В Ubuntu 26.10 намерены добавить ntpd-rs и прекратить поддержку Btrfs, XFS, ZFS, LVM и LUKS в /boot

28.03.2026 15:50 (MSK)

Джон Сигер (Jon Seager), вице-президент компании Canonical по инжинирингу и технический лидер проекта Ubuntu, объявил о намерении интегрировать в осенний выпуск Ubuntu 26.10 NTP-сервер ntpd-rs, написанный на языке Rust и уже применяемый в инфраструктуре удостоверяющего центра Let's Encrypt. Проект ntpd-rs станет третьим компонентом, после Rust Coreutils и sudo-rs, интегрированным в Ubuntu в рамках инициативы по повышению качества системного окружения через поставку программ, изначально разрабатываемых с оглядкой на безопасность, надёжность и корректность.

На стадии обсуждения также находится замена библиотеки zlib на zlib-rs и задействование пакета Sequoia вместо GnuPG в пакетном менеджере APT. Пакет ntpd-rs намерены задействовать по умолчанию в качестве сервера и клиента синхронизации точного времени, который со временем заменит собой ныне применяемые пакеты chrony, linuxptp и возможно gpsd. Предложенный для внедрения план подразумевает поставку актуальной версии пакета ntpd-rs в репозитории Ubuntu 26.10 в качестве опции для тестирования. В Ubuntu 27.04 планируют задействовать ntpd-rs по умолчанию в качестве унифицированного сервера и клиента с поддержкой протоколов NTP, NTS и PTP.

Проект ntpd-rs развивается организацией Trifecta Tech Foundation, которая также отвечает за разработку уже интегрированной в Ubuntu утилиты sudo-rs. Компания Canonical профинансирует разработку новых возможностей и усиления безопасности в ntpd-rs. Среди прочего, в ntpd-rs намерены интегрировать наработки проекта Statime, развивающего реализацию протокола PTP (Precision Time Protocol) на языке Rust, чтобы унифицировать поддержку актуальных протоколов синхронизации времени в одном пакете и использовать ntpd-rs не только как замену chrony, но и linuxptp.

Из дополнительных возможностей, которые предстоит реализовать в ntpd-rs до внедрения, отмечается реализация протоколов gPTP и CSPTP, поддержка IP-сокета gpsd, многопоточный режим работы NTP-серверов, возможность использования в режиме multi-homed, создание профилей изоляции на базе AppArmor и seccomp, предоставление инструментария для тестирования и оценки производительности, внесение улучшений, связанных в ведением логов и настройкой, усовершенствование утилиты ntp-cli.

Помимо совместных проектов с организацией Trifecta Tech Foundation компания Canonical также вошла в число "золотых" участников организации Rust Foundation, занимающейся развитием и поддержкой языка Rust и связанной с ним экосистемы. Кроме компании Canonical, которая стала единственным золотым участником, ключевое финансирование разработки Rust оказывают 6 платиновых участников - Google, Microsoft, Amazon, ARM, Meta и Huawei. Размер взноса золотого участника составляет 150 тысяч долларов в год, платинового - 325 тысяч долларов.


Дополнительно можно отметить объявление Джулиана Андреса Клоде (Julian Andres Klode) из компании Canonical, сопровождающего проект APT, о намерении сокращения числа парсеров в загрузчике GRUB c целью снижения поверхности атаки. В Ubuntu 26.10 предложено удалить из заверенных цифровой подписью сборок GRUB поддержку форматов изображений jpeg и png, таблицы разделов part_appleа и возможности использования ФС btrfs, hfsplus, xfs и zfs для раздела /boot. Помимо этого, намерены удалить поддержку использования в /boot разделов LVM, md-raid (кроме raid1) и шифрованных разделов LUKS.

Отмечается, что в инсталляторе Ubuntu для /boot всегда используется только ФС ext4, а другие системы не тестируются и представляют угрозу обхода режима верифицированной загрузки на фоне периодического выявления уязвимостей в GRUB (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Что касается удаления поддержки шифрования раздела /boot, то такая операция рассматривается как бесполезная (security by obscurity) - в данном контексте важно обеспечить проверку целостности в разделе /boot, что осуществляется при помощи TPM FDE, а не скрытие данных. В разделах, отличных от /boot, как и раньше можно будет использовать LUKS, LVM и MD-RAID. Ограничения также не будут применяться при загрузке не в режиме UEFI Securt Boot.

  • 1.1, Аноним (1), 16:01, 28/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > прекратить поддержку Btrfs, XFS, ZFS, LVM и LUKS

    Что-то убунта сильно сжимается.

     
     
  • 2.7, Bob (??), 16:09, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Что-то убунта сильно сжимается.

    Мозг у тебя сжимается! Это только для boot раздела, ибо тестить некому и за секюрность TPM отвечает.

     

  • 1.3, Аноним (3), 16:03, 28/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Что же получается? Всё-таки переписали? А мы смеялись всем опеннетом.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:06, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если ты про ядро, оно существует отдельно от всего остального. Я просто пользуюсь дистрибутивами без systemd уже больше десятка лет. Они же оказались самыми надёжными в плане приватности, когда начали внедрять проверку возраста.
     
     
  • 3.8, Аноним 80_уровня (ok), 16:09, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В контексте ядра ты прав, хотя и туда заползают с растом.

    Но я имел в виду всю экосистему, "линукс" в целом - дистрибутивы, софтина, окружения, сообщество.

     
  • 3.9, Bob (??), 16:10, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    инет по паспорту, в девайсах хардварные отпечатки - какая приватность?)
     

  • 1.5, Анонус (?), 16:04, 28/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    В /boot должен быть fat32, всё остальное от сотоны
     
  • 1.10, Аноним (10), 16:11, 28/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Реально Ubuntu всё. Не зря в Mint стали свой дистрибутив на основе Debian развивать, как знали.
     
  • 1.11, Аноним (11), 16:12, 28/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А почему до сих пор 'Canonical', а не 'Canonical-rs'? Страшно?
     

