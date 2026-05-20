Релиз Firefox 151

Состоялся релиз web-браузера Firefox 151 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.11.0 и 115.36.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 152, релиз которой намечен на 16 июня. Основные новшества в Firefox 151 (1, 2, 3, 4): Обновлено оформление страницы, показываемой при открытии новой вкладки (логотип перемещён в центр, смещена вниз строка поиска, включено фоновое изображение, которое можно сменить в настройках). Новый дизайн оптимизирован для интеграции на страницу новых возможностей (например, виджеты и улучшение работы с ярлыками), включение которых ожидается в следующем релизе.

В режиме приватного просмотра реализована новая кнопка "End Private Session" (пиктограмма с изображением огня справа от адресной строки), через которую можно мгновенно очистить все данные текущего приватного сеанса, не закрывая при этом окно браузера (сайты, до этого открытые в режиме приватного просмотра, закрываются и остаётся пустой сеанс).

Во встроенном просморщике PDF реализована функция объединения нескольких страниц в документе.

Встроенный интерфейс перевода с одного языка на другой теперь доступен для вызова через секцию "More Tools" в основном меню.

Строка поиска в конфигураторе (about:preferences) расширена и теперь занимает всю доступную ширину.

В сборках для Linux реализована поддержка резервного копирования профилей, позволяющая сохранить выбранный профиль в файл, после чего использовать этот файл для восстановления настроек на другой системе. Ранее данная функция была доступна только в Windows.

При переносе каталога с профилем Firefox в другие части ФС или на системы с другими операционными системами обеспечено восстановление установленных дополнений и тем оформления.

Усилена защита от скрытой идентификации пользователя (Fingerprinting Protection), применяемая при включении стандартной защиты от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection => Standard). Отмечается, что внесённые изменения позволили в среднем на 14% (49% для macOS) снизить долю пользователей, идентифицируемых с помощью типовых методов скрытой идентификации по сравнению с ранее имевшейся защитой.

В интегрированный бесплатный VPN-сервис Firefox VPN добавлена возможность выбора страны используемого VPN-сервера. Сервис позволяет обращаться к сайтам не напрямую, а через промежуточные прокси-серверы в разных странах, скрывающие IP-адрес пользователя. Имеется возможность включать VPN только для выбранных сайтов. Для активации VPN необходима регистрация учётной записи в Mozilla. В VPN-сервисе действует ограничение в 50 гигабайт трафика в месяц.

При запросе web-приложением доступа к данным о местоположении на платформе Windows теперь учитываются системные настройки предоставления подобного доступа.

Добавлена возможность использования API Web Serial для управления микроконтроллерами, подключаемыми через последовательный порт. Например, после подтверждения полномочий можно из web-приложения программировать ESP чипы, платы Raspberry Pi Picos, 3D-принтеры и оборудование с ЧПУ. API Web Serial также можно использовать в браузерных дополнениях, но не из контекста moz-extension.

Для всех пользователей включено применение спецификации LNA (Local Network Access) для ограничения обращений к локальной системе (loopback, 127.0.0.0/8) или внутренней сети (192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8 и т.п.) при взаимодействии с публичными сайтами. Для обращения к внутренним ресурсам пользователь должен предоставить web-приложению специальные полномочия, так как подобная активность используются злоумышленниками для осуществления CSRF-атак на маршрутизаторы, точки доступа, принтеры, корпоративные web-интерфейсы и другие устройства и сервисы, принимающие запросы только из локальной сети. Кроме того, сканирование внутренних ресурсов может использоваться для косвенной идентификации или сбору сведений о локальной сети. Ранее подобная защита действовала только при включении режима усиленной защиты от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection => Strict).

Реализован API Fullscreen Keyboard Lock, добавляющий в метод requestFullscreen аргумент keyboardLock, позволяющий полноэкранным web-приложениям перехватывать обработку некоторых клавиш и клавиатурных комбинаций, например, можно перехватить обработку нажатия на клавишу Esc (в этом случае для выхода из полноэкранного режима потребуется не нажатие, а удержание Esc).

Улучшена отрисовка элементов с абсолютным позиционированием внутри многоколоночных блоков или при выводе на печать.

В правилах "@container" разрешено одновременное перечисление нескольких условий по аналогии с медиа-запросами.

Внутри правил @container разрешено использование функции style() для проверки вычисленных значений CSS-свойств контейнера.

Добавлено свойство CSSContainerRule.conditions, содержащие список всех условий контейнерного запроса. Старые свойства CSSContainerRule.containerName и CSSContainerRule.containerQuery объявлены устаревшими.

Изменено поведение якорного позиционирования в CSS (CSS Anchor Positioning). Свойство position-anchor теперь по умолчанию принимает значением "normal", а при использовании свойства position-area неявные якоря применяются автоматически. Всплывающие окна (popovers), использующие anchor() или anchor-center, теперь требуют явного указания свойства "position-anchor: auto".

Добавлена поддержка API Document Picture-in-Picture для открытия в режиме "картинка в картинке" произвольного HTML-содержимого, а не только видео. В отличие от открытия окна через вызов window.open(), окна создаваемые через новый API всегда отображаются поверх других окон, не остаются после закрытия исходного окна, не поддерживают навигацию и не могут явно определять позицию вывода.

В API Permissions обеспечена корректная обработка временных полномочий, предоставленных сайту.

Предоставлена возможность использования декларативного синтаксиса для определения того, как элементы распределяются в слоты внутри Shadow DOM.

В Firefox для Android добавлена поддержка быстрого переключения между вкладками, используя вертикальный скользящий жест в области панели. В конфигуратор по аналогии с десктоп-версией добавлен переключатель для отключения всех функций, использующих AI, а также реализованы настройки для выборочного включения отдельных AI-функций. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 151 устранено 154 уязвимости (65 собрано под CVE-2026-8973, 54 под CVE-2026-8974 и 7 под CVE-2026-8975). 146 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. В ночных сборках Firefox началось тестирование переделанного интерфейса конфигуратора, в котором расширены средства для поиска настроек, улучшена навигация, обновлены метки и описание настроек.



