Релиз Firefox 151

20.05.2026 11:10 (MSK)

Состоялся релиз web-браузера Firefox 151 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.11.0 и 115.36.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 152, релиз которой намечен на 16 июня.

Основные новшества в Firefox 151 (1, 2, 3, 4):

  • Обновлено оформление страницы, показываемой при открытии новой вкладки (логотип перемещён в центр, смещена вниз строка поиска, включено фоновое изображение, которое можно сменить в настройках). Новый дизайн оптимизирован для интеграции на страницу новых возможностей (например, виджеты и улучшение работы с ярлыками), включение которых ожидается в следующем релизе.
  • В режиме приватного просмотра реализована новая кнопка "End Private Session" (пиктограмма с изображением огня справа от адресной строки), через которую можно мгновенно очистить все данные текущего приватного сеанса, не закрывая при этом окно браузера (сайты, до этого открытые в режиме приватного просмотра, закрываются и остаётся пустой сеанс).
  • Во встроенном просморщике PDF реализована функция объединения нескольких страниц в документе.
  • Встроенный интерфейс перевода с одного языка на другой теперь доступен для вызова через секцию "More Tools" в основном меню.
  • Строка поиска в конфигураторе (about:preferences) расширена и теперь занимает всю доступную ширину.
  • В сборках для Linux реализована поддержка резервного копирования профилей, позволяющая сохранить выбранный профиль в файл, после чего использовать этот файл для восстановления настроек на другой системе. Ранее данная функция была доступна только в Windows.
  • При переносе каталога с профилем Firefox в другие части ФС или на системы с другими операционными системами обеспечено восстановление установленных дополнений и тем оформления.
  • Усилена защита от скрытой идентификации пользователя (Fingerprinting Protection), применяемая при включении стандартной защиты от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection => Standard). Отмечается, что внесённые изменения позволили в среднем на 14% (49% для macOS) снизить долю пользователей, идентифицируемых с помощью типовых методов скрытой идентификации по сравнению с ранее имевшейся защитой.
  • В интегрированный бесплатный VPN-сервис Firefox VPN добавлена возможность выбора страны используемого VPN-сервера. Сервис позволяет обращаться к сайтам не напрямую, а через промежуточные прокси-серверы в разных странах, скрывающие IP-адрес пользователя. Имеется возможность включать VPN только для выбранных сайтов. Для активации VPN необходима регистрация учётной записи в Mozilla. В VPN-сервисе действует ограничение в 50 гигабайт трафика в месяц.
  • При запросе web-приложением доступа к данным о местоположении на платформе Windows теперь учитываются системные настройки предоставления подобного доступа.
  • Добавлена возможность использования API Web Serial для управления микроконтроллерами, подключаемыми через последовательный порт. Например, после подтверждения полномочий можно из web-приложения программировать ESP чипы, платы Raspberry Pi Picos, 3D-принтеры и оборудование с ЧПУ. API Web Serial также можно использовать в браузерных дополнениях, но не из контекста moz-extension.
  • Для всех пользователей включено применение спецификации LNA (Local Network Access) для ограничения обращений к локальной системе (loopback, 127.0.0.0/8) или внутренней сети (192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8 и т.п.) при взаимодействии с публичными сайтами. Для обращения к внутренним ресурсам пользователь должен предоставить web-приложению специальные полномочия, так как подобная активность используются злоумышленниками для осуществления CSRF-атак на маршрутизаторы, точки доступа, принтеры, корпоративные web-интерфейсы и другие устройства и сервисы, принимающие запросы только из локальной сети. Кроме того, сканирование внутренних ресурсов может использоваться для косвенной идентификации или сбору сведений о локальной сети. Ранее подобная защита действовала только при включении режима усиленной защиты от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection => Strict).
  • Реализован API Fullscreen Keyboard Lock, добавляющий в метод requestFullscreen аргумент keyboardLock, позволяющий полноэкранным web-приложениям перехватывать обработку некоторых клавиш и клавиатурных комбинаций, например, можно перехватить обработку нажатия на клавишу Esc (в этом случае для выхода из полноэкранного режима потребуется не нажатие, а удержание Esc).
  • Улучшена отрисовка элементов с абсолютным позиционированием внутри многоколоночных блоков или при выводе на печать.
  • В правилах "@container" разрешено одновременное перечисление нескольких условий по аналогии с медиа-запросами.
  • Внутри правил @container разрешено использование функции style() для проверки вычисленных значений CSS-свойств контейнера.
  • Добавлено свойство CSSContainerRule.conditions, содержащие список всех условий контейнерного запроса. Старые свойства CSSContainerRule.containerName и CSSContainerRule.containerQuery объявлены устаревшими.
  • Изменено поведение якорного позиционирования в CSS (CSS Anchor Positioning). Свойство position-anchor теперь по умолчанию принимает значением "normal", а при использовании свойства position-area неявные якоря применяются автоматически. Всплывающие окна (popovers), использующие anchor() или anchor-center, теперь требуют явного указания свойства "position-anchor: auto".
  • Добавлена поддержка API Document Picture-in-Picture для открытия в режиме "картинка в картинке" произвольного HTML-содержимого, а не только видео. В отличие от открытия окна через вызов window.open(), окна создаваемые через новый API всегда отображаются поверх других окон, не остаются после закрытия исходного окна, не поддерживают навигацию и не могут явно определять позицию вывода.
  • В API Permissions обеспечена корректная обработка временных полномочий, предоставленных сайту.
  • Предоставлена возможность использования декларативного синтаксиса для определения того, как элементы распределяются в слоты внутри Shadow DOM.
  • В Firefox для Android добавлена поддержка быстрого переключения между вкладками, используя вертикальный скользящий жест в области панели. В конфигуратор по аналогии с десктоп-версией добавлен переключатель для отключения всех функций, использующих AI, а также реализованы настройки для выборочного включения отдельных AI-функций.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 151 устранено 154 уязвимости (65 собрано под CVE-2026-8973, 54 под CVE-2026-8974 и 7 под CVE-2026-8975). 146 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

В ночных сборках Firefox началось тестирование переделанного интерфейса конфигуратора, в котором расширены средства для поиска настроек, улучшена навигация, обновлены метки и описание настроек.

Лицензия: CC BY 3.0
Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Сладкая булочка (?), 11:31, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Добавлена возможность использования API Web Serial для управления микроконтроллерами, подключаемыми через последовательный порт. Например, после подтверждения полномочий можно из web-приложения программировать ESP чипы, платы Raspberry Pi Picos, 3D-принтеры и оборудование с ЧПУ. API Web Serial также можно использовать в браузерных дополнениях, но не из контекста moz-extension.

    А это точно браузер для просмотра интернет страничек?

     
     
  • 2.6, q (ok), 11:41, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Эпоха "интернет-страничек" закончилась в середине 90-ых. Теперь у нас веб-приложения, а браузер -- это WM, шелл, среда для их исполнения. С разморозкой кстати.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:55, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Еще отладчик и среда разработки.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:56, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://www.firefox.com/ru/channel/desktop/developer/
     
  • 3.23, Sm0ke85 (ok), 12:14, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Эпоха "интернет-страничек" закончилась в середине 90-ых. Теперь у нас веб-приложения, а браузер -- это WM, шелл, среда для их исполнения. С разморозкой кстати.

    Ты, похоже, в сарказмах и риторических вопросах не разбираешься, ахахах))))

     
  • 2.12, Аноним (12), 12:00, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там ещё есть редактор файлов (pdf), но почему-то до сих пор не осилить торрент и i2p.
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 15:17, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    за pdf-файлы в нормальных странах в тюрьму сажают!
     
  • 3.61, Аноним (61), 15:41, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В смысле не осилили?

    https://en.wikipedia.org/wiki/WebTorrent

     
  • 3.22, Аноним (22), 12:13, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Неплохой кстати редактор. Как-то требовалось кучу бестолковых формуляров заполнять. Несколько страниц, множество граф, вручную там тупо ничего толком не впишешь, исправления запрещены и тд. На удивление никакого приличного опенсорсного редактора пдф не нашлось. Я думал окуляр влегкую справится в режиме аннотаций, но нет, не прокатило. Спас самый обычный файерфокс.
     
     
  • 2.16, Аноним (12), 12:04, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Убили RSS, чтобы выкупить pocket и закрыть его.
     
  • 2.36, Bob (??), 12:59, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это уже давно ОС, по лекалам гугл хрома.
    Кто спонсирует - то и заказывает меню)

    А судя по дырявости браузера в этом году и особой "культуре разработки" - стоило сохранить и xul и нормальных разрабов 20 летней давности.

     
     
  • 3.44, Аноним (-), 13:26, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А судя по дырявости браузера в этом году и особой "культуре разработки" - стоило сохранить и xul и нормальных разрабов 20 летней давности.

    было бы неплохо узнать предпосылки для подобного вывода

    неужто "ну там же тогда же не было уязвимостей, оно бизопастно же!" достаточно для подобного?

     
     
  • 2.73, adolfus (ok), 16:37, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну, на первом скриншоте как раз интернет-страничка с публично вскрывшимся онанистом.
     

  • 1.2, Аноним (11), 11:32, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Усилена защита от скрытой идентификации пользователя

    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
    Mozilla молодцы!

     
     
  • 2.7, q (ok), 11:42, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Неплохой манифест. Надо его мозилловцам показать, пусть почитают.
     
     
  • 3.17, Аноним (11), 12:08, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Его бы всем прочитать, хотя бы раз.
     
  • 2.37, Bob (??), 13:00, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У них гугл аналитика вкоречена на служебной страничке браузера. При создании профиля - уникальный идентификатар.

    За приватностью на Tor Browser или хотя бы Waterfox стоит идти.

     
     
  • 3.46, Аноним (-), 13:31, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > За приватностью на ... Waterfox

    ты уже трижды упомянул тут эту васяноподелку от васянов для васянов

    на зарплате у них чтоли?

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:32, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Реализован API Fullscreen Keyboard Lock, добавляющий в метод requestFullscreen аргумент keyboardLock, позволяющий полноэкранным web-приложениям перехватывать обработку некоторых клавиш и клавиатурных комбинаций, например, можно перехватить обработку нажатия на клавишу Esc (в этом случае для выхода из полноэкранного режима потребуется не нажатие, а удержание Esc).

    Ой как удобно! (нет)

     
     
  • 2.39, Bob (??), 13:13, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Ой как удобно! (нет)

    А жабоскрипи позволяет вообще блочить отдельные вещи: правый клик на сайте, выделение объектов и т.п. Юзеру то и голого html5 достаточно, но сайты пилят под заказчика же)

     
     
  • 3.62, penetrator (?), 15:44, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    shift зажми и кликай правой кнопкой
     
  • 2.59, Аноним (59), 15:22, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Очень удобно, например, в эмуляторах игровых консолей, где по Esc вылезают настройки эмулятора.

    До этого выкидывало из фуллскрина, что бесит.

     

  • 1.4, Frestein (ok), 11:37, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Худший браузер стал еще хуже!
     
     
  • 2.64, Ыыы (??), 15:56, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Худший комментатор стал ещё хуже!
     

  • 1.5, zionist (ok), 11:37, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Годно, модно, молодёжно.
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:42, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 151 устранено 154 уязвимости

    Вот удивительно, уже и ИИ подключили, а уязвимости как были, так и остались. Неужели всё таки си и плюсы - плохие языки?

     
     
  • 2.9, Аноним (11), 11:48, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >а уязвимости как были, так и остались

    Они всегда будут, т.к. всё обновляется.
    И наличие уязвимостей не зависит от "размера" продукта будь то Android, Windows или ядро Linux везде находят уязвимости.

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:35, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Снесла кура баг, да не простой... Позвал дед раста. Раст чинил-чинил - ничего не получилось. Позвал дед ИИ. ИИ думал-думал - ничего не придумал. ... Так, что ли?
     

  • 1.15, Аноним (12), 12:01, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Худший браузер стал еще хуже! А рыночная доля браузера стала ещё меньше.
     
  • 1.20, Tita_M (ok), 12:12, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Кто-нибудь знает есть ли ESR для Андроида? И если есть, то где его скачать. На FTP Мозиллы и в магазинах приложений нету.
     
     
  • 2.24, Аноним (11), 12:14, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет.
    https://support.mozilla.org/ru/questions/1456455
     
     
  • 3.26, Tita_M (ok), 12:21, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Понятно. Значит нету. Спасибо за ссылку на официальный ответ.
     
  • 2.43, Bob (??), 13:19, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    под названиями waterfox и icecat

    последний esr от mozilla на дроид - лохматая 68я

     
     
  • 3.69, Tita_M (ok), 16:08, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я посмотрел Waterfox и он недавно перешёл на 150 Firefox. Мне нужна поддержка 6 Андроида, а свежая версия Waterfox 1.2.3 поддерживает 8 Андроид.
    Icecat судя по всему совсем старый.
     

  • 1.21, Аноним (21), 12:12, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    hdr все так и не осилили добавить? в хромиуме если что просто работает.
     
     
  • 2.27, Аноним (11), 12:25, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Делают, но сроков реализации пока нет:
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=hdr
     

  • 1.28, Аноним (28), 12:31, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > В сборках для Linux реализована поддержка резервного копирования профилей, позволяющая сохранить выбранный профиль в файл, после чего использовать этот файл для восстановления настроек на другой системе.

    Лучше бы сделали возможность копировать из шелла. Люди что, вручную это должны постоянно делать?

     
  • 1.29, signman (??), 12:33, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    в версии 150 устранено 400 с лишним уязвимостей.(апрель)
    в версии 151 "всего" 154! прогресс налицо.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:36, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я подозреваю, наличие уязвимости не обязательно гарантирует возможность её эксплуатировать. Как правило, для взлома задействуется несколько уязвимостей. Судя по опубликованному перечню, там какая-то чепуха.
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 12:41, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Может они вообще ничего не исправляют, просто пишут это, чтобы оправдать необходимость перехода на новую версию. У них каждый релиз не менее сотни исправленных, и так годами продолжается.
     

  • 1.32, Аноним (-), 12:38, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Добавлена возможность использования API Web Serial для управления микроконтроллерами, подключаемыми через последовательный порт.

    Спасибо Мозилле за ещё большую привязку пользователей к интернет сервисам.

     
     
  • 2.52, Rev (ok), 14:46, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Говорят те, кто ни разу не прошивал GrapheneOS или MeshCore из браузера в устройство.
     
     
  • 3.67, Аноним (67), 16:05, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    STM32 прошивается питоновским скриптом, с их же сайта. GrapheneOS прошивается так же, как и всё остальное - через fastboot. Для конечного пользователя смысла от тулзы, которая спокойно запускается в разжиревшом дырявом браузере и только в режиме онлайн, когда есть маленькая тулза запускаемая оффлайн и её код не меняется по желанию владельца странички - ровно ноль.
     

  • 1.41, Аноним (41), 13:15, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Это еще не все увидели новый "топовый" редизайн Nova
     
  • 1.50, мяв (?), 13:51, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    не давала видимо покоя фича из ддг-брафсера ..
    с огнем-то для вайпа данных
     
  • 1.51, Аноним (51), 14:40, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    У меня последние версии лисы почему-то фризят в случайные моменты, хотя комп нормальный, i3 12 gen и rtx видеокарта. Не помогает ничего, даже отдельный чистый профиль. Поставил ESR и тормоза пропали. Кто нибудь еще сталкивался с таким?
     
     
  • 2.53, Rev (ok), 14:46, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Скорее всего приколы ОС или видео-драйверов.
     
     
  • 3.55, Аноним (30), 14:54, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Встречал подобное. ОС говорит, что приложение не отвечает.
     
  • 2.54, Аноним (11), 14:49, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Мало данных... какой дистрибутив, какие установлены расширения, при каком сценарии использования происходят фризы и какие.
     
  • 2.68, Аноним (67), 16:07, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Попробуй хардварное ускорение графики выключить и посмотреть, пропадут ли зависания. Производительность будет хуже, но ненамного, и то только в видосах и какой-нибудь веб-дичи с WebGL.
     
     
  • 3.70, Аноним (67), 16:08, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > хардварное ускорение графики

    Галочка, если что, в настройках прям есть

     

  • 1.56, Alex (??), 14:56, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну и где ИИ которая автоматом формы заполняет и страницы читает вслух суммаризируя и оставляя только нужные фрагменты, которые его попросили? Где прогресс? Надоело это топтание на месте. Хочется чтобы оно работало пока я кофе пью на веранде.
     

  • 1.60, Аноним (60), 15:34, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Чё там с пользователем, их ещё меньше стало? Когда уже на хромой движек перейдут?
     
  • 1.63, Alter (??), 15:54, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Да будет когда-нибудь хоть маломальское упоминание про GTK4 или HDR? Про все самые ожидаемые добавления ничего не говорят...
     
     
  • 2.71, Аноним (71), 16:27, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    HDR работает давно с экспериментальным флагом, но в ядре еще нет поддержки преобразования пространств цвета отдельными блоками аппаратными, только общими шейдерами а это энергию больше жрёт и медленнее (визуально видео вроде терпимо но например скроллинг по вертикали дерганый). Видел недавно заголовок патча в ядро 7.1, по контексту похоже что это оно и есть, то есть ждать надо ядра 7.1, тогда зашевелятся и продолжат сами программы вроде firefox переводить переводить полностью, короче снова ждать годами.
     

  • 1.72, Nicho (ok), 16:35, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Бесят, что не могут оптимизировать ускорить браузер, выпустили бы уже Quantum 2, или перевели бы на Servo движок, а еще не хватает рабочих пространств, встроенной темной темы для сайтов, возможность редактировать контекстные меню, авто откл и вкл расширений на определенных сайтах, полноценная функция сна вкладок, возможность изменять иконку браузера, портативная версия браузера для Win, и тд
    Еще этот новый дизайн Nova, что там за дизайнеры, лучше был бы дизайн Photon, или лета версия Proton как на концептах, иконок в меню нет, иконки в самом браузере противные, линии на вкладке нет, анимация загрузки вкладок тупая не информативная, думаю, как замена Vivaldi, Brave ну или другие браузеры на основе Firefox, но Vivaldi тоже тормоз, а Brave не имеет нужных функций, а браузеры на основе Firefox не качественные реле обновляются и тож не имеют некоторых функций, ну такое, будем еще смотреть на Orion,
     

