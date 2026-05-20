Релиз Firefox 151

|1.1, Сладкая булочка (?), 11:31, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Добавлена возможность использования API Web Serial для управления микроконтроллерами, подключаемыми через последовательный порт. Например, после подтверждения полномочий можно из web-приложения программировать ESP чипы, платы Raspberry Pi Picos, 3D-принтеры и оборудование с ЧПУ. API Web Serial также можно использовать в браузерных дополнениях, но не из контекста moz-extension.
А это точно браузер для просмотра интернет страничек?
|2.6, q (ok), 11:41, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Эпоха "интернет-страничек" закончилась в середине 90-ых. Теперь у нас веб-приложения, а браузер -- это WM, шелл, среда для их исполнения. С разморозкой кстати.
|3.23, Sm0ke85 (ok), 12:14, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Эпоха "интернет-страничек" закончилась в середине 90-ых. Теперь у нас веб-приложения, а браузер -- это WM, шелл, среда для их исполнения. С разморозкой кстати.
Ты, похоже, в сарказмах и риторических вопросах не разбираешься, ахахах))))
|2.12, Аноним (12), 12:00, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Там ещё есть редактор файлов (pdf), но почему-то до сих пор не осилить торрент и i2p.
|3.22, Аноним (22), 12:13, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Неплохой кстати редактор. Как-то требовалось кучу бестолковых формуляров заполнять. Несколько страниц, множество граф, вручную там тупо ничего толком не впишешь, исправления запрещены и тд. На удивление никакого приличного опенсорсного редактора пдф не нашлось. Я думал окуляр влегкую справится в режиме аннотаций, но нет, не прокатило. Спас самый обычный файерфокс.
|2.36, Bob (??), 12:59, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Это уже давно ОС, по лекалам гугл хрома.
Кто спонсирует - то и заказывает меню)
А судя по дырявости браузера в этом году и особой "культуре разработки" - стоило сохранить и xul и нормальных разрабов 20 летней давности.
|3.44, Аноним (-), 13:26, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А судя по дырявости браузера в этом году и особой "культуре разработки" - стоило сохранить и xul и нормальных разрабов 20 летней давности.
было бы неплохо узнать предпосылки для подобного вывода
неужто "ну там же тогда же не было уязвимостей, оно бизопастно же!" достаточно для подобного?
|2.73, adolfus (ok), 16:37, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну, на первом скриншоте как раз интернет-страничка с публично вскрывшимся онанистом.
|2.7, q (ok), 11:42, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Неплохой манифест. Надо его мозилловцам показать, пусть почитают.
|2.37, Bob (??), 13:00, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
У них гугл аналитика вкоречена на служебной страничке браузера. При создании профиля - уникальный идентификатар.
За приватностью на Tor Browser или хотя бы Waterfox стоит идти.
|3.46, Аноним (-), 13:31, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> За приватностью на ... Waterfox
ты уже трижды упомянул тут эту васяноподелку от васянов для васянов
на зарплате у них чтоли?
|1.3, Аноним (3), 11:32, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Реализован API Fullscreen Keyboard Lock, добавляющий в метод requestFullscreen аргумент keyboardLock, позволяющий полноэкранным web-приложениям перехватывать обработку некоторых клавиш и клавиатурных комбинаций, например, можно перехватить обработку нажатия на клавишу Esc (в этом случае для выхода из полноэкранного режима потребуется не нажатие, а удержание Esc).
Ой как удобно! (нет)
|2.39, Bob (??), 13:13, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Ой как удобно! (нет)
А жабоскрипи позволяет вообще блочить отдельные вещи: правый клик на сайте, выделение объектов и т.п. Юзеру то и голого html5 достаточно, но сайты пилят под заказчика же)
|2.59, Аноним (59), 15:22, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Очень удобно, например, в эмуляторах игровых консолей, где по Esc вылезают настройки эмулятора.
До этого выкидывало из фуллскрина, что бесит.
|1.8, Аноним (8), 11:42, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 151 устранено 154 уязвимости
Вот удивительно, уже и ИИ подключили, а уязвимости как были, так и остались. Неужели всё таки си и плюсы - плохие языки?
|2.9, Аноним (11), 11:48, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>а уязвимости как были, так и остались
Они всегда будут, т.к. всё обновляется.
И наличие уязвимостей не зависит от "размера" продукта будь то Android, Windows или ядро Linux везде находят уязвимости.
|3.30, Аноним (30), 12:35, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Снесла кура баг, да не простой... Позвал дед раста. Раст чинил-чинил - ничего не получилось. Позвал дед ИИ. ИИ думал-думал - ничего не придумал. ... Так, что ли?
|1.15, Аноним (12), 12:01, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Худший браузер стал еще хуже! А рыночная доля браузера стала ещё меньше.
|1.20, Tita_M (ok), 12:12, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Кто-нибудь знает есть ли ESR для Андроида? И если есть, то где его скачать. На FTP Мозиллы и в магазинах приложений нету.
|3.26, Tita_M (ok), 12:21, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Понятно. Значит нету. Спасибо за ссылку на официальный ответ.
|2.43, Bob (??), 13:19, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
под названиями waterfox и icecat
последний esr от mozilla на дроид - лохматая 68я
|3.69, Tita_M (ok), 16:08, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я посмотрел Waterfox и он недавно перешёл на 150 Firefox. Мне нужна поддержка 6 Андроида, а свежая версия Waterfox 1.2.3 поддерживает 8 Андроид.
Icecat судя по всему совсем старый.
|1.28, Аноним (28), 12:31, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> В сборках для Linux реализована поддержка резервного копирования профилей, позволяющая сохранить выбранный профиль в файл, после чего использовать этот файл для восстановления настроек на другой системе.
Лучше бы сделали возможность копировать из шелла. Люди что, вручную это должны постоянно делать?
|1.29, signman (??), 12:33, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
в версии 150 устранено 400 с лишним уязвимостей.(апрель)
в версии 151 "всего" 154! прогресс налицо.
|2.31, Аноним (31), 12:36, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я подозреваю, наличие уязвимости не обязательно гарантирует возможность её эксплуатировать. Как правило, для взлома задействуется несколько уязвимостей. Судя по опубликованному перечню, там какая-то чепуха.
|
|3.33, Аноним (-), 12:41, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Может они вообще ничего не исправляют, просто пишут это, чтобы оправдать необходимость перехода на новую версию. У них каждый релиз не менее сотни исправленных, и так годами продолжается.
|1.32, Аноним (-), 12:38, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Добавлена возможность использования API Web Serial для управления микроконтроллерами, подключаемыми через последовательный порт.
Спасибо Мозилле за ещё большую привязку пользователей к интернет сервисам.
|2.52, Rev (ok), 14:46, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Говорят те, кто ни разу не прошивал GrapheneOS или MeshCore из браузера в устройство.
|
|3.67, Аноним (67), 16:05, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
STM32 прошивается питоновским скриптом, с их же сайта. GrapheneOS прошивается так же, как и всё остальное - через fastboot. Для конечного пользователя смысла от тулзы, которая спокойно запускается в разжиревшом дырявом браузере и только в режиме онлайн, когда есть маленькая тулза запускаемая оффлайн и её код не меняется по желанию владельца странички - ровно ноль.
|1.50, мяв (?), 13:51, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
не давала видимо покоя фича из ддг-брафсера ..
с огнем-то для вайпа данных
|1.51, Аноним (51), 14:40, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
У меня последние версии лисы почему-то фризят в случайные моменты, хотя комп нормальный, i3 12 gen и rtx видеокарта. Не помогает ничего, даже отдельный чистый профиль. Поставил ESR и тормоза пропали. Кто нибудь еще сталкивался с таким?
|2.54, Аноним (11), 14:49, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Мало данных... какой дистрибутив, какие установлены расширения, при каком сценарии использования происходят фризы и какие.
|2.68, Аноним (67), 16:07, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Попробуй хардварное ускорение графики выключить и посмотреть, пропадут ли зависания. Производительность будет хуже, но ненамного, и то только в видосах и какой-нибудь веб-дичи с WebGL.
|
|3.70, Аноним (67), 16:08, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> хардварное ускорение графики
Галочка, если что, в настройках прям есть
|1.56, Alex (??), 14:56, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну и где ИИ которая автоматом формы заполняет и страницы читает вслух суммаризируя и оставляя только нужные фрагменты, которые его попросили? Где прогресс? Надоело это топтание на месте. Хочется чтобы оно работало пока я кофе пью на веранде.
|1.60, Аноним (60), 15:34, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Чё там с пользователем, их ещё меньше стало? Когда уже на хромой движек перейдут?
|1.63, Alter (??), 15:54, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Да будет когда-нибудь хоть маломальское упоминание про GTK4 или HDR? Про все самые ожидаемые добавления ничего не говорят...
|2.71, Аноним (71), 16:27, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
HDR работает давно с экспериментальным флагом, но в ядре еще нет поддержки преобразования пространств цвета отдельными блоками аппаратными, только общими шейдерами а это энергию больше жрёт и медленнее (визуально видео вроде терпимо но например скроллинг по вертикали дерганый). Видел недавно заголовок патча в ядро 7.1, по контексту похоже что это оно и есть, то есть ждать надо ядра 7.1, тогда зашевелятся и продолжат сами программы вроде firefox переводить переводить полностью, короче снова ждать годами.
|1.72, Nicho (ok), 16:35, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Бесят, что не могут оптимизировать ускорить браузер, выпустили бы уже Quantum 2, или перевели бы на Servo движок, а еще не хватает рабочих пространств, встроенной темной темы для сайтов, возможность редактировать контекстные меню, авто откл и вкл расширений на определенных сайтах, полноценная функция сна вкладок, возможность изменять иконку браузера, портативная версия браузера для Win, и тд
Еще этот новый дизайн Nova, что там за дизайнеры, лучше был бы дизайн Photon, или лета версия Proton как на концептах, иконок в меню нет, иконки в самом браузере противные, линии на вкладке нет, анимация загрузки вкладок тупая не информативная, думаю, как замена Vivaldi, Brave ну или другие браузеры на основе Firefox, но Vivaldi тоже тормоз, а Brave не имеет нужных функций, а браузеры на основе Firefox не качественные реле обновляются и тож не имеют некоторых функций, ну такое, будем еще смотреть на Orion,
