|1.1, Аноним (1), 18:01, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
|
Как они собираются сделать так чтобы вейленд был готов для десктопа если у него постоянно меняется протокол?
|
|
|
|2.2, чатжпт (?), 18:04, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
|
меняется и добавляются новые расширения - это немного разное
|
|
|
|
|
|4.40, Аноним (40), 20:37, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Немного никогда не готово для десктопа.
Ну как миниум, на Win10, отклик все же выше.
|
|
|
|5.77, анон (?), 23:11, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что значит отклик выше? Задержка ввода? Есть источник?
|
|4.70, Аноним (70), 22:19, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но ведь стакан также и наполовину полон. Так что вейланд всегда немного готов. Ну, знаете, как мужчина после 55-60.
|
|3.19, Аноним (19), 18:31, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable": fullscreen input idle keyboard pointer selection ...
Они даже базовые протоколы не могут доделать.
|
|
|
|4.71, Аноним (70), 22:24, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Единственный доделанный для десктопа линукс на сегодня - это андроид (учитывая, что хромось находится в состоянии переосмысления). Если, конечно, фаза смыслов подходяща для того, чтобы мы готовы были назвать андроид линуксом.
|
|
|
|5.74, Аноним (74), 22:46, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Андроид это ОС на основе линукса. Так что некорректно говорить, что это самый доделанный Линукс. Андроид - это самый доделанный андроид)
|
|5.100, Аноним (100), 01:51, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Единственный доделанный для десктопа линукс на сегодня - это андроид
Каво? Как там с хоткеями? Уже починили или всё так же? Возможность вешать демоны без костылей?
Как с софтом? Фотошопчик там полноценный завезли? КАДы? IDE полноценная уже есть?
Возможно Андроид и самый "доделанный линукс" для телефонов... планшетов... теликов... но уж точно не для десктопа...
|
|5.132, Аноним (131), 08:49, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Для десктопа андроид ваще совсем пока не готов даже близко. Физическую клавиатуру и мышь поддерживал даже андроид версии 1.5 с того времени никаких подвижек или прорывов не было.
|
|3.38, Аноним (19), 20:30, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А что может база, если вот этого нет в базе:
fullscreen-shell
input-method
idle-inhibit
input-timestamps
pointer-gestures
primary-selection
text-input
xdg-decoration
И даже в расширениях это unstable.
|
|
|
|4.109, Аноним (109), 04:55, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Самое главное может - вывести на экран webkit браузер с рекламой поверх менюшки управления черезчур умным холодильником/телевизором
|
|2.6, Анониним (?), 18:09, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
> Как они собираются сделать так чтобы вейленд был готов для десктопа
Так он уже давно готов.
Самые распространенные дистрибутивы перешли и выкинули некро-иксы.
> если у него постоянно меняется протокол?
Протокол будет расширяться пока вейланд жив.
Если изменений нет - то проект сдох.
Х1 придумали в 1984, а последние изменения были в X11R7.7 в июне 2012.
Как думаешь зачем сделали 11 версий иксов, и два десятка мажорных релизов?
Неужели нельзя было сделать сразу хорошо?)))
|
|
|
|3.48, Аноним (48), 21:00, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Мне известен ровно один дистрибутив где иксы выкинули - RHEL. Он для серверов а не для десктопа. На остальных, максимум - ставят вяленный по умолчанию, и иксы лежат в репе.
|
|
|
|4.65, Аноним (65), 21:39, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Wayland дефолт уже в любом мейнстрим дистрибутиве. А с прекращением поддержки X11 в популярных DE желающих поддерживать экскременты мамонта титаническими усилиями будет все меньше и меньше. Не говоря уже о драйверах всяких nVidia или AMD, там Х11 депрекейтнут как только срок поддержки текущих LTS закончится. Нравится кому-то или нет, X11 уже на кладбище.
|
|
|
|5.88, Аноним (88), 00:23, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Немного выйди из анабиоза. Драйверы видео уже давненьно перехали отчасти в ядро, в большей части, в Mesa.
|
|
|
|6.233, Аноним (233), 21:00, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Драйверы видео уже давненьно перехали отчасти в ядро, в большей части, в Mesa.
Чиво? Дрова той же Nvidia от Mesa даже не зависят.
|
|3.51, Аноним (233), 21:04, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Только позиция окон почему-то не сохраняется 129300 А в 1984 у всех людей бы... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.60, Аноним (60), 21:25, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
> И по несколько мониторов
А когда иксы научились в несколько мониторов?
Не, не та убогость, что они умеет сейчас, а как в нормальных ОС.
С дробным масштабирование, с нативной частотой обновления на каждый моник.
Что, не умеют? С 84го так и не научились? Как же так, а?
> Так что ж вяленые разработчики не "сделали хорошо сразу
Разработчики как раз сделали отлично!
Не перетянули все дидовое омно сразу в новый протокол, а задумали - а нужно ли это в протоколе? Зачем пихать иксовый принтсервер, рендер шрифтов, расстановку окон и прочий хлам в новый протокол.
И внезапно оказалось что 99% этого нинужна!
А если и нужно, то решать проблему нужно другими способами.
|
|
|
|5.134, Аноним (131), 08:54, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Когда вейланд научится primary-selection? Готовый он у них, лол.
|
|
|
|6.155, Аноним (155), 11:18, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Когда вейланд научится primary-selection? Готовый он у них, лол.
primary-selection это что-то для иксопрдолей.
Ни в одной нормальной оси такого нет, только в х11.
И чтобы его отключить нужно применять разные костыли.
Понятно что в новом протоколе старый мусор не нужен.
(его конечно добавят на отшибись, потому что иксанутые продолжают ныть)
|
|
|
|7.190, Аноним (233), 14:13, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> primary-selection это что-то для иксопрдолей.
> Понятно что в новом протоколе старый мусор не нужен.
Чувак, разуй глаза. Тебе прямо в новости написали о протоколе "primary-selection" в Вяленом.
|
|
|
|8.198, Аноним (198), 14:37, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Так я тебе про это и пишу Иксонутые донудили и его таки добавили в unstable Пр... текст свёрнут, показать
|
|5.146, анон (?), 10:05, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>С дробным масштабирование, с нативной частотой обновления на каждый моник.
Они умеют, предоставляют тулкиту всю нужную информацию.
|
|
|
|6.163, Аноним (163), 12:19, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Они умеют, предоставляют тулкиту всю нужную информацию.
А толку от этого.
В иксах невозможно сделать multiple planes. У тебя будет только одна на все мониторы с одной частотой обновления. И один из них будет работать не на нужной.
Вот просто по деффективному дизайну иксов.
|
|
|
|7.170, Аноним (109), 13:08, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А вейланде приложение знает с точностью до пикселя, на каком мониторе показывается часть окна? Окно же "изолированно" и "ничего не понимает и не должно понимать", значит для него точно так же существует только "мой буфер и всё".
|
|5.176, fi (ok), 13:38, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А когда иксы научились в несколько мониторов
Очень странный вопрос от неофита. На нескольких мониторах работали изначально. Плюс всякие змейгорынычи etc.
|
|
|
|6.181, Аноним (180), 13:46, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Очень странный вопрос от неофита. На нескольких мониторах работали изначально.
Для тебя сразу уточнили "не та убогость, что они умеет сейчас, а как в нормальных ОС"
Поэтому твое "работали изначально" просто идет лесом.
|
|
|
|7.189, fi (ok), 14:11, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
пусть твой wayland сперва дорастет до X11 - потом приходи и узнаешь что такое "нормальная ОС". а пока иди лесом.
|
|3.72, Аноним (70), 22:28, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Так он уже давно готов.
Самые распространенные дистрибутивы перешли и выкинули некро-иксы.
Возможно, это потрясёт вашу линукс-логику, но одно не следует из другого. Опять же, в рамках парадоксальной линукс-логики.
|
|3.133, Аноним (131), 08:52, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Оставили только вейланд, но пользоваться им все равно как десктопом полноценно невозможно.
|
|
|
|4.164, Аноним (163), 12:20, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Оставили только вейланд, но пользоваться им все равно
> как десктопом полноценно невозможно.
Просто линем невозможно полноценно пользоваться)) И не важно - там иксы или вейланд.
Подходит он только для неуважающих себя четырехпроцентников.
|
|
|
|3.222, User (??), 18:18, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В честной и бескомпромиссной свободной и конкурентной борьбе "безопасный-даже-на-парковке-мессенджер" победил устаревший и небезопасный.
Чего не понятно-то?
|
|1.3, Аноним (1), 18:05, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
> primary-selection" - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши.
С версии 1.0 прошло 14 лет и это появилось только сейчас. И они реально на что-то пытаются рассчитывать?
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 18:18, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Допустим, не только сейчас, но до сих пор не работает нормально.
|
|2.21, Аноним (19), 18:34, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Если б только selection... Там ничего из базы не доделано: fullscreen, input, idle, keyboard, pointer - всё unstable.
|
|
|
|3.58, Аноним (58), 21:17, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Если б только selection... Там ничего из базы не доделано: fullscreen, input, idle, keyboard, pointer - всё unstable.
А ты можешь объяснить нафига оно надо?
Ну типа заем тебе fullscreen?
|
|
|
|4.102, Аноним (100), 02:06, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну типа заем тебе fullscreen?
This interface provides a mechanism for a single client to display simple full-screen surfaces. While there technically may be multiple clients bound to this interface, only one of those clients should be shown at a time.
Ну, банально порнхаб на весь экран развернуть... Не?
Какой еще бред спросишь... Зачем мне кейбоард?
|
|
|
|5.103, ilyafedin (ok), 02:21, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если речь про fullscreen-shell, это для приложений, которые работают *исключительно* как полноэкранные (то есть например оболочка ГУ условного мерседеса). Для разворачивания порнхаба или ютуба на весь экран используется set_fullscreen в xdg-shell.
Но в общем и целом смотреть на эти названия папок смысла мало, они заморозили пути чтобы не ломать зря юзеров API, например unstable вообще ныне не существует по их документам, staging заменил его. И куда протокол был добавлен, там и остается на всю жизнь, опять же, чтобы не ломать юзеров.
|
|
|
|2.8, Анониним (?), 18:14, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Иксы были полностью готовы к работе всего за несколько лет.
И что оно таки умело?
X9 - 1985 год - Добавили поддержку цветов.
X11R5 - 1991 - добавили расширение X video.
X11R6 - 1995 - X Image, XTEST, X Input
И так далее.
Умственно отсталых которые кричат "были готовы" надо просто садить за ТЕ иксы и пусть прдолятся.
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 18:17, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
А как насчет умственно отсталых, которые уже 25 лет пытаются и пытаются переизобрести велосипед?
|
|3.136, Аноним (131), 08:59, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ты настолько недалек что даже не понимаешь что в иксы все добавлялось мгновенно по появлению технологий в реальной жизни.
|
|
|
|4.157, Аноним (157), 11:39, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> иксы все добавлялось мгновенно по появлению технологий в реальной жизни
Да ну!
Что там с HDR, а? Уже наверное лет десять в иксах есть?))
Нету! Как же так!
А может разный refresh rate для двух мониторов появилась?
На оффтопике поддерживается с десяточки, в макоси тоже давненько есть.
|
|
|
|5.171, Аноним (171), 13:11, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
HDR технически было всегда в х. А в линукс начиная с ядра версии 3 - 2011.
|
|
|
|6.172, Аноним (172), 13:19, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> HDR технически было всегда в х.
Что правда?
А чего тогда не работает?
Каверзный вопрос: сколько нужно битиков в цвете, чтобы было HDR?
Еще более каверзный: а сколько битиков в цвете в ИКСах?
|
|5.173, Аноним (173), 13:21, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Эти технологии появились и стали нужны и распространены после того как разработку иксов начали саботировать.
|
|
|
|6.174, Аноним (174), 13:28, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Эти технологии появились и стали нужны и распространены после
Не имеет заначения.
Просто факт - в куске овнокода под названием ХОрг их нет.
Меня, как пользователя, остальное мало волнует
> после того как разработку иксов начали саботировать.
А что же сообщество? Где вы были ̶в̶о̶с̶е̶м̶ь̶ 14 лет после релиза X11R7.7 ?
Что ж вы не создали форк, не добавили нужные фичи?
Шuз Энрико до этого дошел только около года назад.
Всем было просто плевать, думали "шапка будет тянуть иксы вечно".
|
|6.177, Аноним (180), 13:38, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> стали нужны и распространены
Иксофанатики до сих пор утверждают что это все не нужно.
> разработку иксов начали саботировать
Удобно все косяки пытаться свалить на кого-то.
Но так не работает - в иксах их нет и точка.
|
|5.209, Аноним (209), 17:02, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если бы ты тут не ныл пару последних лет про это HDR, я о нём даже и не знал бы. Видимо, настолько востребовано.
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 18:28, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> вяленому 18 лет
Wayland 1.0 - 2012 год.
2026 - 2012 у местных вебсирьоров получается... 18
Совершенно не удивительно слышать такое от того, кого в хлеву арифметике учили.
|
|
|
|
|
|4.23, Аноним (23), 18:43, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>> Wayland был начат в 2008 году Кристианом Хёгсбергом
И? То что кто-то что-то пилил до релиза это значит "оно еще в разрабтке".
Первая публичная версия была 0.85 - это тот же 2012й.
lists.freedesktop.org/archives/wayland-devel/2012-February/002072.html
This is the first real release of Wayland and Weston. Wayland is the
protocol and IPC mechanism while Weston is the reference compositor
implementation. The 0.85 branch in both repositories is going to be
protocol and interface stable.
|
|
|
|5.26, Аноним (19), 19:06, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> это значит "оно еще в разрабтке".
Ну да, 18 лет в разработке - и до сих пор все базовые вещи unstable.
|
|
|
|6.27, Аноним (27), 19:12, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>Ну да, 18 лет в разработке
И "вейланду 18 лет" - это слегка разное.
Ты свой возраст меряешь с релиза или плюсуешь 9 месяцев "разработки"?
Или отчет с момента как у папки в мудях болтался?
> и до сих пор все базовые вещи unstable.
Что такое "базовые вещи"? Правда ли все-все unstable?)
Кор протокол давно stable.
|
|
|
|7.34, Аноним (19), 20:24, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ты свой возраст меряешь
...когда тебя первый раз в школе показали другим детям?
|
|7.35, Аноним (19), 20:27, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Кор протокол давно stable
Ну это сравнимо по функциям разве что со фреймбуфером.
Кор протокол не умеет:
fullscreen-shell
input-method
idle-inhibit
input-timestamps
pointer-gestures
primary-selection
text-input
xdg-decoration
|
|
|
|8.49, Аноним (49), 21:01, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Это что за штука в х11 This interface provides a mechanism for a single client... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.104, Аноним (100), 02:27, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Кхм А ничо, что кедам там пришлось изобретать свои протоколы, чтобы это зараб... большой текст свёрнут, показать
|
|9.110, Аноним (109), 05:03, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, если ты начнёшь думать головой, а не тем чем сейчас подумал, то поймёшь, что... текст свёрнут, показать
|
|
|
|10.153, Аноним (153), 11:11, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Хамство, но ок Чоо Одновременно на экран игрушку на 200фпс и браузер А чего ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|11.203, Аноним (100), 16:35, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, как бэ да Включить музончик и игрушечку Вполне частое сочетание Ну, тольк... большой текст свёрнут, показать
|
|9.111, Аноним (109), 05:10, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
phabricator services mozilla com D277804 Ещё один свидетель приколоченной кнопки... текст свёрнут, показать
|
|3.29, Аноним (29), 19:35, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Wayland 1.0 - 2012 год.
В 2012 начали и в 2012 выпустили уже первую "стабильную" версию?
|
|2.41, Аноним (40), 20:38, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>вяленому 18 лет, а он всё ещё не готов, серьёзно? это шутка такая? с 1 апреля
Делают наравне с HalfLife 3).
|
|1.25, AleksK (ok), 18:59, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Сколько тут луддитов набежало. Вон в последних дровах невидия сломала нафиг иксовую сессию в кедах, а на AMD на последних дровах под Wayland производительность выше чем под иксами. Понятно что эти тексты не актуальны для луддитов на C2D и какой-нибудь древней невидии 12-14 года выпуска, но они хороши показывают реальное положение иксов. Для современного железа иксы уже не вариант.
|
|
|
|2.112, Аноним (109), 05:16, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> в последних дровах невидия сломала нафиг иксовую сессию
Ссылку в студию.
> в кедах
Не удивительно. Дай угадаю, опять свой GLX придумали, не такой как у всех, но сурсы открывать для своей имплементации libGL не захотели?
> на AMD на последних дровах под Wayland производительность выше чем под иксами
Ссылку в студию.
Где? На чём тестировали? Выше чем сколько?
Я когда проверял разницу в производительности этой самы разницы не заметил, вообще. И это было в играх на Vulkan/DXVK. При этом под sway фпс просаживался в frames-per-epoch когда на экране появлялось более чем два окна поверх друг друга. ЧЯДНТ?
|
|
|
|3.141, AleksK (ok), 09:28, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
https www phoronix com review nvidia-595-kde-gnome Похоже у хуанга одно делают... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.178, Аноним (109), 13:38, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Если ты не в курсе, 595 драйвера выпилили поддержку 1000-й серии карточек Я счи... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.184, AleksK (ok), 13:55, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Если ты не в курсе, 595 драйвера выпилили поддержку 1000-й серии карточек.
Я же сказал что для луддитов с раритетами эти тесты не актуальны. Так что тебе без проблем можно сидеть на иксах.
> В моих наблюдениях я заметил ровно ноль разницы в фпсах что под wlroots, что под сырым Xorg + окошки двигаются каким-нибудь dwm или awesome. Точнее, я заметил наоборот - wlroots рассыпались в тот момент, когда два окна друг с другом пересекались (попап уведомление стима).
Ты для начала видяху актуальную купи. На раритетах естественно никакой разницы не будет особенно на невидиях, там все изменения для wayland только для современных карт с новым открытым модулем ядра.
|
|
|
|6.237, Аноним (109), 13:27, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ты для начала видяху актуальную купи.
Тестил я на "актуальной" AMD карточке, не волнуйся (хотя, не совсем понятно с какого перепугу для тебя 1080 стала старой, она все современные версии Vulkan справляется и тянет весь ширпотреб в нативке, разве что вендорлока под названием DLSS и RTX нету).
> изменения для wayland только для современных карт с новым открытым модулем ядра
Ссылку на строчку кода, которая работает только под Wayland и её невозможно использовать через DRI3 (который, напоминаю, делает то же самое - сервер открывает файловый дескриптор для DRM системы и отдаёт его клиенту) дашь? Или будешь дальше заниматься балобольством, сравнивая фпсы под иксами через GNOME и KDE - два известных своей лагучестью DE с неотключаемыми композиторами?
|
|
|
|7.238, AleksK (ok), 16:43, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> хотя, не совсем понятно с какого перепугу для тебя 1080 стала старой
Чел, она вышла в 2016 году. 10 лет назад. AMD у тебя была такая же "акутальная"?
> Ссылку на строчку кода, которая работает только под Wayland и её невозможно использовать через DRI3 (который, напоминаю, делает то же самое - сервер открывает файловый дескриптор для DRM системы и отдаёт его клиенту) дашь?
Уже давно на ЛОР обсуждение было
https://www.linux.org.ru/news/proprietary/18016105
> Или будешь дальше заниматься балобольством, сравнивая фпсы под иксами через GNOME и KDE - два известных своей лагучестью DE с неотключаемыми композиторами?
Это фороникс опроверг ещё год назад.
https://www.linux.org.ru/forum/games/17931616
|
|2.129, Илья (??), 08:30, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Для современного железа иксы уже не вариант.
К сожалению, вейленд не поддерживает сетевую прозрачность
|
|
|
|3.194, Аноним (194), 14:26, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
С какого перепугу к "сожалению"? Сетевая прозрачность это лишняя и ненужная функция для Wayland. Для удалённого доступа юзайте приложения использующие RDP или VNC протоколы. На любой вкус и цвет.
|
|
|
|4.210, Аноним (209), 17:04, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И нах мне весь удалённый стол по этим VNC, если мне нужно окошки удалённой программы отобразить на моём __текущем__ рабочем столе.
|
|4.214, Илья (??), 17:22, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> С какого перепугу к "сожалению"? Сетевая прозрачность это лишняя и ненужная функция
> для Wayland. Для удалённого доступа юзайте приложения использующие RDP или VNC
> протоколы. На любой вкус и цвет.
Потому что с иксами я просто запускаю любое приложение и не обращаю внимание, где оно хостится.
|
|
|
|2.36, AleksK (ok), 20:28, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Иксы вообще не умеют дробное масштабирование. То что они пытаются делать это жуткое мыло
|
|
|
|3.43, Аноним (29), 20:39, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Ты что серьезно это пишешь? Они оба не масштабируют ничего, в вейланде будет такое же мыло если приложение не поддерживает протокол. В иксах-то, оно и не обязательно, тулкит может сам понять (как в qt) какой дпи сейчас, никто от приложения эту инфу не прячет. А в вейланде нельзя, не секурно, надо протокол новый пилить.
|
|
|
|4.45, AleksK (ok), 20:46, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> если приложение не поддерживает протокол.
Только большая часть приложений уже давно нативно работает в Wayland. Да и вообще если у тебя хоть немного современное железо и переферия то иксы уже вообще не вариант
|
|
|
|5.47, Аноним (29), 20:56, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Только большая часть приложений уже давно нативно работает в Wayland
Твоих приложений. Например, джава вся х11.
> Да и вообще если у тебя хоть немного современное железо и переферия то иксы уже вообще не вариант
А чего будет? ХДР не увижу, контента для которого нет. Или мне надо обязательно 2 40" монитора?
|
|
|
|6.64, derfenix (ok), 21:33, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> джава вся х11.
Пусть там и остаётся и не портируется никогда. Чтоб больше не видеть эту хтонь.
|
|6.68, AleksK (ok), 21:51, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Например, джава вся х11.
Начиная с версии 2026.1, IDE на базе IntelliJ (IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm и др.) работают на Wayland по умолчанию в поддерживаемых конфигурациях рабочего стола. То есть java вполне себе поддерживает wayland
> А чего будет? ХДР не увижу, контента для которого нет. Или мне надо обязательно 2 40" монитора?
Иксы не умеют hidpi, не умеют разное масштабирование на нескольких мониторах, имеют на современных видеокартах меньшую производительность чем wayland. И да они не умеют и никуодга не будут уметь в HDR.
У фороникса в последних тестах с его RTX5080 на последних дровах просто падала иксовая сессия в кедах, то есть всё идет к тому что актуальные видяхи будут с иксами иметь большие проблемы.
|
|4.50, Аноним (49), 21:03, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> в вейланде будет такое же мыло если приложение не поддерживает протокол.
Возможно ваше приложение овно, раз не поддерживает?
> В иксах-то, оно и не обязательно,
Ага. Но это не повод делать как в иксах.
|
|
|
|5.59, Аноним (29), 21:23, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Ага. Но это не повод делать как в иксах.
Лучше сделать кучу кривых расширений, чтобы приложения и серверы были несовместимы? Пока в иксах архитектура лучше в плане подхода, вейланду надо еще много работы проделать над стабилизацией и экосистемой чтобы быть полноценной заменой иксам, а не пускалкой только для гнома/кед, и хвейланд для реально нужного софта.
|
|
|
|6.66, Аноним (66), 21:42, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Что значит не совместимые Приложение или поддерживает конкретный протокол или н... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.90, Аноним (29), 00:58, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>ЧТОО??? В иксах "архитектура" это просто наслоения костылей!
одна версия костылей с 1 сервером, каждый вм не должен все костыли с нуля пилить, так что да, лучше получается.
>Вот древний видос, где один из разработчиков иксов рассказывает про иксопроблемы.
мы все в курсе проблем иксов, но из этого не следуют что вейланд лучше.
|
|3.52, Аноним (48), 21:04, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
DPI параметр в командной строке. Софт на QT умееет в дробное масштабирование (Там надо задать 2 переменные окружения), причем с авто изменением масштаба при перетаскивании на другой монитор (пишу как раз с конфигурации на иксах с 2 мониторами 1080 и 1440).
|
|3.130, Илья (??), 08:31, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Иксы вообще не умеют дробное масштабирование.
Зато поддерживают сетевую прозрачность
|
|
|
|4.145, AleksK (ok), 09:52, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
давай по пунктам Конфликт с аппаратным ускорением DRI2 DRI3 Современные прилож... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.175, Аноним (173), 13:38, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Современные приложения для отрисовки графики используют прямой доступ к видеокарте (Direct Rendering Infrastructure) или разделяемую память (MIT-SHM). Эти технологии работают только локально.
А как игры стримят по RDP?
|
|
|
|6.185, AleksK (ok), 13:57, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А как игры стримят по RDP?
И каким боком тут сетевая прозрачность иксов
|
|
|
|7.201, Аноним (201), 15:01, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> И каким боком тут сетевая прозрачность иксов
Это просто очередной пример уровня понимания иксофанатиков))
Наверное процентов 90% из них не знают что такое сетевая прозрачность.
|
|5.182, Аноним (182), 13:47, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Современные приложения для отрисовки графики используют прямой доступ к видеокарте (Direct Rendering Infrastructure) или разделяемую память (MIT-SHM). Эти технологии работают только локально. При попытке запустить такое приложение по сети оно либо теряет аппаратное ускорение (падает производительность)
Ну вот как в вейланде пошарить экран? Там есть современный прямой доступ, конечно нет, надо кучу пикселей гнать через пайпвайр локально.
|
|
|
|6.186, AleksK (ok), 13:59, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну вот как в вейланде пошарить экран? Там есть современный прямой доступ,
> конечно нет, надо кучу пикселей гнать через пайпвайр локально.
Там есть и RDP и VNC сам без проблем через rustdesk подключался к домашнему компу, где кеды с вейландом. Всё отлично работает.
|
|6.188, Аноним (188), 14:11, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> конечно нет, надо кучу пикселей гнать через пайпвайр локально.
Конечно нет, это же не иксы, где битмапы гонять нужно.
Там разумеется поддерживается компрессия, поэтому оно может гонять до 4K 60fps.
|
|
|
|7.192, Аноним (182), 14:21, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Там разумеется поддерживается компрессия
На cpu компрессия, а потом распаковка на cpu в приложении которое читает экран, а потом уже нормальный энкодинг в нужный видео поток?
>до 4K 60fps.
Ну да, на 4к 120 уже лаги. В х11 точно не хуже было, если не лучше даже...
|
|
|
|6.242, AleksK (ok), 10:58, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Зачем ты нейрослоп отправляешь?
Гугл тут сделал то для чего ии и нужен. Краткую выжимку из разных источников. Ты с чем-то не согласен?
|
|1.44, Аноним (44), 20:43, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> Добавлен экспериментальный протокол xx-keyboard-filter для перехвата клиентом выбранных событий клавиатуры, изменения событий ввода или блокирования передачи определённых событий в Wayland-поверхность, на которой установлен фокус ввода.
X11, welcome back?
|
|
|
|2.97, Аноним (19), 01:14, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Через 18 лет разработки заметили, что надо делать то, что было в Иксах.
|
|1.46, Аноним (233), 20:53, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
В 2026 году, после 17 лет разработки в Вайленде наконец-то появилась возможность... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.53, Аноним (48), 21:06, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Самый сок что протокол опционален и каждый пилит свой велосипед
|
|2.55, Аноним (58), 21:10, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
Это нужно горстке шумных и крикливых Которые собственно это и делали Причем пр... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.61, Аноним (29), 21:25, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
>Что-то у разработчиков композиторов боли нету.
И поэтому каждый из них делает 5-10 "расширений".
|
|2.114, Аноним (109), 05:23, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В 2026 году, после 17 лет разработки в Вайленде наконец-то появилась возможность восстановить положение окон.
Не "появилась", а оффициально признали, что наверное всё-таки это кому-то нужно, "но это не точно". Что впринципе правильно - прослойке между серверами майкрософт/амазон/гугл/фейсбука и хромым достаточно "протокола" указания размера окна в пикселях и передачи положения курсора. Остальное - для фриков, которые в 2026 хотят чё то делать локально на своём железе, а не просто прикладывать карточку к монитору.
|
|
|3.195, Аноним (233), 14:27, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не "появилась", а оффициально признали, что наверное всё-таки это кому-то нужно, "но это не точно".
Вот именно: после 17 лет непрерывных инноваций, вяленые разработчики наконец-то признали, что фича, которая существует вот уже почти 40 лет в любом десктопном окружении, таки нужна. Но они не уверены... ПХАХАХАХА!
|
|1.54, Аноним (54), 21:10, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
По пунктам 1 xx-zone добавлялся несколько лет Его включили лишь после того, к... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.93, Аноним (233), 01:06, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Вяленый на столько сильно отличается от большинства других операционных систем, что завернуть его в кроссплатформенную обёртку практически нереально.
Ну естественно. Ты посмотри только, что предлагают в xdg-session-management. Вместо условного вызова QWindow::setPosition() и подобных методов для состояния окна, гениальные вяленые дизайнеры предлагают тебе каждому окну задавать уникальный идентификатор, чтобы потом стучаться в композитор в надеже, что он восстановит тебе геометрию окна. Господи, как то такого вообще можно было додуматься?
Все уже так и ломанулись перелопачивать свои фреймворки и переписывать конечные приложухи ради 4% платформы с ее упоротым дизайном API.
|
|
|
|3.159, Аноним (159), 12:06, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Вместо условного вызова QWindow::setPosition()
... который периодически нифига не работает))
Как раз потому что это подход из прошлого века. Причем не работает не только у четырехпроцентников, что в общем-то предсказуемо, а и на виндочке.
Как раз потому что может быть включено масштабирование, несколько мониторов или включен UIPI (который в винде аж с Висты)
> каждому окну задавать уникальный идентификатор
Прям как HWND в виндочке)) Кто же мог до такого додуматься)))
|
|
|
|4.196, Аноним (233), 14:34, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ... который периодически нифига не работает))
Хз, о чем ты.
> Как раз потому что это подход из прошлого века.
Напомни, какой у нас там сейчас "современный" подход.
> Как раз потому что может быть включено масштабирование, несколько мониторов или включен UIPI (который в винде аж с Висты)
И как это все мешает QWindow::setPosition(), если конфигурация мониторов не менялась? И, главное, как вяленый подход в этой ситуации что-то решит?
>> каждому окну задавать уникальный идентификатор
> Прям как HWND в виндочке)) Кто же мог до такого додуматься)))
Нет, это даже приблизительно не то же самое. HWND - это по сути указатель на созданное окно, которое возвращает CreateWindow().
|
|
|
|5.200, Аноним (198), 14:57, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А это и не удивительно А кто сказал что не менялась Ты восстанавливаешь окна, ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|6.204, Совершенно другой аноним (?), 16:43, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ты не работаешь с ним напрямую, а дергаешь GetWindow, QWidget::find(HWND) или аналоги.
Вы таки не поверите, Window в X это тоже, внезапно, такой же уникальный идентификатор как HWND в WINAPI.
И в CreateWindow()/CreateWindowE() в WINAPI и XCreateWindow()/XCreateSimpleWindow() задаётся плюс/минус одна и та же информация, вплоть до положения окна.
|
|6.227, Аноним (233), 18:42, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Удивительно, что ты так и не додумался привести каких-либо пруфов тех самых про... большой текст свёрнут, показать
|
|2.235, Илья (??), 07:08, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> По пунктам.
> Общение с кутишниками в рассылке показал, что поддержку вяленого они пилить особо не собираются
QT полностью поддержали вейленд 4 года назад. Ты о чём?
|
|
|
|2.76, Аноним (76), 23:00, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Так что лучше,вейланд или х11?
Ну сам подумай что лучше:
- труп стюардессы
- или молодая, но еще не умеющая все что нужно, девушка
|
|
|
|
|
|4.165, Аноним (165), 12:29, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> с кучей врождённых дефектов…
...но таки живая
А вы, как я вижу, предпочитаете насиловать старый трупак, на костылях и defective by design. Не то чтобы я сильно удивлен... но все же как-то фу...
|
|
|
|5.166, Аноним (14), 12:37, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Трупак, может, и старый, а выглядит, как живой. Свежий и красивый, проверенный многими поколениями пользователей -- и все были вполне довольны.
|
|
|
|6.168, Аноним (165), 12:42, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а выглядит, как живой
А... ну раз "выглядит как живой" - то можно))
> Свежий и красивый
Свежий? Да он уже протухнуть успел и мумифицироваться. Может поэтому и не так сильно воняет.
> проверенный многими поколениями пользователей
Еще и юзался кем попало...
> и все были вполне довольны.
Некоторые ходят в дырку в полу вместо унитаза и и тоже довольны.
|
|2.95, Аноним (19), 01:11, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если надо работать, в смысле зарабатывать - то Иксы.
Если просто есть куча свободного времени, которое надо просидеть в чём-то - то сабж.
|
|
|
|3.127, Илья (??), 08:27, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у меня уже лет 5 wayland на рабочем окружении. Зачем мне ставить иксы? Их же даже из intellij выкидывают в следующем релизе
|
|2.128, Илья (??), 08:28, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так что лучше,вейланд или х11?
Категорически x11, там сетевая прозрачность есть
|
|
|
|3.150, Аноним (150), 11:00, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
... которая нифига не работает в современном мире.
А подходит только для запуска консольки и всякого старья.
Тут какой-то анон периодически постит свои наблюдения как оно на самом деле работает на реальных приложениях. У него не то что браузер не работает, у него даже не эмуляторы терминала показываются.
|
|
|
|4.183, Аноним (209), 13:49, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не работает, серьёзно? А я вот иногда Psi издалека отображаю у себя рабочем столе. А она, если что, на Qt 6 написана. А поди ж ты, через сеть отображается удалённо.
|
|
|
|5.187, Аноним (14), 14:00, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, это когда motif. А тут типа vnc, rdp не в пример лучше. Технически spice альтернатива, но у редхата всё больше мертворождённое всё и неудивительно, что сдохло.
|
|1.89, Аноним (233), 00:54, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> В категорию "staging" добавлен протокол xdg-session-management
> в ветке "experimental" [...] xx-session-management
> Расширены возможности протокола text-input
> в ветке "experimental" [...] xx-text-input
Кто-то понимает, что происходит? Я смотрю, у них там своя атмосфера...
|
|
|
|2.108, Аноним (100), 03:09, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они посчитали, что им мало фрагментации в виде протоколов от разных организаций (сам комитет, kde, hyprland, cosmic, westone и т.д.).
|
|
|
|3.121, Аноним (-), 06:32, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Только Wayland и wayland-protocols может считаться "Протоколом". Фичи запиливаемые в рамках отдельных DE не являются частью самого Протокола. Протоколы имеет право разрабатывать только комитет. Протокол один на весь Мир, а вот реализации разные.
И поэтому нет никакой фрагментарности.
|
|
|
|4.143, Аноним (143), 09:35, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Фичи запиливаемые в рамках отдельных DE не являются частью самого Протокола.
Поэтому под "Вяленый" приходится отдельно писать "кроссплатформенный" код отдельно под кеды, отдельно под гнома и отдельно под горстку отщепенцев от мира вяленых ДЭ.
|
|4.205, Аноним (100), 16:52, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Протоколы имеет право разрабатывать только комитет. Протокол один на весь Мир, а вот реализации разные.
Да? А сам комитет в курсе этого? А то я вот открываю:
https://gitlab.freedesktop.org/wayland
А там акромя самого wayland, есть еще и репа weston. Гугель мне говорит, что это эталонная реализация от самих вейландописателей... И, о боже, в той репе есть папонька protocol. Можно даже всё это увидеть в юзерочитаймом виде на wayland.app. То есть вейландописатели настругали еще протоколов в свою эталонную реализацию, потому что им же самим не хватило своих протоколов?
А вот я смотрю на wayland.app и вижу, что примерно половина - это сторонние. Вот, мне интересно, разработчикам тулкитов чо делать? Надо все реализовывать?
|
|1.94, Аноним (19), 01:08, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А когда будут всё это реализовывать, ведь сабж - только протоколы. Кроме того, непонятно, что именно реализовывать, ведь оно unstable и до сих пор 18 лет в разработке.
|
|
|
|2.119, Аноним (-), 06:24, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это релиз не самого Протокола, а пакета его расширений (wayland-protocols). В unstable находятся недавно добавленные расширения. Как только эти "протоколы-расширения" протестируют, их тут же отправят в stable.
|
|
|
|3.125, Аноним (125), 07:34, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>В unstable находятся недавно добавленные расширения. Как только эти "протоколы-расширения" протестируют, их тут же отправят в stable.
text-input находится там с 2015 года
|
|1.126, Илья (??), 08:26, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто знает, там сетевая прозрачность поддерживается? Планирую пересесть с XOrg, но мне нужна сетевая прозрачность
|
|
|
|
|
|
|
|4.239, Аноним (239), 00:36, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да, это лучше. Честно, пробовал что сетевую иксовую прозрачность, что waypipe - и в современном мире сетевой прозрачностью невозможно пользоваться, даже для LAN, не говоря уж и у десктопе на расстоянии.
Какой-нибудь Thunar запустить через waypipe будет гораздо приятнее, плавнее и эффективнее.
|
|1.156, Аноним (156), 11:19, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Когда добавят нативную поддержку электрона? Веб страницы на вяленде открытвать чтобы брвузеры не устанавливать
|
|
|
|2.202, Аноним (14), 16:27, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какое-то нытьё неосилятора. Всё замечательно работает. Ну, если под всё понимать программы на libXft и motif.
Да к тому же врунишка, в вейланде если что-то не работает, то у тебя нет никаких отладочных средств, чтобы это выяснить. Банально если файл /etc/machine-id не существует и по этой причине вейланд не работает, ты об этом никогда не узнаешь. Ну а уж проблемы loginctl/seatd отлаживать ты свихнёшься. В то время как в иксах права доступа прозрачные и, если что-то не так, тебе об этом говорят.
|
|
|
|3.206, Аноним (206), 16:54, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Всё замечательно работает.
> Ну, если под всё понимать программы на libXft и motif.
Которые сейчас днем с огнем не сыщешь))
А даже если найдешь - то в 99% это ненужный муcop.
|
|
|
|4.215, Аноним (14), 17:33, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть куча промышленного софта на motif (да, он есть), целая CDE наконец. Если интересует веббраузер, попробуй mMosaic.
|
|
|
|5.229, Аноним (228), 18:55, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
короче иксы хорошо точены для пропроетарей. у бычных пользователей непосильная сложность настройки иначе техгология гуя по сети была бы распространена и подхвачена тем же самым гуглом в их программе просмотра хтмл файлов по сети
|
|2.232, Аноним (100), 20:53, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Но, если вам не жаль свои глаза, смотреть на растовые шрифты
Знатный жиденький наброс. Битмап шрифты - это лучшее, что есть для глаз. А не это сглаженное мыльцо. Везде, где это уместно (консоль, текстовый редактор) ставлю либо Cozette, либо Terminus TTF.
|
|
|
|3.236, Аноним (-), 10:44, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Битмап шрифты - это лучшее, что есть для глаз.
Вот что бывает, когда не жалеешь свои глаза и годами пыришься в битмап шрифты...
Я бы предложил взять какой-то ретина или 4к моник и нормальный динамический шрифт, но тут бессильна даже медицина)
|