Выпуск Rust 1.89. Около 8% src-пакетов в Debian Sid завязаны на Rust

|
|1.3, Голдер и Рита (?), 09:27, 08/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Почему вы пишете в первом абзаце: предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime 😵💫
Как будто это что-то уникальное…😐 В C++ тоже есть такие возможности, так что не стоит делать из этого сенсацию.😉
|
|
|
|2.11, Шарп (ok), 09:46, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Это для местных хейтеров. Там есть персонажи, думающие, что в расте есть сборщик мусора. Вот их сразу и срезают. Та же фигня с постоянным абзацем, что rust не является обязательной зависимостью при сборке ядра linux.
|
|
|
|3.14, Наноним (?), 09:49, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Там есть персонажи, думающие, что в расте есть сборщик мусора
А как жи Arc<_>???))?? хыыы
|
|
|
|
|
|5.20, Аноним (20), 10:35, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Тут есть скоморохи, которые на полном серьезе утверждают, что подсчет ссылок - это то же самое, что и сборщик мусора в Java и Python. И что RAII - это тоже подсчет ссылок (когда их максимум 1), и, соответственно, он тоже является сборкой мусора.
Ты на Опеннете, друг, тут порой и не такой боед прочтешь...
|
|
|
|6.46, Аноним (46), 11:49, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вообще то RAII - это тоже про подсчет ссылок, хотя сборщик мусора тут совершенно не причем.
|
|
|
|7.53, Аноним (20), 12:04, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вообще то RAII - это тоже про подсчет ссылок
О, ты из тех самых экспертов? Ну так аргементы-то приведи своему утверждению.
|
|1.21, Аноним (20), 10:45, 08/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Опциональная поддержка Rust реализована в APT, QEMU (virtiofsd), ядре Linux и Mesa, а также ожидается в LibreOffice.
А что будут делать те доблесные воины, которые на полном серьезе утверждали, что не допустят появления Раста на своих системах (типа будут пересобирать ядро и продолжать сидеть на старой сишной librsvg)?
Ну, в смысле, как быть, когда на Линуксе софта и так с гулькин нос - но даже в эти остатки пролезут метастазы Раста?
|
|
|
|2.23, Аноним (-), 11:05, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А что будут делать те доблесные воины, которые на полном серьезе утверждали
Как это что?
Будут точно продолжать также утверждать!
|
|2.24, Аноним (-), 11:05, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так тут есть куча народу, которые сидят на всяких ненужных бздях.
Плюс с(л|р)аководы и прочие маргиналы.
Какое-то время они даже будут работать.
|
|1.27, Аноним (26), 11:17, 08/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>" Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью"
Как неловко промолчали, что твориться с памятью у сишников.
|
|1.29, Аноним (-), 11:19, 08/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Дебиан, когда то родивший Адамантикс, где ты сегодня?
Сначала с Дебиана сняли штаны, поставили раком и вставили сыстемды.
А сегодня уже 8% Дебиана покрылись ржавчиной.
|
|
|
|2.34, Аноним (26), 11:22, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Причём несколько раз (про голосование) пока не будет нужный результат.
|
|
|
|3.42, Аноним (-), 11:41, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Причём несколько раз (про голосование) пока не будет нужный результат.
А... т.е если у нас мнения разделились "4 за systemd и 4 за upstart" то больше голосовать не нужно и просто присудить победу не-системмд?
Ты часом не из страны обнуленных дедушек)?
Голоовали так много раз, тк побеждал пункт "необходимость дополнительного обсуждения".
Почти как в меменом комиксе:
"- господа, это уже 3 обсуждение за день! может работой займемся?
-- отлично! это надо обсудить!"
|
|
|
|4.56, Аноним (56), 12:09, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если ты хотя бы на 50% инженер, ты НИКОГДА не поставишь заразу сыстемДы в дистр. Даже обсуждать нечего.
|
|2.37, Аноним (-), 11:32, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Дебиан, когда то родивший Адамантикс, где ты сегодня?
Всё там же - на куче протухших и, местами, окаменевших пакетов)
Я даже бы не удивился, если у них используется какой-то раст 1.5.0
> вставили сыстемды.
Стандартизация - это плохо?
Может дебиановцы устали от башпортянок и кривых-косых инитов.
> А сегодня уже 8% Дебиана покрылись ржавчиной.
Никто не заставляет принимать такие пакеты.
Просто есть вероятность что "Ахахаха, а нет никаких других пакетов!"
ps: по поводу Adamantix, ну ты древность вспомнил.
оно ж померло лет 20 назад, что-то перетащили в Debian Hardened, но злые языки говорят что он не настолько твердый ;)
ps2: почему у местных постоянно какие-то 321с-ные аналогии?
|
|
|
|3.59, Аноним (56), 12:10, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
системДы - не про стандарты вообще. В линуксе НЕТ стандартов, все корячат свои либы :) (посмотри на аудио) Более того - ГОДАМИ жил обычный апстарт - и ничё, никому не чесалось!
|
|
|
|2.35, Аноним (-), 11:27, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Где, обещанный сегодня, Debian 13?
Может этот вопрос стоит задавать дебианцам, а не в новости про Rust?
А то как-то странно получается, не находите?
|
|2.39, Аноним (39), 11:35, 08/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade --autoremove -y
sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade --autoremove -y
sudo reboot
|
|1.41, Аноним (41), 11:39, 08/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> универсальное приложение на языке Rust
rust-gpu - сила. Именно этот подход надо было продвигать в Bevy, а не ещё один яп WGSL. Но там у Карта свои тараканы.
|
|1.50, Аноним (50), 12:00, 08/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Представлен проект tmux-rs, развивающий клон мультиплексора терминала tmux (консольный оконный менеджер), переписанный с Си на Rust.
типикал раст
|
|1.54, Аноним (56), 12:07, 08/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Около 8% src-пакетов в Debian Sid завязаны на Rust
Ну значит звезда вашему дебьяну!
|