При переводе Firefox на zlib-rs разработчики натолкнулись на ошибку в CPU Intel

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|1.1, Аноним (1), 13:22, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> переход с zlib на zlib-rs привёл к заметному повышению производительности - в проведённых тестах ускорение составило от 3.3 до 32.5 раз при единичных операция декодирвоания и от 2.7 до 10.86 раз при декодировании непрерывного потока
А вотъ если бы замѣнили zlib на zlib-ng, приростъ былъ бы еще больше.
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|2.29, Ivan_83 (ok), 14:02, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так уже давно, как накупил ам4 на старте (и потом тоже) так и сижу до сих пор и потребности в ам5 или чём то более свежем не ощущаю совсем. А прошло то уже 9 лет.
Думаю что года до 2035 будет вполне норм.
А про иинтел смотрел как 13 поколение с кривым микрокодом само себя убивало турбобустом.
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|1.4, Аноним (4), 13:30, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> на языке Rust проблема приводила к аварийной остановке,
Звучит неприятно.
> в то время как в Си подобная ситуация привела бы к незаметному повреждению данных без остановки работы.
А это - катастрофически.
Особенно если повреждение данных можно использовать как RCE.
> в проведённых тестах ускорение составило от 3.3 до 32.5 раз при единичных операция декодирвоания и от 2.7 до 10.86 раз при декодировании непрерывного потока
Кто так из местных кyкapeкал что раст медленный?
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|2.7, Аноним (6), 13:38, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Значит, в оригинальном zlib этот алгоритм написан неоптимальным образом.
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|3.10, Аноним (10), 13:40, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Значит, в оригинальном zlib этот алгоритм написан неоптимальным образом.
ваше высказывание ущемляет писателей кода на расте.
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|3.22, q (ok), 13:57, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть сишники кичились тем, что они не проверяют нуллы и прочие границы буферов, чтобы потом получить не только CVE, но и неоптимальный код? То есть утверждение о том, что "пусть иногда бывают CVE, зато скорость высокоскоростная" оказалось ложью?
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|4.28, Аноним (6), 14:01, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это конкретно разработчики zlib накосячили с оптимальностью реализации алгоритмов.
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|2.11, Аноним (11), 13:41, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Говорит лишь о том, что оригинальный код можно ускорить в 1000 раз. Ну вон сравни infozip unzip и 7z -- второй раз в 10 быстрее zip распаковывает. Это типичная манипуляция, принятая в ржавом комьюнити -- написать код, который не делает то же самое, и утверждать, что стало быстрее теперь.
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|3.19, Аноним (19), 13:53, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Говорит лишь о том, что оригинальный код можно ускорить в 1000 раз.
А чего не в 10000? Или 10000000?
> Ну вон сравни infozip unzip и 7z -- второй раз в 10 быстрее zip распаковывает.
Вотэбоутизм в стиле "А вот у хох..."
Каким макаром связаны перечисленные с zlib?
> Это типичная манипуляция, принятая в ржавом комьюнити
Слово "типичный" намекает, что сейчас будут врать под видом обобщения))
> написать код, который не делает то же самое,
Хм, серьезное заявление.
А пруфы что zlib-rs не делает то же самое что zlib будут?
В Firefox он заменил старый - значит, что для лисы функционал одинаковый.
> и утверждать, что стало быстрее теперь.
Т.е "ваши тесты - не тесты" и ты можешь это опровергнуть?
Или просто по привычке газифицируешь лужу?
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|3.21, Аноним (21), 13:57, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на чем по твоему написана zlib? (www.zlib.net)
Спойлер: C 74.0%
Возможно ты имел в виду какой-то новый "СИ", чтобы был быстрый, с современными технологиями, позволяющий писать код лучше в смысле корректности и безопасности?
Ну так он называется Раст))
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|1.5, Аноним (5), 13:30, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ошибка устранена обходным путём в кодовой базе Firefox и zlib-rs.
Это конечно прекрасно, а что же с остальными кодом, который выдает генератор кода LLVM? Предлагается надеяться на удачу или кто-то исправит интеловский микрокод?
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|2.8, Аноним (10), 13:38, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Предлагается надеяться на удачу или кто-то исправит интеловский микрокод?
адм купи, там не нужно исправление.
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|2.27, cheburnator9000 (ok), 13:59, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Display Resolution
1920x1080 = 50%
3840x2160 = 2%
Адептусам-фанатикам "4K сейчас стандарт" посвящается.
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|1.17, Аноним (17), 13:50, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я знал, что моя кора дуба самый лучший процессор. Буду дальше на нем сидеть.
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|1.24, Аноним (24), 13:58, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> о переходе Firefox на использование библиотеки zlib-rs
Это что же делается, люди добрые! Сперва Chrome заменил сишные Freetype и libxml растовыми аналогами, а теперь вот еще и Firefox сишный zlib заменила растовым. Такими темпами скоро все фундаментальные сишные либы заменят на проклятый раст. 😭
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|1.25, Аноним (25), 13:59, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на CPU Raptor Lake вместо 8-15 битов из RCX, соответствующих регистру CH, в память записывались биты 0-7, соответствующие регистру CL.
выходит, до сих пор никакой код не записывал в память регистр CH, и потому не получал ошибок на этих процессорах?
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