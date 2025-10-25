The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск uutils 0.3, варианта GNU Coreutils на языке Rust

25.10.2025 07:45

Опубликован выпуск проекта uutils coreutils 0.3.0 (Rust Coreutils), развивающего аналог пакета GNU Coreutils, написанный на языке Rust. В состав coreutils входит более ста утилит, включая sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. Целью проекта является создание кроссплатформенной альтернативной реализации Coreutils, среди прочего способной работать на платформах Windows, Redox и Fuchsia.

Rust Coreutils задействован по умолчанию в выпуске Ubuntu 25.10 и применяется в дистрибутивах AerynOS (Serpent OS) и Apertis (развивается компанией Collabora). В отличие от GNU Coreutils реализация на Rust распространяется под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL. Дополнительно той же командой разработчиков развиваются написанные на Rust аналоги наборов утилит util-linux, diffutils, findutils и procps, а также программ sed и login.

В новой версии Rust Coreutils:

  • Значительно повышена производительность некоторых утилит, например, по сравнению с GNU Coreutils утилита sort теперь быстрее в 3.72 раза при обычной сортировке и в 1.46 раз при сортировке чисел, base64 быстрее в 1.2 раза, expand в 1.8 раз, unexpand - в 1.5 раз, nl - в 1.57 раз, fold - в 1.19 раз, "uniq -c" в 1.13 раз.
  • На базе инструментария CodSpeed создана инфраструктура для отслеживания производительности. В системе непрерывной интеграции обеспечено выявление регрессий в производительности. Добавлены тесты производительности для 15 утилит, среди которых sort, ls, uniq, du и base64.
  • Для утилит rm, du, chmod и chgrp реализована безопасная работа с относительными путями директорий, основанная на использовании функций openat и unlinkat.
  • Повышена безопасность за счёт использования crate-пакета nix вместо unsafe-вызовов libc.
  • Улучшена обработка ошибок и приближена к GNU Coreutils обработка ошибок во многих утилитах.
  • Улучшена совместимость с Coreutils при работе с файловыми путями, содержащими и не содержащими UTF8-символы.
  • Улучшена совместимость с эталонным тестовым набором GNU Coreutils, при прохождении которого успешно выполнено 532 тестов (в прошлой версии 538), 68 (52) тестов завершилось неудачей, а 33 (27) теста было пропущено. Заявлен уровень совместимости 83.91% (было 87.06%). Снижение уровня совместимости объясняется добавлением в тестовый набор 16 новых тестов.
  • В утилите date реализована опция "--reference=file" для показа времени модификации файла. Из-за отсутствия данной опции в Ubuntu перестал работать скрипт автоматической проверки наличия обновлений. В date также консолидирована логика парсинга времени, улучшена совместимость в GNU date в реализации опции "-d" и добавлен флаг "--resolution" для вывода данных о точности учёта времени.
  • Реализованы опции: "basenc --base58", "id -a", "ls -f", "pinky --lookup", "realpath -E", "rm --progress".
  • Расширены возможности, устранены проблемы и добавлены недостающие опции для утилит base64, basenc, chgrp, chmod, cksum, cp, csplit, date, df, dirname, du, expand, expr, fold, hashsum, hostname, id, install, ln, ls, mv, nl, nohup, numfmt, od, pinky, ptx, realpath, rm, seq, sort, stat, stdbuf, stty, tail, timeout, touch, tsort, unexpand, uniq, uname, wc, who, uucore.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/uutils/core...)
  2. OpenNews: Выпуск uutils 0.2, варианта GNU Coreutils на языке Rust
  3. OpenNews: Из-за ошибки в uutils в Ubuntu 25.10 перестала работать автоматическая проверка наличия обновлений
  4. OpenNews: Выпуск Rust 1.89. Около 8% src-пакетов в Debian Sid завязаны на Rust
  5. OpenNews: В Ubuntu 25.10 решено заменить GNU Coreutils на uutils, написанные на Rust
  6. OpenNews: Выпуск утилит GNU grep 3.12, gzip 1.14, diffutils 3.12 и coreutils 9.7
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64114-uutils
Ключевые слова: uutils, rust, coreutils
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Медведь (ok), 08:01, 25/10/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Заявлен уровень совместимости 83.91% (было 87.06%)

    То есть добавление тестов выявило новые проблемы? Кто бы мог подумать... Пилите, Шура, пилите, они золотые.

     
     
  • 3, Аноним (3), 08:09, 25/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Казалось бы более просто управление памятью должно было помочь растикам быстрее разрабатывать софт. В итоге они разрабатывают софт в 10 ращ медленнее. Оказалось все дело не в языке, а в голове.
     
     
  • 4, Медведь (ok), 08:18, 25/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле раст не так уж прост в управлении памятью: например, утечки памяти из-за циклических связей в структурах с объектами со счетчиками ссылок (Rc) в нем вполне имеют место быть, и borrow checker от этого не спасает.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру