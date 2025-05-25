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GCC-бэкенд достиг возможности полной раскрутки компилятора rustc. Выпуск Rust Coreutils 0.1.0

25.05.2025 11:56

Бэкенд rustc_codegen_gcc достиг возможности полной раскрутки (bootstrapping) компилятора rustc. Под раскруткой компилятора понимается возможность использования в rustc генератора кода на основе GCC для сборки самого компилятора rustc. Бэкенд позволяет использовать библиотеку libgccjit от проекта GCC в качестве генератора кода в компиляторе rustc, что позволяет собирать rust-программы для всех архитектур, доступных в GCC, и использовать специфичные для GCC оптимизации.

Дополнительно можно отметить релиз проекта Rust Coreutils 0.1.0 (uutils), развивающего аналог пакета GNU Coreutils, написанный на языке Rust. В состав coreutils входит более ста утилит, включая sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. Целью проекта является создание кроссплатформенной альтернативной реализации Coreutils, способной работать в том числе на платформах Windows, Redox и Fuchsia. Rust Coreutils решено использовать по умолчанию в Ubuntu, начиная с выпуска 25.10. В отличие от GNU Coreutils реализация на Rust распространяется под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL. Дополнительно той же командой разработчиков развиваются написанные на Rust аналоги наборов утилит util-linux, diffutils, findutils и bsdutils.

В новой версии:

  • Реализована поддержка SELinux, интегрированная в утилиты cp, ls, mkdir, mknod, mkfifo, install и stat.
  • Внесены оптимизации производительности, особо заметные при работе утилит cat, ls, wc, tail, seq и more. Многие утилиты uutils теперь соответствуют или обгоняют по производительности аналогичные утилиты GNU.
  • Улучшена совместимость с эталонным тестовым набором GNU Coreutils, при прохождении которого успешно выполнено 522 теста (в прошлой версии 507), 65 (69) тестов завершилось неудачей, а 31 (41) тест был пропущен.
  • Расширены возможности, улучшена совместимость и добавлены недостающие опции для утилит basenc, cat, chmod, chroot, cksum, cp, csplit, date, dd, df, du, echo, env, expr, false, fmt, head, hostid, hostname, id, install, ls, mkdir, mkfifo, mknod, mktemp, more, mv, numfmt, od, pr, printf, ptx, rm, seq, shred, shuf, sleep, sort, split, stat, sum, sync, tail, tee, test, timeout, touch, tsort, uptime, uucore, wc, whoami и yes.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/rust/...)
  2. OpenNews: В GCC-фронтэнде с компилятором Rust реализован Borrow checker
  3. OpenNews: Фронтэнд для языка Rust доведён до готовности к интеграции в GCC 13
  4. OpenNews: В GCC утверждено включение поддержки языка Rust
  5. OpenNews: Выпуск uutils 0.0.29, варианта GNU Coreutils на языке Rust
  6. OpenNews: В Ubuntu 25.10 решено заменить GNU Coreutils на uutils, написанные на Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63302-gcc
Ключевые слова: gcc, rust, coreutils, gccrs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 12:51, 25/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А что там вместо карго?
     
     
  • 2.6, Вася Пупкин (?), 12:59, 25/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    карго сверху компилятора а не наоборот
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:11, 25/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > 65 (69) тестов завершилось неудачей

    Отлично, включаем в дистр.

     
  • 1.8, Аноним (8), 13:38, 25/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда уже наконец создатели rust перестанут его пилить ускоренными темпами посчитав язык более-менее законченным?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:55, 25/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sir, this is a Wendy's.

    Слоупоки проснулись-потянулись, узнали о процесе стабилизации и окончательной полировки новых фич, спим дальше.

    https://std-dev-guide.rust-lang.org/development/stabilization.html

     
  • 2.21, Аноним (21), 15:58, 25/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Пока он не очень юзабелен, вот к примеру асинхронные генераторы на горизонте не видать. Т.е. ничего из того, что действительно имеет значение, в нём не делают. А без этого, раст обречён на ограниченный интерес и скорое забвение. Неплохо бы ускориться создателям rust.
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:28, 25/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.26, Аноним (26), 16:34, 25/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то сложно всё. Нужна простая инструкция, как из GCC собрать поледний релиз Rustc без каких либо загрузок. У нас в этой стране знаете ли Чебурнет, часть сайтов не грузится от слова совсем.

    Пробовал раскручивать с помощью mrustc, компилятор вроде на выходе создается, а собрать ничего не получается.

     
  • 1.29, Аноним (-), 18:00, 25/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.30, Аноним (-), 18:02, 25/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Диктатура гнусявости заканчивается. Скоро гнутые уже не смогут говорить, что операционная система якобы называется "ГНУ/Линукс".

    По форуму шляется псюхо-бальной. Где санитары?!

     

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