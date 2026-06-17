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При переводе Firefox на zlib-rs разработчики натолкнулись на ошибку в CPU Intel

17.06.2026 12:23 (MSK)

Организация Trifecta Tech Foundation, развивающая такие проекты, как ntpd-rs, sudo-rs, zlib-rs и bzip2-rs, рассказала о переходе Firefox на использование библиотеки zlib-rs для сжатия и распаковки c использованием метода gzip. Кроме защиты от проблем, вызванных ошибками при работе с памятью, переход с zlib на zlib-rs привёл к заметному повышению производительности - в проведённых тестах ускорение составило от 3.3 до 32.5 раз при единичных операция декодирвоания и от 2.7 до 10.86 раз при декодировании непрерывного потока.

Библиотека zlib-rs была задействована в выпуске Firefox 151, но после её интеграции некоторые пользователи столкнулись с проблемой, приводившей к аварийному завершению из-за выхода за допустимые границы. Отмечается, что в коде на языке Rust проблема приводила к аварийной остановке, в то время как в Си подобная ситуация привела бы к незаметному повреждению данных без остановки работы. В качестве решения в выпуске 151.0.1 было возвращено использование старой библиотеки zlib.

Первое проявление проблемы было замечено в процессе тестирования ранних сборок более года назад, но на системах разработчиков её не удавалось воспроизвести. В конечном счёте, после года тестирования на пользователях бета-выпусков было решено активировать zlib-rs в релизе Firefox 151. После новой серии отчётов о проблемах и разбора закономерности было выяснено, что сбой вызван ошибкой в микрокоде CPU Intel на базе микроархитектуры Raptor Lake 13 и 14 поколений, связанной с использованием не того регистра.

Проблема возникала из-за того, что генератор кода LLVM использовал инструкцию "mov byte ptr [rsi + rdi + 1], ch" при записи в память результатов кодирования Хаффмана. При выполнении данной инструкции на CPU Raptor Lake вместо 8-15 битов из регистра RCX, соответствующих указанному в инструкции регистру CH, в память записывались биты 0-7, соответствующие регистру CL. При подготовке выпуска Firefox 152 ошибка была устранена обходным путём и патч перенесён в основной состав zlib-rs. Генерация проблемной инструкции замечена в LLVM 22 (в находящейся в разработке ветке LLVM 23 она не генерируется).

  1. Главная ссылка к новости (https://trifectatech.org/blog/...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 26.10 намерены добавить ntpd-rs и прекратить поддержку Btrfs, XFS, ZFS, LVM и LUKS в /boot
  3. OpenNews: В Ubuntu по умолчанию задействован sudo-rs, написанный на Rust
  4. OpenNews: В Rustls обеспечена совместимость с OpenSSL и nginx
  5. OpenNews: Let's Encrypt перешёл на NTP-сервер ntpd-rs, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: Проект по реализации zlib на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65705-rust
Ключевые слова: rust, zlib, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:22, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > переход с zlib на zlib-rs привёл к заметному повышению производительности - в проведённых тестах ускорение составило от 3.3 до 32.5 раз при единичных операция декодирвоания и от 2.7 до 10.86 раз при декодировании непрерывного потока

    А вотъ если бы замѣнили zlib на zlib-ng, приростъ былъ бы еще больше.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:26, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    zlib-ng-rs
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:35, 17/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (3), 13:25, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Intel всё. Не покупайте последние поколения его процессоров.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:47, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    13 и 14 поколения это не последние.
     
     
  • 3.20, Аноним (15), 13:55, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_CPU_microarchitectures#Roadmap
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:59, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему не покупать процессоры Intel?
     
  • 2.29, Ivan_83 (ok), 14:02, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже давно, как накупил ам4 на старте (и потом тоже) так и сижу до сих пор и потребности в ам5 или чём то более свежем не ощущаю совсем. А прошло то уже 9 лет.
    Думаю что года до 2035 будет вполне норм.

    А про иинтел смотрел как 13 поколение с кривым микрокодом само себя убивало турбобустом.

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:30, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на языке Rust проблема приводила к аварийной остановке,

    Звучит неприятно.

    > в то время как в Си подобная ситуация привела бы к незаметному повреждению данных без остановки работы.

    А это - катастрофически.
    Особенно если повреждение данных можно использовать как RCE.

    > в проведённых тестах ускорение составило от 3.3 до 32.5 раз при единичных операция декодирвоания и от 2.7 до 10.86 раз при декодировании непрерывного потока

    Кто так из местных кyкapeкал что раст медленный?

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 13:38, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Значит, в оригинальном zlib этот алгоритм написан неоптимальным образом.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:39, 17/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 4.23, Аноним (6), 13:58, 17/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:40, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Значит, в оригинальном zlib этот алгоритм написан неоптимальным образом.

    ваше высказывание ущемляет писателей кода на расте.

     
  • 3.22, q (ok), 13:57, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть сишники кичились тем, что они не проверяют нуллы и прочие границы буферов, чтобы потом получить не только CVE, но и неоптимальный код? То есть утверждение о том, что "пусть иногда бывают CVE, зато скорость высокоскоростная" оказалось ложью?
     
     
  • 4.28, Аноним (6), 14:01, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это конкретно разработчики zlib накосячили с оптимальностью реализации алгоритмов.
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:41, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Говорит лишь о том, что оригинальный код можно ускорить в 1000 раз. Ну вон сравни infozip unzip и 7z -- второй раз в 10 быстрее zip распаковывает. Это типичная манипуляция, принятая в ржавом комьюнити -- написать код, который не делает то же самое, и утверждать, что стало быстрее теперь.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:53, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Говорит лишь о том, что оригинальный код можно ускорить в 1000 раз.

    А чего не в 10000? Или 10000000?

    > Ну вон сравни infozip unzip и 7z -- второй раз в 10 быстрее zip распаковывает.

    Вотэбоутизм в стиле "А вот у хох..."
    Каким макаром связаны перечисленные с zlib?

    > Это типичная манипуляция, принятая в ржавом комьюнити

    Слово "типичный" намекает, что сейчас будут врать под видом обобщения))

    > написать код, который не делает то же самое,

    Хм, серьезное заявление.
    А пруфы что zlib-rs не делает то же самое что zlib будут?
    В Firefox он заменил старый - значит, что для лисы функционал одинаковый.

    > и утверждать, что стало быстрее теперь.

    Т.е "ваши тесты - не тесты" и ты можешь это опровергнуть?
    Или просто по привычке газифицируешь лужу?

     
  • 2.14, Соль земли2 (?), 13:45, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никто. Ведь кукарекать умеешь только ты.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:52, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если переписать на Си будет еще быстрее.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:57, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чем по твоему написана zlib? (www.zlib.net)

    Спойлер: C 74.0%

    Возможно ты имел в виду какой-то новый "СИ", чтобы был быстрый, с современными технологиями, позволяющий писать код лучше в смысле корректности и безопасности?
    Ну так он называется Раст))

     

  • 1.5, Аноним (5), 13:30, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ошибка устранена обходным путём в кодовой базе Firefox и zlib-rs.

    Это конечно прекрасно, а что же с остальными кодом, который выдает генератор кода LLVM? Предлагается надеяться на удачу или кто-то исправит интеловский микрокод?

     
     
  • 2.8, Аноним (10), 13:38, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Предлагается надеяться на удачу или кто-то исправит интеловский микрокод?

    адм купи, там не нужно исправление.

     

  • 1.13, mikhailnov (ok), 13:43, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Закостылили в zlib-rs через insafe, забавно :)
     
  • 1.16, Аноним (15), 13:49, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Первое проявление проблемы было замечено в процессе тестирования ранних сборок более года назад, но на системах разработчиков её не удавалось воспроизвести.

    Интересно:
    https://data.firefox.com/dashboard/hardware

     
     
  • 2.27, cheburnator9000 (ok), 13:59, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Display Resolution

    1920x1080 = 50%
    3840x2160 = 2%

    Адептусам-фанатикам "4K сейчас стандарт" посвящается.

     

  • 1.17, Аноним (17), 13:50, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я знал, что моя кора дуба самый лучший процессор. Буду дальше на нем сидеть.
     
  • 1.24, Аноним (24), 13:58, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > о переходе Firefox на использование библиотеки zlib-rs

    Это что же делается, люди добрые! Сперва Chrome заменил сишные Freetype и libxml растовыми аналогами, а теперь вот еще и Firefox сишный zlib заменила растовым. Такими темпами скоро все фундаментальные сишные либы заменят на проклятый раст. 😭

     
  • 1.25, Аноним (25), 13:59, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на CPU Raptor Lake вместо 8-15 битов из RCX, соответствующих регистру CH, в память записывались биты 0-7, соответствующие регистру CL.

    выходит, до сих пор никакой код не записывал в память регистр CH, и потому не получал ошибок на этих процессорах?

     

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