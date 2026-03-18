Уязвимости в snapd и Rust Сoreutils, позволяющие получить root-привилегии в Ubuntu

18.03.2026 15:21 (MSK)

Компания Qualys выявила уязвимость (CVE-2026-3888) в организации работы связки snap-confine и systemd-tmpfiles в Ubuntu, позволяющую непривилегированному пользователю получить root-доступ к системе. Проблема проявляется в Ubuntu в конфигурации по умолчанию начиная с выпуска 24.04. В Ubuntu 16.04-22.04 уязвимость может быть эксплуатирована в нестандартных конфигурациях, имитирующих поведение более новых версий дистрибутива. В Ubuntu исправление доступно во вчерашнем обновлении пакета snapd. В snapd проблема устранена в обновлении 2.75.

Уязвимость возникает из-за некорректного взаимодействия утилит snap-confine и systemd-tmpfiles, выполняемых с повышенными привилегиями. Утилита snap-confine формирует sandbox-окружение для выполнения snap-приложения, а systemd-tmpfiles осуществляет автоматическую очистку временных файлов и каталогов. По умолчанию утилита systemd-tmpfiles настроена на удаление всех старых файлов и каталогов в /tmp, что может использоваться атакующим для подмены каталога /tmp/.snap в момент после его удаления утилитой systemd-tmpfiles, но до пересоздания командой snap-confine.

Атака сводится к ожиданию запуска процесса очистки временных файлов, подмены каталога /tmp/.snap после его удаления и размещения модифицированной копии библиотек /tmp/.snap/usr/lib/x86_64-linux-gnu.exchange. Атакующему может потребоваться несколько дней ожидания запуска systemd-tmpfiles, так как в Ubuntu 24.04 процесс очистки запускается раз в 10 дней, а в более новых выпусках - раз в 30 дней. После подмены каталога атакующий добивается инициализации нового sandbox-окружения при помощи snap-confine.

Во время формирования начинки sandbox-окружения во временном каталоге /tmp/.snap атакующий дожидается нужного момента и переименовывает /tmp/.snap/usr/lib/x86_64-linux-gnu.exchange в /tmp/.snap/usr/lib/x86_64-linux-gnu, подменяя таким образом библиотеки и обеспечивая их bind-монтирование с правами root. Таким образом атакующий получает контроль над разделяемыми библиотеками и загрузчиком ld.so, запускаемыми в sandbox-окружении snap, и может добиться выполнения произвольного кода с правами root через запуск любой suid-программы, в которой применяется динамическое связывание.

Имея root-доступ в sandbox-окружении, изолированном через AppArmor и фильтр системных вызовов на базе seccomp, атакующий может скопировать /bin/bash в каталог /var/snap/$SNAP/common/ и выставить ему права "04755" (suid root). Несмотря на то, что права изменены внутри sandbox-окружения, файл с изменёнными правами доступен и в основной системе, поэтому для получения полного root доступа достаточно запустить /var/snap/<имя_snap_пакета>/common/bash обычным непривилегированным пользователем из штатного системного окружения.


Попутно была выявлена уязвимость в инструментарии uutils coreutils (Rust Coreutils), аналоге пакета GNU Coreutils, написанном на языке Rust. Уязвимость позволяет непривилегированному пользователю получить права root в системе. Проблема выявлена в процессе рецензирования изменений в Ubuntu 25.10 и устранена обходным путём до релиза Ubuntu 25.10 через поставку /usr/bin/gnurm вместо uutils rm. В пакете uutils проблема была устранена в выпуске uutils coreutils 0.3.0, без отметки в списке изменений об устранении уязвимости (было указано, что в rm, du, chmod и chgrp реализован безопасный метод обхода путей).

Проблема вызвана состоянием гонки в утилите "rm", позволяющем локальному пользователю подменить содержимое каталога на символическую ссылку во время удаления подконтрольного пользователю файла процессом "rm" с правами root. Среди прочего уязвимость может быть эксплуатирована при ежедневном запуске из cron скрипта /etc/cron.daily/apport, который запускается с правами root и рекурсивно удаляет содержимое каталога /var/crash, доступного на запись всем пользователям в системе.

При рекурсивном удалении каталогов утилита rm вначале проверяет все каталоги, а затем последовательно удаляет их в обратном порядке, вызывая функцию rmdir(). Если добиться подмены родительского каталога на символическую ссылку сразу после проверки этого каталога, но до проверки вложенных в него дочерних каталогов, операция приведёт к удалению каталога, на который указывает символическая ссылка. Таким образом можно добиться не только удаления любого файла в системе, но и повышения привилегий через удаление каталога /tmp/snap-private-tmp/$SNAP/tmp/.snap для подмены содержимого sandbox-окружения snap-пакета (метод получения root аналогичен первой уязвимости).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.qualys.com/vulner...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65014-snap
Ключевые слова: snap, ubuntu, coreutils, systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21)
  • 1.1, Аноним (1), 15:42, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    >В Ubuntu исправление доступно во вчерашнем обновлении пакета snapd. В snapd проблема устранена в обновлении 2.75.

    Думаю это надо как-то выделять, не все читают дальше заголовка.

     
  • 1.2, Аноним (-), 15:44, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    > написанном на языке Rust. Уязвимость позволяет
    > непривилегированному пользователю получить права root в системе

    Улучшение безопасности системы прощло успешно. Достойное дополнение к этому их visuedit'у и что там еще.

     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 15:48, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    Ну, перед инвесторами отчитались о внедрении очередной хайп-утилс, а дальше - хоть трава не расти.
    Типичные best prctices
     
  • 2.10, анон (?), 15:54, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    дак проблему нашли и исправили
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 15:45, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    <здесь должен был быть иронично-едкий комментарий, но мне слишком влом его писать>
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:49, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором
    		
     
  • 2.18, LaunchWiskey (ok), 16:14, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    Как там в старом советском анекдоте про пикет с чистым плакатом: «А чего писать - и так всё ясно!»
     

  • 1.4, Аноним83 (?), 15:46, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    Чего раст то так облажался и не выдал тонну мата на пограмиста, допустил такое безобразие!!!
    Теперь получается програмист во всём виноват, а не плохой язык или железо или сосед.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:48, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором
    		
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:52, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором
    		
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:51, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    > Теперь получается програмист во всём виноват, а не плохой язык или железо или сосед.

    Именно так!
    В коде была логическая ошибка, на отсутствие которых раст гарантий не дает.
    Хорошо, что даже вы это понимаете))

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:58, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    Маленький секрет: _до_ проверки во время выполнения никаких гарантий быть не может.
     
  • 3.12, VVVVVV (?), 15:58, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    Для сишников логическая ошибка и ошибка в работе с памятью это одно и тоже. Сишники раз за разом показывают свою профнепригодность
     
     
  • 4.14, Аноним (7), 16:01, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    Учитывая кол-во ошибок в коде у дыpявых это скорее норма.
    Т.е для кодинга на СИ надо уметь овнокодить.

    И если вспомнить историю с unix4, где дырень написали в функции из 50 строк, то наверное при приеме на работу спрашивают "чем отличается логическая ошибка от ...?"
    И при правильном ответе сразу прощаются)

     
  • 3.15, Аноним (15), 16:02, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    Зато дает гарантии в более замусоренном коде, который количество этих ошибок и увеличивает.
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:00, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    О, Иван83!
    Ой, т.е. Аноним83, простите.

    Рад что у вас все хорошо, а то что-то не видно вас было в недавних темах про "Уязвимости в AppArmor" и "10 уязвимостей в GStreamer". Подумал, не случилось ли у вас часом чего.
    Ведь вы пропустили такие прекрасные обсуждения.

     

  • 1.16, Аноним (7), 16:03, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    Как любят говорить СИшники "ну нашли и исправили! чего бухтеть" 🤣
    Сейчас поисправляют ошибки, которые не мог найти компилятор.
    Допишут тестов.

    Всё равно гнутые поделки возвращать не будут.

     
     
  • 2.20, Ананоним (?), 16:27, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    Судя по моей практике компиляния пакетов для этого нашего Линукса, подавляющее большинство компилятся с огромной кучей предупреждений, которые вообще никто даже не пытается читать и исправлять. Похоже разработчики так рады от щасця что это их г... продукт вообще компилится, что забывают о предупреждениях компилера.
     

  • 1.17, Аноним (17), 16:04, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором
    		
     
  • 1.19, Ананоним (?), 16:24, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором
    		
     
  • 1.21, Аноним (21), 16:28, 18/03/2026 [ответить]  
    		
    > Проблема вызвана состоянием гонки в утилите "rm", позволяющем локальному пользователю подменить содержимое каталога на символическую ссылку во время удаления подконтрольного пользователю файла процессом "rm" с правами root.

    Зато это безопасТная гонка!
    Раст защищает от гонок, говорили адепты.

     

